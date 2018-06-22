DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TRAKYA GÜMRÜKLERİNDE 15 GÜNDE 8 BİN 162 OY KULLANILDI

EDİRNE\'de, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için konulan 8 sandıkta, 15 günde 8 bin 162 seçmen oy kullandı.24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan ve seçmen kayıt listelerinde yer alan seçmenlerin oy kullanması amacıyla sınır kapılarına sandıklar kuruldu. Edirne İl Seçim Kurulu tarafından konulan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Bulgaristan\'a açılan Kapıkule\'ye 5, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na 1 ve Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'na 2 olmak üzere 8 sandıkta, oy kullanma işlemi 7 Haziran\'dan itibaren başladı. Edirne İl Seçim Kurulu Başkanlığı verilerine göre, 15 günde Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında toplam 8 bin 162 seçmen oy kullandı.Almanya\'dan yıllık izni için Türkiye\'ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı\'nda oy kullanan Yurdagül Dönmez, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Frankfurt\'tan geliyoruz, eşim orada kullandı. Bende burada kullanmak istedim. Desteklediğimiz partinin kazanmasını istiyoruz. Hayırlısı neyse o olsun memleket için. Yaz tatilimizi İstanbul ve Adapazarı\'nda geçireceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanma peronu

-Oy kullanmak için gelen Yurdagül Dönmez ile röp.

-Dönmez\'in oy kullanması

-Şeffaf sandık ve zarflar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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2)AYI SALDIRISINDA ÖLEN TOSUNOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM\'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldırısı sonucu, ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Yunus Tosunoğlu (38) toprağa verildi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkii\'ne giden Yunus Tosunoğlu, ağaçlarının arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112\'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu\'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu\'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Yunus Tosunoğlu\'nun cenazesi köyüne götürüldü. Köy Camii\'nde bugün Cuma sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Tosunoğlu\'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

( Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

(56 sn)

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3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU ESNAFI ZİYARET ETTİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Alanya\'da esnafı ziyaret etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya programına pazarcı esnafını ziyaret ederek başladı. İlçe merkezindeki cuma pazarı esnafını gezen Çavuşoğlu, pazarda alışveriş yapan yerli halk ve turistlerle de sohbet etti. Tatilci ve esnafla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu pazarcıların istek ve şikayetlerini de dinledi. Patates satan bir esnaf, Bakan Çavuşoğlu\'na, \"Bakanım patates fiyatlarının yükselmesi nedeniyle müşteriler \'Bunu devlet yapıyor, insan kendi parmağını keser mi? On yaşındaki çocuk bile biliyor\" dedi. Bunun üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bunu kasıtlı söylüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Sen boş ver onu. Millet onu yutmaz\" diye cevap verdi.

Pazar esnafı ziyaretini tamamlayan Çavuşoğlu, halk pazarından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu\'nun esnaf ziyaretinden görüntüler

-Çavuşoğlu\'nun turistlerle ve esnafla muhabbetinden görüntüler

-Çavuşoğlu\'nun patates satan esnafla yaptığı konuşmadan görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) -

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4)SEL SULARI DAĞDA ŞELALE OLUŞTURDU

OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel suları, yüzlerce metre yükseklikteki dağdan akarak dev bir şelale oluşturdu. İlçeye bağlı Çiceklidere köyünde sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Etkisini artıran sağanak sonrası Sürtme Dağı\'ndan sel suları akmaya başladı. Doğal şelaleyi andıran sel, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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BURSA\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 KADIN YARALI (EK)

5)70 SUÇ KAYDI VARDI YAKALANDI

Bursa\'da dün gece Merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi\'nde 2016 yılında öldürülen oğlu gökhan Şen\'in yoldan çıkmasına neden olmakla suçladığı 70 ayrı suçtan kaydı bulunan Fırat E. ve arkadaşlarını otomobil içersinde görünce, \"artık mahallemize gelmeyin\" diyerek kendileri ile tartışan Sevda Doğan\'a ve ölen oğlunun eşi Zübeyde Şen\'e mahalleli destek verince olaylar yaşandı. Bu sırada iddiaya göre Fırat E.\'nin silahından çıkan kurşunlara hedef olan Sevda Doğan ile Zübeyde Şen yaralandı. Hastaneye kaldıılan yaralılardan Sevda Doğan\'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.Olay sonrası arkadaşları ile kaçan Fırat E., Bursa Polisi tarafından bugün Merkez Osmangazi İLçesi Mihraplı Mahallesi\'Nde tabanca ile yakalandı. Hakkında yakalama kararıda bulunan Fırat E. gözaltına alınırken kaçan iki arkadaşı ise aranıyor.

BURSA/DHA

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6)UYUŞTURUCU TİCARETİNE 5 TUTUKLAMA

MERSİN’de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis, 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü dökümü

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- Şahısların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Sağlık kontrolü için hastaneye getirilmeleri

- Şahısların adliyeye girişi

- Polisin ele geçirdiği malzemelerin görüntüsü

BOYUT: 219 MB SÜRE: 01.59 DK

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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