DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ORGENERAL ÇETİN\'DEN ŞEHİT ANNESİNE: BAŞIMIZIN TACISIN

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Valiliği\'ni ziyaret etti. Çetin valilik girişinde karşılaştığı şehit polis annesi Emine Erkan\'a sarıldı, \"Sen başımızın tacısın\" dedi.

Gümüşhane Valiliği\'ne gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekileri Vali Okay Memiş girişte karşıladı. Vali Memiş, karşılama sırasında, 1992 yılında İstanbul\'da PKK\'lı teröristlerce açılan ateş sonucu polis memuru oğlu Cengiz Erkan şehit olan Emine Erkan\'ı fark etti. Vali Memiş, kadını makamına davet etti, Orgeneral Çetin ile tanıştırdı. Orgeneral Çetin, sarıldığı şehit annesine \'Sen bizim başımızın tacısın\" dedi. Vali ve komutanın yakın ilgisi şehit annesini duygulandırdı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Gümüşhane\'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Kentte güvenlik kuvvetlerinin halkın emrinde, vatandaşı yakınında ve yardımında, vatandaşın huzurunu temin etmek için işbirliği içerisinde çalışmasından memnunum. Burada mücadele eden arkadaşlarımız var. Jandarma demek, polis demek. Polis demek, jandarma demek. İşbirliği içerisinde gönül gönüle tek yumruk devam edeceğizö diye konuştu.Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çetin, ziyaretin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı. Orgeneral Çetin\'e, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali ihsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Komutanın ziyareti

-Şehit annesi ile görüşmesi

-Komutanın açıkla7ması

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE - DHA

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RİZE\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (EK)

2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Rize\'de, 3 aracın karıştığı ve Burhan Ergin\'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin\'in (55) ise ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karayolunda geri gelen temizlik aracını fark eden otomobil sürücüsünün durakladığı, arkadan gelen TIR\'ın da çarptığı otomobili sürüklediği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)İZMİR BAROSU VE HAYVANSEVERLERDEN HAYVAN HAKLARI AÇIKLAMASI

TÜRKİYE\'de son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine tüm baroların ortaklaşa yaptığı eyleme İzmir Barosu da basın açıklamasıyla destek verdi. Açıklamada hayvan haklarının korunması için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi. İzmir Adliyesi Şehit Polis Fethi Sekin Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverler ve avukatlar, son günlerde yaşanan hayvana şiddet olaylarına tepki gösterdi. Tüm ülke genelindeki baroların eş zamanlı yaptığı eylemde, hayvanseverler hayvanlara şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Ardından açıklamayı okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gonca Arkoç, \"Biz hayvanseverler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca\'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. Avukatı, sanatçısı, siyasetçisi, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu arttırılarak uygulanan; bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi. Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz. Öncelikle bizlere göre henüz faili belli olmayan bu cinayeti ve sorumlularını, nefretle kınıyoruz. Kaybettiğimiz o minik canın özelinde hayvanlara yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve tabii yapılması gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye\'ye duyuruyoruz. Ağzı süt kokan bu yavruya acımasızca uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiçbir şey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz. Bu elim olaya siyasi liderlerin, siyaset üstü bir mesele olarak, bir vicdan meselesi olarak yaklaştığını görmekten umutluyuz. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli, uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur\" dedi.

\"HAYVANLAR \'MAL DEĞİL, CAN\' KABUL EDİLMELİ\"

Açıklamada hayvan haklarının korunması adına yapılacak düzenlemeleri sıralayan Arkoç şöyle devam etti:

\"Avrupa\'da olduğu gibi, hayvanlara kanunen hukuki statü tanınmalı, hayvanlar \'mal değil, can\' kabul edilmeli. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı. Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm eylemler kabahat olmaktan çıkartılıp suç olarak tanımlanmalı. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı. Getirilecek cezalar, para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte belirlenmeli. Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine şikâyete bağlı suç olmamalı. Şikayet hakkı da sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli. Hayvanseverlere kapılarını kapatan il ve ilçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli. Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli. Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli. Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı. Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı. Tüm Türkiye\'de fayton işkencesi sonlandırılmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı, canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus penguen parkları kaldırılmalı.\"

Açıklamanın ardından, eyleme katılanlar dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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4)KAMYONETTEKİ 38 KİLO 715 GRAM EROİNİ \'BARUT\' BULDU

VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir kamyonette eğitimli köpek \'Barut\' ile yaptığı aramada, 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli kamyonet, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkele ilçesinde Bebleşin jandarma kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpek \'Barut\'un kullanıldığı aramalarda aracın kasa kısmı, akaryakıt deposu ve stepnenin içerisine zulalanmış 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

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-Durdurulan araçta narkotik köpek \'Barut\' yardımı ile arama yapılamsı

-Köpeğin tepki vermesi üzerine arama yapılması

-Aracın gizli zulalarında eroin paketlerinin çıkarılması

-İş lastikleri içerisinde eroin paketlerinin çıkarılması

-Ele geçirilen eroin

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5)HAYVANSEVERLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM VE SUÇ DUYURUSU

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde avukatlarla birlikte adliye önünde bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca\'da bacakları kesilerek ölen yavru köpek için eylem düzenleyerek suç duyurusunda bulundu.

Marmaris\'te hayvanseverler, besledikleri köpekleriyle bugün saat 12.00\'de adliye önünde bir araya geldi. Sapanca\'da patileri ve kuyruğu kesilerek ölen yavru köpeğin fotoğrafları ve üzerinde \'Yeter artık cezalar artsın\', \'Bugün bana yarın kime?\' ve \'Bizde canız mal değil \' yazılı dövizleri taşıyan hayvanseverlere, cübbeleriyle avukatlar ve CHP\'liler destek verdi. Adliye önünde 1 dakika sessizce bekleyen hayvanseverler adına Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Ayşe Dicle Ünlü, basın açıklaması yaptı. Avukat Ünlü, \"Toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak uygulanan zulmün sembolü haline geldi. Biz tüm hayvan hakları savunucusu ve korucusuyuz. Tüm hayvan hakları ihlali karşısındayız. Yavru köpeğin bakışlarını yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayarak zulüm için suç duyurusunda bulunacağız. Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilinir yasaların düzenlenmesi zorunludur\" dedi. Basın açıklamasının ardından 10 dakika bekleyen hayvanseverler adliyeye girerek suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Marmaris Adliyesi önünde gruptan genel görüntü

-Adliye önünde Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Ayşe Dicle Ünlü açıklama

-Marmaris Adliyesi\'nde suç duyurusu bulunduktan sonra hayvanları ile çıkanlar genel görüntü

(Toplam: 2 dakika 11 saniye-158 MB. HD. Görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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6)ÇAKMAK GAZI ÖLDÜRDÜ

SİVAS\'ta okul bahçesinde çakmak gazı koklayan Birkan Yanmaz (25) ölü bulundu.

Olay, sabah 10.30 sıralarında Emek Mahallesindeki Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulun güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan birisini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın manav işçisi Birkan Yanmaz olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada Birkan Yanmaz’ın çevresinde çok sayıda boş çakmak gazı tüpü olduğunu belirledi. Yanmaz’ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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7)KAYSERİ CUMHURİYET MEYDANI\'DA KIYASIYA SEÇİM ÇALIŞMASI



KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı, 24 Haziran\'a sayılı günler kala, partilerin kıyasıya seçim çalışmasına sahne oluyor. Kayseri\'de partilerin 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları sürüyor. Farklı siyasi partilere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı’nda adeta demokrasi şenliği yaşanıyor. Partilerin yan yana kurdukları seçim stantlarında parti müzikleri ve duyuruları birbirine karışıyor. Vaatler konusunda yarışan partiler, stant kurma kadar bayrak ve duyuru asma konusunda da kıyasıya yarışıyor. Bazı noktalarda partilerin ilanları, bayrakları, afişleri birbirine karışıyor.

Görüntü dökümü:

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-Cumhuriyet Meydan’ından genel görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 3 dakika 28 saniye / 110 MB