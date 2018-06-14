DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Cumhurbaşkanı adayı Akşener:İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - İYİ Parti\'nin Mardin\'de düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kredi kartı borçları için dayanışma fonu kuracağını belirterek, geçim sıkıntısına harcama yapıp kredi kartı borcu olan çiftçi, işsiz, emekli ve şehit yakınlarının borçlarını sileceklerini söyledi. Akşener, seçildikten sonra ilk işinin Suriye ile meseleleri düzeltmek olacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Mardin\'de düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Parkı\'nda düzenlenen miting öncesi, partili kadınlar Akşener\'e beyaz tülbent armağan etti. Hediye edilen beyaz tülbenti başına takarak, miting konuşmasını yapan Akşener, AKP-CHP arasında kalan seçmene bir üçüncü bir yol çıktığını ve İYİ Parti\'nin vatandaşın huzuruna geldiğini belirterek, \"İYİ Parti olmasaydı, ben aday olmasaydım ikinci tur konuşuluyor olmayacaktı. Göreceksiniz milletimizin feraseti bu soruların cevabını verecektir.\"dedi.

KREDİ KARTI BORÇLARI

Şırnak’ın, Mardin’in, Edirne’nin ortak tek bir sorunu olduğunu ifade eden Akşener, \"O da genç işsizliği. Mercimek, buğday, hayvan ve et ithalatı var Mardin’de. Çiftçinin elektrikle, mazotla ilgili sorununu çözmek gerekir. Biz bunları yapacağız, ama bir Türkiye manzarasını da sizlerle paylaşmam gerek. 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolar özelleştirme yapıldı. 16 yılda, 2 trilyon dolar vergi toplandı. Nereye gitti bu paralar? Mardin’in cebine giren 1 dolar bile olmadı. Nasıl oluyor da Mardin gibi bir şehir ithal ürünlere mahkûm oluyor. Allah var, çok bina yaptılar. Adalet sarayları yapmışlar, içinde adalet yok. Hastane yapmışlar, içinde doktor, araç gereç yok. Çok güzel üniversite binaları yapmışlar, içerisinde yeteri hoca yok, planlanmış bölümler yok. 4 yıllık mezun bir genç kitle oluşmuş. Biz ne yapacağız? Bu kredi kartları borçları sebebiyle dayanışma fonu kuracağız. Geçim sıkıntısına harcama yapıp kredi kartı borcu olan çiftçi, işsiz, emekli ve şehit yakınlarının borçlarını sileceğiz. Nisbeten geliri olanların yüzde 80\'ini sileceğiz, yüzde 20 yapılandıracağız. Bana hemen sordular kaynak nerede? Yandaş müteahitler, 2 milyon doları cebe indirenler, birinci kaynak bunlardan alacağız. Ceplerine para dolduran yandaşların ceplerinden o paraları alacağız. 8 milyar lira, bu borçların affedilmesi. Bakan çocukları eşleri gelinleri kızları, damatları lüks arabalarda geziyor. İnin bakalım aşağıya, inin. Alın ise 8 milyar lira. Suriye\'nin iç işlerine elini soktu.Şam\'da Emevi Camisinde namaz kılmaya kalkıştı. Mardin dahil tüm şehirlerin ticaretinin içine tükürdü. 4 milyon Suriyeli, Türkiye\'ye geldi. O insanları eşlerini ve kız çocuklarını eğitemiyorsun. Seçildikten sonra ilk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak. Oondan sonra da 4 milyon kardeşimizi sağlıklı olarak ülkelerine göndereceğiz. 150 milyar harcamışız, bunu da cebe koyduk. Etti mi 158 milyar lira?\"

KADINLARLA BİRLİKTE TÜLBENT DEVRİMİMİZ VAR

Devletin gençlere iş vermek zorunda olduğunu belirten Akşener, \"Veremediğin taktirde aileyi yerle bir edersin. Ben, \'Bu gençlere iş verene kadar 500 lira maaş bağlayacağım\' dedim. \'Kaynak nerede\' dendi? Bizim projelerimizi ertesi gün başkası söylüyor. Ama onlara kaynak sorulmuşor. Bir tek bana kaynak soruluyor.Ükeyi gerçekten yöneteceğimize inandıkları için bize kaynak soruyorlar. Devlet memurlarının ek gösterge meselelesini ilk dile getiren benim. Bir arkadaş durdurdu yolda beni. \'Abla arıcıların dertlerini söyle, sen söyleyince yapılıyor\' dedi. SMA hastaları var, onların ilacı getirtilmiyor. Onun için de planlarımız var. Bir ülkede kadınlar bir konuya karar verirse artık o iş düze çıkar. Bizim bir tülbent devrimimiz var kadınlarla birlikte. Yaşlılar bilir, gençler belki bilmez diye söylüyorum. Bunun en büyük özelliği, sadece Anadolu\'da bir kavgada kimsenin barıştıramadığı aileleri, o ailelerin yaşlısı veya en genç gelini çarır başından tülbenti atar. O aileler barışmak zorunda kalır. Bana soruyorlar \'Kürtler sana oy verir mi?\' Oy verirler, vermezler demeyi kendime ayıp sayarım. O insanların iradesine saygısızlık sayarım. Seçmeni hangi etnisiteden, düşünceden olursa olsun, cebinde bir paket olarak görenleri de kınıyor yanlış buluyorum. Herkesin oyu kutsaldır. Diyorlar ki; \'Bir mesele var, nasıl çözeceksin?\' Ahan da söylüyorum, başımdaki tülbenti atacağım, herkes arkasını dönecek.\"diye konuştu.

Bir devleti, devlet yapan 3 tane kağıt bulunduğunu söyleyen Akşener, \"Bir nüfus cüzdanı, parası ve tapusudur. Tapunun üzerinde, tapu senedi yazar. 81 milyonun, Türkiye\'nin sahibi olduğuna, tapu sahibi olduğuna inanıyoruz. Türkiye\'nin sahip olduğu tüm toprakların aynı zamanda tapu sahibi, bu 81 milyondur. Parasının değeri düşmüş, tapuları devletin riyasetinde olan ülkede huzur olamaz, barış olmaz ve kardeşlik olmaz. Herkes Kürtler hakkında beyanda bulunuyor. Herkes Kürtler hakkında tanımlama yapıyor. Bunu yapmayan tek kişi benim. Yapmadığım için de her önüne gelen bana çemkiriyor. Bir HDP\'li vekil ile AKP vekili ile İstanbul beyazlarından bir kişi sadece Meral Akşener hakkında aynı dile sahip olmuşsa burada bir şey vardır. Bana isnat edilen şeyi ispat etmeyen şerefsizdir.\"diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Mitingden görüntüler

- Akşener\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

////// GÖRÜNTÜLER \'İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER MARDİN\'DE KONUŞTU\' BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

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2 - Rize\'de deniz dolgusuna yapılacak şehir hastanesinin yeri belli oldu



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'de, 300 dönümlük deniz dolgusu üzerinde inşa edileceğini açıkladığı 800 yatak kapasiteli şehir hastanesinin yeri belli oldu. Hastane, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, partisinin Rize mitinginde deniz dolgusu üzerinde inşa edileceğini duyurduğu şehir hastanesi projesi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilecek hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554\'ü normal, 140\'ı yoğun bakım, 100\'ü palyatif bakım yatağı, 6\'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede, 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye\'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak. Rize Şehir Hastanesi, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi\'ndeki yat limanı sahasında yapılacak.

Kent merkezinin 3\'te 1\'i deniz dolgusu olan Rize\'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi\'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Şehir Hastanesi\'nin muhteşem bir proje olacağını belirterek, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize Şehir Hastanesi\'ni müjdeledi. Hastane Rize\'ye hayırlı olsun\" dedi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: FİZİBİLİTE YAPILIRSA PROJE MÜMKÜN

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, dolgu alanı üzerine yapılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli planlama ve fizibilite çalışması yapıldığı takdirde böyle bir projenin yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Yazıcı, \"Önümüzde bir Hollanda örneği var. Hollanda su seviyesinin altında şehirler üretiyor. Bunu yaparken altyapıyı, trafiği ve diğer konuları rasyonel bir çözüme kavuşturuyor. Rize\'nin hastane ihtiyacı olduğu bir gerçektir\" dedi.

Dolgu alanları ile ilgili uyarılarda bulunan ve yağışla birlikte gelen suların deşarjının Rize için önemli bir konu olduğunu söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:

\"Zaten 3,5 kilometre sahil şeridi doldurulmuş durumda. Gelen sular bu nedenle kendini zor tahliye ediyor. Yüksek basınçlı su, alçak basınçlı suyu içine almadığı için oradan gelen dalgalar içeriye girmeye başlayacaktır. Bu konuda mendirek, \'T\' şekli ya da dalgakıran gibi önlemlerden hangisinin alınacağı iyi düşünülmeli ve spesifik çözümler alınmalı. Su basıncının yüksek olduğu yerlerde kanalizasyon sisteminin düzgün çalışmayacağı yönünde ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalar bilimsel düzeyde kanıtlanmıştır ve bu kanalizasyon sistemi hakkında nasıl bir çalışma yapılacağı da çok önemli bir mevzudur.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile hastane yapılacak alan detayı

Denizden detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Rize mitinginde hastane konuşması

Proje fotoğrafları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3 - Kırmızı ışıkta geçen sürücü drone tarafından tespit edildi

ÇORUM\'da, Ramazan Bayramı kapsamında karayollarındaki trafik denetimi drone ile yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüyü drone tespit etti. Gazeteciler sürücüye \"kırmızı ışıkta geçmişsiniz, drone sizi tespit etti. Kırmızı ışıkta geçtiğinizin farkında mısınızö diye sordu. Sürücü ise \"Evet farkındayım, Peki, şimdi ne olacak, kaç para ceza kececeklerö diye cevap verdi.

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Kontrol kapsamında alkol, emniyet kemeri, kimlik kontrolleri yapılarak sürücüler trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıldı. Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrolde drone kullanıldı. 10 dakikada üç araç,kırmızı ışık ihlali yapınca drone tarafından tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerden birisine trafik polisi, “Beyefendi drone sizin kırmızı ışıkta geçtiğinizi tespit etti. Ehliyet ve ruhsatınızı rica ediyorum. Lütfen bundan sonra daha dikkatli araç kullanmanızı rica ediyoruzö dedi.

Gazeteciler de, sürücüye \"Kırmızı ışıkta geçmişsiniz drone sizi tespit etti. Kırmızı ışıkta geçtiğinizin farkında mısınızö diye sordu. Sürücü ise “Evet farkındayım. Peki, şimdi ne olacak, bana polis kaç para ceza kesecekö diye cevap verdi. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere 206 TL, para cezası uygulandı.

Halk otobüsü sürücüsü de kırmızı ışıkta geçince drone tarafından tespit edildi. Kendisini durduran polislere de \"Suç, bende değil, yapılan kavşak hatalı. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin böyle kavşakları zor görürsünüz\" diyerek kendisini savundu.

Görüntü Dökümü:

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-Ceza yiyen sürücü ile röportaj

-Drone

-Durdurulan araç sürücüleri

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

(SÜRE: 4. Dk) (BOYUT 170 MB)

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4 - CHP’li Yılmaz: F-35 uçakları seçim öncesi rüşvettir - HD

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, F-35 savaş uçaklarının Türkiye\'ye 21 Haziran\'da teslim edileceğini hatırlatarak, \"Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir\" dedi.

Seçim bölgesi Ardahan’da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, parti binasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"ABD firmasının 21 Haziran’da F-35’lerin teslimi konusunda bir açıklama yaptığını biliyoruz. Esasen ABD ile AKP hükümeti basın önünde çatışıyormuş gibi görüntüler vermelerine rağmen, bu seçim öncesi bir rüşvettir. Bu açıkça seçim öncesine getirilmek suretiyle bir şov yapılması , işte biz böyle güçlüyüz, dünya ile ilişkilerimiz gayet iyi, savunma alanında gayet iyi gidiyor görüntüsü verilmesine dönük bir tarih programlanması olarak görüyoruz biz bunu. AKP’nin hükümet olarak hem içerde hem dışarda içinde bulunduğu açmazı aşabilmek için bütün ulusal konuları seçim malzemesi yapması seçime dönük ve seçimle alakalı her şeyi gündeme getirmesi ibretlik bir durumdur. Ama ne olursa olsun bütün her şey kamuoyumuzun gözü önünde oluyor. Sözüm ona içerdeki bütün adımlar seçime dönük oluyor. Dışardaki bütün konular, Membiç planı, ABD’den F-35 alımı, AB ile bir yakınlaşma gibi gösterilmesi, güya vize kolaylığının sağlanacağı şeklinde bir imada bulunulması, bunların hepsi 24 Hazirandaki seçim öncesi içerideki kamuoyumuzu aldatmaya, yanıltmaya yönelik bir çalışma olarak görüyoruz. Bir algı operasyonu yapılıyor açıkçası.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın konuşması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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5 - Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Isparta\'da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın\'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve askeri yetkililerle birlikte Isparta Valisi Şehmus Günaydın\'ı makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarını Isparta Valiliği girişinde Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekiler karşıladı. Genelkurmay Başkanı Akar, kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Hepinize iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Bayramınız şimdiden kutlu olsun\" diye seslendi. Bir gazetecinin Kandil operasyonu ile ilgili soru sormak istemesi üzerine Hulusi Akar, \"Bayramınız kutlu olsun. Herkese selamlar, saygılar. Tüm Ispartalı hemşehrilerime saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum\" diye konuştu ve valiliğe girdi.

Valilik makamı girişindeki Şeref Defteri\'ni imzalayan Orgeneral Hulusi Akar, Vali Günaydın ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla basına poz verdi. Daha sonra makama geçen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler, Vali Günaydın ile bir süre görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları valilikten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hulusi Akar\'ın Valiliğe gelişi

- Karşılanması

- Şerfe Derteri imzalarken

- Çıkışı

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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6 - Bodrum\'da inşaat çalışmasından 1800 yıllık tarih çıktı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde özel bir mülk içerisinde yapılan inşaat kazısında, 1800 yıllık, Roma döneminde yaşayan ünlü zengin balıkçı Phainos\'un villasının kalıntıları ile mozaikler bulundu.

Eskiçeşme Mahallesi Poyraz Sokak\'ta yaklaşık 1 dönüm arazi üzerine yapılacak villaların temel kazısında, 3 hafta önce, 1800 bin yıllık tarihi kalıntılara rastlandı. Zeminden 3 metre derinlikte bulunan kalıntıların gün ışığına çıkarılması için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, 3 arkeolog eşliğinde çalışmalara başladı. Sürdürülen çalışmalara göre kalıntıların, M.S. 2. yüzyılda bölgede yaşayan dönemin zengin balıkçılarından ünlü Phainos\'un villasının olduğu tespit edildi. İçerisinde villa kalıntıları ile birlikte su kuyusu, hamam, döneminin lüks yapılarının mermerleri, su kanalları, günlük kullanım kap kaçak parçaları, koku şişeleri ve balık avcılığında kullanılan malzemeler ile Phainos\'un özel yaşam alanı olarak kullandığı villasının zemininde 20 metrekare büyüklüğünde mozaik kaplama bulundu. Üzerinde teknede balık avlayan bir balıkçı ve dönemin dev balıklarının resmedildiği dev mozaik, görenleri hayran bıraktı. Villaların yan tarafında ise Phainos\'un yakınlarına ait olduğu düşünülen 10 mezar bulundu. Mezarlarda bir kafatası, vücudu altında ise oltalar ve olta takımları bulundu. Bulunun eserler, müzede korumaya alındı.

Emekli arkeolog Candan Temizel, \"Tarihinin ünlü balıkçısı Phanios ile ilgili antik Halikarnassos kentinde ilk bulgular, 1890 yıllarında ortaya çıktı. Ardından yine şehir merkezinde yapılan kazılarda 1992 yılında Phanios\'un izlerini taşıyan mozaikler ve villa kalıntılarına rastlandı. Phanios döneminin en güçlü zengin balıkçılarından biriydi. Bu nedenle yaşadığı villanın zeminine de balıkçılığa ve denize olan tutkusunu canlandıran mozaikler yaptırdığını düşünüyoruz. Gün ışığına çıkartılan eserler, çok iyi korunmalı. Paha biçilmez bu dünya mirası paylaşılmalı\" dedi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerinin gözetiminde yapılan kazı ve kurtarma çalışmalarına bayramdan sonra devam edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kalıntıların çıktığı arsadan görüntü

- Mozaiklerden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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7 - Keşan\'da engelli genç ölü bulundu

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli M.U. (17), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenimescit Mahallesi Takvim Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı evde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli M.U.\'nun tepki vermemesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Eve gelen sağlık ekibi M.U.\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcı, adli tabip ve polisin incelemesinin ardından ölümün şüpheli görülmesi üzerine M.U.\'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Gencin cesedinin bulunduğu ev

-Polis araçlar ve sokak genel gör.

-Polisin incelemesi

-Cesedin cenaze aracından indirilmesi

-Cenazenin morga alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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