DHA YURT BÜLTENİ- 9

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Beni FETÖ\'cü olarak suçlayanın dilini koparırım

Edirne\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin düzenlenmesine ilişkin düzenlediği toplantıda, parayı ödemediği için Kırkpınar ağalı iptal edilen Ahmet Çetin\'in, kendisine FETÖ\'cü dediği iddiaları üzerine, \"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ\'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin\" dedi.

Edirne\'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657\'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri\'nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, perşembe günü yeniden yapılacak ağalıklık ihalesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Gürkan, ağalık İhalesi için geçtiğimiz yıl ihaleye katılan bütün ağa adaylarının bilgilendirildiğini belirten Gürkan, gerekli şartları taşıyan herkesin ihaleye katılma hakkının da olduğunu ve ihalenin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

\'DİLİNİ KOPARIRIM ADAMIN\'

Bir gazetecinin \"Sosyal medyada Ahmet Çetin ihaleye girecek bütün ağa adaylarının ve dolayısıyla sizi FETÖ\'cü olmakla suçluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?\" sorusu üzerine sert tepki gösterip şöyle dedi: \"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ\'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada Kırkpınar’a zarar vermesin diye efendice açıklamalar yapıyoruz. Bu bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin’in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bu konuda bir dava açmıştır ve bu davası reddedilmiştir. Sayın Çetin hangi tarihte almış Kırkpınar Ağalığını? Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz\'da. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar yine 15 Temmuz\'a rastladı. Biz bu yıl 15 Temmuz’a rastlamasın diye Kırkpınar’ın tarihini 2-8 Temmuz tarihine aldık, geçen yıldan daha. Ancak erken seçim kararı alınınca ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 8 Temmuz’a kalma ihtimaline karşılık, Kırkpınar’ın tarihini bir hafta erteledik. Biz burada 657 yıllık bir geleneği korumaya çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil. Türkiye’de 120 güreş yapılıyor. Herkes buna göre tarihini ayarlıyor. Öyle kolay mı bu iş? Kırkpınar’ın geleneği var. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş. Biz bakın Ramazan nedeniyle Temmuz’a sarktı Kırkpınar. Biz bir hafta öne çekerek normal tarihe oturtmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilsin. Ben de Sayın Çetin ile yaptığımız görüşmeleri, bana attığı ses kayıtlarını mı açıklayayım? Herkes haddini bilsin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye salanundan genel detay

-Recep Gürkan\'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Adam kaçırma iddiasına 5 tutuklama

Antalya\'nın Serik ilçesinde kaçırdıkları kişiden işkenceyle para istedikleri iddia edilen 1\'i kadın 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan E.K. de tutuklandı.

Manavgat\'ta oturan Ü.Ç., 3 Haziran\'da geldiği Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde 1\'i kadın 4 kişinin kendisini kandırarak zorla kaçırdığı ve para istediği iddiasıyla polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis Ü.Ç.\'nin ifadeleri doğrultusunda kadın şüpheli D.G. (17) ile M.Ç., M.D. ve F.C. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin mahkemede verdikleri ifadeye göre, D.G. sosyal medyadan ulaştığı Ü.Ç.\'ye buluşma teklifinde bulundu. Teklifi kabul ederek Manavgat\'tan Kadriye Mahallesi\'ndeki buluşma noktasına gelen Ü.Ç. burada kendisini bekleyen D.G., M.Ç., M.D. ve F.C. tarafından zorla araca bindirildi. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan Ü.Ç., alıkonulduğu kiralık araçla Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alana götürüldü ve işkence yapıldı. Bir fırsatını bulup şüphelilerden kurtulan Ü.Ç., durumu polise bildirdi. Tutuklanan 4 şüphelinin Ü.Ç.\'yi 10 bin lira karşılığında kaçırdıklarını ve kendilerini E.K.\'nin azmettirdiğini söylemesi üzerine polis E.K.\'yi de gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., tutuklandı. Azmettirme suçunu reddeden E.K., 10 bin lirayı diğer şüphelilere borç verdiğini öne sürdü. Kaçırılan Ü.Ç. ile azmettiricilikle suçlanan E.K.\'nin uzaktan akraba oldukları ve aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engin Kuyucu\'nun adliyeye çıkarılması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

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Annesine yaptığı şaka tepki çekti

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde Ali Acar, kefen giyip ölü taklidi yaparak köylülerle birlikte annesine şaka yaptı. Tepki çeken video sosyal medyada yayınlandı.

Köyde ailesiyle birlikte yaşayan Ali Acar, kefen giyip ölü taklidi yaparak annesine şaka yaptı. Anne Emine Acar, oğlunn öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Köylüler de bu anları izleyerek cep telefonuyla video çekti. Emine Acar\'ın ağıtların kahkaha atılarak videoya alınması ve sosyal medyada yayınlaması tepki çekti. Görüntüleri izleyenler, \'böyle şaka olmaz\' diyerek Ali Acar\'a tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Acar\'ın kefen içinde görüntüsü

-Annenin ağlaması ve ağıt yakması

34 saniye/105 mb

HABER: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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Yıldırım düşmesi sonucu ölen genç toprağa verildi

Adıyaman\'da, kuzeniyle birlikte hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Cihan Akbaş (25) toprağa verildi.

Kınık köyünde çobanlık yapan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş\'ın üzerine dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp acil serviste tedavi altına alınan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akbaş\'ın cenazesi otopsi sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazı ardından yakınlarının gözyaşları arasında mezarlıkta toprağa verildi. Davut Akbaş\'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yıldırım düştüğü esnada köyde olduklarını ve hemen olay yerine koştuklarını anlatan köy muhtarı Murat Akbaş, \"Yıldırım düşmesi oldu biz köydeydik. Sonra olayı duyduk ve yağmur altında güçlükle çobanların yanına ulaştık. Ambulansa haber verdik ve hastaneye ulaştırdık ama kurtarılamadı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kınık köynde taziyelerin kabul edilmesi

- Mezarı başındaki yakınların ağlaması

- Köy Muhtarı Murat Akbaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Kazada ölen cerrah, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum\'un Köprüköy ilçesinde pazar günü geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren El Cerrahı Operatör Doktor İbrahim Avşin Öztürk (33), memleketi Adana\'da toprağa verildi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2016 yılında el cerrahı olarak göreve başlayan Operatör Dr. İbrahim Avşin Öztürk, Erzurum\'un Köprüköy ilçesi yakınlarında pazar günü otomobili ile TIR\'a arkadan çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Çalıştığı hastanede çok sevilen evli ve 1 çocuk babası Operatör Dr. İbrahim Avşin Öztürk\'ün cenazesi dün Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan törenin ardından memleketi Adana\'ya gönderildi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ikinci Başkanı Halil Akılevi\'nin de damadı olan İbrahim Avşin Öztürk için Adana\'nın Kozan ilçesindeki Asri Mezarlık\'ta uğurlama töreni düzenlendi. Burada ilkokul öğretmeni eşi Gülşen Sultan Öztürk, annesi Sündüz, babası İsmail Öztürk\'ü yakınları teselli etti. İbrahim Avşin Öztürk, öğlen namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları Öztürk\'ün ailesinde 6 doktor olduğunu onun da çocukluğundan beri tıp fakültesinde okumak için çaba sarf ettiğini belirtti. Erzurum\'da şark görevini yapan İbrahim Avşin Öztürk\'ün eşinin ise halen İstanbul\'da bir okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Doktor İbrahim Avşin Öztürk\'ün cenaze namazının kılınması

- Ölen doktorun eşinin fotosu

- Ölen doktorun fotosu

SÜRE:00\'49\" BOYUT: 50 MB

Haber:Yaşar KORKUSUZ-Kamera:KOZAN (Adana),(DHA)

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Siverek’te kültür merkezi açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Ayvanat mahallesinde 7 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve 4 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip Siverek Kültür Merkezinin içerisinde 710 kişilik konferans salonu, idare binası, anfi, atölyeler, otopark ve çocuk kütüphanelerinin yer aldığı kültür merkezine 6 milyon lira harcandı. Merkezin açılışı nedeniyle düzenlenen törene; AK Parti Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, \"Bizim için önemli gün, hayallerimizin gerçekleştiği bir gün. Açılışını yaptığımız devasa kültür merkezimiz 7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Rütbeler ve makamlar gelip geçicidir, kalıcı olan bunun gibi eserlerdirö dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Şanlıurfa ve ülke geleceği için yatırımların devam edeceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılan davetliler

- Açılış konuşmaları

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- İftar sofrası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)



