DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Bursa\'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa\'da Türk Telekom\'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

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2 - Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmakö dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, partisinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Partililerine hitaben konuşma yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ittifak kuran partilerin ortaklarından birinin de HDP olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek. Olabilir ama bunu dürüst yapın, dürüst. Bu ittifak ortaklarından biri, HDP midir? HDP’dir. Ama niye koymadılar aralarına Yozgat milliyetçidir, HDP’nin olduğu yere oy vermez. HDP dışarıda dursun, biz kolay millet kandırırız diyorlar. Oy da isteriz diyorlar. Bak dalaverecilere. Yahu bu millet siz giderken geliyordu. Sizden daha akıllı bütün oyunları görüyor, bütün siyasal mühendisleri biliyor ve onların hepsinin köküne Allah’ın izni ile 24 Haziran’da ot tıkayacak. Oyunu sen değil ben kurarım diyecek. Oyunun sahibi benim diyecek ve onlara en büyük dersi en büyük cevabı verecektir.ö

‘SEÇİM VAKTİ ŞİRİNLİK YAPIYORLAR’

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerinde şirinlikler yaptığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

\"CHP’nin adayı kalkmış, milletin gözüne şirin gözükmek için yapmadığı şey yok. Bunlar seçim vakti şirinlikler yapanlar. Halk adamı seçim vakti bisiklete binerek olunmaz. Seçim gelmeden halk adamı olmak lazım. Seçim dışında halkın içinde olmak lazım. Miting meydanında konuşma platformunun üzerinden göstermelik olmaz. Sen normal vakitte yapacaksın. Biz Sayın İnce ile gurup başkan vekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim o da makam arabasına bindi. Bir gün Meclise bisikletle geldiğini görmedim. Görende yok. Ama seçim var milleti nasıl aldatırız, bisikletle gezersek aldatırız. Şimdi özel uçak tutmuşlar bütün illere özel uçakla gidiyorlar. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle git, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler. Milletin gözünü boyamak için bunları söylüyorlar bunlara asla prim vermeyin ve bunları en güzel şekilde sandıkta inşallah hep beraber Allah’ın izniyle cezalandıralım. Gayrı samimiler ve milletin adamları olarak değil belli yerin adamları olarak hareket ediyorlar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın gelişi, halkı selamlaması

-Şeçim irtibat bürosu açılışında konuşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - HDP\'li Buldan: 24 Haziran’dan sonra cezaevlerinin kapıları açılacak

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran\'dan sonra cezaevlerinin kapılarının açılacağını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Ardahan’daki seçim mitingine katıldı. Ardahan’dan başlayıp Van’a kadar devam edecek olan serhat gezisini başlattıkları söyleyen Buldan, \"24 Haziran\'da cezaevlerinin kapıları açılacak, tüm mahkumlar, tutuklular, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken ve hepsi özgürlüğüne kavuşacak\" dedi.

Bu ülkenin AK Parti hükümetine muhtaç, Recep Tayyip Erdoğan\'a mahkum bir ülke olmadığını söyleyen Buldan şöyle devam etti:

\"Artık AKP’nin gitme zamanı gelmiştir. Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın evine gidip torunlarını sevme zamanı gelmiştir. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin başına gelmeye aday olanlar var. Bu ülkeyi yönetmeye aday HDP ve onun Cumhurbaşkanı adayı sevgili Selahattin Demirtaş var. Ama onlar hem HDP’den hem de Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Onlar bizim partimizi kapatmaya çalışsa da, bizleri eve tıkamaya çalışsa da biz inadına meydanlarda olacağız. İnadına sokaklarda olacağız, inadına sizlerle birlikte olacağız. Söz veriyoruz, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını, adaleti ve hukuku getireceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pelvin Buldan’ın konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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4 - Kazada ölen aynı ismi taşıyan dede ile torunu toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ\'ta dün trafik kazasında yaşamını yitiren Osman Çevik (50) ile aynı adı taşıyan 8 yaşındaki torununun cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Çukurhisar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Çevik (34) yönetimindeki 46 KE 288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampolden yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobildeki Osman Çevik ile aynı ismi taşıyan torunu öldü, sürücü Mehmet Çevik ile kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki otopsinin ardından dede ve torunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Osman Çevik ile torununun cenazeleri merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi\'ndeki Aksu Camisi\'ne getirildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dede ile torununun cenazeleri, götürüldüğü Malik Ejder Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / ÖZEL

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- Cenazelerin cenaze aracından indirilmesi

- Camiye taşınması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Camideki kalabalık

- Helallik alınması

- Cenazelerin camiden çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Kaza yeri fotoğrafları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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5 - Doğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazı

Kayseri\'de yaşayan Doğu Türkistanlılar Çin\'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam Alimlerinden 86 yaşındaki Abdul Hekim Barat Mahsum Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu.

Hunat Camii\'nde Cuma namazının çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar ,3 gün önce Çin\'de hapishanede öldürüldüğü ileri sürülen Uygur İslam alimlerinden 86 yaşındaki Abdul Hekim Barat Mahsum Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, \" Türk İslam Aleminin Ramazanı mübarek olsun. Bugün Doğu Türkistan\'da ne Cuma, ne Ramazan kaldı. Doğu Türkistanlı Müslümanların namusu, inancı ayaklar altına alındı. Ey İslam alemi neredesiniz. Hani Mısır, Filistin ve Irak için seslenen kardeşlerim oradaki mazlumlara sahip çıkan insanlar, ülkeler ve bu ülkelerin devlet başkanları Doğu Türkistan\'dakiler Müslüman, Türk değil mi? Bugün Doğu Türkistan\'da milyonlarca insan kamplarda yatırılmakta, işkence görmekteler. Çinliler Müslüman kızlarını kul köle yapmaktadır. Doğu Türkistan\'ı unutmayın.Doğu Türkistan\'ın şansızlığı 1.5 milyar Komünist Çin işgali altında olması mıdır. Biz hep sustuk, haya ettik, ama Doğu Türkistan\'daki zulüm halen devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye ve Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici\'ye sesleniyorum. Doğu Türkistan\'ı unutmayın. 35 milyon Müslüman\'ın yaşadığı Doğu Türkistan\'a sahip çıkın\" dedi.

3 ay önce Muhammed Salih şehit edildiğini şimdi de Uygur İslam alimlerindenAbdul Hekim Barat Mahsum Hacı\'nın cezaevinde öldürüldüğünü söyleyen Tümtürk, \" Biz Batı ülkelerinden bir şey beklemiyoruz. Bize Allah\'ın dostu dost, düşmanı düşman. Yüzlerce Doğu Türkistanlı İslam alimi cezaevlerinde yatırılıyor.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Gıyabi Cenaze Namazı için gelen Doğu Türkistalılardan görüntü

- İmam tarafından gıyabi cenaze namazının kılınması

- Doğu Türkistanlılar Dernek Başkanı Seyit Tümtük\'ün konuşması ve konuşma sırasında ağlaması

- Yapılan duada ağlayan uygurlar

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:Yerel TV



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6 - Hamile eşini öldüren koca tutuklandı

KARS, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan\'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 33 haftalık doğan bebek hastanede yaşam mücadelesi verirken, anne Sezen Alkan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, geçen 30 Mayıs\'ta öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalışan Barış Alkan üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan ile tartıştı. Tartışma sırasında Barış Alkan, 4 ve 2 yaşlarında, iki çocuğunun yanında eşi Sezen Alkan\'ın dudağını, burnunu, kulağını ve boynunu bıçakla kestikten sonra evden kaçtı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşuları, Sezen Alkan\'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alkan\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Sezen Alkan\'ın cesedi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Alkan\'ın karnındaki bebeği kurtarabilmek için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alındı. Bebek, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde sevk edildi. Anne karnında oksijensiz kaldığı için beyin beyinde etkilenmeye bağlı nöbet geçiren talihsiz bebeğin, organları da zarar gördü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda dün sabah eşi yakalandığı sırada otopsisi tamamlanan Sezen Alkan\'ın cenazesi ise ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyüne götürüldü. Babası Kutbettin Ateş\'in yıllar önce hayatını kaybettiği öğrenilen Sezen Alkan\'ın annesi Saime Ateş, kızının cenazesinde ağıtlar yaktı. Ateş ailesinin 12 çocuğundan 7\'ncisi olan Sezen Alkan Armutlu köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güvenlik güçleri tarafından ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde, ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda, saklanırken yakalanan Barış Alkan, sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Barış Alkan, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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7 - Vali, engelli 3 kız kardeşi evlerinde ziyaret etti

ARTVİN Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, kas hastası ve yürüme engelli 3 kız kardeşi evinde ziyaret etti. Vali Doğanay, ailenin üniversite mezunu en büyük kızı Büşra Çelik’e iş talebi için söz verdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ile eşi Esma Doğanay, Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürüme engelli 3 kız kardeşi, Hopa ilçesi Sugören köyü Zennat Mahallesi\'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Vali Doğanay, kas hastası kardeşyer, Büşra (28), Kübra (24) ve Şükriye Çelik (15) ile yakından ilgilendi, anne ve babaları Zübeyha ve İsrafil Çelik çiftiyle sohbet etti. Vali Doğanay\'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden aile, 2015 yılındaki sel ve heyelanda evlerinin hasar gördüğünü anlattı. Artvin Valiliği olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirten Vali Doğanay, \"Devlet olarak tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruzö dedi.

Vali Ömer Doğanay ailenin engelli kızlarının en büyüğü olan Büşra Çelik’in işe yerleştirme talebi üzerine, İş-Kur Müdürü’nü arayarak yardımcı olunması konusunda talimat verdi.

İzmit depremin ardından memleketi Artvin’e göç ettiğini belirten İsrafil Çelik, “Büyük kızım yaklaşık 4 ay önce Artvin Valimiz ile görüşmek için telefonla randevu istedi. Talebimiz hemen karşılandı ve valimiz bizleri makamında kabul etti. Bizlerle çok sıcak karşıladı ve sorunlarımızla yakında ilgilenerek çözüme kavuşturdu. Valimiz bizleri evimizde ziyaret edeceğinin sözünü vermişti. Bugünde çat kapı yaparak evimizde değerli eşiyle birlikte ziyaret etti. Ailece çok mutlu oldukö diye konuştu.

Vali Doğanay\'ın eşi Esma Doğanay engelli kız kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valinin ziyareti detayları

Aileden detay

Valininj İŞKUR Müdürünü araması

Detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

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8 - Siverek\'te ilaçlama çalışması

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, havaların ısınmasıyla belediye ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldı.

Sİverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşerelere ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ekibi, kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallerde bulunan ev ve ahırlarda ilaçlamanın yaz ayları boyunca aralıksız devam edeceğini belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin çalışması

- İlaçlanan ev ve ahırlar

- Mahalle sakininin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- (DHA)

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9 - 35 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti

TÜRKİYE’de bulunan Suriyelilerin hem Ramazan ayı ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ederken, çıkış yapanların sayısı 35 bine ulaştı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Ramazan ayı ile bayramını yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor. Pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapan Suriyeliler hediyelik eşyalarını da yanlarında götürüyor. 22 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda bu güne kadar gidenlerin sayısı 35 bini buldu. 13 Haziran\'a kadar devam edecek çıkışlarda tekrar Türkiye’ye dönüşler 18 Haziran\'da başlayacak. Bayrama gidenlerin ise 15 Eylül\'e kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Bayramlaşmaya giden Suriyeliler

-Sıra bekleyenler

-Çadırda bekleyenler

-Çıkış yapanlar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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10 - Sokak köpeği, yağmurdar korunmak için mağazaya sığındı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, aniden yağan yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Köpeğin girip ve çıkışı mağazanın güvenlik kamarasına yansıdı.

İslahiye\'de dün öğleden sonra aniden yağan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Mağaza sahibi ve çalışanlarının müdahale etmediği sokak köpeği yağmurun dinmesinin ardında tekrardan girdiği kapıda çıkarak gözden kayboldu. Sokak Hayvan dostu mağaza işletmecilerinin şaşkın bakışları arasında sokak köpeğinin mağaza girip, daha sonra çıkması mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mağazanın güvenlik kamerasında yansıyan

- Giyim Mağazası

- Sokak köpeğinin girip ve çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)