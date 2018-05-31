DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KAYINVALİDESİNİN EVİNİ YAKTIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ashabil B.,, kendisine boşanma davası açan Canan B.\'nin annesi Hayriye Y.\'nin evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Canan B., 9 yıldır kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Ashabil B.\'ye 3 ay önce boşanma davası açtı ve annesi Hayriye Y.\'nin evine yerleşti. Eşi ve ailesini ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ashabil B., iddiaya göre geçen pazar gecesi kayınvalidesinin Turan Mahallesi\'ndeki evini ateşe verdi. Olay olduğunda Hayriye Y. ile kızı Canan B. ve 2 torununun evde olmadığı belirtildi. Evdeki eşyaların bir bölümü yanarken, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkeye çıkarılan Ashabil B.\'nin serbest bırakdığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evin önü

- Yangın sonra evin önünde tutanak tutanlar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

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2)İZMİR POLİSİNDEN SAHTE PARA OPERASYONU

İZMİR\'de yaklaşan bayram öncesinde, piyasaya sahte Türk lirası ve ABD doları sürmeye hazırlanan bir kişi, gözaltına alındı. Sanıkla birlikte evin gizli bölmesinde çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini ve araştırmalarını yoğunlaştıran İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kalpazanların kente yüklü miktarda sahte para getireceği bilgisini aldı. Bu ihbar üzerine araştırmalarını sürdüren ekipler, Buca ilçesinde belirlenen bir eve baskın yaptı. Baskında bir kişi gözaltına alındı. Evdeki aramalarda ise gizli bölmelerde 146 bin 460 TL\'lik sahte banknot ile 3 bin 800 dolarlık sahte banknot, mor ışıklı para kontrol cihazı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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3)ALANYA\'DA KAZA: 2 YARALI

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı\'ndaki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Subaşı\'nın kullandığı motosikletle Batuhan G.\'nin kullandığı 34 S 65O2 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mustafa Subaşı ile arkasında oturan Ali Erbaş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Subaşı ve Ali Erbaş\'ı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Polis otomobil sürücüsü Batuhan G.\'yi gözaltına aldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yola çıkan motosiklete otomobilin çarpması yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası

- Olay yerinden vatandaş kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: ALANYA(Antalya), (DHA)

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4)SİVEREK\'TE 400 YETİM VE ÖKSÜZE İFTAR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle 400 yetim ve öksüze iftar yemeği verildi. Tarihi Paşa konağı sosyal tesislerinde yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan bin kişinin katıldığı iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ailelerle bir süre sohbet ederek yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Yılmaz, \"Mübarek bir aydayız, Ramazan\'ı şeriflerinizi bir kez daha tebrik ediyorum, hayırlara vesile olsun diyorum. Öyle sanıyorum ki artık geleneksel bir hale geldi, her yıl İHH ile birlikte Siverek Belediyesi olarak siz değerli kardeşlerimizle, sevgili yavrularımız ile bir araya gelmeye çalışıyoruz, bir araya geliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İftara katılan aileler

- Başkan ve davetliler

- Başkanın yetimler ile ilgilenmesi

- Başkan Resul Yılmaz’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB

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5)GAZİANTEP\'TE UNESCO SEVİNCİ

GAZİANTEP\'te bulunan, yer altı su tesisleri kasteller içme suyu şebekesi livaslar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesine alındı. Tarihi değerlerin listeye alınmasını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

Gaziantep\'in eski mahallerinden olan Şehreküstü\'de bulunan Pişirici Kasteli, içersinde bulunan kaynak suyu ve sıcak havada serinliğini koruyabilme özelliği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) geçici listesine alınarak turizme kazandırıldı. Kararı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkan\'ı Fatma Şahin, dünyada eşi benzeri olmayan bir yapının içerisinde olduklarını belirterek, kastel ve livasların geçmişin su dağıtım sistemi olduğunu söyledi.

Kastelin içerisine girildiği zaman serin havanın ve su sesinin huzur verdiğine dikkat çeken Şahin, \"Çok güzel bir serinlik var. Aslında suyun ne kadar aziz, rahmet bereket ve hayat olduğunu bize gösteriyor. Tabi bu su yönetimi özellikle şehrimizdeki su yönetimi insanlık tarihi kadar eski. Roma döneminde başlayan şehrin su hattı ile ilgili bir süreç var. Dolayısıyla bu mesafede şehrin suya kavuşmasını sağlamak için her dönemin medeniyeti o döneme göre bir yöntem üretmiş. Kendisine göre bir yol üretmiş ve halkı suya kavuşturmuş. Bu gördüğünüz eserimiz 1280\'li yıllarda yapılmış. Selçuklu ve Osmanlı döneminde beri eşi benzeri olmayan bir yapının ortasındayız. Yaklaşık 10 kilometrelik livaslarla temiz suyu halka ulaştıran, kayaları oyarak geçen, büyük bir mühensdislik ve tasarımla halkı suyla buluşturan bir sistem var. Büyük bir ar-ge ve inovasyonla yapılan dönemin en önemli su yönetimini anlatıyorum. Beraberinde bu livaslarla, kastellerle bölge halkının gelip su ihtiyacını gidereceği, temizliğini, yün yıkama işlemini gerçekleştirirdi. Yün yıkama işlemi benim çocukluğumda çok önemliydi. Bu kastelleri aynı zamanda bütünleştirme, sosyalleştirme, toplanma yeri olarak görmek gerekiyor. Bu eserlerin dünyada eşi benzeri olmadığını görünce turizme kazandırmamız gerek dedik. Bu işe kafa yoran, kitap yazmış hocalarımız, teknik ekibimizle beraber ciddi bir raporlama yaptık. Bu güzelliği iyi raporlamazsanız, hikayesini yazamazsanız, suyun hikayesini iyi anlatmazsanız bunu başaramazsınız. UNESCO\'ya daha önce başvurularımız olduğu için ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeliydik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Gaziantep\'in livaslarını kastellerini geçici listeye aldırdık. Herhalde UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Pişirici Kasteli

- Fatma Şahin\'in Röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

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