DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BODRUM\'DA YENİ KARAYOLU TEPKİSİ

Mk\'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum\'da özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sorununu çözmek için Karayolları tarafından Torba ile Ortakent-Yahşi

Mahalleleri arasında yapılması planlanan ve 5 tünel ile geçilmesi düşünülen 18 kilometremik karayolu, doğa, tarih, kültür, ekoloji katliamı ve göçe yol açacağı gerekçesiyle tepkiye neden oldu. Sivil toplum kuruluşları yeni yol yapılması yerine mevcut yolların rehabilite ve modernize edilmesi görüşünde birleşti. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Bodrum\'da yaz aylarında trafik sorununu çözmek amacıyla Torba Mahallesi ile Ortakent-Yahşi Mahahesi arasında yapılması planlanan 18 kilometrelik karayolu projesini görüş almak için bir süre önce Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'na gönderdi. Torba Kavşağı, Pedasa Antik Kenti, Tırman Dağı, Çırkan Dağı güzergahı üzerine yapılacak ve 5 tünelle geçilecek yol projesi, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Bodrum Ulaşım Komisyonu, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği\'nde düzendiği basın açıklamasıyla projeye tepki gösterdi. Basın açıklamasını İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit yaptı.

\"YARIMADANIN KALBİNE HANÇER GİBİ SAPLANACAKTIR\"

Ulaşım politikasının insan ve yük taşımacılığında toplu taşıma sistemine dayalı olarak değil, araçların taşınmasına göre geliştirildiğini ve ilçede araç sayısı arttıkça yeni yolların yapılmasının gündeme geldiğini belirten Özyiğit, \"Yakın zamanda Torba ile İslamhaneleri arasında, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çevre yolu için 3 alternatifli güzergah belirlenmiştir. Müdürlüğün, Bodrum Belediyesi ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan, yapılması düşünülen çevre yollu ilgili görüş istemesi ile TMMOB olarak yapılan çalışmadan haberdar olunmuştur. Bu projenin bir değil birçok açıdan Bodrum Yarımadası\'na zararı olacaktır. Yarımada\'nın kalbine bir hançer gibi saplanacaktır. Öncelikle, önerilen alternatifli çevre yolu projesi ile ilgili planlama, Aydın, Muğla, Denizli 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Muğla 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planları\'nda yer almamaktadır. Önerinin üst ölçekli planların ilke ve stratejilerine uygunluğu tartışmalıdır\" dedi.

\"ANTİK KENTİN İÇİNDEN GEÇECEĞİ GİBİ GÖÇÜ DE ARTTIRACAKTIR\"

Yeni yapılacak karayolu projesinin yaratacağı sıkıntıları haritalar üzerinde anlatan Özyiğit, \"Önerilen alternatifli yol güzergahının önemli bir bölümü, doğal ve arkeolojik sit alanlarından geçmekte olup, korunması gerekli kültür varlıkları, doğal zenginlikler, orman alanları, yaban hayatı, endemik bitkiler, su ve hava kalitesi geri dönülemez şekilde tamamen yok olacaktır. Böylelikle, bölgenin doğal hayatı ve canlı varlıklarının yok olması, ekosisteme önemli ölçüde zarar verecektir. Bu proje ile Bodrum Yarımadası\'nda son kalan doğal, kültürel ve biyoçeşitlilik açısından değerli bir alan yok edilerek, yaşam kalitesi kadar, turizm potansiyelini de baltalayacağı kesindir. Önerilen alternatifli çevre yolu projesi ile belirlenen güzergahın oluşumundan sonra çevrede yapılaşma baskısı kaçınılmazdır.Bu proje ayrıca, zaten had safhada olan Bodrum\'a göçü daha da artıracaktır. Bu nedenle önerilen çevre yolu projesinden kamu yararı açısından vazgeçilmelidir. Böylelikle çevre yolunun ilçemizde oluşturacağı çevre katliamı önlenmiş olacaktır\" diye konuştu.

\"YENİ YOL YERİNE MEVCUT YILLAR REHABİLETE EDİLMELİ\"

Mimarlar Odası Bodrum Temsilisi Gamze Türk de yeni yolların açılması yerine halen kullanılmakta olan yolların rehabilite ve modernize edilmesi ile Yarımada\'nın kurtarılabileceğini söyledi. Türk, çözüm önerilerini ise \"Özellikle durma aşamasına gelen, Ortakent- Yalıkavak güzergahındaki bölünmüş duble yol çalışmasının, acilen eksikliklerinin giderilerek bitirilmesi önceliğimiz olmalıdır. Torba Kavşağı - Gündoğan Karayolu mevcut durumda tek geliş-gidiştir. Bu güzergah da Bodrum Yarımadası mevcut ulaşımını olumsuz etkilemektedir. Bu yolunda, kamulaştırması yapılarak, duble yola çevrilmesi önceliğimiz olmalıdır. Yokuşbaşından - Ortakent Kavşağı\'na kadar olan kısımda, servis yolların açılması, kamulaştırılan ancak işletmelerin işgali altında olmaları sebebiyle açılamayan alanların açılması ve bu arada yer alan 6 kavşağın (Emniyet, Lise, Bodrum Devlet Hastanesi , Gümbet, Bitez ve Ortakent Kavşakları) Karayolları trafik kurallarına göre yeniden düzenlenmesi önceliğimiz olmalıdır. Ulaşım sorununun çözülmesi için kapsamlı bir ulaşım planı ve başka alternatifler düşünülmeli, bu bağlamda, bir çevre yolu projesinden çok, ulaşım politikasının oluşturulması önceliğimiz olmalıdır\" dedi. Ulaşım sisteminin doğru olarak saptanmasının, sürdürülebilir bütüncül bir ulaşım ve taşıma politikası oluşturulması ile mümkün olabileceğinin dikkate alınması gerektiğini de vurgulayan türk şöyle devam etti: \"Yapılacak olan çalışmada, İlçemizdeki TMMOB\'a bağlı meslek örgütlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin, görüşlerinin alınması önceliğimiz olmalıdır, Bu konu ile ilgili görüşlerimizi bildirdik , yapımında ısrar edilmesi halinde Bölge İdare Mahkemesi\'ne giderek projenin iptalini isteyeceğiz.\"

PROJE İÇİN ÇALIŞTAY VE PANEL DÜZENLENECEK

Özyiğit, yeni karayolu projesinin tüm Bodrumlular ile paylaşılması için önümüzdeki Haziran ayında panel, Temmuz ayında ise geniş kapsamlı çalıştay düzenleyeceklerini, konuyu bilimsel açıdan masaya yatıracaklarını kaydetti.



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

2)APARTMANDA \'TRAFO\' İSYANI

ADANA\'da 20 yıldan beri altında elektirik trafosu bulunan apartmanın sakinleri, \"Yıllardır bombanın üzerinde yaşıyoruz. Evlerimizde korkudan oturamıyoruz\" dedi.

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi\'nde 20 yıl önce yapılan apartmanda oturan vatandaşlar, zemin kata yapılan trafonun kaldırılmasını istedi. Geçen zaman içerisinde, tesisatın eskimesiyle trafonun ses de yaptığını söyleyen apartman sakinleri, gürültüden duvarların sallandığını söyledi. Her an trafonun patlayacağı korkusuyla yaşadıklarını söyleyen apartman sakini Aytaç Topuz, \"Her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Burada bir patlama veya yangın çıksa onlarca kişinin ölümüne sebep olur. Defalarca kaldırılmasını istedik, maliyetini bize yüklemeye çalıştılar. Burada çocuklarımız var, sürekli endişeyle yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi.



SÜRE:03\'03\" BOYUT:186 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

3)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 16 TUTUKLAMA

İZMİR’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan ve \'torbacı\' denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Konak’ta belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 1375 gram eroin, 185 uyuşturucu hap, 265 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 12 tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 2\'si serbest bırakıldı.



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)