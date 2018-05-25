DHA YURT BÜLTENİ-9

Sarıgöl\'de bağları dolu vurdu

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde dolu yağışı üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Sarıgöl\'de, dün (Perşembe) saat 20.45 sıralarında başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı Sarıgöl\'ün Kavakkırı ve Adaarası mevkileri ile kırsal Bağlıca, Çanakçı, Tırazlar, Bereketli mahallerindeki üzüm bağlarına zarar verdi. Sabah bağlarına giden üzüm üreticileri, gördükleri manzara karşısında, tüm emeklerinin boşa gittiğini belirterek, üzüntü yaşadı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışması ve inceleme başlattı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar, \"15 dakika süren dolu ve buna bağlı oluşan fırtına üzüm üreticisini vurdu. Dolu, bağlardaki üzüm salkımlarına zarar verdi. Salkımlar yerlere döküldü. Ekip arkadaşlarımızın zarar tespiti için alan çalışmaları sürüyor\" dedi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Şükrü Demir, Adaarası Mevkii\'nde bağı bulunduğunu belirterek, \"Dolu nedeniyle zararım büyük. Allah\'tan TARSİM sigortası yaptırmıştım. Üzüm salkımları yerlere döküldü. Dalında kalanlarda ise dolu yarası var, kararmalar başladı. Bu yıl zaten üzüm az olmuştu, şimdi bir de dolu vurdu, üretici perişan\" diye konuştu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de, \"Bağlarda bu yıl üzüm doğuşlarımız az olmuştu. Şimdi bir de dolu zararı var. TARSİM yetkilileri, bağlarda çalışmalara başladı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Zarar gören bağlardan görüntü

-Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

==========================================

Çavuşoğlu: Türkiye, döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak ülke değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak bir ülke olmadığını belirterek, \"Ekonomik saldırı ile Türkiye\'ye zarar vermeye kalkıyorlar; ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü\" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya\'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni (AESOB) ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu\'na Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Döviz kuru ile açıklama yapan Çavuşoğlu, \"Döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye\'yi yıkmak, diz çöktürmek isteyenler, diğer yöntemlerle darbe girişimi dahil başarısız oldular. Ekonomik saldırı ile Türkiye\'ye zarar vermeye kalkıyorlar; ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü. Mali yapımız, bankacılık sistemimiz çok güçlü; disiplinimiz var. En önemlisi de milli gelire oranla borcumuz çok düştü. IMF\'ye borcumuz sıfır. Bizi o IMF\'li günlere döndürmeye çalışıyorlar; ama biz dönmeyiz. Buna fırsat vermeyiz. Bunlar oyundur, bu oyunları bozuyoruz. 24 Haziran\'a kadar bu oyunlara devam edecekler. 24 Haziran\'da milletimiz bunlara darbeyi vuracak. Ülkeler batarken, biz büyümeye devam eden bir ülkeyiz. Çalışan, üreten bir ülkeyiz. 2023 hedeflerimize ulaşacağız\" diye konuştu.

\'SON 10 YILDA EKONOMİK BÜYÜMEDE TÜRKİYE BAŞTA\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin tüm zorluklara rağmen ekonomik büyümesinin devam etmesinin bir nedeninin de güçlü, dinamik küçük ve orta işletmeler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bugüne kadar esnaf ve sanatkara büyük destek verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı seçim beyannamesini manifesto olarak değerlendiren Çavuşoğlu, \"16 yılda büyük zorluklarla mücadele ettik. Mücadeleleri yaparken çok büyük hizmetler yaptık. Dünyada 10 mega projenin 6\'sı Türkiye\'de. Son 10 yılda ekonomik büyümede Türkiye başta, ikinci sırada İrlanda var. Antalya da bu büyümeden nasibini aldı\" dedi.

\'TEMELİ ATTIK, ŞİMDİ ŞAHLANIŞ ZAMANI\'

Bugüne kadar yapılanlar bir inşaatın temeline benzeten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Ama sağlam bir temel oldu, şoklara dayanıklı. Sağlam temel üzerine güçlü Türkiye\'yi inşa edeceğiz. Temeli attık, şimdi şahlanış zamanı. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet güçlü olacak. Sadece hükümetin güçlü olması yetmez, güçlü bir parlamento. İstediğiniz yasal düzenlemeleri meclisten geçirebilen bir parlamento olacak. Denetim görevini iyi şekilde yapan bir parlamento olacak. Yargı son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ yargıyı darmadağın etti. Yargı içindeki sorunları aşıp geçmişte dışarıya hizmet edenler de oldu, aynı şekilde demokrasiye karşı olanlar kendisini yürütmenin yerine koyup karar verdi. Tertemiz bir yargıya doğru gidiyoruz. Temellerini bu anayasa değişikliği ile yaptık. Adaletin hızlı şekilde tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım. Bizim milletimiz demokrasiye düşkündür, dayatmaları sevmez. Demokraside bir üst lige çıkmamız lazım.\"

50 MİLYON TURİST HEDEFİ

2002 yılında Antalya\'ya 3 milyon turist geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2014 yılında 14 milyon turiste ulaşıldığını söyledi. Türkiye genelinde bu yıl 40 milyon turist hedefi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, hedefin 50 milyon turist olduğunu açıkladı. İhracaat gelirlerinde artış olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, \"Büyük bir atılım içindeyiz. Yeni projeler var, Cumhurbaşkanı bunları açıkladı. Antalya da bunlardan nasibini alıyor.

ADLIHAN DERE\'DEN 24 HAZİRAN DESTEĞİ

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu\'na teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu\'na destek vereceklerini belirten Dere, \"Ülkemizi parçalamaya çalışanlar, şimdi döviz kuru ile ilgilenip ülkemizi bozmaya çalışıyorlar. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın arkasındayız\" dedi.

Konuşmaların ardından Dere, ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu\'na çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Toplantıya katılanlardan detay

- Bakan Çavuşoğlu açıklama

- Plaket verilmesi

3.71 GB 6.31

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

==========================================

AK Partili Sorgun: Muharrem İnce, iddiasının altında kalmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iadesi konusundaki açıklamalarıyla ilgili, \'\'İddia eden, iddiasının altında kalmıştır\'\' dedi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı\'nın Mevlana Meydanı\'nda düzenlediği milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Ahmet Sorgun, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Gülen\'in Amerika Birleşik Devletleri\'nden usulüne uygun istenmediği yönündeki iddialarını değerlendirdi. Yunus Emre\'nin bir sözüyle cevap veren Sorgun, şunları söyledi: \'\'Yunus Emre\'nin bir sözü var; \'Dervişlik olsaydı bir taç ile hırka, ben dahi alırdım otuza kırka\'. Siyaset laf ebeliği değildir. İddia eden iddiasını ispat etmek zorundadır. Sayın Genel Başkanımız ona en güzel cevabı verdi. Dedi ki \'Sen bu bilgiyi kimden aldın? Eğer varsa böyle bir bilgi, git sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza\'. İddia eden, iddiasının altında kalmıştır. Lafügüzaftır.\"

Görüntü Dökümü :

-------------------------

- Ahmet Sorgun\'un açıklaması

- Sorgun detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

==========================================

İşyeri basan 3 kız adliyeye çıkarıldı

Batman\'da önceki gün, dedikodularını yaptığı gerekçesiyle, işyerini bastıkları kızı döven 2 kız ile dövme anını görüntüleyen 1 kız olmak üzere toplam 3 kız, bugün adliyeye çıkarıldı.

Önceki gün, E.K., N.Y. ve H.O. adlı 3 kız, dedikodularını yaptığı gerekçesiyle işyerini bastıkları İ.D.\'yi tartaklayıp cep telefonu ile bu anı da görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kız, dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen ve sorguları tamamlanan 3 kız, bugün adliyeye çıkarıldı. Kızlar, adliyeye çıkarılırken, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırmaya çalıştı ancak polis buna izin vermedi. Kızlar adliyeye girişte görüntü çeken basın mensuplarına da küfür ettiği duyuldu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kızların adliye çıkarılması

-Kızların basın mensuplarına küfür etmesi ve saldırma anı

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

==========================================

Devrilen LPG dolu tanker, korkuttu

Kilis\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, elektrik diğeri ve ağaçları devirip yan yattı. İtfaiye ekipleri, tankerin infilak etme ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Hüseyin Uçar (36) yönetimindeki 34 BRR 38 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki ağaçlar ile elektrik direğini deviren tanker, yan yattı. Yaralanan tanker şoförü Hüseyin Uçar, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlama ihtimaline karşın tankerde soğutma işlemi yaptı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, tankerin uzman ekiplerce kaldırılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiyenin müdahalesi

- Çeşitli açılandan müdahale görüntüleri

- İtfaiyenin köpük sıkması

- Devrilen tanker

- Alınan tedbirler

- Gördü tanığı ile yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS(DHA)

==========================================

Seyyar köprüden geçerken motosikletle kanala düşüp, yaralandı

Aydın\'ın Efeler ilçesinde, arıtma kanalı üzerindeki seyyar köprüden motosikletle karşıya geçmeye çalışan Mehmet Nihat Bilge (50), dengesini kaybederek kanala düştü. Ağır yaralanan Bilge, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Ata Mahallesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Sanayide hırdavat dükkanı bulunan Mehmet Nihat Bilge, yol yerine, arıtma kanalı üzerindeki, yayalar için yapılan 50 santimetre genişliğindeki seyyar köprüden geçmeye çalıştı. Bilge, bir anda dengesini kaybederek motosikletle birlikte kanala düştü. Ağır yaralanan Bilge\'nin kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kanala düşen ve ağır yaralanan Bilge, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye konularak çıkarıldı. Yaralı Bilge ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet ise olay yerine gelen çekiciyle düştüğü kanaldan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yaralının kurtarılma anı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)