DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - Şehit Recep Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI\'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırım (21) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Çiftçilik yapan Duran-Saliha Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü ve bekar olan şehit piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın naaşı dün gece kente getirilerek hastane morguna konuldu. Bugün Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Merkez Büyük Camisi\'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında araçtan indirilerek tören alanına konuldu.

\'ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ERDİN YAVRUM\'

Tezkeresine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım\'ın annesi Saliha Yıldırım burada, \"Vatan sağ olsun. Düşmanlar gülmesin yavrum. Al bayraklara dolanmışsın. Şehitlik mertebesine erdin yavrum\" diyerek göz yaşı döktü. Şehidin annesi Saliha Yıldırım, baba Duran Yıldırım ve kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı \'şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları ve tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Pınarbeyli köyüne götürülerek burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin camiye getirilişi

-Yakınlarının üzüntüsü

-Annesinin sözleri

-Cenaze namazının kılınması

-Törene katılanlar

-Cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera Fatih YILMAZ- İbrahim UĞURERBAA(Tokat), (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğulları Mehmet Uçar (27) tarafından boğazlarından bıçaklanıp öldürülen Nezihe Uçar (64) ve Ali Uçar\'ın (61) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarmada ifadesi süren Mehmet Uçar\'ın, anne ve babasını öldürdüğünün farkında olmadığını söylediği belirtildi.

Olay, geçen Cumartesi akşamı Sulumağara Mahallesi\'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İstanbul\'da işçi olarak çalışan Mehmet Uçar, yaklaşık 2 hafta önce çiftçilikle uğraşan ailesinin İslahiye ilçesindeki evine geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Uçar, annesi Nezihe Uçar mutfakta sahur için yemek hazırlığı yaparken bilinmeyen nedenle babası Ali Uçar ile tartıştı. Mehmet Uçar, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve annesine saldırdı. Mehmet Uçar, boğazlarından bıçaklayıp öldürdüğü anne ve babasının cesetlerini halıya sarıp evde uyudu.

ÇİFTE CİNAYETİ KOMŞULARIN ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKARDI

Komşuları, gün boyunca görmedikleri çifti oğulları Mehmet Uçar\'a sorunca çelişkili cevaplar verdi. Mehmet Uçar\'ın, \"Onlar çok iyi bir yerde\" şeklinde yanıt vermesinden şüphelenen komşuları, durumu Ali Uçar\'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar\'a haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Mehmet Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar\'ın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde cesetleri buldu. Mahallede şoke etkisi yaratan olayda ölen çiftin cesetleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada otopsileri tamamlanan ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbeleri olduğu belirlenen çiftin cesetleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. 1\'i astsubay 3 çocukları olan çiftin tabutlara konulan cenazeleri, toprağa verilmek üzere İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi\'ne götürüldü.

FARKINDA DEĞİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, mahalle çevresindeki yolları kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekipler, güvenlik kameralarından da izledikleri Mehmet Uçar\'ı, mahallenin kırsal alanında otomobilde yakalayıp gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Uçar\'ın, jandarmadaki ilk ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünün farkında olmadığını söylediği belirtildi. Uçar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Tabutların araca taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Mücahit Yolcu-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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3 - MHP Muğla milletvekili adaylarını tanıttı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığı, 24 Haziran\'daki genel seçim öncesinde, 7 Muğla milletvekili adayını düzenlediği toplantıyla özgeçmişleriyle partililelere tek tek tanıttı.

MHP Muğla milletvekili adaylarının tanıtımı için parti binasında toplantı düzenlendi. Toplantıya 7 milletvekili adayı katıldı. MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, yaptığı konuşmada seçimlerde yine kilit parti olacaklarını ve Cumhur İttifakı\'nın sandıktan başarı ile çıkacağını söyledi. Korkmaz, \"Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye\'yi tarihin gerisine düşürmeye güçleri ve nefesleri yetmeyecektir. Milliyetçi hareket geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin bekasının koruyucusu ve güvencesi olarak yerini alacaktır\" diye konuştu.

Cumhur İttifakı içinde seçimlerde yerini alacak olan MHP\'de, listelerin hazırlanmasından sonra milletvekili adaylarının da belli olduğunu dile getiren Başkan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Milliyetçi hareket kadroları ile milletvekili adayları ile Türkiye\'nin çimentosudur. Varlığı ve bütünlüğü ile milletimizin gönlünde yer tutan, birlik ve beraberliğimizin teminatı MHP kadroları dün olduğu gibi bugünde üzerine düşen milli görevleri yerine getirmeye hazırdır. Geçmişte vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları dikkate aldığımızda Cumhur İttifakı\'nın temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğini düşünüyorum.\"

Başkan Korkmaz\'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları Mehmet Erdoğan (mevcut milletvekili) Hacı Çelik (doktor), Salih Soykan (avukat), Hüseyin Kaan Kürşat Gönül (danışman), Ertuğrul Avcı (madenci), Serkan Şafak (işadamı) ve Temel Irmak (gazeteci) partililere tanıtıldı. Adaylar, teşkilat üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekili adaylarından görüntü

-MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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4 - Yozgat Sorgun’da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu zarara neden oldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle köydeki birçok ev sular altında kalırken, bazı evlerin avlu duvarları yıkıldı. Köy İmamı Bilal Başol’a ait olduğu öğrenilen otomobil ise sele kapılarak çamura saplandı.

Olayın ardından Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Yozgat AFAD ekipleri Ağcın köyünde hasar tespiti yapmaya başladılar. Ekipler daha sonra olay yerine çağırdıkları vinç yardımıyla sele kapılan otomobili sapladığı yerden kurtardılar. Vatandaşlar Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü köydeki bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, yollardaki taşların sel nedeniyle söküldüğünü söyledi. AFAD ekipleri köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köydeki vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüler

-Dolu ve sel yağışından görüntüler

-Çamura saplanan otomobilden detay görüntüler

-Yıkılan duvarlardan görüntü

-Detay

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat) (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Pazarda izinsiz tezgah açanlar ile zabıta tartışması

BOLU\'da, pazarda izin almadan tezgah açanlar, kendilerini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. Fenalaşan 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, tartışmada sinirlenen pazarcı kadın, elindeki fideleri yere attı. Gerginliğin ardından ihbarname makbuzu kesilerek, pazarda 1 günlük satış yapılmasına izin verildi.

Sakarya\'nın Pamukova ilçesinden Bolu\'ya gelerek, İhsaniye Mahallesi\'nde pazartesi günü kurulan pazarda tezgah açanlar, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyarıldı. Zabıta memurları, satış yapılan yerin tahsisli olmadığını belirterek, tezgahın kaldırılmasını istedi. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen kişiler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Gerginlik sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zabıta, uyarılara rağmen pazarcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine polise haber verdi. Tepki gösteren pazarcı kadın ise elindeki fideleri yere atarken, sadece 1 günlüğüne satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Tartışmalar sırasında hala fide satışının yapılması da dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından fide satışı yapanlar, hakkında ihbarname makbuzu kesilerek, 1 günlük satış yapmalarına izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tartışmalardan görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Satış yapmaları

-Kadının fideleri yere atması

-Zabıtanan izin vermesi

Haber Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ