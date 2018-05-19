DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPALI TÜRKLERLE, SARAYBOSNA\'DA BULUŞUYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosan Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na Avrupa\"da yaşayan 15 bin Türk\'ün katılması bekleniyor. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, \"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli çok uluslu çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz\" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da gerçekleştirilecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılıp, Avrupa\'da yaşayan Türklerlerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi\'nce kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Saraybosna\'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu\'nda ise hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 12 bin kişilik salon Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatılırken,Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ün fotoğrafları asıldı. Kongreye Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yayaşan 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Avrupalı Türklerin yanı sıra Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarda Saraybosna\'daki kongreye büyük ilgi gösteriyor.

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, bugünden itibaren otobüsler ve özel araçları ile Saraybosna\'ya gelmeye başladı. Saraybosna\'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100\'e ulaşırken, kongreye de yerli ve yabancı 200\'ün üzerinde gazeteci akredite yaptırdı.

SARIKAYA: SARAYBOSNA\'DAN İZZETBEGOVİÇ\'İN FİKRİNE İHTİYAÇ DUYULDUGUNU İFADE ETMEK İSTİYORUZ

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Saraybosna\'da yarın yapacakları kongrenin büyük önem taşadığını belirterek, \"Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin sadece Avrupa\'da değil dünya çapında bir çalışma prensibini belirleyeceği bir süreç olacak. Bu konuyla ilgili olarak yarın delegelerimizin yarın desteğini rica edeceğiz. Yarınki programımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da davetimize icabet edecek. Yarın \'aşık ile maşuk\'un yani Avrupalı Türk toplumunun sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmasına vesile olacağımız için son derece mutluyuz\" dedi.

Yarın kongrenin yapılacağı spor salonunun 12 bin kişilik olduğunu belirten Sırakaya, hem salonun içinin hem de dışının dolacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hem salonda hem de salon dışında olan Avrupalı Türklere yönelik bir konuşma yapacağını dile getiren Zafer Sırakaya, Genel Kurul\'un Saraybosna\'da yapılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

\"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Popülist söylemlerin yükseldiği Avrupa\'da ırkçı partilerin sadece parlamentoda değil iktidar olmaya doğru giden bir Avrupa Birliği var. Temel düşüncesi kuruluş aşamasına bakıldığında çok seslilik, çok dillilik, çok kültürlülük üzerine kurulu olan bir AB\'nin gitmiş olduğu bu sıkıntılı yolda Bosna fikrinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli çok uluslu çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz.\"

AVRUPALI TÜRKLER AKIN AKIN GELİYOR

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve kongreye katılmak üzere Saraybosna\'ya gelen Türkler de, kongrenin önemine vurgu yaptı.

Başta Almanya, Avusturya ve Fransa olmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden Saraybosna\'ya gelen Gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Almanya\'nın Duisburg şehrinden gelen Bayram Köylü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için yüzlerce kilometreden arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi. Köylü, \"İnşallah buradan dünyaya bir mesaj verilecek. Vatandaşlarımızla, yarın millet ve devlet buluşması için buradayız. Avrupa\'dan yarın 10 binin üzerinde Türk\'ün katılacağını düşünüyoruz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN KİLOMETRELER HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL\"

Ahmet Duran ise \"Avrupa\'nın en demokratik ülkesi Bosna-Hersek\'e Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Cumhurbaşkanımızı hani o kendini demokratik sanan Almanya\'sı Fransa\'sı diğer ülkeleri kabul etmedi. Ama olsun, biz bin 500 kilometreden geldik ve Cumhurbaşkanımız için kilometreler hiç önemli değil\" dedi. Avusturya Salzburg\'tan gelen Ahmet Yıldız da yolculuğun biraz uzun sürmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacaklarından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, \"Yarınki toplantı Avrupa\'ya bir mesaj olacaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve bunun için kilometrelerce yolu geldik\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-UETD Başkanı Zafer Sırakaya ile röp

-Genel Kurul\'un yapılacağı kapalı spor salondaki hazırlıklar

-Akredistasyon kartları

-Salona asılan bayraklar

-Görevlerlerin çalışmaları

-Güvenlik önlemleri

-Koltuklara bayrak konulması

-Salonun içinden görüntüler

-Erdoğan ve Atatürk büyük fotoğrafları

-Salonun dışındaki çalışmalar

-Asfalt dökülmesi

-Avrupa\'dan gelen Türklerle röp

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE - Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA - Can EROK/SARAYBOSNA(Bosna Hersek),(DHA)-

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2)MUHARREM İNCE SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosuna ilişkin,\"Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefi ile cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği üzerinde yükselecek olan bu sütunla, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu. Temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşıma dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üzerinde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır\" dedi. CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun\'da seçim manifestosunu açıkladı.

İnce, seçim manifestosuna ilişkin, \"Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefi ile cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği üzerinde yükselecek olan bu sütunla, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu. Temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu. Üretime ve adil paylaşıma dayalı ekonomi sütunu. Barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı dış politika sütunu. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine dayalı eğitim sütunu. Bu sütunlar üzerinde yükselen onarım projemizin çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır. Bağımsız etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak adalet bakanı ve müstearı HSK\'da yer almayacaktır. Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecektir. Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır. İleri teknoloji bölgeleri kurulacaktır. Asgari ücret 2200 lira olacaktır. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İnce\'nin açıklaması

-Detaylar

SAMSUN-DHA

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3)YALOVA AK-KİM KİMYA FABRİKASI’NDA KORKUTAN YANGIN

YALOVA’da Türkiye’nin en büyük kimyasal üretim tesislerinden birisi olan Akkök Şirketler Grubu’na ait Ak-Kim Kimya Fabrikası’nda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın depo kısmında çıkan yangına Yalova İtfaiyesi ile Altınova ve Çiftlikköy İlçe İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yalova\'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesindeki Ak-Kim Kimya Fabrikası\'nın depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Yangına Yalova İtfaiyesi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kntrol altına alındı. Hafta sonu olması nedeniyle depo bölümünde işçi bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Fabrika yönetiminden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yalova’da faaliyet gösteren Ak-Kim Kimya fabrikamızdaki bir tesisin deposunda saat 12.40 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıkmıştır. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı çalışmalarımız sürmektedirö denildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Genel fabrika görüntüsü

-Ambulans ve iş makineleri detayı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA

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4)ÇARMELİK KERVANSARAYI, TARIM MÜZESİ OLUYOR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi\'ne dönüştürülecek.

Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı\'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Evliya Çelebi\'nin de \'Seyahatname \'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler mahalle halkını da umutlandırırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çarmelik Kervansarayını Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için planlamalar yapıldığını söyledi.

Tarım ve turizm şehri Şanlıurfa\'ya Türkiye\'nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, \" Çarmelik Kervansarayı için kervansarayın şehre olan uzaklığı ve aynı şekilde büyüklüğü ile ihtişamı da düşünülerek tarımsal eğitim ve araştırma merkezi ve bunun yanında tarım müzesi fonksiyonunun daha ağır bastığı kadrolarımız tarafından istişare edildi. Çünkü Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa’da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında kuracağımız tarımsal müzeye tüm kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elinde ne varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir ekip oluşturmuş durumda. Buraya getirmelerini, bu havzayı bizim burada yaşatabilmemiz için onların da isimlerini yaşatmamız gerekiyor. Geçmişe dair tarım aletleri olsun, tarımda kullanılan tüm materyal eşyalar olsun ve tarıma dair ne anınız varsa vatandaşlarımız müzeye getirsin lütfen\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Restore edilen Çarmelik Kervansarayı

- Kervansarayda incelemede bulunan Başkan Nihat Çiftçi

- Başkan Çiftçi açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226 MB

