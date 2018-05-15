DHA YURT BÜLTENİ- 9

İzmir\'in köklü okulunda marş krizi

İzmir\'in en eski okullarından Atatürk Lisesi\'nin mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığı belirtilirken, konu kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tepkiler geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise konuyu araştırdığını söyledi.

İzmir Atatürk Lisesi\'nde 14 Mayıs Pazar günü 12\'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Ancak okul müdürünün, yaşananları siyasi gösteri olarak kabul ettiği, marşın okunmasına izin vermediği ifade edildi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı. Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada görüntülere yansıyanlara göre Okulu Müdürü Selamettin Demirhan, \"Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem\" ifadelerini kullandı. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterdi, kürsüye yürüyüp, \"Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin\" dedi. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tepkiler geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, konuyla ilgili araştırma yaptırdığını bilgi beklediğini söyledi.

OLAY MECLİSE TAŞINDI

İzmir Atatürk Lisesi\'nde yaşanan tartışma meclise de yansıdı. CHP İzmir Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa Ali Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan\'ı görevden almasını da isteyen Balbay, soru önergesinde, \"Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nın engellenmeye çalışılması, tam anlamıyla bir aymazlıktır. İzmir\'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarın, böylesine cumhuriyet değerlerinden uzak, böylesine laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun bir anlayışla yönetilmesi kabul edilemez. Bakanlık bu olayı münferit, anlık bir gelişme olarak görmemeli derhal harekete geçip bu okulun velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçisine kulak vermeli. Müdüre en güzel yanıtı gençler, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sözleriyle verdi. Atatürk\'ün gençliğe hitabesi orada hayata geçti. Öğrencilerin alnından, yüreğinden öpüyorum\" dedi. İzmir Marşı\'nın sadece İzmir\'in değil tüm ülkenin ortak bir paydası olduğunu da vurgulayan Mustafa Balbay, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz\'a , \"Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nın engellenmeye çalışılmasını bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz? Cumhuriyet değerlerinden uzak, laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan\'ı görevden almayı düşünüyor musunuz? İzmir\'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarı, böylesine bir anlayışla yöneten zihniyete karşı bakanlık olarak ne yapacaksınız? İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin, velilerin ve mezunlarının böylesine mutlu bir günde böyle bir olayla karşı karşıya kalmasının sorumlusu kimdir? İzmir marşı sadece İzmir\'e ait değil tüm ülkenin ortak bir paydasıdır. Bu marşın altında siyasi nedenler arayanları bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz\" sorularını yöneltti.

CHP İZMİR İL BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yaptığı açıklamayla okul müdürünü kınayıp, \"Okula siyaset sokmaya, aklınca birilerine yaranmaya çalışanlara boyun eğmeden, hep bir ağızdan İzmir Marşını söyleyerek Atatürk Lisesi\'nin tarihine ve ismine yakışan duruşu sergileyen gençlerimizi ve onların velilerini canı gönülden kutluyorum\" dedi. Kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu belirten Deniz Yücel, \"İzmir Marşı\'nı siyasi bir slogan olarak değerlendirip, Atatürk Lisesi\'nde söylenmesini engellemeye çalışan bir şahsın, böylesine köklü bir eğitim yuvasında müdür yapılması akıl alır şey değildir. Bu durum devlet yönetiminde liyakatin hiçe sayılmasının korkunç bir örneğidir. Kahramanlığın, Atatürk\'e duyulan sonsuz sevgi ve minnetin, bu topraklar uğruna can vermiş şehitlerimizin ve büyük zaferin marşı olan İzmir Marşı\'nı ve Cumhuriyetimizin 10. yılı için yazılan marşı, sırf iktidara yaranmak ve Atatürk Lisesi\'ne siyaset sokmak adına engellemeye çalışan zihniyeti şiddetle kınıyorum. Tüm engellemelere rağmen korkmadan ve boyun eğmeden, Atatürk gençliğine ve Atatürk Lisesi\'nin 130 yıllık köklü geçmişine yakışan bir tavırla ve yüksek sesle, İzmir Marşını söyleyen tüm Atatürk Lisesi öğrencilerine ve gençlerimize destek veren velilerimize tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyor, hepsini canı gönülden kutluyorum. 130. yıl mezunları bu tavırlarıyla asla unutulmayacaklardır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tören sırasında yaşananlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: İZMİR (DHA)

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Kudüs kararına İzmir’den tepki



Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kudüs\'te İsrail Büyükelçiliği açma kararının ardından başlayan protestolarda, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılması sonucu 59 Filistinli yaşamını yitirirken, 2 binden fazla Filistinli de yaralandı. Dünya, Filistin’deki olaylara kilitlenirken, AK Parti İzmir il teşkilatı Konak Meydanı’nda toplanarak, ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs’e taşınmasını, ABD’nin İsrail işgalini resmileştirme hamlesi olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Konak Camii önünde toplanan AK Parti İzmir il teşkilatı ve İnsani Yardım Vakfı üyeleri, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, ‘Müslüman uyuma Kudüs’e sahip çık’ sloganları atarken, aynı zamanda, üzerinde ‘Özgür Kudüs için ayaktayız, ve ‘Kudüs Müslümanlarındır’ yazılı pankartlar açıldı. Yine ‘Katil Amerika’, ‘İsrail gibi bir devlet yok ki başkenti Kudüs olsun’ yazılı dövizler taşındı. Protestoculardan bazılarında, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın maketinin olması dikkat çekti. Konak Camii\'nde gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu aktaran Şengül, \"ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. İsrail’in şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve yüzlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini lanetliyoruz. İsrail’in böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masım kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz\" diye konuştu.

\'ZAMAN KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇİN\'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, partililer ve çok sayıda sivil toplum kurulusu temsilcisinin katıldığı açıklamada konuşan Şengül, Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulmasının çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, \"Bu tehlikenin farkında olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve BM\'yi zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" dedi. Şengül, açıklamasının devamında şunları söyledi:\"ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken; işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş, dökülen binlerce masum Filistinlinin kanında ABD’nin de dahlini doğurmuştur. İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir.\" Bu duruma sessiz kalmayacaklarını kaydeden Başkan Şengül, Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunun altını çizdi. İnsanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin’in başkentidir, diye devam eden Şengül, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektirö ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı, basın açıklamasının ardından Konak Meydanı’ndaki Hasan Tahsin Anıtı önüne çelenk bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalabalığın dua okuması

-Kalabalığın gıyabi cenaze namazı kılması

-AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün açıklaması

-Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Mücahit BEKTAŞ-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,(DHA)

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Konya\'da Kudüs protestosu

Konya\'da sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırısını protesto etti. Protesto gösterisinde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

İsrail \'in Filistin\'de sivillere yönelik yaptığı saldırı Konya\'da kınandı. Ak Parti, MHP, BBP ve sivil toplum kuruluşları üyeleri Alaaddin Caddesi üzerinde bir araya gelerek Kayalıpark\'a kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kayalıpark\'ta yapılan basın açıklamasının ardından Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti. Dua sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yürüyüşten detay

- Göstericilerden detay

- Dua edilmesi

- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Şırnak\'ta ABD ve İsrail protesto edildi

Şırnak\'ta, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze\'de protestoculara ateş edilerek onlarca kişinin öldürülmesi basın açıklaması ile protesto edildi.

ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze\'de protestocu kalabalığa ateş açılıp onlarca kişinin öldürülmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasına tepkiler sürüyor. Şırnak\'ta, Ak Parti İl Başkanlığı öncülüğü\'nde bir araya gelen çok sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri basın açıklaması yaptı. \"Filistin\'e selam, direnişe devam\", \"Katil ABD, Ortadoğudan defol\" ve “Kahrolsun İsrail\" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında Türk bayrağını taşıyan protostocular ABD ve İsrail\'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu, ABD\'nin bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini söyleyen İlter, \"Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İş Birliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu\'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\"dedi. Filistinlilerin şehit edilmesini medyadan ağlayarak izelediklerini belirten Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik. ABD ve İsrail\'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs\'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs\'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs\'ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs\'ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD\'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD\'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkûm ederken; işgal ve terör devleti İsrail\'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş; dökülen binlerce masum Filistinli\'nin kanında ABD\'nin de dahlini doğurmuştur.\" ABD ve İsrail\'i protesto için toplanan kalablık daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalıktan görüntüler

-Basın açıklamasının yapılması

-Atılan sloganlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Kahramanmaraş\'taki protestoda İsrail ve ABD bayrakları yakıldı

İsrail\'in katlettiği Filistinliler için Kahramanmaraş\'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından düzenlenen protesto gösterisinde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Öğle namazının ardından Ulu Cami avlusunda toplanan kalabalık, katledilen Filistinliler için saf tuttu. İl Müftüsü Celal Sürgeç\'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile tekbirler getirip sloganlar atarak Demokrasi Meydanı\'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan kalabalık adına emekli imam hatip Ali Demirdöğen konuşma yaptı. ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme kararının bütün Filistin\'i işgal etme planının bir parçası olduğunu belirten Demirdöğen, kararının Kudüs\'ün Müslümanların elinden çıkmasının 100\'üncü yıldönümünde alındığını söyledi. Filistinlilerin kadınları ve çocuklarıyla son bir aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade eden Demirdöğen, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 59 kişinin katledildiğini ve 2 bin kişinin de yaralandığını ifade ederek şöyle konuştu:\"Bugüne kadar onurlu ve aslında bir mücadele ortaya koyan Filistin halkına buradan selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlinin değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs\'ün müdafaası hepimizin mesuliyetidir. Kudüs maddi bir mekanın değil, manevi coğrafyamızın ismidir. Sezai Karakoç\'un mısralarıyla \'Gökte yapılıp yere indirilen şehirdir Kudüs.\' Kudüs, bitmeyen duamızdır. Kudüs, Müslümanların kutsalıdır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, namusumuzdur. Kudüs bizim özgürlüğümüzdür. Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır.\" Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan\'ın da konuşma yaptığı protestonun sonunda İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gıyabi cenaze namazı kılınması

- Camideki kalabalığın yürüyüşü

- Protestoya katılan kalabalık

- Ali Demirdöğen\'in açıklaması

- Dua edilmesi

- İsrail ve ABD bayraklarının yakılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Adana\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Kudüs\'te İsrail\'in acımasız saldırılarıyla şehit düşen Filistinliler için Adana\'da öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için Ortadoğu\'nun en büyük camilerinden olan Adana\'daki Sabancı Merkez Camii\'nde bugün öğleden önce sela verildi. Öğle namaz sonrası ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkanı AK Parti\'li Mahmut Çelikcan\'ın yanı sıra Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan da katıldı.

ABD\'NİN KARARI \'YOK\' HÜKMÜNDEDİR

Burada bir konuşma yapan Başkan Yeni, ABD Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu girişimin \'yok\' hükmünde olduğunu belirten Yeni, \"ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletleri (BM) ve kararlarını, uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\" diye konuştu.

AĞLAYARAK TAKİP ETTİK

İsrail\'in eylemlerini şiddetle kınadıklarının altını çizen Yeni, \"Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail\'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Namaz kılmaya gelen vatandaşların görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

- Adana AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni konuşması

Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'22\" BOYUT:145 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktiler

Manisa\'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin şehrinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler anısına birer zeytin fidanı dikildi.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'nün Durasıllı Mahallesi\'ndeki işkolu faaliyetleri kapsamında tarımsal üretim yapılan alanındaki fidan dikimine, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Günay Erkan, Salihli Cumhuriyet Savcısı Ali Emre Hazan, Salihli Cezaevi Müdürü Erkan Keskin katıldı. Törende konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, \"Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu iş yurtları olarak tarımsal faaliyetlerimizi yaparken ülkemizin Suriye\'nin Afrin şehrindeki \'Zeytin Dalı Harikatı\'ndaki şehitler adına birer zeytin fidanı dikmeyi planladık. Ülkemizin bekası ve bayrağımız için kanını akıtan şehitlerimizi, kendi çapımızda, cezaevi yerleşkemizde onlar adına birer zeytin fidanı dikip yaşatmak amacıyla toplandık. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin. Umarım bundan sonra vatan toprağına Mehmetçiklerimiz\'in kanı yerine bu ağaçlarımızı dikeriz\" dedi. Zeytin fidanlarının toprakla buluşturulup, can suyunun verilmesinin ardından tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fidan dikiminden görüntü

-Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Van\'da 408 kaçak göçmen yakalandı

Van\'da, son bir ayda, 408 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılğı yaptığı belirlenen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İnsan tacirlerinden 3\'ü tutuklandı.

Van\'da, 14 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 408 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklandı. Kaçak göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerin yaşadığı ev

-Çantaları

-Kaçak göçmenlerden genel ve detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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İzmir\'deki nüfus müdürlükleri çalışanlarından şiddet tepkisi

İzmir\'in, Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların kendilerine fiziki ve sözlü şiddet uyguladığı öne süren 3 memur, suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Nüfus Müdürlüğü önünde toplanan Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube üyesi bir grup da olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. Öte yandan, Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nde yaşanan itişme de güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir\'in Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların memurlara fiziki ve sözlü şiddet uyguladığını, son dönemde bunların arttığını iddia eden Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube üyesi bir grup, Konak ilçesi Çankaya semtindeki Gazi Bulvarı\'nda bulunan İzmir İl Nüfus Müdürlüğü binası önünde toplandı. Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların kendilerine fiziki ve sözlü şiddet uyguladığı öne süren 3 memurun, suç duyurusunda bulundu belirtildi.Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Cumhur Çil yaptığı basın açıklamasında, pasaport ve ehliyetle ilgili işlemlerin 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'ne devredildiğini hatırlatarak, \"İş yükündeki muazzam artışa rağmen personel sayısı aynı. Binaların fiziki ve teknik açıdan yetersiz olması da göz önüne alınırsa, nüfus müdürlükleri adeta kaos ortamına döndü. Bu durumun sonucunda da istenmeyen şiddet olayları gerçekleşmekte, nüfus müdürlüğü çalışanlarının hayatları tehlikeye girmektedir\" dedi.

Çil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya seslenerek şunları söyledi:\"Binaların teknik ve fiziki eksiklikleri bir an evvel giderilmeli, personel eksikliği derhal tamamlanmalıdır. Şiddet olaylarının yaşanmaması için emniyet güçleri gerekli güvenlik önlemlerini almalı, nüfus müdürlüklerinde tedbir amaçlı polis memurları beklemelidir. Maalesef nüfus çalışanlarının huzuru kaçmıştır. Acilen bu hususta nüfus memurlarının kendilerini güvende hissedecekleri şartlar sağlanmalıdır.\"

BUCA\'DAKİ OLAY KEMARADA

Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nde meydana gelen ve Nüfus Şefi Koray Evren\'in darp edildiği belirtilen olay de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir memur ile tartışan bir vatandaşın, kendisine bir şey söylemek amacıyla gelen Evren\'in üzerine doğru yürüyüp, itmesi ve ardından karşılıklı itişmeler de yaşandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü

- Buca ilçesinde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Doğum gününde ölen milletvekili aday adayı toprağa verildi

Şanlıurfa\'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve doğum gününde hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz (45), son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobil, geçen 7 Mayıs günü Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Beşir Yıldızlı yönetimindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hülya Kaymaz, dün, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 45\'inci yaşına girdiği gün hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hülya Kaymaz\'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami avlusu ve kalabalık

- Cenaze namazı kılınması

- Dua edilip, tabutun taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)



