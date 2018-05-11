DHA YURT BÜLTENİ-9

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son yağışların barajlara çok faydasının olduğunu belirterek, doluluk oranlarında bir sıkıntının olmadığını söyledi. Toplu temel atma ve açılış merasimlerine katılmak üzere Osmaniye\'ye gelen Bakan Eroğlu ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüşen Bakan Eroğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kente eli boş gelmediklerini, hasretle beklenen barajın temelini atacaklarını ifade eden Eroğlu, \"Bugün Savrun Barajı\'nın temelini atacağız. Baraj, tarlalara sulama imkanıyla çiftçilere ekonomik kazanç sağlayacak. Geçen sene Türkiye genelinde 375 tesis ve 110 barajı tamamladık\" dedi. Bakan Eroğlu, Bahçe ilçesindeki İnderesi Göleti\'yle ilgili çalışmalarla ilgili ise \"Devlet Bahçeli\'nin memleketi olduğu için aynı zamanda Bahçeli\'ye müjde verelim, onun da arzusuydu. En kısa zamanda temelini atacağız\" dedi.

İSTANBUL\'DAKİ BARAJLARDA YÜZDE 88 DOLULUK VAR

Bakan Veysel Eroğlu, barajlardaki doluluk oranı ile ilgili ise şöyle konuştu:\"Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. Şu anda içme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50\'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38\'lerdeydi. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50\'yi yakaladık. Büyükşehirlerde bir sıkıntı yok. İstanbul\'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa\'da yüzde 99, İzmir\'de yüzde 47, Ankara\'da yüzde 20 ama orada da problem yok. Özetle, geçen sene son yılların en büyük kuralığını yaşadık. Ama çok sayıda baraj yaptığımız için, yani 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik. Dolayısıyla kuraklığı fark etmedik. Bu seneki yağışlara bakacak olursak, yani 1 ekimden bu güne kadar olan yağışlarda, Türkiye genelinde son yağışlarla birlikte yüksek bir eksiklik vardı ama yüzde 10\'a düştü. Normalden yüzde on düşük. Ama Marmara bölgesinde artma var. Eğe\'de yine azalma var. Güneydoğu\'da ise yüzde 25 azalma var. Ama geçen seneye göre ise yüzde 11 oranında bir artma var. Geçen seneden iyiyiz fakat uzun dönem 30-40 yıl ortalamasında ise yüzde on oranında aşağılardayız. Ama şuanda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü son yağışlar gerçekten çok faydalı oldu. Bu yağışlar bekleniyordu, bunlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de bazı bölgelerde yüzde 2 bazı bölgelerde yüzde 5 oranında arttı. Buda çok faydalı. Önümüzdeki günlerde de yağışlı bir hava var. Önümüzdeki salı gününden itibaren yağışlar ülkemizi büyük ölçüde terk ediyor. Perşembe günü batıdan tekrar başlıyor. Allaha şükür bu yağışların çok faydası oldu. Geçen sene Şanlıurfa\'ya düşmesi gereken normal yağışın yüzde 30\'u düşmüştü. Bu noktada geçen yıl bu bölgelerde büyük sıkıntı içerisindeydik. Hatta vatandaşlar neredeyse mart ayında ekinler için su talep etmişti. Bu yıl için ise bu sıkıntı ortadan kalktı.\"

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Yaz yağışları konusunda vatandaşları da uyaran Bakan Eroğlu şöyle devam etti:\"Yaz yağmurları şiddetli ve ani olur. Bu konuda vatandaşlarımız mutlaka dikkatli olmalıdır. Dere yataklarından uzaklaşmaları gerekir. Geçtiğimiz gün iki gencimiz dereden karşıya geçmek isterken yaşamını kaybetti. Sel sularından geçmek mümkün değil. Özellikle böyle durumlarda vatandaşlarımız dere kenarlarına yaklaşmasınlar. Çok şiddetli akım vardır. Yarım için kurtarma ekibini beklesinler. Sel ve su baskınlarına karşı daha dikkatli olunmalı. Ayrıca yaz aylarında çocuklarda kanallara girmesin. Bu kanallarda da çok hızlı akım vardır. Kurtarmak mümkün değildir.\"Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Savrun Barajı ile Cevdetiye Regülatörü-Hamis Çayı Mansap Düzenlenmesi tesisinin temelini attı. Bakan Eroğlu, ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım taşkın koruma tesisinin de açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca, 10 aileye gelir getirici tür, 13 aileye de ORKÖY sertifikası veren bakan Eroğlu, fıstık çamı, mavi servi, incir, harnup ve zeytin fidanı türlerinden oluşan toplam 2 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Veysel Eroğlu\'nun barajlardaki su oranıyla ilgili konuşması

-Bakan Eroğlu\'nun vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyarması

-Bakan Eroğlu\'nun makam aracını gelişi, araçtan inmesi

-Bakan Eroğlu\'nun Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanması

-Bakan Eroğlu Valilik Makamına gelişi

-Valilik Makamından detay görüntü

-Toplantı odasına giriş

-Cumhuriyet Meydanına asılan pankart

-Vatandaşlardan pan görüntü

-Temel Atma ve açılış butonlarına basılması

BOYUT: 167 MB SÜRE: 05\'18\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov\'a fahri doktora verildi

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov\'a, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

CÜ Kültür Merkezinde düzenlenen fahri doktora törenine Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandama Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşının sunmasıyla başladı. Cübbe giyen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov\'a, fahri bilim doktorluğu unvanı ve belgesi Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından takdim edildi.

\'ATATÜRK VE MAKEDONYA\' KONFERANSI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Ivanov, \"Atatürk ve Makedonya\" konulu konferans verdi. Ivanov, konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kuruluşundan bu yana 98 yıl geçtiğini, Sivas Kongresi\'nde alınan kararların tüm ülkeyi temsil ettiğini belirterek, \"Sivas Kongresi Makedonyalı bir adam sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Kongreyi başlatan ve başkanlığını yapan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, kabiliyetleri açısından bir asker, sezgileri açısından bir öğretmen, hassasiyetleri açısından ise bir siyasetçiydi. Mustafa Kemal ve Makedonya arasındaki bağ sadece coğrafi bir bağ değildi. Makedonya sadece onun doğduğu yer değil, aynı zamanda onun anlayışını, görüşlerini ve karakterini şekillendirmiş olan ortamdı. Atatürk, Makedonya\'da birlikte var olmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenebilmişti\" ifadelerini kullandı.

\'MAKEDONYA ATATÜRK\'ÜN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ ŞEKİLLENDİREN ORTAMDI\'

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Makedonya ilişkisine de işaret eden Ivanov, \"Makedonya, Atatürk\'ün tüm bu değerleri öğrendiği pencereydi, karakterini ve dünya görüşünü şekillendiren ortamdı. İleride Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşuna yol açacak olan fikirlerin büyümesine yardımcı bir yerdi. Kim bilir, meşhur düşüncesini dile getirirken belki de Makedonya\'yı hatırlamıştı, \'Yurtta sulh, cihanda sulh.\' Makedonya her zaman birçok büyük evladın doğum yeri olmuştur. Bunlardan biri şüphesiz Atatürk\'tür\" diye konuştu. Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız\'ı makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Fahri doktoranın takdim edilmesi

-Cumhurbaşkanının Atatürk ile ilgili konferansı

(303 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Uyuşturucu operasyonu:12 gözaltı

Konya\'nın Seydişehir\'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu daha önce belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke üyesi olduğu ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili adreslerde yapılan aramanın sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA,(DHA)

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Düzce\'de kaza: 3 yaralı

Düzce\'de, TEM Otoyolu\'nda bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Bolu Dağı 1. Viyadük mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Cem Adıgüzel idaresindeki 06 FC 1555 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere, arkadan gelen Ferda Gürsel idaresindeki 34 RM 1785 plakalı otomobil ise kaza yapan araca çarptı. Kazada Cem Adıgüzel, Ferda Gürsel ve Mine Gürsel yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kaza yerinden görüntü ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Batman\'da koybolan 2 çocuk, Kapadokya\'yı görmek için evden kaçmış

Batman\'da, 4 gün önce okula gideceklerini söyleyip, kayıplara karışan 15 yaşındaki Furkan Aydın ve Azat Kaya, Kapadokya\'da bulundu. İnternette Kapadokya\'nın fotoğraflarını gördüklerini ve çok merak ettiklerini söyleyen çocuklardan Furkan Aydın, evden 5 bin 500 lira parayı alarak, arkadaşı ile birlikte Kapadokya turu yaptıklarını ifade etti.

Batman\'da 4 gündür haber alınamayan ve kayıplara karıştıkları için her yerde aranan 15 yaşındaki Furkan Aydın ve Azat Kaya, Nevşehir\'in Kapadokya bölgesinde bulundu. Kayıp çocukların, internette gördükleri Kapadokya ve Peri bacaları fotoğraflarından etkilendikleri ve merak ettikleri için evden 5 bin 500 lira alıp, Kapadokya turuna çıktıkları ortaya çıktı. Kapadokya\'da çadır kurup, balon turuna çıkan çocukların, internette kayıp olduklarına dair haberleri görmesi üzerine polise giderek teslim oldukları öğrenilirken, polislerin bilgi vermesi üzerine Nevşehir\'e giden aileler, çocuklarını alarak Batman\'a geri döndü. İnternette Kapadokya\'daki peri bacaları fotoğrafları gördüklerini belirten çocuklardan Furkan Aydın, \"Arkadaşım Azat ile internetten Kapadokya\'yı inceledik. Gitmek için plan yaptık. Evden aldığım 5 bin 500 lira para ile önce Diyarbakır\'a, daha sonra Malatya, Kayseri ve Nevşehir\'e gittik. Kapadokya\'da çadır alıp kurduk ve balonla gezdik. Daha sonra internete girdiğimizde ailelerimizin bizi aradığını haberlerini okuduk. Daha sonra taksiye binip bizi çocuk polis merkezine bırakmasını istedik. Polisin ailelerimize haber vermesiyle ailemiz bizi almaya geldi. Çok pişmanım\"dedi. Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen baba Selahattin Aydın, \"Çok mutluyum, paranın önemi yok. Çocuğuma öf bile demedim. Bir maceraya girdiler. Eve bırakılan notta Van-Tatvan\'a gideceklerini yazmışlardı. Biz Tatvan\'da onları ararken Nevşehir\'de çıktılar. Yedi çocuğum var. Sağ salim eve geldiği için bugün mevlit vereceğim.\" diye konuştu.

\"KAPADOKYA ÇOK GÜZELDİ\"

Batman Zeki Şanal Ortaokulu\'nda Furkan Aydın ile aynı sınıfta okuyan Azat Kaya ise, 2Çok merak ettiğimiz Kapadokya\'yı gezmek, görmek için Furkan\'la anlaştık. Merakımızı gidermek için evden kaçtık. Gezimiz güzeldi, ancak ailemizi üzdüğümüz için üzgünüz. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Ayrıca Kapadokya\'da hatıra fotoğrafı çekmek için ise fotoğraf makinesi aldık. Kapadokya çok güzeldi.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Ailenin görüntüsü

- Furkan ve Azat ile röportaj

- Furkan\'ın babası Selahattin Aydın\'la röportaj

- Evden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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Sokak köpeğini boğarak öldürdükten sonra tecavüz etmiş



Denizli\'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve bölge sakinlerince tanınan madde bağımlısının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaleiçi eski pazaryerinde, sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği\'nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp, köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20\'li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken, pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı. Olay, bölgede infial oluştururken, polis ekiplerince madde bağımlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay yerinde bulunanlar ise tepkilerini dile getirerek, sokak köpeğinin bölgede hep dolaştığını ve hayvanı beslediklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Madde bağımlısının elinde iplerle köpeği getirmesi

- Zanlının daha sonra olay yerinden ayrılırken, pantolonunu düzeltmesi

- Köpeğin ayakları ve kuyruğu demire bağlı ölmüş halde resimleri

- Olay yerinden görüntüler

- Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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Tüfekle vurulan şahin artık uçamayacak

Karabük\'te, tüfekle ateş açılması sonucu kanadından vurulan şahin veterinere götürüldü. Şahinin sağ kanadı ameliyatla alınırken, bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü.

Geçen hafta Karabük Aydınlıkevler Mahallesi\'nde ağaçlık alanda yürüyen bir vatandaş sağ kanadını kaldıramayan şahini alarak veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde şahinin tüfekle ateş açılması sonucu sağ kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner hekim İlker Başdağ şahinin kanadını kurtarabilmek için tedaviye başladı. Ancak, şahinin kırılan kanadındaki doku ölümleri nedeniyle sağ kanadı ameliyatla alındı. Şahin daha sonra bakımı için Zonguldak\'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.İlker Başdağ yaptığı açıklamada, \"Baktığımda sağ kanadında delikler olduğunu gördüm. Silahlı ateş sonucu yaralandığını düşünüyorum. Çünkü başka bir şekilde yaralanma ihtimali yok bu yaranın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı şahinin görüntüsü

-Veteriner hekim İlker Başdağ\'ın açıklaması

Süre:(02.21) Boyutu:(261 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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TÜBİTAK projelerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kayseri\'de, 12\'nci TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ödül töreni yapıldı.TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, \"Siz hayata ve geleceğe daha farklı bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Türkiye\'nin gelecekteki parlak yüzleri olmak istiyorsunuz. Bizde bunu memnuniyetle görüyoruz ve o kapsamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz.\"dedi

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Vali Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Mandal, \"Bugünkü törenin kaybedeni yok. Hepiniz kazanansınız. Çünkü sizler bu aşamaya geldiniz. Buraya kadar gelmiş olmak büyük bir başarı. Bu programın lisede 49\'uncusunu gerçekleştirdik. Ortaokul öğrencilerimize bu geçmişte Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenleniyordu. Daha sonra TÜBİTAK\'ın bu süreçlerdeki etkinliği daha fazla kullanılmak istendiği için TÜBİTAK\'ın yapması uygun bulundu. Bugün 12\'ncisini gerçekleştiriyoruz. Daha nicelerini inşallah yapacağız. Araştırma ve eğitim önemli. Somut konularda dokunmak önemli. Sizin burada yapmaya çalıştığınız gerçekten ülkemizin geleceği için çok faydalı bir şey\" ifadelerini kullandı. Mandal şöyle konuştu:\"Siz hayata ve geleceğe daha farklı bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Türkiye\'nin gelecekteki parlak yüzleri olmak istiyorsunuz. Bizde bunu memnuniyetle görüyoruz ve o kapsamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. O yüzden sizlerin bu yarışmalara katılması bizleri mutlu ediyor. Tabi kazananınız, kaybedeniniz var ama bu heyecanı yaşayarak çaba harcamak en güzel kazanım olacak. 2017 yılı ile 2018\'i karşılaştırdığımız zaman başvuran proje sayımız Türkiye genelinde 11 bin 352. Geçen yıla göre yüzde 44 artmış. Bu çok güzel bir başarı.\" Yapılan konuşmaların ardan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreninden görüntü

-TÜBİTAK Başkanı Mandal\'ın konuşması

-Ödüllerini alan öğrenciler

-Genel detay

4 Dakika 50 Saniye / 543 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)



