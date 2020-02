DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SU SIKINTISI ÇEKEN ÇİFTÇİLERDEN TRAKTÖRLÜ EYLEM

OSMANİYE\'de tarlalarına su alamadıkları gerekçesiyle verim kaybı yaşadıklarını ileri süren çiftçiler, traktörleri ile geldikleri DSİ önünde eylem yaptı. Merkeze bağlı Alahanlı eski adıyla Sakızgediği Köyünde çiftçilikle uğraşan bir gurup vatandaş, traktörleriyle konvoy halinde geldikleri DSİ 64.Şube Müdürlüğü önünde seslerini duyurmaya çalıştılar. Çiftçiler, mısır tarlalarına uzun süredir su kanallarından su verilmediğini, bu sebeple verim kaybına uğradıklarını ifade ettiler. Polis ise DSİ önünde güvenlik önlemi aldı.

Çiftçilerden bir grup, güvenlik görevlileri eşliğinde DSİ yetkilileri ile görüşerek yaşadıkları sorunları anlattı. DSİ yetkilileri ise çiftçilerin ilettiği sorunların üst makamlara ulaştırılacağını aktardı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

2)BİNGÖL\'DE GİZEMLİ \'KÜLAHLI TAŞ\', SOSYAL MEDYA SAYESİNDE FARK EDİLDİ

BİNGÖL\'de, peribacalarını andıran külahlı taşın, bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılınca fark edildiği ortaya çıktı.

Bingöl\'de, volkanik faaliyetler sonucu oluşan, görsel güzelliği ile görenleri büyüleyen ve halk arasında peribacaları olarak adlandırılan külahlı taşın, turizme kazandırılması bekleniyor. Merkeze bağlı Kartal köyü yakınlarında bulunan külahlı taş, bir kişinin sosyal medya hesabında paylaşmasıyla fark edildi. Külahlı taşların tarihi ise oldukça eskiye dayanıyor. Bölge halkı, oluşumların köyün tarihinden de eski olduğunu ifade ederek, alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

\'TURİSTLERİN GELİP ZİYARET ETMELERİNİ BEKLİYORUZ\'

Köy sakinlerinden Yusuf Çahan, bu yapının kimsenin dikkatini çekmediğini ifade ederek, \"Külahlı taş yıllardır var, ama kimsenin dikkatini çekmemiş. Köyümüzdeki bir vatandaşın burada resim çekip sosyal medyada paylaşmasıyla bu doğal güzelliğin farkına vardık. Köyümüze turistlerin gelip ziyaret etmelerini bekliyoruz. Her tarafı güzelliklerle dolu olan bölgemize gelip görmelerini istiyoruz. Bölgeye yolun yapılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin geleceğine de inanıyoruz\" dedi.

\'DÜĞÜN ALAYININ TAŞ KESİLMESİYE OLUŞTUĞU RİVAYETİ\'

Kartal köyünde yaşayan Salih Çahan ise, bu yapıların rivayete göre bir düğün alayının taş kesilmesiyle oluştuğunu dile getirerek, \"300-400 yıldan beridir bu taşların var olduğu söyleniyor. Bu oluşumlar dedelerimizden önce de varmış. Rivayetlere göre bir düğün alayının taş kesilmesiyle bu külahlı taşlar oluşmuş\" diye konuştu.

\'ÜLKEMİZDE ENDER OLARAK BULUNABİLEN BİR SAHA\'

Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, ender görülen bu oluşumların korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, \"Literatürde gaz kurtulma kanalları veya gaz bacaları olarak adlandırılan yeryüzü şekillerini inceledik. Bu saha, ülkemizde ender olarak bulunabilen bir sahadır. Peri bacalarını andırıyor, ancak peri bacaları değildir. Bu şekiller, patlamalı volkanik faaliyetlerle oluşur. Oluşumlarından kısa süre sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak ortadan kaldırılabiliyor. Ender olarak bulunması nedeniyle sahanın turizme kazandırılması gerektiriyor. Bu nedenle ilgili kuruluşların buranın tanımını yapması ve sahanın dış kuvvetlere karşı aşınmasını önleyici çeşitli tedbirleri alması gerekiyor. İl merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Karayolunun da ulaşmış olması, yeterli tanıtım yapıldığı takdirde turist akımına yol açabilir. Ülkemizde böyle bir şeklin varlığını gösteren herhangi bir çalışma bulamadık. Dünyada ve ülkemizde ender görülen şekiller, turizm konusunda ciddi katkı sağlayacaktır. Turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz\" dedi.

BAŞVURU ONAYLANIRSA KORUMA ALTINA ALINACAK

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise alan için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü\'ne başvuru yaptıklarını, onaylandığı takdirde koruma altına alınacağını belirterek, \"Kartal köyünde bulunan külahlı taşlar doğal, kendiliğinden oluştuğu için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü\'ne başvuruda bulunduk. Başvurumuz onaylandığı takdirde bu külahlı taşların nasıl oluştuğu hakkında da araştırmalar yapılıp sit alanına ve etrafı kapatılarak koruma altına alınması için çalışmalar başlayacak\" şeklinde konuştu.

3)SALİH MİRZABEYOĞLU, BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

İBDA-C davasından yargılanıp beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, dün gece rahatsızlanınca getirildiği Yalova Devlet Hastanesi\'nde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Mirzabeyoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne dün gece gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorumö diyen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubta döneminde \'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek\' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

YALOVA,(DHA)

4)100 YAŞINDA KALÇA KEMİĞİ AMELİYATI OLDU

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde akülü engelli aracından düşerek kalça kemiğini kıran 10 çocuk babası, 55 torun dedesi 100 yaşındaki Osman Kılıç, Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde ameliyat oldu.

Sandıklı\'ya bağlı Menteş köyünde oturan, nüfus kaydına göre 100, ailesinin iddiasına göre ise 107 yaşında olduğu söylenen 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç, geçen çarşamba günü akülü engelli aracından düştü. Oğlu 64 yaşındaki Ali Kılıç tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne getirilen Osman Kılıç\'ın kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. Ortopedi uzmanı Dr. Fatih Yandım\'ın tetkiklerinin ardından önceki gün yaklaşık 1.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından Osman Kılıç\'ın kırılan kemiğinin yerine protez konuldu.

\'ARABASINI VURUNCA DÜŞÜYOR\'

Ali Kılıç, nüfus cüzdanında babasının doğum tarihinin 1918 yazdığını, fakat nüfusa o dönem geç kayıt edildiği için 107 yaşında olduğunu söyledi. Ali Kılıç, babasının yaşadığı kazayı ise şöyle anlattı:

\"O gün yağmur yağınca akülü arabasını içeriye almak için bahçe kapısından girerken arabasını vurunca düşüyor. Arabanın kollarına kalça kemiği denk gelince kırılıyor. İkindin namazındayken telefon çaldı. Camiden çıkıp baktığımda babamın düştüğünü söylediler. Hemen hastaneye getirdim.\"

\'ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA\'

Dr. Fatih Yandım da \"Amca düşme sonucu acile başvurdu. Kalça kemiği kırığı tespit ettik. Bir gün sonrasında ameliyat planladık. İşler yolunda gitti. Anestezinin de yardımıyla başarılı bir ameliyatı geçti. Ameliyatı kısa sürdü. Şu an her şey yolunda. Yürüyor da. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalça kırığı hastalarda bakım yapılamaz. Zordur\" dedi.

