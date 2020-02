DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN EROĞLU: KILIÇDAROĞLU, İNCE\'Yİ EKARTE ETMEK İÇİN BÖYLE BİR FORMÜL BULDU

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP\'nin Muharrem İnce\'yi Cumhurbaşkanı adayı göstermesiyle ilgili, \"Bizim için önemli değil. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde, Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce\'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu\'nu\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi tesisin temel atma töreni ve ziyaretlerde bulunmak için Burdur\'a geldi. Bakan Eroğlu, programı kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Eroğlu, partiye gelişinde Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Ak Parti grup toplantısında bütün vekillerle birlikte dünya lideri Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletin adamı, kimsesizlerin kimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\" dedi.

\'ÇATI YIKILDI\'

Muhalefetin \'çatı aday\' çıkarmaya çalıştığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Karşı taraf çatı aday oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. CHP Genel Başkanı çatı aday bulamadı. Mikroskopla aradı ama gene bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birisini aday olarak gösterdi. 24 Haziran seçimleri çok önemli. Yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir sistem başkanlık sistemi. Bu sistem gerçekten çok önemli. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı var. Yasama tamamen ayrı. Kuvvetler ayrılığını en iyi bu sistemde göreceğiz. Hükümet iktidardaysa geçmeyen yasa yoktu. Şimdi yasama daha bağımsız olacak. Milletin hür iradesini yansıtacak. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olunca bürokratik engeller kalkacak, refah seviyesi ve kalkınma hızımız yükselecek.\"

\'İNCE\'Yİ EKARTE ETMEK İÇİN BÖYLE BİR FORMÜL BULDU\'

Bakan Eroğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin adaylığıyla ilgili ise \"Bizim için önemli değil. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde, Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce\'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu\'nu\" dedi. Son 15 yılda Ak Parti iktidarının muhteşem yatırım ve hizmetlere mühür vurduğunu aktaran Veysel Eroğlu, \"Cumhuriyet tarihinde bizden önceki yatırım ve hizmeti, dönüşümü biz gerçekleştirdik. Tarih bunu yazıyor. 24 Haziran\'dan sonra Türkiye yatırımlarla hızlı bir mesafe katedecek ve 2023 hedeflerini hızlı bir şekilde yakalayacak\" diye konuştu.

PARANIN DEĞERİ

Ak Parti\'den önce Türk parasının pul mertebesinde olduğunu belirten Eroğlu, \"Her sene bir sıfır konuyordu. Sıfırlar o kadar büyüdü ki artık 1 milyon lirayla İstanbul\'da tuvalete girilir hale geldi. 6 sıfırlı 1 milyon tuvalete girilen bir ücret haline geldi. İlk defa 6 sıfır atma cesaretini gösteren Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Yatırımlarda o kadar büyük mesafe kaydettik ki, bizden önceki 3,5 yıllık koalisyon hükümeti döneminde, DSİ\'de sadece 9 tesis açıldı. Yani yılda 3 tesis. Şimdi biz yılda 375 dev tesis açıyoruz. Şu ana kadar 7 bin 500 tesisi açtık. Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz. Baraj inşaatında dünyada ilk üçteyiz, gölet inşaatında dünya lideriyiz. Meteorolojik tahminlerde ilk 7\'deyiz. Türkiye nerden nereye geldi\" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 151 milyon lira tutarındaki 12 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu, 2017 yılı sonuna kadar Burdur\'a bakanlık olarak 7 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2018 yılında yapılacak yatırımlarla bu tutarın 9 milyar liraya yükseleceğini söyledi.

Protokol üyeleriyle gelir getirici tür sertifikalarını hak sahiplerine dağıtan Eroğlu, esnafı da ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ulu Camii\'nde cuma namazı kılan Eroğlu, Hatice Güler Yağız adlı vatandaşın cenaze törenine katıldı. Eroğlu buradan Isparta\'ya geçti.

2)GİZEMLİ KIZIN GÖRÜLDÜĞÜ MEZARLIKTA GAZETECİLER KARARTI GÖRÜP, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

ÇORUM\'da, bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek, 1982 yılında yaşamını yitiren Fatma Ç.\'ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, merak konusu olmaya devam ederken, mezarlıktaki gazeteciler, gece saatlerinde karartı görüp, biri olduğunu sandı. İhbarla mezarlığa gelen polis ekipleri, bir gazetecinin çektiği fotoğrafı inceledi; ancak alanda kimseye rastlanmadı.

Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.\'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.\'nin mezarının üzerine, \'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak\' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

POLİS ELİNDEN KAÇIRDI

Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17- 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, salı gecesi yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak, mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, kızın Fatma Ç.\'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı; ancak sonuç alınamadı.

GÜVENLİK KAMERASI KONULDU

Tüm kent, medyada geniş yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.\'nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası konuldu. Polis ekipleri, önceki gece mezarlıkta önlem aldı. Ulu Mezarlık\'ın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri, mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi. Bir süre genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, ardından mezarlığa girip arama yaptı.

GAZETECİLER KARARTI GÖRDÜ, POLİS MEZARLIĞI TARADI

Olayı merak edip, mezarlığa akın eden kişiler, dün gece bölgeden ayrılıp, evlerine döndü. Mezarlıkta nöbet tutan gazeteciler ise saat 02:00\'de mezar taşlarının arasında karartı görüp, biri olduğunu sanarak, polise haber verdi. Bu sırada bazı gazeteciler de karartının görüldüğü yeri fotoğrafladı. Kısa sürede mezarlığa gelen polis ekipleri, gösterilen alanda inceleme yaptı; ancak kimseye rastlamadı. Ekipler, bir gazeteci tarafından çekilen fotoğrafı da inceledi. Karartının görüldüğü bölge, defalarca fotoğlanıp, incelendi. Fotoğraflar, yan yana getirilerek bakıldı; ancak arama yapılan mezarlıkta kimseye rastlanılmadı.

3)TOKAT\'TA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN EVLERE SIÇRADI

TOKAT’ta evin önüne park edilen otomobilde başlayan yangın evlere sıçradı. İki ev kullanılamaz hale geldi.Yangın saat 13.30 sıralarında Erenler Mahallesi Erenler Caddesinde, Ahmet Arapkirlioğlu\'na ait evin önünde yaşandı. Ev sahibinin oğlu Halil Arapkirlioğlu\'nun(32) bina önünde park halinde bulunan 60 BM 907 plakalı otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın önce kendi evlerine, ardından bitişiğindeki Savaş Yıldırım\'a ait eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde yalnız olan Halil Arapkirlioğlu\'nun hamile eşi Tutku Arapkirlioğlu kendi çabasıyla evden çıkmayı başardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda otomobil tamamen yanarken iki ev de kullanılamaz hale geldi. Hamile Tutku Arapkirlioğlu olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

4)EFES 2018 TATBİKATI ÖNCESİNDE EĞİTİMLER SÜRÜYOR

İZMİR\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı kapsamında Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi gerçekleştirildi. Türkiye\'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı\'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen fes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi, eğitim çalışmaları devam ediyor. 7 - 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak tatbikat öncesinde Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4\'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar\'daki tatbikat alanına iniş yaptı. Helikopterden inen askerler tatbikat senaryosu gereği mevzilere yerleşti. Mevzilerden hedeflerine doğru ilerleyen ekipler kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155\'i Türk 318 askeri personel katıldığı açıklandı.

5)YOZGATLI HASTALAR CEP TELEFONU İLE YÖN BULUYOR

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, mobil telefonlara yüklenen yön bulma programı Navx ile hasta ve hasta yakınları, 142 bin metrekare kullanım alanı içerisinde, gidecekleri yeri kolaylıkla bulabiliyor. Yozgat Şehir Hastanesi’nde uygulamaya konulan yön bulma programı, hasta ve hasta yakınlarının işini kolaylaştırdı. Hastane girişinde bulunan görevliler tarafından yönlendirilen hastalar, akıllı telefonlara yüklenen programı kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan, Yozgat Şehir Hastanesi\'nde hayata geçirilen “Şehir Hastaneleriö isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, 142 bin metrekare kapalı alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak. Uygulama hakkında bilgi veren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Bizler hastanemizi tanıyoruz. Sürekli buradayız. Fakat ilk defa gelen bir hastamız ve hasta yakınımız hastane içinde, otoparka koyduğu aracını dahi bulmakta zorlanıyor. İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için ilk defa hastanelerimize gelen hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye bir navigasyon programı tesis ettik. Bizim aslında şehir hastaneleri konseptinde yönlendirme görevi yapan arkadaşlarımız mevcut. Ama bu uygulama hastalarımız açısından daha kullanışlı olacak. Tekerlekli sandalye kullanan hasta veya yakını, ‘tekerlekli sandalye kullanıyorum’ parametresini işaretleyerek, kendi özürlü güzergahına uygun bir alanda ilerleyebilecekö dedi.

‘HASTA TETKİK SONUÇLARINI GÖREBİLECEK’

Yön bulma uygulamasının başlangıç olduğunu belirten Başhekim Surel, “Burada ana amacımız, akıllı telefon uygulamasının birinci sürümü ile yeterli sayıda kullanıcı yakalamak. Vatandaşı bu uygulamaya alıştırmak. İkinci aşamada, bir iki ay içinde gelecek. MHRS yani hastane randevu sistemi ile hastanemizin Hasta Bilgilendirme Sistemi (HBS) sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak. Randevunuz hatırlatılacak. Sonucunuz çıktığında, size kantinde otururken mesaj gelecek. İndir dediğiniz anda cep telefonunuzda bütün sonuçlarınız inecek. Sağlık asistanı olarak cep telefonunuzla nereye giderseniz sonuçlarınızda sizin yanınızda olacak. Ben sizden kan istediysem, sistem en az yoğunluk neredeyse sizi oraya yönlendirecek. Bir ay sonra da inşallah halkımızı asıl işlevsel navigasyonla buluşturacağızö diye konuştu.

6)VAN\'DA 65 AİLENİN EV SAHİBİ OLMA MUTLULUĞU

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem döneminde Van\'da yapılan, ancak peşinat ve taksitleri ödenmeyen konutların kura çekiminde 65 kişi ev sahibi oldu.

Van\'da 2011 yılındaki depremi ardından yapılarak vatandaşlara teslim edilen, ancak peşinat ve taksitleri ödenmeyen Edremit\'te ve Kalecik\'teki 65 konut için yeniden kura çekimi yapıldı. Konutlar için 882 kişi başvurdu. Aylık en düşük 424 lira, en yüksek 702 lira taksitle verilecek olan konutların toplam maliyetinin daire başına 67 bin ile 112 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Ayrıca vatandaşların ödemelerin yüzde 25\'ni peşin yapacağı ifade edildi.

Edremit\'teki Süphan Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine vatandaşlar, aileleriyle birlikte katıldı. Ankara\'dan gelen TOKİ yetkilileri de salonda hazır bulundu. Adaylar heyecanla çekilişi izlerken, kurada ismi çıkan bazı kişiler ise sevinçten ağladı.

TOKİ kurası sonucu ev sahibi olan Hülya Akdağ, yıllardır kirada oturduğunu belirterek, \"Gerçekten çok mutluyum. kiracı olmak çok zor bir durum. Böyle bir ev bizim için bir umut oldu. 16 yıldır kiracıyız, şu an kendimize ait bir evimiz oldu. Allah herkese nasip etsin\" dedi.

Kısa süre önce evlenen ve kura sonucu konut sahibi olan Mehmet Özen de büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Özen, \"Kura çekimini sabırla, heyecanla bekledim. Edremit\'teki konutlar için 61 talihli vardı ve 59\'ncu talihliydim. Son ana kadar sabırla bekledim. Hem kiracıyım, hem de 9 aylık evliyim. Bu kura bana ikinci müjde oldu\" diye konuştu.

