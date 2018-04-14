DHA YURT BÜLTENİ-9



Kullandığı traktörün savrulması sonucu ölen genç kız toprağa verildi

SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Esra Kabakçıoğlu (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesinde bulunan Toybelen Mahallesi\'nde meydana geldi. Esra Kabakçıoğlu\'nun kullandığı 55 SL 883 plakalı traktör, Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün devrildiğini görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Esra Kabakçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi bugün ailesi tarafından hastane morgundan alınarak baba evine götürüldü. Baba evinde alınan hellalik sonrasında Toybelen Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi genç kızın babası Cengiz Kabakçıoğlu, ayakta durmakta zorluk yaşadı. Kabakçıoğlu burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Cenazenin gelişi

-Cenaze namazının kılınması

-Genç kızın fotoğrafı

(Süre: 02.07 dk) - (Boyut: 239 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

========================================

Akşener, Batman\'da beyaz tülbentle konuştu

BATMAN\'da partisinin il teşkilatının açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kadından aldığı beyaz tülbenti kafasına tarak konuşma yaptı. Beyaz tülbenti taktıktan sonra anlamını açıklayan Akşener, \"Yörede aşiretler ya da bazı aileler arasında anlaşmazlık çıktığında ya da kavga sürüyorsa, yaşlı bir kadın tülbentini çıkarır, herkes arkasını döner, çeker gider. Erkeklerin başaramadığını biz başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkarırız\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Batman il teşkilatının açılış törenine katıldı. Batman\'da folklor gösterileri ile karşılanan Akşener, kendisine uzatılan bayrağı öptü. Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alan Akşener, başına taktığı tülbentle kalabalığa hitap etti. Konuşmasında başındaki beyaz tülbentin açıklamasını yapan Akşener, \"Başımda örtü ve tülbent var. Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bugün ben de Batmanlı kadınlar gibi karşınıza çıktım. Özellikle bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde ya da aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Şehir şehir dolaşıyoruz. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz\"dedi.

\"SEÇİMLERE GİRECEĞİZ\"

İktidar partisine alternatif bir parti olduklarını ifade eden Akşener, \"Seçimlere giremeyecekler dendi ama seçimlere gireceğiz. Batman\'da teşkilatlanamaz dediler. İşte bugün Batman\'dayız. İktidar partisine alternatif bir partiyiz. Biz ittifak yaptık bile. Milletle ittifak yaptık. Ev kadınları ve çiftçilerle ittifak yaptık. Dört yıldır atanamayan öğretmenlerle ittifak yaptık. Türkiye haksızlıkları gidermek zorunda. Suriye ve Irak\'ın istikrarsızlaşması şehirlerimiz ve insanlarımızın fakirleşmesine yol açmıştır. Dış politikada stratejik çukura düşürülmüş Türkiye\'yi yeniden tanzim etmek için yollara düştük. Türkiye\'nin her şehrinden vekil çıkaracağız. Bazı şehirlerde güzel üniversite binaları görüyorum ama öğrencilere ders verecek öğretim görevlisi yok \"dedi.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, konuşmasının ardından Akşener\'e, üzerinde \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' yazılı halı ile seccade hediye etti. Akşener, daha sonra parti binasının açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Akşener\'in mitingi meydanına gelmesi

- Folklor ekibiyle karşılanması

- Başına tülbent takması

- Akşener\'in konuşması

- Parti binasının açılışı

- Partiden görüntü

Haber - Kamera:Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) -

===========================================

Davutoğlu: 7 yıldır zalim bir rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor

BATMAN\'da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,\"7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar.\"dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği\'nin (ASKON) Batman\'da düzenlediği \'Duruş konuşmaları\' etkinliğine katıldı.

Kültür Merkezi konferans salonundaki etkinliğe Batman Valisi Ahmet Deniz, Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Batman Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Belediye Başkanları, bazı il yöneticileri ile kalabalık bir topluluk katıldı. Eşi Sare Davutoğlu ile salona gelen Davutoğlu, salondaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Program öncesinde Kuran\'ı Kerim tilaveti okuyan Şam Emevi Camii İmamı Minür Abdulcevad\'ın güzel sesinden etkilenen Davutoğlu, Suriyeli sığınmacıyı kucaklayıp tebrik etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Davutoğlu, Suriye\'de yaşanan iç savaşa dikkat çekerek, \"Bizde Kudüs yok, Kudis-ü Şerif var. Şam yok, Şam-ı Şerif var. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar. Bir çok ülke, kapılarını Suriyeli sığınmacılara açtığı için Türkiye\'yi eleştirdi. Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam\'daki Emevi camisinde değil de bugün Batman\'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye\'ye sığındılar. Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Cami\'nde tekrar sesi yankılanacaktır. Böyle bir katliama sesini çıkaramayanlar, bize saldıranlar şunu unutmasınlar;O mazlumların duası yanımızdayken bize hiçbir şey yapamazlar. Bu zalimler karşısında son nefesimiz olana kadar Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlar Ortadoğu halklarının birleşmesini hep engellediler. Biz duyarsız davranamayız. Suriyelilere yaptığımız yardımı bu kardeşlerimiz hiç unutmayacak. İleride bu bir destan olarak anılacaktır. Cumhurbaşkanımız da, Suriyeli kardeşlerimize kapımızı sonuna kadar açmıştır. Bizler de üzerimize düşeni yaptık. Hala Suriyelilere kapımızı açtık diye bizi suçlayanlar var. Biz insanlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Ahmet Davutoğlu\'nun salona gelmesi

- Salonda yerini alması

- Suriyeli imama sarılması

- Ahmet Davutoğlu konuşması

Haber - Kamera:Arif ARSLAN/Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) -

===========================================

Denizli 3.7 ile sallandı

DENİZLİ\'de merkez üssü Honaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 15.04\'te, merkez üssü Denizli\'nin Honaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, başta Honaz olmak üzere Denizli kent merkezinde ve yakın ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

DENİZLİ (DHA)

=======================

Sinop’ta 2 genç yataklarında ölü bulundu



SİNOP’un Boyabat ilçesinde, 2 genç, farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.

Olay, bu sabah saatlerinde Sinop\'un Boyabat ilçesi Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Karacaören Mahallesi\'nde oturan Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi\'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi. Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. Polis, 2 gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -

========================

Hakan Çavuşoğlu: Otomotiv Test Merkezi\'nin temelini yıl içinde atacağız

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı\'nda yaptığı konuşmada, Yenişehir Otomotiv Test Merkezi\'nin temelinin bu yıl içinde atılacağını söyledi. Çavuşoğlu, Otomotiv Test Merkezi yatırımının savunma sanayi yatırımlarından sonra en stratejik yatırımlardan olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde bazı açılış törenlerine katıldı, ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, ziyaretleri kapsamında bir spor tesisi ve kadınlar spor salonunun açılış törenlerine katıldı. Ardından Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanlığında teşkilatlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesinin Bursa\'nın yükselen değeri olduğunu söyledi. Yenişehir\'e yapılan yatırımları da değerlendiren Çavuşoğlu konuşmasında, \"Hızlı tren ile ilgili ihalemizi tamamladık. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Takdir edersiniz ki coğrafi şartları aşmak bazen güç olabiliyor. Türkiye\'de temeli atılıp da sonuca ulaştırılamayan o kadar çok yatırım vardı, bunlar AK Parti iktidarları döneminde teker teker tamamlandı. Klasik bir örnektir, Bolu tünelini bitirilemediği için biz patates deposu yapmıştık. Şimdi olağanüstü şartlar gelişmezse atılan temellerin hangi tarihte hangi saatte açılacağına ilişkin gün ve saat verecek duruma geldik. Şimdi Yenişehir\'e çok güzel bir hastane yapıyoruz. Hızlı tren de Yenişehir\'den geçecek, Bursa merkez ile Yenişehir yakın bir hale gelecek\" dedi.

\"BİR SENE SONRAYA SIRA VERİYORLAR\"

Konuşmasının devamında Yenişehir Otomotiv Test Merkezi yatırımı hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, dış ülkelere test için gönderilen araçlara bir sene sonra sıra geldiğini söyledi. Test Merkezinin çok stratejik bir yatırım olduğuna değinen Çavuşoğlu, \"İki haftadır Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ile ilgili olarak yetkili kurumlardan brifingler alıyorum. Bir Güney Kore firması ihaleyi aldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ayın 15\'inde teknik heyet Güney Kore\'ye gidecek, oradaki çalışmalarını tamamlayacak ve bölge ile ilgili gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Bence Otomotiv Test Merkezi Türkiye\'nin savunma sanayii yatırımları dışında en stratejik yatırımlardan bir tanesidir. Çünkü burası kara araçlarının yanı sıra savunma sanayiine ait araçların da test merkezidir. Şu an bir araç üretildiğinde bu araç test için İspanya ya da İngiltere\'ye gönderiliyor. Adamlar bir sene sıraya almıyorlar. Böyle araç üretseniz ne olur? Bizim o araçla ilgili, o teknoloji ile ilgili bilgilerimize orada ulaşacaklar. Türkiye\'nin gerçekten bu süreçte en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan bir tanesi bu test merkezidir ve bu yatırım da Yenişehir\'dedir. Şimdi savunma sanayi ile işbirliğini yaptık, artık önümüzde bir engel kalmadı. Önümüzdeki birbuçuk aylık zaman içerisinde Savunma Sanayii İcra Kurulu toplanacak. Biz bu yıl içerisinde buranın temelini atacağız. Bu kadar açık ve net\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılışlardan ve ziyaretlerden detaylar

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

