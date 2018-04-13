DHA YURT BÜLTENİ-9

KILIÇDARDOĞLU\'NDAN FEZLEKE ÇIKIŞI: HAZIRLATMAZSANIZ ŞEREFSİZSİNİZ (2)

1)\'ROMANLARI İLK KEZ PARLAMENTOYA TAŞIDIK\'

Konya\'da CHP\'li belediye başkanlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların sorunlarına değinerek şunları söyledi: \"Roman kardeşlerimizle toplantıyı yaptık. Onlarla ilk kez buluşan, onları ilk kez parlamentoya taşıyan, belediye meclis üyeliği veren ve onları siyasette önemli bir aktör olarak sağlayan biziz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Diyorlar ki, biz sizin aranızda doğduk diyorlar Roman kardeşlerimize. Peki sen onların arasında doğduysan, neden Sulukuleyi aldın başka bir yere, oradaki Romanları 30-40 kilometre ileriye. İstanbul\'un varoşlarına sürdün? Oraları lüks konutlar yaptın, yandaşlarını yerleştirdin. Bu mudur adalet?\"

\'SİZ GAYRİ MİLLİSİNİZ\'

Dövizdeki yükselişe de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, \"Dolar aldı başını gidiyor. 15 yılda Türk Lirası\'nı bu kadar itibarsız hale getiren dünyada başka bir devlet olmamıştır. Bir de diyorlar ki \'biz yerliyiz, milliyiz\'. Ne yerlisiniz, ne milli, Mevlana\'nın önünde söylüyorum: Siz gayri millisiniz. Niye gayri milliler? Devletin kozmik odalarını açan kim, CHP\'mi? Eğer siz devletin harem odasını, kozmik odasını terör örgütüne açıyorsanız, açık ve net siz vatan hainisinizdir. Amerika\'da, İngiltere\'de, Japonya’da devletin bütün sırlarını terör örgütüne teslim eden var mı?\" dedi.

\'O ZAMAN TÜRK LİRASI\'NI KALDIR\'

Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin arsasının, yapan müteahhittin ve kullanılan malzemenin yerli olduğunu; ancak ihalesinin dolar üzerinden yapıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, aynı şekilde köprülerin de yerli malıyla yapıldığını, ihalesi ile vatandaşların geçiş ücretinin ise dolar üzerinden yapıldığını belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, \"Türk Lirası\'yla niye yapmıyorsun? O zaman Merkez Bankası\'nı kapat, Türk Lirası\'nı da kaldır, \'bu memlekette dolar geçerlidir\' de. Zaten fiilen o hale getirdin\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

\"Dolar aldı başını gidiyor. Sterlin aldı başını gidiyor. Kim kazanıyor? Bankada doları olanlar kazanıyor. Düne kadar 1 liraydı, bugün 2 lira, yarın 4 lira, öbür gün 5 lira eline geçecek. Kolunu, elini bile sallamadan doları ha bire kâr elde ediyor. Bu beyler hangi beyler biliyor musunuz? Din iman edebiyatı yapıp, akşam elinde viski kadehiyle sohbet edenlerdir. Bunların din ile millilikle yakından uzaktan ilgisi yok. Bunların tamamı gayri milli. Bankalarda döviz hesabı olanlar, kimin döviz hesabı var. Gidelim Konya\'ya soralım, kaç liralık döviz hesabı var diye. Yok arkadaşlar. Bu Ankara\'daki beylerin döviz hesabı var. Türkiye\'deki döviz hesabı ortaya çıkmasın diye yurt dışında döviz hesabı açtırıyorlar. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Katar ile samimiyet nereden geliyor? Katarlı kalktı dedi ki, \'Doğu Akdeniz\'de petrolü Amerikalılarla yapacağız\' dedi. Bizim enerjiden sorumlu olan beyfendi dedi ki, \'Ben bu Katarlı yöneticinin yaptığı açıklamaya çok üzüldüm\', dedi. Niye üzüldün? Hani sen esip gürlüyordun. Paraları orada olduğu için mi esip gürlemiyorsun?\"

\'YAKAYI TEFECİLERE KAPTIRDILAR\'

Ekonomiyle ilgili eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu, \"Dolara o kadar mahkum oldular ki, tefecilere teslim oldular. Yurt dışından para gelmezse, dolar gelmezse, memleketi idare edemezler. Tefeciler de diyor ki, \'Faizi yükseltmezsen parayı getirmeyiz\' diyor. Sarayı işgal eden zat da diyor ki, Faiz çok yüksek\' diyor. Sebebi CHP mi kardeşim? Sebebi sensin. Sen yönetiyorsun Türkiye\'yi. Amerikalılar mı yönetiyor, Fransızlar mı yönetiyor Türkiye\'yi, kim yönetiyor, sen yönetiyorsun. Yakayı kime kaptırdı. Uluslararası tefecilere kaptırdı. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler\" dedi.

Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK-KONYA/DHA

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2)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA VE 3 EVLADI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde 2 gün önce otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu yaşamını yitiren baba ile üç çocuğu Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3\'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti\'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgede arama yapan dalgıçlar fabrika işçisi baba Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça\'nın (9) cesetlerine ulaştı. Baba ve 3 çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesine getirildi. Baba Hoşcan\'ın Adana\'da bulunan annesinin mezarını ziyaret için gittiği öğrenildi. Baba ve 3 evladı için bugün İlyaslı Mahalle Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hayatını kaybeden ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Rukiye Hoşcan taziye evinde gözyaşı döktü. Sakinleştirici iğne yapılan anne ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Hoşcan\'ın olay günü ilçede bulunan annesine yardım etmek eşi ve çocuklarıyla Adana\'ya gitmediği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Anne Rukiye Hoşcan\'dan görüntü

-Cenaze namazı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 4 Dakika 22 Saniye / 139 MB

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3)69 YAŞINDAKİ ADAMIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

HATAY\'ın Samandağ ilçesinde evinin önünde beklerken kontrolünü kaybeden aracın çarptığı 69 yaşındaki Hilal Yüksek hayatını kaybetti. Yüksek\'in hayatını kaybettiği kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Geçtiğimiz 4 Nisan\'da Hatay\'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi\'nde meydana gelen kazada Hilal Yüksek hayatını kaybetti. Yüksek\'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kuşalanı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Hilal Yüksek\'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına evinin önünde yapılan inşaat çalışmasını izleyen Yüksek\'e karşı yönde seyir halinde olan aracın büyük bir hızla çarpması yansıdı. Görüntülerde Yüksek\'i metrelerce uzağa fırlattığı, olay yerindekilerin ise panikle sağa sola kaçışması dikkat çekti.

Kazaya neden olan ve ismi açıklanmayan araç sürücüsüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kontrolden çıkan aracın evin önünde bekleyen vatandaşa çarpması

-Çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye koşması

SÜRE:01\' 01\" BOYUT: 18 MB

Haber: Ramazan ÇELİK-Ali ARSLAN-Kamera: SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)

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