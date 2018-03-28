DHA YURT BÜLTENİ-9

Fethullah Gülen, sahte belgelerle 26 yıl emekli maaşı almış

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in 26 yıl boyunca sahte belgelerle emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Firari olan kardeşi Salih Gülen\'in matbaasında çalışmış gibi görünerek maaş alan Fethullah Gülen ve kardeşi hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İki kardeş, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki başka bir dosyada da kırmızı bülten, difüzyon ve yakalama kararları devam ediyor.

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen (77) ile Erzurum\'da matbaası olan STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan Kevser Gülen\'in babası Salih Gülen (68) hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu\'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı. SGK\'nın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fethullah Gülen\'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden emeklilik aylığı bağlandığı belirlendi. Fethullah Gülen\'in, Sosyal Sigortalar Kanunu\'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen\'in ağabeyi Fethullah Gülen\'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

1990\'DA EMEKLİ OLMUŞ

Fethullah Gülen\'in matbaada hiç çalışmadığının tanık beyanlarıyla doğrulandığına işaret edilen iddianamede, elebaşının 1 Şubat 1990\'dan itibaren emeklilik maaşı alarak SGK\'yı zarara uğrattığına değinildi. Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrası Türkiye\'ye dönmeyip ABD\'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiğinden yakalama kararının infazının mümkün olmadığı bildirilen iddianamede, bu nedenle sanıkların haklarında üzerilerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Gülen kardeşler hakkında \'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Firari olan Fethullah Gülen ve kardeşinin 26 Nisan\'da yargılanmasına başlanacak. 15 Temmuz sonrası SGK Fethullah Gülen\'in emekli maaşını kesti, tüm sosyal haklarını da iptal etti. Gülen, Ekim 2014’te 1283 TL emekli maaşı alıyordu. Fethullah Gülen\'in en son maaşını 19 Temmuz 2016’da çektiği ortaya çıkmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN VE DİFÜZYON MESAJIYLA ARANIYORLAR

Öte yandan Fethullah Gülen\'in kardeşi Salih Gülen\'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak\'taki \'Gülen Matbaası\'nda ihbar üzerine 2016 yılında FETÖ/PDY\'ye ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgelerin saklandığı iddiasıyla arama yapılmıştı. Matbaa sahibi Salih Gülen ve Fethullah Gülen hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, \'1 numaralı şüpheli\' olarak yer alan Fethullah Gülen\'in \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 22,5 yıl, \'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık\' suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istenmişti. Salih Gülen hakkında ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Gülen kardeşlerin, kırmızı bülten, difüzyon mesajıyla yakalama kararları halen devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(ARŞİV)

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-Erzurum adliyesi

-Gülen matbaası

-Gülen aile buluşmasına katılan Salih Gülen

-Salih Gülen\'in fotoğrafı

(184 mb)

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

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Gökova\'da SİT alanlarının daraltılmasına tepki

MUĞLA\'nın doğa cenneti Gökova Körfezi\'ndeki sit alanlarının Bakanlar Kurulu kararı ile daraltılmasına tepki gösterildi. Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi\'ndeki SİT alanları, Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. 16 Mart\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanan karara göre; Akbük\'den Bördübet Koyu\'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanları daraldı. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz ile 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın başdanışmanı, gazeteci- yazar Can Pulak, bu duruma tepki gösterdi.

\"MUHATTAP BULAMIYORUZ\"

Gazeteci- yazar Can Pulak, Gökova\'ya bir yerinden imar izni verilirse, tamamının kaybedilebileceğini söyledi. Pulak, ne olursa olsun Gökova\'yı korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, \"Gökova bir ülkeye tanrının en büyük hediyesidir. Bu muhteşem hediyeyi imara açmak, çok büyük yanlışlıktır. Ülkemiz doğal güzelliklerine verilecek en büyük zarardır. Gökova\'ya bir yerinden imar izni ile dalarsanız, tamamını kaybedebilirsiniz. Bunları anlatacak, yapılan yanlışları durduracak bir makam bulamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Yıllarca Gökova\'ya dokunulmaması gerektiğini, buranın milli değer olduğunu, milli park olarak korunması gerektiğini anlattık, yazılarımızda kaleme aldık. Ancak tek bir muhatap bulamıyoruz. Bu kararları alanlar gelir ve gider. Gökova ve ülkemizin diğer güzelliklerine verilen zararlar bir daha geriye döndürülemez. Eskiden çevreye daha duyarlı yönetimler vardı, en azından itirazımızı dikkate alır, değerlendirirlerdi. Bugün sadece muhatap bulamıyor değil, muhatap bile alınmıyoruz. Bu yaşananlara rağmen umutsuzluğa kapılmıyoruz, Gökova\'nın korunması için sonuna kadar mücadele vermeye devam edeceğiz\" dedi.

İKİ KOY ARASINDAKİ FARKA DİKKAT ÇEKİLDİ

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kaptan Arif Yılmaz ise alan özelliklerinin neden değiştiğini anlayamadıklarını belirterek, bu değişikliklere metrekare bazında değil, lokasyon olarak bakılması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, \"Yıllardır özellikle Muğla bölgesinin koylarının ve kıyılarının deniz turizmi için önemli olduğunu ve korunması gerektiğini paylaştık. Deniz turizminde çok özel bir bölgedir. Çünkü her yerde deniz turizmi olmuyor, yatların konaklayacağı koylar yok. Doğal olarak binlerce yıldır bir çivi bile çakılmadan doğal ve temiz olarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Turizmde de kullanılacaksa, üzerini betonla kaplamadan koruyarak kullanmak gerekir. Yıl içinde de birçok toplantıda, alternatif turizm, turizmde çeşitlilik görüşleri alınıyor, ama en büyük turizm çeşitliliğimiz mavi yolculuğun önüne engeller konuyor. Düzgün bir kıyı master planı yapılırsa, ne yapılabilir ne yapılamaz bunlar ortaya çıkarılabilir. Günümüzde SİT alanları ile de çok oynanıyor. Bu SİT alanlarını ilan eden de devlet, derece ile oynayan da devlet. Bu alanlarla ilgili ne oldu ne değişti de daraltıldı. Aynı özelliğe sahip 2 koydan biri neden mutlak koruma alanı, diğeri neden kontrollü yapılaşma alanı ilan ediliyor. Metrekare bazında büyüdüğü alanlarda var ancak rakamsal değerler olarak değil lokasyon olarak bakılmalıdır. Dağın tepesinde mutlak koruma alanı artarken kıyıdaki çok özel bir koy kontrollü yapılaşma alanı ilan ediliyorsa, bu kabul edilebilir bir şey değil. İkna edilebilir bir açıklama yapılması gerekiyor net bir açıklama yapılırsa diyeceğimiz bir şey olmaz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Dron ile çekilen bölgedeki koylardan görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

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Vicdanı rahat etmedi, cinayeti itiraf etti

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde geçen 4 Şubat\'ta dağ evinde öldürülen Metin Şahin\'in (56) yanında bulunan ve çelişkili ifadeler verdiği için tutuklanan arkadaşı Cafer K. (42), cezaevinde vicdanı rahat etmediği için cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkiinde meydana gelen olayda, ırmak kenarındaki dağ evinin balkonunda Metin Şahin ile arkadaşı Cafer K., birilikte içki içti. Polise yapılan ihbarda, Metin Şahin\'in ormanlık alandan açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi. Verilen adrese giden polis, Metin Şahin\'in cesedini evin balkonunda buldu.

CİNAYETİ İŞLEDİ, FİLM GİBİ SENARYO HAZIRLADI

İhbarı yapan Cafer K. ise olay sonrası evden 1 kilometre uzakta ormanlık alanda polis tarafından bulundu. Cafer K., polise verdiği ilk ifadesinde ormanlık alandan ateş açıldığını ve arkadaşının öldüğünü, kendisinin ise kaçtığını iddia etti. Cafer K., suçu köylüsü F.K.\'nin de üzerine attı. Emniyette çelişkili ifadeler veren Cafer K., toplanan deliller ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. F.K. ise olay saatinde başka yerde olduğunu kanıtlayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VİCDANI RAHAT ETMEDİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cafer K. tutuklandıktan sonra konulduğu Beycuma M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu\'ndan ses ve görüntülü olarak soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Vicdanen rahat edemediği için cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Cafer K., Şahin ile birlikte alkol alırken arazi satışı nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve ardından tabancayla ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri (arşiv)

-Tutuklanan Cafer K.\'nın görüntüsü

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK

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Devrilen beton mikserinin şoförünü, sıkıştığı yerden AFAD kurtardı

Kars’ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan meton mikserinin şoförü Ayhan Koca (28), sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Koca, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakurt-Horasan karayolunun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Baraj inşaatı çalışması için Erzurum\'a giden Ayhan Koca yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ayhan Koca, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ayhan Koca, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının kurtarılma görüntüleri

102 MB - 1 DK 39

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Marangoz esnafından imza kampanyasına destek

Türkiye genelinde Ağaç İşleri Federasyonu öncülüğünde ham maddeye gelen büyük zam oranına karşı başlatılan imza kampanyasına Bor\'daki marangoz esnafı destek verdi.

Bor Marangozlar Odası Başkanı Kani Demirbilek, Ağaç İşleri Federasyonu öncülüğünde ham maddeye gelen büyük zam oranına karşı başlatılan imza kampanyasına destek verdiklerini söyledi. Demirbilek, “Marangoz Odası Başkanlığı olarak 250 imza toplayarak Ankara’ya gönderdik. Bütün çabamız küçük esnaf yaşasın diye böyle bir imza kampanyası düzenledik\" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Son üç ada hammadde girdi fiyatları büyük oranda arttı. Esnafımız üretim yapamaz duruma geldi. Ağaç İşleri Federasyonu tarafından hammadde girdi fiyatlarının düşürülmesi ve esnafın kredi borçlarının ertelenmesi talebiyle açtığı imza kampanyasında şu ana kadar 70 bin imza toplandı. Umut ediyoruz ki, esnafımız için olumlu bir düzenleme yapılır ve marangoz esnafımız üretime devam edebilir \"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Marangozlardan görüntü

-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer\'in açıklaması

-Bor Marangozlar Odası Başkanı Kani Demirbilek\'in açıklaması

-Esnaflar imza atarken görüntü

-Detay görüntüler

SÜRE: 03\'48\" BOYUT: 250 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Ahırda dans eden çift sosyal medyada fenomen oldu

Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde emekli maden işçisi Namık Kazdondu, ahırda eşi Hatice Kazdondu ile dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada fenomen oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) maden işçisi Namık Kazdondu, eşi Hatice Kazdondu ile birlikte ahırda ineklerin arasında şarkı söyleyerek dans ederken, videosunu çeken bir yakını sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılarak birçok kez paylaşıldı. Videoyu izleyenler çiftin birbirine duyduğu aşk ve sevgi için övgü dolu yorumlarda bulundu. Namık Kazdondu, videoyu izleyenlerden güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, \"Eşimle birlikte sabah erken kalkmıştık. Ahırda hayvanlarımıza baktık. O gün neşeli bir günümdü. Hem şarkı söyledim hem de eşimle ahırda dans ettim. Eşimi seviyorum. Daha sonra bu görüntüler Dünya Kadınlar Günü\'nde bir arkadaşım tarafından sosyal medyada paylaşılmış. Çok izlendi, biz böyle bir şey düşünmemiştik ama mutlu olduk. Eşime aşığım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftin şarkı söyleyip dans etmesi

Haber:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

