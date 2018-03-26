DHA YURT BÜLTENİ-9

Sınır hattında tespit edilen 3 el yapımı patlayıcının imha edilme anı

Hakkari Şemdinli ve Çukurca sınır hattında yapılan arazi aramalarında 3 adet el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-El yapımı patlayıcının imha edilme anı



Haber: (DHA)

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Soma maden faciası davasında mahkeme \'sabotaj\' iddialarına itibar etmedi /EK

SAVCI, ALP GÜRKAN\'IN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan\'ın tutuklanmasını talep etti.

Haber:Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Ülgür Gökhan: Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, son dönemde kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, kentteki AK Partililer tarafından yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan parti binasında, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve partililerin katılımıyla saat 12.30\'da basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı İsmet Güneşhan, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 23 Mart tarihinde partisinin Güngören 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi\'ndeki konuşması sırasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında açıklamalarını değerlendirmek için toplandıklarını söyledi. Güneşhan, AK Parti Çanakkale Teşkilatı\'nın, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a Çanakkale\'yle ilgili sürekli olarak yanlış bilgiler aktardığını belirtti.

\'İFTİRA, YALAN, KARALAMA\'

İl Başkanı Güneşhan\'ın ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, HDP için pilav dağıtıldığı haberlerinden, Belediye Meclisi\'nde yaşanan tartışma ve AK Parti Gençlik Kolları tarafından Afrin zaferi için dağıtılan pilav sırasındaki pankart krizine kadar birçok konuda açıklama yaptı. AK Partililerin bitmeyen iftira, yalan ve karalama kampanyaları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"AK Partililer kentte bu kampanyalarına Cumhurbaşkanı\'nı da alet ediyorlar. Cumhurbaşkan\'ını da yanlış bilgilendirmek suretiyle katıyorlar. Söylenen hiçbir şeyin aslı astarı olmadığını Çanakkale halkı biliyor. Yani ne burada HDP için pilav dağıtıldı. Sadece ve sadece demokrasinin gerçekleşmesi noktasında CHP\'nin Çanakkale\'de birinci parti olmasından dolayı ve 2010 referandumunda söyledikleri, kandırmacaların, yalanların ortaya çıkmasından dolayı ve bir siyasi partinin barajı aşarak, barajı kaldıracaklarını söylemelerine rağmen, her türlü engellemelere rağmen, bir siyasi partinin, demokrasinin gerçekleşmesi için bu süreçte başarılı olmasından dolayısıyla böyle bir memnuniyet ifadesinde bulundum. Yoksa bizim o partiyle, o insanlarla hiçbir ilişkimiz olmadığı açık ve nettir. Buradan hareketle bunlar işi, haberi abarttılar. Dolandırdılar ama tutmadı. Çanakkale\'de bunun böyle olmadığını herkes gayet net bir biçimde anladı\" dedi.

\'BU MECLİSTE DÜZENİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİYİM\'

Çanakkale Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu ile yaşanan tartışmaya da açıklık getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Belediye meclisinde, meclis konusu olmayan, bir siyasi partinin iç işini gündeme getirmesinden dolayı kendisine 3 kez rica ettim. Ricalarıma rağmen konuşmasını sürdürmesi üzerine orada bir gerginlik söz konusu oldu. Bunu da kalktılar, belediye meclis üyelerine söz vermedik, sözünü kestik anlamında bir ifade de bulundular. Bu mecliste düzeni sağlamakla görevliyim ve burada bir siyasi partinin iç işinin konuşulmasına müsaade etmem söz konusu değildir. Yarın da olsa, yarında müsaade etmem. O bakımdan bu da bir yalan. Hatta en son meclisten kovduğum yalanını aktardılar. Ben kimseyi kovmadım. Onlar kendileri meclisi terk ettiler. Kovmak diye bir şey söz konusu değil. Bunu hepimiz de biliyoruz\" diye konuştu.

\'UMARIM BİR DAHA CUMHURBAŞKANINI KANDIRMAZLAR, YANILTMAZLAR \'

Afrin şehitleri ve şehitler için AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından dağıtılan pilav sırasında yaşanan pankart krizine de açıklık getiren Başkan Ülgür Gökhan, \"Afrin şehitleri için pilav dağıtılması için izin istemişlerdi. Belediyemiz izni verdi. Burada yazısı da var. Belediye AK Parti\'ye yazmış, saat 14.00\'te pilav dağıtma talebiniz uygun görülmüştür. İznini vermişiz. Onlar pilav dağıtmanın ötesinde hayır işine siyaset karıştırmaya kalktılar. Yalan yanlış bir pankartla böyle kışkırtıcı, ortalığı gerici ve ayrıştırıcı bir pankartı ortaya çıkarttıkları zaman da il başkanımızın da girişimiyle bu pankartın indirilmesi istenmiş. pankart indirilmiş. Pilav dağıtımı sonuna kadar gerçekleşmiş. Bütün bunları topladığımızda her bir şeyden kulp yakalayıp sanki bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ve germeye çalışıyorlar. Bizde hayır diyoruz. Gerdirmeyeceğiz. Bu kentte her şey demokratik süreçle devam edecek. Herkes görevini güzel güzel yapacak ama herkes bu kentin adabına da uyacak. Böyle yaptıkça da ben kendilerine şimdiden teşekkür edeyim. Bunlar böyle yaptıkça da halkın teveccühü bizden yana olmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor, pekişiyor. Yapmasınlar. Kendilerinin aleyhine bir pankartta asılmış olsa ona da müsaade etmem. Ben bu kentte barışı, eşitliği, özgürlükleri sağlamakla görevliyim ama insanların birbirine yalan, yanlış hakaretlere ya da nitelemelere tabi tutarak gerilmesine müsaade etmem söz konusu değildir. Bizim Çanakkale halkı gerginliği sevmez. Barışı sever. Onun için umarım son olur ve bir daha yalan yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanı\'nı da kandırmazlar, onu yanıltmazlar\" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Mart\'ta İstanbul\'da yaptığı konuşmada Çanakkale Belediyesi ile ilgili şu konuşmayı yapmıştı: “Aynı partinin başka saygısızlıklarını bildiğimiz Çanakkale Belediyesi\'nin kahraman ordumuzun Afrin başarısını kutlamak için şehirde zafer pilavı dağıtılmasını engellemesi de utanç veridir. Bu ne terbiyesizliktir ? Zafer pilavı partimizin gençlik kolları STK’larla birlikte yapıyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Pankartı sökmek istiyorlar. Halbuki kendileri geçmişte bölücü örgütün desteklediği partinin başarısını kutlamak için şehir merkezinde pilav dağıtmışlardı. Hatta hatta partimizin belediye meclis üyelerini toplantıda söz aldılar konuşturmadılar. Salondan kovma yoluna gitti. Üstelik de bir bayan meclis üyesini. Ben de valiye talimat verdim \'bu sene 18 Mart kutlamalarında kesinlikle bu belediye başkanına konuşma vermeyeceksin.\' Sen seçilmişe orada söz istiyor, konuşuyor ve susturuyor sonra da kovuyorsun. Sen ise şu anda burada vali veyahut da başbakan eğer sana söz verirse gelip konuşabilirsin yoksa konuşamazsın.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP İl Örgütünün basın toplantısından genel görüntü.

-CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan açıklama görüntüsü.

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

Görüntü HD. Görüntü süresi 5 dakika 21 saniye. 594 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Tavas\'ı yasa boğan 5 tabut

Denizli\'nin Tavas ilçesinde dün (pazar) sabaha karşı gölete uçup suya gömülen otomobilde ölen 5 genç, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde ölen gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin ise ağıtları yürekleri dağladı.

Tavas\'ta dün sabaha karşı meydana gelen kazada, Mehmet Anıl Bayraktar yönetimindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Kavşağı\'nda yoldan çıkarak karayolu kenarındaki gölete uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 10 metre çapındaki gölette ters şekilde uçan otomobilden Muharrem Çineli, yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Otomobilden çıkamayan sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu\'nun (17) boğularak öldü. Kazada 5 gencin ölümü ilçede üzüntü yarattı. Ölenleri için bugün, Tavas Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törende hayatlarını kaybeden gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin de ağıtları yürekleri dağladı. Anneler aynı yerde gözyaşı döküp, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cenazeye katıldı. Kazada ölen 5 genç için öğle namazının ardından ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından anneler, cenazelerin yüklendiği araçlara el salladı. Beş gencin tabutları, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Sinir krizi geçirip fenalaşanlara da hazır bekleyen acil sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. Bu arada kazadan yaklaşık 6 saat önce gençlerin Denizli\'ye gitmeden önce Tavas ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini, arkadaşlarından aldıkları ödünç lastikle değiştirip yola çıktıkları ve dönüş yolunda da kaza olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydandan görüntü

- Cenazelerden görüntü

- Yakınlarından görüntü

- Cenaze namazlarının kılınması ve götürülmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Anadolu Farm\'ın yazılımcısı ve kadın çalışanı adliyeye gönderildi

Kayseri\'de Çiftlik Bank ve benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekolium Bilişime aralarında Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T\'nin de bulunduğu 1\'i kadın 2 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) Anadolu Farm\'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş\'de kadın çalışan E.K ve Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık muayenesi sonrası R.T kendini görüntüleyen gazetecilere neden gözaltına alındığı ile ilgili sorulan soruya \" Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gözaltına alan polislere sorun\" dedi. Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş\'nin 8 ay içinde 4500 üyeden 90 Bin TL para topladığı ortaya çıktı. Anadolu Farm\'a yönelik KOM tarafından yapılan operasyonlarda son 4 günde 4 zanlı tutuklanmıştı

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan Anadolu Farm site yazılımcısı ve kadın çalışanın sağlık kontrolüne gelişi

- Sağlık kontrollerinin ardından polis aracına bindirilmesi

- Site yazılımcısı R.T \'nin gazeteciye verdiği cevap

- Diğer detaylar

1 dakika 21 saniye / 152 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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Kardeşinin kazara vurduğu Ebru\'nun okulunda yas

Ordu\'nun Ünye ilçesinde, av tüfeğiyle oyun oynayan kardeşi tarafından kazayla vurulup yaşamını yitiren Ebru K.\'nın (12) okulunda büyük üzüntü yaşanıyor.

Olay geçen Cuma akşamı, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen Metin ve Suzan K., çiftinin kız çocukları S.K. (11) evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası Ebru K.\'yi vurdu. Başından yaralanan Ebru K. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, küçük Ebru\'nun cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırdı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kız, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün İnkur Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Ebru K.\'nın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri hüzne boğuldu. Arkadaşlarının yasını tutan öğrenciler, küçük kızın sırasına çiçekler bıraktı. Sınıf öğretmeni Semiha Dönmez, öğrencilerinin ve kendisinin çok üzgün olduğunu söyleyerek, \"Çok vahim bir kazada ne yazık ki Ebru yaşamını yitirdi. Çok başarılı, gayretli, arkadaşları ile iyi anlayan umut dolu bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Acı haberi duyduğumuzda hepimiz şok olduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun dışından detay

-Sınıfından detay

-Sırasından detay

-Öğretmeni ve arkadaşları ile röportaj

(SÜRE:2.23 Dk) (BOYUT:278.76 MB)

Haber-Kamera : Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)

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Dr. Dizdar\'dan gezen tavuktan vazgeçilmemesi çağrısı

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde kurulan organik pazarı gezdi. Tavukçuluğa değinen Dr. Dizdar, gezen tavuktan vazgeçilmemesi çağrısı yaptı.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından belediyenin kapalı alanına kurulan organik pazarı, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar da ziyaret etti. Kent Konseyi Çevre Grubu\'nun \'Beslenme ve sağlık\' adlı söyleşisine katılmak üzere ilçeye davet edilen Dr. Dizdar, organik pazarda üretici ve vatandaşlarla ürünler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çiftçi kadınların yetiştirdiği ürünler hakkında bilgi aldı. Organik üretim yapan köylülerinin kalkınması için bu tür pazarların önünün açılması gerektiğini dil egetiren Dr. Dizdar, \"Bizler, her yeri gezerek organik tarımın gelişmesi için destek veriyoruz. Ülkemizde GDO\'lu ürünler yenmemelidir. Bunun önüne geçilmesi için, tepeden kanunla çözüme gidilmelidir. Küçük çapta çiftçilik yapan köylünün, ürününü halk pazarlarına getirmesi çok önemlidir. Hatta bunun için ülke bazında projeler üretilmelidir. Organik ürün üreten küçük köylünün ürününü satmasını engellerseniz, hormonlu ve takviyeli dediğimiz GDO\'lara mahkum olursunuz. Köylünün ürettiği organik ürünü satmasını engellerseniz ya yaşadığı yeri terk edip şehre yerleşir ya da yaşamak için diğerleri gibi ilacı basar, hormonlu gıda üretir. Belediyeler bu tür pazarlarda küçük üreticiye yer vermeli ve onları çeşitli projelerle desteklemelidir. Marmaris Belediyesi\'nin destek verdiği temiz gıda ve tohum projesi örnektir\" dedi.

\"GEZEN TAVUKTAN VAZGEÇMEYİN\"

Bir vatandaşın tavuk ve süt ürünleri hakkında sorusuna da cevap veren Dr. Dizdar, \"Yapmış olduğumuz girişimler sonucu bakanlık açık süt konusunda geri adım attı. Bu bile koordineli hareket etmenin bir başarısıdır. Halk pazarlarında açık süt satılıyor. Bu sütü alırsınız, kaynattınız mı ne mikrop kalır ne bir şey. İnsanlarımız gösterdiğimiz ve anlattığımız şeyleri çabuk unutarak bildiğine devam ediyor. Halen hazır, ambalajlı yoğurt ve süt almaya devam etmektedir. Bunlar devam ettikçe bizlerin alacağı mesafe çok uzun. Gezen tavuk diye bir şey ortaya atıldı. Tavuğun gezmesi başlı başına iyi bir şey. Hayvanın önüne en iyi yemi de koysanız o gider böcekleri ve çevredeki doğal gıdaları tercih eder. Tavuğun hijyenik dediğimiz fabrika koşullarında yetişmesi insani değildir. Bunları büyütmek için antibiyotik ürünler kullanılıyor. Hayvan kısa sürede ayakları kırılacak kadar besili hale geliyor. Gezen tavuktan vazgeçmeyin\" dedi. Pazarda gıdaları inceleyen Dr. Dizdar, birkaç ürün satın alarak ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Organik pazardan görüntü

- Dr. Yavuz Dizdar\'ın pazarda dolaşarak bilgi alması görüntü

- Dr. Dizdar ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

5 dakika 25 saniye-391 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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BM’den İdlib’e yardım

Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İldib kenti ve kırsalındaki sivil halka insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki lojistik depolarından yüklenen 19 TIR’lık yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Polis ve BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR’ları burada yapılan işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve çevresinde yerleşen Suriyeli sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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-BM araçları Cilvegözü’ne gelirken

-Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geçiş yaparken

-BM görevlilerine ait araçlar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası

(SÜRE: 2’06’)(BOYUT: 66.9mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Üniversiteliler lösemili çocuklarla buluştu

İNÖNÜ Üniversitesi öğrencileri, Turgut Özal Tıp Merkezi\'nde tedavi gören lösemili çocuklar için balonlarla yürüyüp bir araya geldiler.

42 bin öğrencinin eğitim gördüğü İnönü Üniversitesinde Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından \'Umuda Yürüyüş\'ü düzenlendi. Yaklaşık 500 öğrenci Pembe Yoldan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi önünde bekleyen lösemili çocuklarla buluştu. BESYO\'dan başlanılan yürüyüşte öğrenciler, \"İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler\" diye slogan atarak lösemili çocukların yanına gitti. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, bazı öğrenciler ve öğretmenler gözyaşlarına hakim olamazken, sloganlar eşliğinde yanlarında çeşitli renkte getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktılar. İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılat, Lösemili çocukların tedavileri çok başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, \"Hastalıktan korunuyorlar. Ben hepsine şifa diliyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Sizlere de bu desteklerinizin devamını diliyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üniversiteli öğrencilerinden detaylar

- Öğrencilerin Sloganları

- Balonlardan detaylar

- Pempe yolda yürürken

- Öğrencilerin pankartlarından görüntüler

- Lösemili çocuklarla buluşma

- Lösemili çocuklardan detaylar

- Balonların gökyüzüne bırakılışı

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Dev yayın merakı

Kayseri’de balıkçılar tarafından kızılırmak\'ta tutulan 1 metre 90 cm uzunluğundaki dev yayın balığı dikkat çekti.

Denizlerde balık kıtlığı dikkati çekerken ,Kızılırmak Nehri ‘nde balıkçıların ağına takılan dev yayın balığı Kayserili balıkçılar tarafından sergilendi. Sivas Caddesi’nde balık tezgahlarının önünden geçerken 1 metre 90 cm uzunluğunda ve 69 kilo ağırlığındaki balığı görenler, meraklı bakışlarla bir süre seyre daldı. Bazı vatandaşlar, cep telefonları ile balığı fotoğraflayıh selfi çekti. 2 balıkçı dev yayını kaldırmakta zorluk çekti. Balıkçı Serhat Yolcu, dev yayının Kızılırmak’ta yakalandığını belirterek, “Bir süre sergileyeceğiz. Daha sonra parçalayıp, kilosunu 25 TL’den satışa sunacağız. Bu balığın harika bir lezzeti varö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yayın balığından görüntüler

-Vatandaşların meraklı bakışları

-Balıkçı ile röportaj

-Detaylar

2 dakika 58 saniye / 95 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)