DHA YURT BÜLTENİ-9

Yolcu otobüsü tır\'a çarptı: İlk belirlemelere göre 13 ölü, 21 yaralı (EK)

BAŞSAVCI: ÖLÜ SAYISININ 14\'E YÜKSELME İHTİMALİ VAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kazanın olduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yolcu otobüsünün TIR\'a çarptığı kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Başsavcı Yurdagül, otobüs şoförünün Tokat\'a gitmek üzere Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden hareket ettiğini söyledi. Ölü sayısının 14\'e yükselebileceğini kaydeden Yurdagül, şunları söyledi: \"Otobüste 3\'ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. İlk yapılan çalışmalara göre, 11 kişinin cesedine ulaştık; ancak bu sayının, 14\'e yükselme ihtimali var. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Osmancık İlçe Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde toplam 21 yaralının tedavisi sürüyor. Yolcu otobüsü, Gürcistan plakalı olan ve doğal gaz borusu taşıyan, arızalanmış halde, yol kenarında bekleyen TIR\'a arkadan çarpmış. Çarpma ile birlikte otobüs, alev alıyor. Yolcular, o saatte çoğu uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar. Arkasından yaralılar, sağlık görevlilerinin gelmesiyle beraber hastanelere kaldırdılar. Sağlık durumu ağır olan yok.\"

Görüntü Dökümü

-Başsavcı Yurdagül\'ün açıklaması

-Genel ve detay

Haber:ÇORUM,(DHA)

Çiftlik Bank’ı JÖH koruyor

ÇİFTLİK BANK\'ın Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan gerginliğin ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.Jandarma Özel Harekat (JÖH) da tesisler önündeki güvenlik önlemlerine dahil oldu.

Yüksek kar vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapmadığı iddia edilen Çiftlik Bank’ın alacaklılarının Bursa\'nın İnegöl ilçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi\'ndeki tesislerini basmasının ardından jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) da tesisler önünde güvenlik önlemlerine dahil oldu. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtildi. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank\'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank\'ın Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Sunpurpaşa Mahallesi\'ndeki tesislerine kamyonlarla gelerek baskın yaptı. Çiftçiler alacaklarına karşılık çiftlikteki hayvanları almak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma görevlileri öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT KORUYOR

Dün akşamdan itibaren Çiftlik Bank’ın Sungurpaşa Mahallesi\'ndeki tesisinin önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, JÖH ekipleri ile birlikte güvenlik önlemini artırarak nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde tesise gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tesiste zarar ziyan tespiti çalışması yaparken, Veteriner Hekimler de hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarma ekiplerinin görüntüleri

-Hayvanların görüntüsü

-Detaylar

Boyut: 87 MB, Süre: 1.52 DK

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü

Antalya\'da 4\'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Melek Beyhan, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak\'ta bulunan Ömer Bayram Apartmanı\'nda meydana geldi. Beyhan ailesinin iki çocuğundan Melek Beyhan, 4\'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melek Beyhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Minik Beyhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Melek Beyhan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Melek Beyhan\'ın sedyede görüntüsü

-Acil dış plan

-Ambulans\'dan görüntü

-Detaylar

\"45 MB// 1 DK 24 SN\"

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

Teknik direktör, darp edildiklerini iddia ederek isyan videosu çekti

BÖLGESEL Amatör Lig 6’ncı Grup takımlarından Yeniçağaspor\'un Teknik Direktörü Enver Aydın Akbaş, Ankara takımlarından Çubukspor ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında çektiği videoda oyuncuların ve kendisinin darp edildiğini iddia ederek isyan etti.

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta mücadele eden Bolu’nun Yeniçağa ilçesinin takımı Yeniçağaspor ligin 22’nci haftasında deplasmanda Çubukspor ile karşılaştı. Maçı Çubukspor 2-0 kazandı.Maçın ardından Yeniçağaspor teknik direktörü Enver Aydın Akbaş soyunma odasında çektiği video ile, karşılaşmanın orta hakemi Selahattin Günaydın’a, Çubukspor yöneticilerine, teknik heyetine ve oyuncularına tepki gösterdi. Akbaş, oyuncularının ve kendisinin darp edildiğini söyledi. Karşılaşma sırasında yedek kulübesine kendisine ve oyuncularına sert cisimlerin atıldığını ifade eden Akbaş çektiği videoda şöyle dedi:

\"Biz bugün buraya Ankara’ya Çubukspor ile maç yapmaya geldik. Gayet iyi duygularla maç yapmaya geldik. Ama bizi burada dövdüler. Resmen seyircisi, yöneticisi komple bizi dövdüler. Sahaya seyirci taş atıyor. Dudağım kanıyor, hakem maçı devam ettiriyor. Taş hakemin elinde olmasına rağmen. Bu bizim Türk futbolunun hali. Stoper oyuncum Murat Akman başına darbe aldı. Bunu Çubukspor yöneticisi yaptı. Çubukspor’un 40 numaralı oyuncusu ismi Bilal Gündoğdu. Bu arkadaşı transfer edecek başka takımlar kim olursa olsun, onu kadar ahlaksız onun kadar terbiyesiz ne olursa olsun karşı takımın antrenörü olan bana gelip hareket çekmesi ne kadar etik. Hakem bu arkadaşa sarı kart gösteriyor, oyundan atmıyor. Biz adabımızla, şerefimizle burada ligde kalmaya geldik. Adam gibi top oynadık, adam gibi sahadan çıktık.ö

Yeniçağaspor Teknik Direktörü Akbaş, “Türk futbolunun hali, yazıktır. Biz bunları hak etmiyoruz. Lütfen yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci bunlara dur desinler. Gerekli cezaları versinler. Şunu da bilsinler, Yeniçağaspor, BAL liginde ligde kalacaktır. Bunu herkes görsün. Bu Türk futbolunun halidirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Teknik direktörün isyan etmesi

-Darp edildiği iddia edilen futbolcunun görüntüsü

Süre: 01:56 Boyut: 5 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

ÖZEL-Erciyes\'in zirvesinde şiddet kurbanı kadınları andılar



Kadınlar Günü, Kayseri\'de hafta sonu Erciyes Dağı\'nda 2 ayrı etkinlikle kutlandı. Kayseri ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 75 kadın ve erkek dağcı Erciyes Dağı\'nın 2 bin 800 metresindeki Koçdağı zirvesine ulaştı. Grup burada, \'Kadına değil, şiddete el kaldır\' sloganı ile teröristler tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmen ile Sakarya\'da 10 aylık oğluyla öldürülen hamile Suriyeli Emani Al-Rahman için pankart açtı. Ankara Güvenpark\'ta 2 yıl önceki patlamada kızı Destina Peri Parlak\'ı (16) kaybeden dağcı Hacer Peri Parlak\'ın gönderdiği mektup ise duygusal anlar yaşattı.

Alberg Gençlik ve Spor Kulübü\'nün bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koçdağı tırmanışına Kayseri ve ülkenin çeşitli illerinden kadın ve erkek 75 dağcı katıldı. Etkinliğe Kayseri\'deki başta kadın dernekleri olmak üzere birçok STK da destek verdi. Erciyes Dağı\'nın Tekir Yaylası\'ndaki Oteller bölgesinde bir araya gelen kadınlar, Erciyes Dağı\'nın tam karşısındaki 2 bin 800 metredeki Koçdağı zirvesine, yaklaşık 3 saatlik bir tırmanışın ardından ulaştı. Burada spor kulübü adına ekip lideri ve profesyonel dağcı Nuray Karakaya bir konuşma yaparak \"Özgecan \'ın ölümü ile başladığımız etkinliğimizin 4\'üncüsünü bu yıl şehit öğretmen Aybüke ile çocuğuyla ve karnındaki bebeğiyle tecavüz edilerek öldürülen Suriyeli Emani\'ye adıyoruz. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu etkinliğimizi kadına şiddeti kınamak ve dikkat çekmek için yapıyoruz. Ruhları şad olsun\" dedi.

TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN KIZI İÇİN YAZDIĞI MEKTUP AĞLATTI

Daha sonra kadın ve erkek dağcılar Aybüke öğretmenin söylediği, \'Magusa Limanı\' türküsünü onun anısına seslendirdi. Bu arada Ankaralı kadın dağcı Hacer Peri Parlak\'ın Ankara Güvenpark\'ta iki yıl önceki patlamada yaşamını yitiren kızı Destina Peri Parlak için yazdığı mektup, dağcı Meliha Tekin tarafından okundu. 13 Mart 2016\'da saat 18.45\'te Ankara Kızılay Güvenpark\'ta meydana gelen, bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 36 kişiden biri olan Destina Peri Parlak\'ın annesinin mektubunda şu satırlar yer aldı: \"Hayatımıza bir mucize gibi girdin Peri kızım. Sanki sihirle gelmiştin hepimize iyi gelmişti gelişin. Aşkların en güzeliydin, sevgiydin, emektin, yaşam enerjimdin. Kendimi bu aşkın büyüsüne o kadar kaptırmışım ki, bir gün benden koparılıp alınacağını hiç aklımdan geçirmedim. Seni lanet olası terör çaldı benden bizden. Evet sen gitmedin gitmek istemezdin bu kadar sevenini bırakmazdın. Hele de beni hiç bırakmazdın. Sana gelecek her kötü şey bana gelsin dediğim kuzum, yokluğun her gün daha ağır, özlemin kocaman bir ateş topu. Gelişin cenneti yaşatırken, gidişin cehennemi yaşattı, yaşatıyor ama İnanmak istiyorum hiç tanımadığın babanla beraber mutlu olduğuna ve beni bir gün beraber karşılayacağınıza. Bir peri masalıydın bizim masalımızdın ve bu masal hiç bitmeyecek. Aşk hiç biter mi... Hep bizimlesin, biz hep seninleyiz Destinam.\" Daha sonra katılımcı kadınlara, Tekir Yaylası\'ndaki Alberg Spor Kulübü\'nde düzenlenen kokteylde birer belge verildi.

Görüntü Dökümü:

-Dağcıların yürüyüşü

-Kadınlar Günü nedeniyle yapılan dağ tırmanışı

-Şarkılar söylenmesi

-Genel detay

Haber:Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)