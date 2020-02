DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KKTC\'DEN GELEN HEYETTEN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Hatay\'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, \"Mutlu Barış Harekatı ne kadar doğru sebeplerle 1974\'te yapılmışsa, bugün Zeytin Dalı Harekatı da o kadar gereklidir\" dedi. KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki 43 kişilik heyet, ilk olarak Antakya Atatürk Anıtı\'na \'zeytin dalından\' yapılmış çelenk sundu. Ellerindeki Türk bayrakları, KKTC bayrakları ve zeytin dallarıyla Atatürk anıtında saygı duruşunda bulunan heyet, ardından Hatay Valiliğine kadar yürüdü. Heyeti, Valilik bahçesinde Hatay Valisi Erdal Ata karşıladı. Heyeti valilikte ağırlayan Vali Ata, Türkiye\'nin 81 ilinden 81 milyon vatandaşın operasyona destek verdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden gelen heyete teşekkür etti.

HAREKAT ÖNEMLİ

Burada Konuşan KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 1974 Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatarak şöyle konuştu:

Çok gururlu ve heyecanlıyız. Aziz şehitlerime rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar, kahraman ordumuza muzafferiyetler diliyoruz. Yüce Mevla kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. 1974 Mutlu Barış Harekatı da Kıbrıs Türk halkına barış getirmişti. Neticede 23 Temmuz 1974 bir sabah şafak vakti kahraman Türk ordusu hem havadan hemde denizden geldi ve Kıbrıs\'a huzur, güven ve barış geldi. O gün bu gündür Kıbrıs Türk halkı güven içinde yaşayıp geleceğe umutla bakıyor. Türk ordusu ve Türkiye varsa KKTC yaşamaya devam edecektir. Mutlu barış harekatı ne kadar doğru sebeplerle 1974\'te yapılmışsa, bugün Zeytin Dalı Harekatı da o kadar gereklidir. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar Türkiye\'ye göç etmişlerdir. Zulüm görmüşlerdir. Bu insanların tekrar evlerine geri dönmesi, Türkiye\'ye uzanan PKK/YPG tehdidinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türk ordusu, Türkiye bunu yapıyor, biz Türkiye\'nin anavatanın Kahraman Türk ordusunun yanındayız, hepimiz hem Mehmetçik hemde mücahidiz.

DESTEK İÇİN BURADAYIZ

TSK\'ya ve Türkiye\'ye destek için geldiklerini belirten Töre sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ordumuza ve ülkemize destek için bugün buradayız. Kıbrıs\'ta Mehmetçiklerimiz mücahitlerimiz kucak kucağa şehit yatıyorlar. Şu anda Afrin Harekatı daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı olmuştu. Afrin\'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı, 1974 Mutlu Barış Harekatı ne kadar kutsalsa, bu harekat da o kadar önemlidir. Dolayısıyla biz eşdeğer tutuyoruz ve dolayısıyla sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz çünkü biz aynı milletiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek veriyoruz. İnşallah Mehmetçiklerimizi muzaffer olacaktır. Yüce rabbimize dua ediyoruz, kahraman ordumuz zaferden zafere koşsun, cepheden cepheye koşsun. Azizi şehitlerimize rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyoruz. Biz milletimizi ve kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz, Türk ordusu bizim Kıbrıs\'taki bedenimizdir, canımızdır, bu can olmadan Kıbrıs Türkü yaşayamaz. Türk ordusu bu bölgede en güçlü ordudur, ordumuzun güçlü olması sayesinde de bölgede barış mutlaka sağlanacaktır, güven mutlaka sağlanacaktır.\"

DİKİLEN ZEYTİN FİDANININ TOPRAĞI, RAUF DENKTAŞ\'IN MEZARINDAN

Valilik ziyareti sırasında, bahçede bulunan Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen\'in anıtını da ziyaret eden heyet, ardından beraberlerinde getirdikleri zeytin fidesini Valilik bahçesine dikti. Zeytin fidanının toprağını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin kurucusu Rauf Denktaş\'ın mezarından getirilen toprak oluşturdu. Fidanın dikimini KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile Hatay Valisi Erdal Ata gerçekleştirdi. Ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata\'ya Kıbrıs\'tan getirilen KKTC bayrağı da hediye edildi. 43 kişilik Kıbrıs heyeti bugün ve yarın Hatay\'ın Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çeşitli programlara katılacak.

2)AYVACIK\'TA LASTİK BOTTA 34 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan Afganistan uyruklu 34 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Sivrice Burnu mevkiinde, kıyıdan 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3)İZZET BAYSAL, 2 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI TÖRENLE ANILDI

BOLU\'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever işadamı İzzet Baysal, ölümünün 18\'inci yıldönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle anıldı.

Bolu\'da kurdukları vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 18\'inci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Gölköy Kampüsü\'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal\'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı tören öncesi AİBÜ\'de bulunan öğrenci grupları kampüs içerisinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı.

Anma töreninde konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, \"Bir şehrin gerek tarihinde gerek hafızasında o şehrin 7’den 70’e bütün balkının gönlünden yer edinebilmek ve her fırsatta hayırla yad edilmek bu fani dünyada çok az kişiye nasip olmuş bir meziyettir. 1980’li yıllardan itibaren tüm helal kazancını memleketin hizmetine sunan İzzet baysal işte bu müstesna insanlardan birisidir. Ülkenin neresinde olursanız olun Bolu denilince akla ilk gelen İzzet Baysal olmaktadır.\" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Osmanlı devleti bir vakıf medeniyetiydi. Cumhuriyet döneminin ise vakıf medeniyetini devam ettiren en büyük temsilcisi bana göre İzzet Baba’dır. Onun sayesinde nice vakıflar oluşmaya başladı. Onun yolundan gidenler var artık. O tek başına bir vakıf insan değil onun önderlik ettiği çizgide bir çok vakıf insan onu örnek alarak yolundan gitmeye çalışıyor.\" şeklinde konuştu.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise \"İnsanın fani hayatında bırakmış olduğu eserler kendi ölümündens onra onu ölümsüz kılabilmektedir. Dünyada bunu başarabilen insan sayısı çok sınırlıdır. Bunun için içinde yaşadığınız toplumun hafızasında ve yüreğinde çok derin izler bırakmanız gerekir.İzzet Baysal bu izleri bırakabilen müstesna şahsiyetlerden birisidir.\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından okunan duaların ardından törene katılanlar İzzet Baysal\'ın mezarına karanfiller bıraktı.

4)ANNELERİ ZEHİRLENEN 6 YAVRUYA SÜT ANNE BULUNDU

BALIKESİR\'de, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen köpeğin 6 yavrusuna, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi\'nde, gözetim altında bulunan bir köpek süt anne oldu. Burhaniye ilçesi, Ören Mahallesi\'nde 23 Şubat günü, zehirlendiği iddia edilen köpeğin 6 yavrusu ortada kaldı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Burhaniye Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri ekipleri ölmek üzere olan yavruları, belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi\'nde bakıma aldı. Bakımevindeki gözetim altına tutulan bir köpek, yavrulara süt anne oldu. Köpeğin sütüyle beslenen yavrular ölmekten son anda kurtuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Uysal, \"Bu dünya sadece insanlara ait değil. Hayvan dostlarımızla birlikte de yaşamamız gerekiyor. Karşılaştığımız bu tip olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayvanları zehirlemek hem suç hem de günahtır. Bir canlıya zarar vermek, hele ki zehirleyerek öldürmek vicdana sığmayacak bir olay. Bizim kadar her canlının yaşama hakkı var. Bu hayatı onlarla paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyorö dedi.

Burhaniye Sokak Hayvanları Bakımevi Veteriner Hekimi Emrah Güleç, süt anne sayesinde 6 yavrunun yaşama tutunduğunu söyledi. Güleç olayı şöyle anlattı: öBelediyemize bir şikayet geldi. Bir vatandaşın köpeğinin zehirlendiği bilgisini aldık. Olay yerine zabıta ile gittiğimizde, vatandaşın 2 gün önce doğum yapmış olan köpeği kimliği belirsiz kişilerce zehirlenmiş olduğunu gördük. Tabi ki vicdana sığmayan bir hareket. Anne ölünce, 2 gün önce doğan yavrular ortada kalmış. Vatandaşla birlikte buna nasıl çözüm bulabiliriz diye kafa yorduk. Sonunda, birkaç gün önce barınağa 5 yavrusu ile gelmiş bir anne köpeğimiz aklımıza geldi. Anneleri ölen yavrulardan 1 tane alıp anneye yaklaştırdığımızda herhangi kötü bir tepki vermediğini gördük. Bunun üzerine diğer tüm yavruları annenin yanına getirdik. Süt annenin hepsini sahiplendiğini gördük. Tabi bunları yaparken anneyle yavruları yalnız bırakmadık. Üzerinden şuan itibarıyla 5-6 gün geçmesine rağmen annenin olumsuz bir tepkisi yok yavrulara karşı. Hepsini kabullenmiş durumda. İyi olan şudur. Anneyi kurtaramadık ama yavruları kurtarabildikö dedi.

5)ELEKTRİK ISITICISI EŞYALARI TUTUŞTURDU, 3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

DÜZCE\'de, elektrik ısıtıcısının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 çocuk tedavi altına alındı. Saat 13.00 sıralarında, Düzce Camikebir Mahallesi 657 Sokak üzerinde 3 katlı binanın 2\'nci katındaki dairede oturan Afgan uyruklu Vinsan Beşir\'e ait dairede yangın çıktı. Elektrik ısıtıcısının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Evden gelen bağrışma seslerini duyanlar içeri girerek evde bulunanları dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 çocuğa ise 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Çocuklar tedavileri için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangında dairede hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

6)İTHAL KARPUZ VE KAVUN EL YAKIYOR

İZMİT\'te, yurt dışından ithal edilen kavunun kilosu 14 liradan, karpuzun ise kilosu 8,5 liradan satılıyor.

İzmit\'te, Şili\'den ithal edilen kavunun kilosu 14 lira, İran\'dan ithal edilen karpuzun kilosu ise 8,5 liradan satılıyor. Fiyatları yüksek olduğu için manavlar karpuz ve kavunları az miktarda bulunduruyor. Sebze ve meyve toptancısı Alpay Kahraman mevsimi olmamasına rağmen artık her meyveyi tezgahlarda bulmanın mümkün olduğunu belirterek, \"Şuanda kavun ve karpuz ithal ürünler. Karpuz İran\'dan, kavun Şili\'den geliyor. Herkes ilgi gösteriyor, herkes artık her şeyi 12 ay tüketiyor. Karpuz özellikle çok satılıyor. Kavunu da özellikle restoranlar alıyor. Her türlü ürün var tezgahlarda. Geneli yurtdışından geliyor. Pazarcı esnafı bunları pek satmıyor. Genelde marketlerde bu ürünler satılıyor. Çünkü pazarlarda orta ölçekli daha çok tüketilen mallar satılıyor. Karpuz ve kavun mevsimin dışında ve ithal edildiği için fiyatları biraz yüksek\" dedi.

Karpuz ve kavunun ilgi gördüğü için tezgaha getirdiklerini söyleyen manav İsmet Keskin, \"Mevsimi olmadığı için dolayısıyla karpuz ve kavun fiyatları biraz yüksek. Şu an karpuz 8,5 liradan kilosu satılırken, kavun da kilosu 14 liradan satılıyor. Şu anda en yüksek kavun. Özellikle hamile olanlar canı çekenler yoğun ilgi gösteriyor bu meyvelere\" diye konuştu.

Hamile olan kızına kavun alan Ömür Aydın, \"Kavun alıyorum. Kızım hamile. Kilosu 14 lira, çokta pahalı ama kızımın canı istedi, yapacak bir şey yok. Ne yapalım alacağız\" dedi.

7)AYDINLI ESNAFTAN MEHMETÇİĞE TERMAL İÇ ÇAMAŞIRI

AYDIN Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği\'ne bağlı 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin\'deki Mehmetçik\'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis\'e yollandı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için bölgedeki asker üşümesin diye kampanya başlattı. 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin\'deki Mehmetçik\'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis\'e yollandı. Öncesinde tören düzenlendi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği\'nde yapılan uğurlama töreninde konuşan Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan, şunları söyledi:

\"Kurtuluş Savaşı\'nda 7 düvelle savaşılmıştı. Şu anda ise 17 düvelle savaşıyoruz. Herkes şu anda bize düşman. Ülkemiz ve etrafı kan çemberi. Terör başımızın belası. Ülkemizi bölmek isteyenler, kan gölüne çevirmek isteyenler, insanları birbirine düşürmek isteyenler, eninde sonunda yok olacaklar. Bizim bu birlik ve beraberliğimizle yok alacaklar. TSK ve polis teşkilatı Afrin\'de terörle mücadele için çırpınıyor. Bu kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Aydın ve Kilis Jandarma Komutanları ile görüşme sağladık. Yapılan görüşmeler sonucunda oraların çok soğuk olduğunu ve Mehmetçiklerin dağda çatıştığı için bir hafta evlerine dönemediklerini konuştuk. İç çamaşırı alalım dedik. 7 bin adet termal iç çamaşırı aldık. Bunları 82 odamıza duyurduk. Odalara dedik ki; En az 300 TL, üstüne ne verirseniz kabulümüzdür. Odaların desteğiyle 45 bin 150 TL para toplandı. Birliğin de yaptığı bağışla toplam 67 bin TL toplanmış oldu. Zeytin dallarımızla kamyonumuzu Kilis\'e yollayacağız. Yönetimdeki arkadaşlarla birlikte yola çıkarak orada askerlerimize kendimiz teslim edeceğiz.\" Konuşmanın ardından okunan dualar ve tekbirlerle birlikte kamyon zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Esnaf, Kilis\'e yola çıkan kamyonu alkışlarla ve Türk bayrağı sallayarak yolcu etti.

8)ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK KLİBİ

SİVAS\'ta ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla 4 dakikalık video klip hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na, Sivas Mevlana Ortaokulu öğrencileri video klip ile destek verdi. 8\'nci sınıfa giden 13 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan moral videosu okulun çeşitli yerlerinde çekildi. Öğrenciler, klipte şiirler okuyup, askerlere yönelik mesajlar verdi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı.

Afrin\'deki askere daha önce mektup gönderdiklerini, bu sefer de seslerini duyurabilmek için video çektiklerini ifade eden Okul Müdürü Nadi Aksoy, \"Bizler öğretmeniz. Derslerimizde öğrencilerimize vatan, millet sevgisi bayrak sevgisi, milli ve manevi değerlerimiz, kültürel değerlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Tarihimiz, bayrağımız hakkında bilgiler veriyoruz. Şu anda da bir tarih yaşanmaktadır. Ülkemizin dışında, sınırlarımızın dışında kahraman askerlerimiz milli değerlerimiz için, milli bütünlüğümüz için mücadele vermekteler. Öğrencilerimizden bizlere bu kahraman askerlerimize bir mesaj iletebilir miyiz diye teklif geldi. Aslında mektup olarak yazmışlardı onları ulaştırdık ama öğrencilerimiz görüntülü ve sesli olarak onlara ulaştırabilir miyiz diye bizlere sorduklarında bizde yardımcı olmak istedik ve bu şekilde bir çalışma yaptık. Geniş kitlelere ulaştı. Oldukça da hem öğretmenlerimiz hem de velilerimizden memnuniyetlerini bildiren görüşler aldık\" dedi.Videoyu hazırlayanlardan 8\'nci sınıf öğrencilerinden Hande Sena Börekçi askerlere minnet borçlarını anlatmak için bu çalışmayı yaptıklarını anlattı. Beril Bal isimli öğrenci ise \"Afrin\'deki askerlerimize video çekmek istedik. Çünkü onlara karşı bir can borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onlar da sağ salim ailelerine kavuşur. Onları çok seviyoruz\" diye konuştu.

9)DÖKÜLEN TARIM İLACI, KARGO ÇALIŞANLARINI HASTANELİK ETTİ

SİVAS\'ta kargoyla gönderilen tarım ilacının dökülmesiyle yayılan kokudan 14 kargo personeli hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Toptancılar Sitesi 14\'üncü Sokak\'ta bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. Manisa\'dan Sivas\'a gönderilen tarım ilaçlarının bulunduğu kolilerden birisinden sızan ilaç kargo aracına döküldü. Kargolarının indirildiği sırada da koli yere düşünce tarım ilacı kargo şubesinin önüne saçıldı. Yabani otlarla mücadelede kullanıldığı belirlenen tarım ilacının araca ve kargo şubesinin önüne dökülmesiyle 14 kargo personeli etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi sorunu yaşayan çalışanlar, olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlaçtan etkilenen işçiler zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınırken, bulundukları bölümde bir süre karantina uygulandı. İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri olayın yaşandığı yere geldi. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri kargo şubesinde ölçüm yaptı. İlaçtan alınan numune, muhafaza altına alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Alınan numunenin, incelenmek üzere Ankara Hıfzısıhha Laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

10)MARMARİS\'TE KADIN DAYANIŞMASI KERMESİ

MUĞLA\'da Marmaris Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için \'dayanışma\' adlı kermes düzenledi. 25 sivil toplum kuruluşu ve 2 siyasi parti üyesi kadınların açtıkları stantlarda, satış yapıldı.

Marmaris Belediye Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, bugün kent merkezinde bulunan kapalı pazaryerinde \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' kapsamında kermes düzenledi. 25 sivil toplum kuruluşu ve 2 siyasi partinin kadın üyeleri, açtıkları stantlarda 2\'nci el giyim eşyası, evlerinde yaptıkları hediyelik eşya, organik gıdaların satışını gerçekleştirdi. 10 - 200 lira arasında çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermese, yerleşik yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, \"Gelen talep üzerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kermes düzenledik.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve iki siyasi partimiz stant açarak el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştirdi\" dedi.

Yarın akşam sona erecek kermesten elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara aktarılacak.

11)MANAVLAR AFRİN İÇİN YÜRÜDÜ

BURDUR Manavlar ve Sebzeciler Odası üyeleri, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla konvoy yaptı, daha sonra da yürüyüş düzenledi.

Burdur Manavlar ve Sebzeciler Odası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyona destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi. Oda yönetimi ve üyelerin katıldığı konvoyda Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda toplanan grup araçlarıyla İnönü Bulvarı, Armağan İlci Bulvarı, Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, Mustafa Şeref Bulvarı\'nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledikleri araçları eşliğinde geçerek tur attı.

Grup daha sonra Köprübaşı\'ndan, Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ile oda üyeleri katıldı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından İl Müftüsü Hıdır Bayrak dua etti. Vatandaşa burada oda tarafından helva dağıtıldı.

Oda Başkanı Tuncay Yiğit, \"Afrin\'de kahramanca çarpışan askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bu etkinliği düzenledik\" dedi.

12)İZMİR\'DE KUKLA ZAMANI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük \'İzmir Uluslararası Kukla Günleri\' kapsamında Gaziemir, Seferihisar, Bornova, Kınık, Çiğli, Selçuk, Beydağ, Torbalı, Ödemiş ve Kiraz\'da düzenlediği gösterilerle her yaş grubundan İzmirli\'yi sihirli bir dünyaya götürüyor. Büyükşehir\'in Gezici Sanat Sahnesi ve sokak gösterileri de festival coşkusunu kentin 23 farklı mekanına taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu sene 12\'incisini düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 26 ülkeden 50 kukla tiyatrosuna evsahipliği yapıyor. 1 Mart\'ta başlayan ve 18 Mart\'a kadar devam edecek etkinlik, 58 mekandaki gösterilerle dünyanın en büyük kukla festivali olma özelliğini de taşıyor.

İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de, kentin farklı ilçelerinde çocukları 10 ücretsiz kukla gösterisi ile buluşturuyor. \'Gelişim İçin Kuklayı İzleyin\' sloganıyla yola çıkan festival grupları, ayrıca kentin en işlek cadde ve meydanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin hazırladığı Gezici Sanat Sahnesi ve sokak gösterimleri ile festival coşkusunu dört bir yanda hissettiriyor. Festival kapsamında Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Japonya ve Yunanistan\'dan İzmir\'e gelen sanatçılar, 15 farklı meydanda, 5 metro çıkışında ve 3 vapur iskelesinde oyunlarını sahneliyor. Gösteriler, küçükler başta olmak üzere her yaştan İzmirli\'nin büyük ilgisini çekiyor.

SOKAK GÖSTERİLERİ RENK KATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin hazırladığı \'sokak gösterileri\' 5 Mart\'ta Karşıyaka Çarşı\'da saat 12.30, 15.00 ve 18.00\'da \'Maymun Radyosu\' isimli oyun ile Fransız sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak. Aynı gün Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 12.00\'den itibaren 16.30\'a kadar, yarım saat arayla İspanyol sanatçılar \'İçimdeki Işık\' oyununu sahneleyecek.

İtalyan kuklacılar 12 Mart\'ta 15.30 ile 18.30\'da Bornova Cumhuriyet Meydanı\'nda, 13 Mart\'ta 16.00 ile 19.00\'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde, 14 Mart\'ta 18.30\'da Gültepe\'de \'Bu İkiliye Dikkat\' isimli gösteriyi sergileyecek.

Bir başka İtalyan grup ise 12 Mart\'ta 15.30\'da Ege Üniversitesi Metro Çıkışı, 18.30\'da Bornova Metro Çıkışı, 13 Mart\'ta 15.30\'da Fahrettin Altay Metro Çıkışı ile aynı gün 18.30\'da Üçyol Metro çıkışında sahne alacak. İtalyan grup 14 Mart\'ta 15.30\'da Konak Vapur İskelesi ile 18.30\'da Karşıyaka İskelesi\'nde, 15 Mart\'ta saat 15.30\'da Dominik Caddesi ile 18.30\'da Alsancak Vapur İskelesi\'nde, 16 Mart\'ta 15.30 ve 18.30\'da Buca Kasaplar Meydanı\'nda \'Sihirbaz Dudi\' isimli kukla gösterisini sunacak.

İtalyan sanatçılar ayrıca 7 Mart 19.30, 20.30 ile 21.30\'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde, 8 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30\'da Karşıyaka Çarşı\'da, 9 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30\'da Bornova Küçük Park\'ta, 10 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30\'da ise Buca Forbes Caddesi\'nde \'Çölün Gölgeleri\' adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Kukla sanatının önde gelen ülkelerinden Japonya temsilcileri ise 5 Mart 18.30\'da Karşıyaka Vapur İskelesi\'nde, 6 Mart\'ta 18.30\'da Alsancak Vapur İskelesi\'nde, 7 Mart\'ta 18.30\'da Konak Vapur İskelesi\'nde \'Tan Ton Tan Ton\' oyunlarını sahneleyecek.

Festivale Yunanistan\'dan katılan sanatçılar da 6 Mart\'ta 20.30\'da Kıbrıs Şehitleri İsmail Sivri Heykeli Önü, 7 Mart\'ta 20.30\'da Bornova Küçük Park, 8 Mart\'ta 20.30\'da Karşıyaka Çarşı, 9 Mart\'ta 20.00\'da Bornova Metro Çıkışı, 10 Mart 17.00\'da ise Konak Sevgi Yolu\'nda \'Jovan\' isimli kukla gösterisini sergileyecek.

BİR KAMYON KAHKAHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, bir kamyon üzerinde kurduğu \'Gezici Sanat Sahnesi\' ile kentin meydanlarını da renklendirecek. 5 Mart\'ta 17.00\'de Bornova Meydanı\'nda, 6 Mart\'ta saat 17.00\'de Bayraklı Sevgi Yolu\'nda, 7 Mart\'ta 17.00\'de Çiğli Kasaplar Meydanı\'nda, 8 Mart\'ta yine saat 17.00\'de Göztepe Denizatı Heykeli Önü\'nde, 9 Mart\'ta ise aynı saatte Bornova Küçük Park\'ta Bulgaristan\'dan gelen sanatçılar \'Sihir ve Ötesi\' isimli gösteriyle İzmirlilere keyifli anlar yaşatacak.

Çek Cumhuriyeti\'nden gelen sanatçıların \'Neşeli Kuklalar\' isimli gösteri ise 10 Mart\'ta saat 15.30\'da Buca Forbes Caddesi\'nde, 12 Mart\'ta saat 17.00\'de Alsancak Dominik Caddesi\'nde, 13 Mart 17.00\'de Bayraklı Sevgi Yolu\'nda, 14 Mart\'ta saat 17.00\'de Çiğli Kasaplar Meydanı\'nda, 15 Mart\'ta 17.00\'de Göztepe Denizatı Heykeli Önü\'nde, 16 Mart\'ta 17.00\'de Bornova Küçük Park\'ta, 17 Mart saat 15.30\'da ise Konak Meydanı Kemeraltı girişinde sahnelenecek.

13)10 PARMAĞINDA 17 MARİFET

SAMSUN’da kemençeden zurnaya, kemandan bağlamaya kadar 17 enstrümanı çalabilen üniversite öğrencisi Atakan Karadeniz (28), müzikteki başarısıyla dikkat çekiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı\'nda son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz; kemençe, zurna, bağlama, keman, gitar, piyano ney, sipsi, davul, bateri dahil 17 enstrüman çalıyor. Müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Karadeniz, kemandan kemençe sesi çıkardığı gibi farklı enstrümanlardan değişik sesler çıkarabildiğini söyledi. Kendisine ait dükkanda kurslar verdiğini de anlatan Karadeniz, “Müzikle uğraşmayı çok seviyorum. Çocuk yaşlarda müziğe ilgim vardı. İlk olarak bağlama ile müzik aleti çalmaya başladım. Daha sonra bunları çoğaltarak, şu anda toplam 17 enstrümanı çalabiliyorumö diye konuştu. Müzikle ilgilenenlere yönelik kurs açtığını da dile getiren Atakan Karadeniz, “Okullarda, öğrencilere paneller düzenleyip, 17 farklı enstrümanı tek tek anlatıyorum. Daha sonra şarkı ve türküleri de bütün öğrencilerle birlikte aynı anda okuyoruz. Kendime ait müzik dükkanımda da öğrencilerim var. Amacım, insanları kötü alışkanlıklar yerine müzik alışkanlığına katmakö dedi.

14)YÜREĞİR BELEDİYESİ\'DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİ

ADANA\'nın merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan \"Yüreğir İlçesi İklim Değişikliğine Hazırlanıyor\" projesi kapsamında Yüreğir Engelli Koordinasyon Merkezi\'ne yerleştirilen güneş enerji panellerini gezdi.

Demonstrasyon amacıyla kurulan güneş enerjisi üniteleri ile üretilecek elektrik enerjisi engelliler merkezinin elektrik ihtiyacını karşılayarak enerjiye olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Türkiye\'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında “Yüreğir Belediyesiö tarafından yürütülen “Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyorö isimli proje kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne güneş enerji panelleri kuruldu.

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilen, Türkiye\'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında “Yüreğir Belediyesiö tarafından yürütülen “Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyorö isimli proje kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezine 24 adet olan, her biri 265 V gücünde 24 adet güneş enerjisi paneli yerleştirildi. Akdeniz havzasının, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Çelikcan şöyle konuştu:

\"Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının azalması ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz yönlerinden etkilenmeye başlamıştır. Dünya’nın iklimi değişmektedir. Bu değişim ne yazık ki; dünyamızı, atmosferi ve üzerinde yaşayan tüm canlıları da olumsuz etkilemektedir. İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha fazla meydana gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında meydana gelen değişikliğe doğrudan maruz kalmakta ve su kalitesinde, yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, yerleşim yerlerinde ve ekonomide meydana gelen değişikliklerden ise dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu demonstrasyon ünitesi engelliler koordinasyon merkezine gelen katılımcılara gösterilerek ilçe halkının çevre ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığının artırılması sağlanacaktır. Bu sayede engelliler merkezinin ısınma ve soğutmadan kaynaklı karbondioksit emisyonu azaltılabilecektir.\"

