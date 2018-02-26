DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BANDIRMA’DA FIRTINA SEFERLERİ İPTAL ETTİRDİ; BİR YÜK GEMİSİ TEHLİKE ATLATTI

MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz fırtınası devam ediyor. Dün başlayan fırtınanın devam etmesi nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri bugün de iptal edildi.Olumsuz hava şartları balığa çıkacak tekneleri de etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi liman içinde fırtınanın dinmesini bekliyor. Büyük tonajlı 7 yük gemisi de liman dışında demir attı. 54 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 629 grostonluk ‘Sazan’ adlı Türk bandıralı küçük bir kuru yük gemisinin dev dalgaların oluştuğu mendirek kırmızı fener yakınında limana girdiği sırada zor anlar yaşaması 2008 yılında aynı yerde batan 118 metrelik Hayat-N adlı Ro-Ro gemisini akıllara getirdi. Güçlükle limana girebilen gemi daha sonra bir römorkor yardımıyla rıhtıma yanaştırıldı. Fırtınanın etkisiyle martıların da sürüler halinde kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaları ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Feribot geliyor

-Liman dışında şilepler

-Kuru yük gemisi fındık kabuğu gibi sallanıyor

-Gemiye römorkör yardımı

-Dalgalar gemi boyunu aşıyor.

-Mendirekte dalgalar.

-Meydanda martılar

179 mb 2.47 dakika

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

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2)KAMYONLARDAN MAZOT ÇALARKEN YAKALANIP, DÖVÜLDÜ: YOLDA GİDERKEN MİNİBÜSÜNÜN YAKITININ BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

KONYA\'da kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan Mustafa K., çevredekiler tarafından suç üstü yakalanıp dövüldü. Polise teslim edilen Mustafa K., yolda giderken minibüsünün yakıtının bittiğini ileri sürdü. Olay, Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız bir minibüsle kamyonların park ettiği yere gelen Mustafa K., kamyonların yakıt depolarından mazot hırsızlığı yaparken çevredekiler tarafından fark edildi. Şüphelinin etrafını saran çevredekiler, Mustafa K.\'yı yakalayıp dövdü. Ardından çağrılan polise teslim edildi. Mustafa K.\'nın olay yerine geldiği minibüsün camları ise çevredekiler tarafından kırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa K., Konya Numune Hastanesinde kontrolden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 4 farklı suçtan poliste kaydı bulunan Mustafa K.\'nin ilk ifadesinde, eşinden ayrıldığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını, yolda giderken yakıtının bittiğini ve sadece iki litre mazot almak istediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Şüpheliden detay

- Güvenlik kamerası

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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3)BIÇAKLANDI 200 METRE KOŞARAK BİR BİNAYA SIĞINDI

ÇORUM\'da bir kişi tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Okan D. yaralı halde 200 metre koşup bir binaya sığındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Okan D.\'nin hayati tehlikesi devam ederken polis şüpheli Kaan A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay Çorum kent merkezi Bahabey Caddesi üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Okan D., (18) ile Kaan A., (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kaan A., Okan D.\'yi karnından bıçakladı. Okan D., ağır yaralı halde yaklaşık 200 metre koşarak bir apartmana sığındı. Ayrıca olay sırasında orada bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Beyhan K. (17) isimli genç kız da ellerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. İki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavialtına alındı. Okan D.\'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan Kaan A.\'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Okan D.’nin sağlık ekipleri tarafından binadan çıkarılması

-Olay yerinden görüntü

-Yaralı Okan D.’nin fotoğrafı

-Hastane dışından detay

(SÜRE: 1.20 Dk) (BOYUT: 29 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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4)ŞEKER FABRİKASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şubesi, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesinin durdurulması için imza kampanyası başlattı.

Şeker-İş Sendikası Burdur Şubesi, Cumhuriyet Meydanı\'nda stant açarak vatandaşı Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirmesine \'dur\' demek için imza vermeye çağırdı.

Fabrikanın satışta olmasından dolayı toplumsal bir tepki olduğunu söyleyen Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay, \"Sabah 9\'da başlattığımız imza kampanyasında 1500 imzaya ulaştık. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için toplumsal bir tepki bu\" dedi.

Özelleştirme idaresinin şartnamesinde çiftçilere 5 yıl ekim garantisi verildiğini aktaran Onay, şunları söyledi:

\"Ama 5 yıl çok çabuk geçer. Fabrika arsa rantiyecilerinin eline geçecek. Fabrikada çalışan işçilerimizin mümkün olduğu zaman 4B kadrosuna geçecekleri söyleniyor. Peki mümkün olmadığı zaman ne yapılacak? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Tüm Burdurluların bu imza kampanyasına destek vermesini bekliyor, fabrikamızın satılmasını istemiyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Türkiye genelinde 1.5 milyona yakın bir imzayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edip doğruları anlatacağız. Fabrikaların özelleşmeyeceğini düşünüyoruz. Bu inancımızı kaybetmeyelim.\"

Görüntü Dökümü:

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- İmza veren vatandaşlar

- Mustafa Onay ile röportaj

- Detay

(Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE UNUTULAN EŞYALAR BAĞIŞLANACAK

İZMİT\'te, bir alışveriş merkezi, müşterilerin unuttuğu eşyaları sahiplerinin bulunmaması durumunda hayır kurumlarına, paraları ise Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak

İzmit\'te bulunan bir alışveriş merkezine gelen müşteriler cep telefonundan saate, çocuk arabasından oyuncaklara ve satın aldıkları kıyafetlere kadar birçok eşyayı unuttu. Ayrıca 2 bin 293 TL ve bir miktar döviz bulundu. Alışveriş merkezi yönetimi 2 yıl boyunca eşyaların sahipleri ortaya çıkmasını bekledi. Eşyaların sahipleri ortaya çıkmayınca alışveriş merkezi yönetimi eşyaları hayır kurumlarına, para ve bozdurulacak ziynet eşyalarını ise Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Unutulan eşyaların sahipleri eğer 1 ay içerisinde alışveriş merkezi yönetimine müracaat etmezse, eşyalar bağışlanacak.

Alışveriş merkezi yetkililerinden Halim Erbek, unutulan eşyaları 2 yıl boyunca muhafaza ettiklerini, 1 ay içerisinde sahipleri ortaya çıkmazsa hayır kurumlarına bağışlanacağını belirterek, \"AVM yönetimi olarak, 2015 ve 2016 yıllarında unutulan eşyaları, 2 yıl boyunca muhafaza ettik. Bunları 1 ay daha bekleteceğiz. 1 ay sonra eğer sahipleri çıkmadığı takdirde, eşyaların giyim ve eşya kısımlarını Sosyal Hizmetler Kurumu\'na tutanakla teslim edeceğiz. Nakit ve ziynet eşyalarını da bozdurarak bedelini Mehmetçik Vakfı\'na bağış olarak yatıracağız\" dedi.

Eşyaların genellikle ortak alanlarda unutulduğunu ifade eden Erbek, \"Ortak alanlarda misafirlerimiz, müşterilerimiz dinlenme esnasında genelde unutuyorlar. Bu esnada kendi görevli güvenlik personelimiz veya temizlik personelimiz fark ettiğinde yada müşteriler başkasına ait eşyaları bulduğu takdirde teslim ediyorlar. Bunları zimmet altına alıyoruz, muhafaza ediyoruz, bekletiyoruz. Beklettikten sonra yıl sonunda tekrar kontrol edip muhafaza altına aldıktan sonra, 2 yıl süresince bekletip kamuoyuna duyuru yapıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Unutulan eşyaların görüntüsü

-Halim Erbek\'le röp

-Eşyalardan detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN -İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

