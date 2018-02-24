DHA YURT BÜLTENİ-9 

TSK, mühimmat konvoyunu sivillerden ayırıp vurdu

Afrin\'in güneyindeki Basutah bölgesinden gelen sivillerin bulunduğu tespit edilirken, diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK unsurları, sivillerin yer aldığı konvoya müdahalede bulunmazken mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyu vurdu. Askeri kaynaklar, TSK\'nın Zeytin Dalı Harekatı\'nda sivillere yönelik hassasiyetin Türkiye\'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüldüğüne dikkati çekti.

Görüntü dökümü

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-Konvoyun vurulma anı

Haber: ANKARA (DHA)

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Atanamayan öğretmen, çalıştığı fabrikadaki iş kazasında öldü

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Hasan Songur, kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesi bir anda çalışınca, içinde sıkışarak öldü. Sosyal bilgiler öğretmeni olan ancak ataması yapılmayan ve cep telefonu borcunu ödemek için fabrikata işe başladığı belirtilen Hasan Songur, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, bugün saat 00.15 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan Hasan Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 25 gün önce fabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya çalıştı. Songur, ilk olarak makinenin etrafında 3 defa gezindikten sonra enjeksiyon makinesinin içerisine bakmak istedi. Hasan Songur, sorunun kaynağını bulmaya çalışırken, enjeksiyon makinesi bir anda çalıştı. Makine içindeki preste vücudun üst tarafı sıkışan Hasan Songur, öldü.

Durumu fark eden kadın işçilerden birinin çığlık atması üzerine, kardeşi İbrahim Songur, koşarak olay yerine geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur\'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Hasan Songur için Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi\'ndeki Sarabat Camii\'nde öğlende tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur, Kırtık Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine baba Tamer Songur, anne Saliha Songur, ağabeyi Feyzullah Songur, erkek kardeşi Orhan Songur ve olayın tanığı olan bir diğer kardeşi İbrahim Songur ile yakınları katıldı. Songur çifti, 4 çocuklarından birini yitirmenin acısını yaşadı.

İŞE 25 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Yaşamını yitiren Hasan Songur\'un henüz 25 gün önce fabrikada işe başladığı ve daha önce bir süre ücretli öğretmenlik yaptığı belirtildi. Hasan Songur\'un, yeni aldığı cep telefonunun parasını ödeyebilmek için fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi. Olaya tanık olan kardeşi İbrahim Songur\'un da 15 gün önce aynı fabrikada işe başladığı ifade edildi. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hasan Songur\'un üniversite yıllarından bu yana dans tutkunu olduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları da dikkat çekti.

MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazenin camiye getirilişi

- Cami önünden kalabalık

- Cenaze namazının ardından araca bindirilmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

İZMİR GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazenin aile üyelerince teslim alınması

- Hasan Songur\'un sınıfta yaptığı dans gösterisi

- Songur\'un diploma töreninden fotoğrafı

- Songur\'un sosyal medyadaki paylaşımının fotoğrafı

Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Şehitler diyarı Çanakkale\'den Afrin\'deki Mehmetçik için dua



ÇANAKKALE İl Müftülüğünce, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi\'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatın\'da görev yapan Mehmetçik için Kur\'an-ı Kerim, Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Çanakkale İl Müftülüğü tarafından, Şehitler Abidesinde, TSK tarafından Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı katılan Mehmetçiğe destek olmak için Kuran-ı Kerim ve dua programı düzenledi. Şehitlikteki programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Alparslan Baysal, İl Emniyet Müdürü Celal, Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce ile il genelinde görev yapan bine yakın müftü, imam, müezzin, Kuran kursu öğreticileri, vaizler ve din görevlileri katıldı.

Şehitler Abidesi\'ndeki programda din görevlileri tarafından TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatın\'da görev yapan Mehmetçik için Kuran-ı Kerim, Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, Müftülük olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi\'nde şehit ve şüheda huzurunda, Afrin\'de görev yapan askerlere manevi destek olmak için Kuran-ı Kerim ve dua programı düzenlediklerini söyledi. İl genelindeki tüm din görevlilerinin bu programa katıldığını belirten Müftü Arif Gökce, şöyle konuştu: \"Şehitler Abidesi\'nde bine yakın din görevlimizle bir araya geldik. Fetih suresi, Yasin suresi, okunan diğer surelerle, indirilen hatmi şeriflerle birlikte, bütün bu manevi feyiz, bereket ve destek ile Afrin\'de görev yapan askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitler Abidesi ve din görevlilerinden genel ve detay görüntü.

-Şehitler Abidesindeki Kur\'an-ı Kerim okunmasından genel ve detay görüntü.

-Müftü Arif Gökce ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Karabağ Gazisi, Şehitler Abidesi\'nden Afrin\'deki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi

ÇANAKKALE’de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesinde bulunan sembolik şehit mezarlıklarını ziyaret edip, Çanakkale Şehitlerinin ruhlarına dua eden, Azerbaycan Türkü Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesinden Afrin\'deki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 2015 yılında Ermenilerle yaşanan çatışmada kaybeden sol gözünü ve sağ bacağını kaybeden Gazi Kamil Musavi, Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesini gezdi. Şehitliklerde bulunan sembolik mezarlıkta Çanakkale Şehitlerinin ruhları için dua eden Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı katılan Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi.

Kalbinin Afrin’deki Türk askeri ile birlikte olduğunu ifade eden Kamil Musavi, “Türkiye’ye ziyarete geldim. Bu yüzden Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmeyi bir borç bildim. Şehitlikleri ziyaret ettiğimde çok duygulandım. Gururlandım. Türk Ordusu\'nun yenilmez, Türk Halkı\'nın ne kadar güçlü bir halk olduğunun şahidi oldum. Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüm. Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin\'de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin\'de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor. Yani bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum. Beni Afrin\'e bugün de çağırsalar, orada savaşa da girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır\" dedi.

Şehitler Abidesindeki ziyaretinin ardından Karabağ Gazisi Kamil Musavi, İstanbul’a döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitler Abidesini ziyaret eden Karabağ Gazisi Kamil Musavi’den genel ve detay görüntü.

-Asker selamı veren Karabağ Gazisi Kamil Musavinden görüntü.

-Sembolik Şehit mezarlarından dua eden Karabağ Gazisi Kamil Musavi’den görüntü.

- Karabağ Gazisi Kamil Musavi ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: ABD\'nin kararı bölge barışına açıkça bir tehdit

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasının bölge barışına katkı sunmayacağını belirterek, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu o da açık\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Uluslararası, İzmit\'te Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri\'ne katıldı. Standları gezen Işık, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Işık, ABD Büyükelçiliğini\'nin Kudüs\'e taşınacak olmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu, \"Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisinin olmayacağı açık. Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu o da açık. ABD\'nin aslında uluslararası toplumun bu kadar açık iradesine rağmen, İslam İşbirliği teşkilatının açık ve net tavrına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nun bu konudaki açık ve net tavrına rağmen böyle bir kararı alması doğrusu çok üzücü ve esef verici ve gelecek açısından da kaygı verici. Bu karar bölge barışına hiçbir şekilde katkı sunmayacak. Aksine bölgedeki istikrarsızlığı, bölgedeki maalesef mevcut sıkıntıyı daha da arttıracak bir karar. Ümit ediyoruz karardan dönülür. Bu biraz Amerikan iç politikası ile alakalı bir karar aynı zamanda. Maalesef iç politikaların böyle yansımalarını zaman zaman görüyoruz. Bunu da ABD iç politikasının bir yansıması olarak da değerlendiriyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık stantları gezmesi

-Silah standını gezmesi

-Bazı stantlarda görüntüsü

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-İZMİT- (DHA)

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Şehit Mehmetçikler için zeytin fidanı diktiler

MERSİN’in Anamur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 2 askerin anısına zeytin fidanı dikildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Başkan Türe, dikilen fidanlara 10 gün ara ile şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un isimlerini vereceklerini söyledi. Etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden Mehmetçikler için dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Başkanı konuşması

- Zeytin fidesi dikerlerken

- Genel ve detaylar

- Fideler sulanırken

- Dua okunması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Zayıflama uğruna yüzde 99 özürlü olan Melek, yaşamını yitirdi

ANTALYA\'da, 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası yüzde 99 engelli olarak 7 yıldır yatağa bağımlı olan Melek Yiğit (26), 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuyla Antalya Konuksever Mahallesi 789. Sokak Mehmetler Apartmanı 11/26\'da oturmaya başlayan Senem Yıldız, 6 kilo doğan ve o günden beri sürekli kilo almaya devam eden kızı Melek Yiğit ile yine kilolu olan oğlu Yunus Yiğit\'i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. 22 Şubat 2011\'de 177 kilo olarak hastaneye gelen Melek Yiğit\'i kontrol eden Doç. Dr. Ramazan Eryılmaz, mide küçültme operasyonu ile Melek\'in sağlığına kavuşabileceğini, kardeşi Yunus Yiğit için ise ameliyatın henüz çok erken olduğunu söyledi. Yapılan operasyonun ardından midesi yüzde 50 oranında küçültülen Melek Yiğit, ilk şoku ameliyatın ardından yaşadı.

Aynı gece dikişleri patladığı için iki kez daha ameliyat masasına yatırılan Melek Yiğit\'in ameliyatın 1 ay sonrasında yemek borusu tıkandı. Bu olaydan 45 gün sonra da akli dengesini yitiren Melek Yiğit, bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yiğit, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

YÜZDE 99 ENGELLLİ

Ameliyat sonrasında yüzde 99 engelli raporu verilen ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Melek Yiğit, geçen ay rahatsızlanınca annesi Senem Yıldız tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Melek, dün yaşamını yitirdi. Melek Yıldız\'ın cenazesi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'MİDESİ KOMPLE ALINMIŞ\'

Kızının kilo sorunu nedeniyle mide küçültme ameliyatı olduğunu belirten Senem Yıldız, \"Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Doktorlar mecburi olan bu ilacı bir gün dahi vermemiş\" dedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Kızının midesinin komple alındığını, bu nedenle bir şey yiyip içemediğini ve bu nedenle enfeksiyon türediğini anlatan Senem Yıldız, \"Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere 7 yıl yatağa bağımlı yaşadı. Yaklaşık 1.5 ay yoğun bakımda mücadele verdi\" diye konuştu.

GELİNLİĞİ KEFENİ OLDU

Kızının hayallerinin çalındığını söyleyen Senem Yıldız, şöyle dedi:

\"Gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar, nasıl kaldıracaklarsa. Kızım hayallerinden oldu. \'Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma\' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse 3 doktorun da öyle bir cezasını verecek ki kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah\'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Kızımın hayatı ibret olsun.\"

Öte yandan ameliyatı yapan doktorlar hakkında açılan dava ise Antalya 28\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(04 Ocak 2012 tarihli arşiv görüntüsü)

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- RÖP 1: Senem Yıldız (Anne)

- Annenin ağlaması

- Anne Senem\'in kızının yatağını düzeltmesi

- RÖP 2: Melek Yiğit

- Melek Yiğit\'in görüntüsü

- RÖP 3: Yunus Yiğit

- Melek Yiğit\'in vesikalık resmi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 3 Nisan 2016 Arşiv)

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- Melek Yiğit\'in hasta yatağında olayın nasıl olduğunu anlatırken görüntüleri

- Anne Senem Yıldız\'ın kızının başında olayı anlatması

- Genel görüntüler

HABER: Yılmaz KILIÇKAYA- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Aşık Veysel’in bağlaması Çıldır Gölü’nde yankılandı

AŞIKLIK geleneğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun eserleri kendi sazından Karslılarla buluştu.

Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü\'nde yaklaşık 19 yıldır yanında bulunan Şatıroğlu\'nun bağlamasıyla Veysel’in eserlerini seslendiren Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan’a Karslı bağlama sanatçısına Hüseyin Demirci de eşlik etti.

Davet üzerine Kars’a gelen Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan yanında getirdiği Aşık Veysel\'in bağlamasıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde kısa bir gezintiye çıktı. Gezinti sonrası göl ortasına koyduğu masa sandalyeyle mini bir konser düzenleyen İyidoğan, ozanlar diyarı Kars’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşık Veysel’in kendi bağlamasından eserlerini buzla kaplı göl üzerinde seslendiren Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel\'in eserlerini Türkiye\'nin farklı bölgelerinde seslendirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İyidoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi. \"Aşık Veysel gözleri görmeden gezerek çalmış okumuş bu kültürü yaşatmaya çalışmış. Bizde onun sazıyla ona hizmet etmeye çalışıyoruz. \'Ben gidersem sazım sen kal dünyada gizli sırlarım aşikar etme\' demiş. Bizde Aşık Veysel\'in sazını hocalarımızın, arkadaşlarımızın daveti üzerine Çıldır Gölü\'ne geldik ve burada türkülerimizi çalıp söylüyoruz. Bu memleket, bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Bunun her tarafında Aşık Veysel\'in okunmasından yanayız. Biz zaten buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kars benim hiç program yapmadığım bir ildi burada sevgili ozanlarımızın diyarında Aşık Veysel\'in sazıyla Çıldır Gölü üzerindeyiz, burada saz çalıp türkü söylemek bizim için ayrı bir keyif oldu.\"

Çıldır Gölü kenarında bulunan Doğruyol Köyü’ndeki vatandaşlar göl üzerinden gelen bağlama sesini duyunca göle geldi. Aşık Veysel’in eserlerini kendi sazından dinleme fırsatı bulan köylüler, İyidoğan ve Demirci’ye göl üzerinde çay hazırlayarak ikramda bulundular. Çay eşliğinde birbirinden güzel eserleri dinleyen köylüler, Kars’ın meşhur lezzeti olan Kars Kazı da hazırlatarak misafirlerine ikram etmeyi ihmal etmediler.

Köylüler, Çıldır Gölü üzerinde böyle bir etkinliği düşünen Şentürk İyidoğan’a teşekkürlerini ileterek, Aşık Veysel’in sazından çıkan sesin Çıldır Gölü’nün buzla kaplı zemininde yankılanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Vatandaşlardan Suat İncedere ise bu tür etkinliklerinin devam edilmesi ve bölgenin kalkınmasında katkı sunacağını ifade ederek, “Aşık Veysel ozanlık geleneğinde çok önemli bir yere sahiptir. Çıldır aşıklık geleneğinin beşiği ve kaynaştığı bir yerdir. Çıldır Gölü üzerinde Aşık Veyselin sazıyla birlikte türkülerinin dinlenmesi gerçekten mükemmel birşe\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yüzeyi donmuş çıldır gölü üzerinde çalınan sazlar ve türküler

-Buz üzerine serdikleri kilim üzerinde türküleri dinleyen vatandaşlar

-Çay demlenmesi ve ikramı

-Sazların akort ayarlarının yapılması

-Şentürk iyidoğan ve Hüseyin Demircinin seslendirdiği aşık Veysel türküleri

-Vatandaşlarla röp

-Bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile röp

-Kaz ikramı

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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CHP Samsun İl Başkanı Akçagöz: Türkiye\'de Kürt olmak zor

CUMHURİYET Halk Partisi Diyarbakır il Başkanlığının, Eşit Koşullarda Bir arada yaşamak konulu panelinde konuşan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, \"Türkiye\'de Kürt olmak zor bunu biliyorum, ama inanın Türk olmak da o kadar kolay değil, onu bilin\" dedi.

CHP Diyarbakır il Başkanlığı eşit koşullarda bir arada yaşamak konulu panel düzenledi. Bir otelde düzenlenen panele CHP PM üyesi Yıldırım Kaya, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, HDP eş başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. Panel öncesi Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarının yeraldığı slayt gösterisi sunuldu.

Daha sonra Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, il başkanlarının kente gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Sur olaylarında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Panelde bir konuşma yapan CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, Diyarbakır\'daki panel toplantısını hazırlarken, işaret etmeleri gereken noktalarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Hakikaten, uzaktan bakmakla, gelip görmek arasında dağlar kadar fark var. Ancak slaytlarda da gördük, bir çok milletvekilimiz buraya gelmiş, bu sorunu Sur\'da yaşanan yada öncesinde, sonrasında yaşanan sorunları parlamento kürsüsünden Türkiye kamuoyu ile paylaşmış. Ancak daha çok şeyler yapmak lazım, başka şeyler de yapmak lazım. Türkiye\'de Kürt olmak zor bunu biliyorum, ama inanın Türk olmak da o kadar kolay değil onu bilin. 1993 yılında milli güvenlik dersimize asker muvazzaf gelirdi, lise son sınıf öğrencisiyim. O zaman çatışmalar devam ediyor, insanlar ölüyor, şehit tabutları geliyor. Güneydoğu\'da çalıştığını söyledi. Ve kendince Kürt sorunuyla ilgili bir takım şeyler açıkladı. Dedi ki; \'Kürt diye bir şey yok, aslında onlar aynı kavmin devamıdır.\' Kendi tezlerini söyledi. Daha sonra ben okudukça, o binbaşının tezi olmadığını öğrendim. Bunu Türkiye\'de zaman zaman bu hezeyana kapılan herkes söylemiş. Ancak 1994 yılında ben Hukuk Fakültesini kazandığımda o binbaşının yok dediği Kürt arkadaşlarımla aynı sıralarda ders dinledik, beraber halay çektik, türküler söyledik\" dedi.

Bir inkar politikasının uygulandığını anlatan CHP\'li Akçagöz, \"Ben o hezeyanı sırtımdan atabildim ya atamayanlar. Türkiye\'nin batısında hala belki de bu yargılarla yürüyenler var. Problemi görmezden gelmek sorunu ötelemek, sorunu halının altına süpürmek, hakikaten bir çözüm yolu, bir seçenek olarak değerlendirilmemeli. Hala bunlardan siyaset olarak medet umanlar var. Milyonlarca dolarlık daha güçlü ekonomimiz olabilirdi. Ancak, Türkiye ekonomisini maalesef başka işlere harcamak zorunda kaldık. Bizim mutlaka ve mutlaka Türkiye\'nin kucaklaşması o dediğimiz zemini Diyarbakırsız, Malatyasız, Adıyamansız, Güneydoğusuz gerçekleştirmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyetini kuran irade ve bu iradenin için de Kürtlerde var. Şu anda yaşadığımız sıkıntıları biz, eğer bir masaya oturup çözmeye çabalamazsak kimse bize gelip uzaydan yardım etmeyecek. Cumhuriyet Halk partisinin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar, daha önceki dönemde bizim bağlı bulunduğumuz yapıyı temsil eden Sosyal Demokrat Halkçı partinin yapmış olduğu çalışmalar az, çok fikir sahibi olmak için yeterli. Ama bundan sonra daha önemle, daha ciddiyetle Türkiye\'nin Kürt sorununa ve bölgede başka sorunlarına da eğilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

Daha sonra Edirne ve Konya il başkanları ile PM üyesi Yıldırım Kaya da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından CHP\'liler, salonda bulunan siyasi parti ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Panele katılanlar

-Sur slaytı

-Sayın\'ın açılış konuşması

- Akçagöz\'ün konuşması

-Genel ve detay konuşması

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR, (DHA)-

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Hükümlü ve tutuklu yakınları af istedi

İZMİR\'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenip, af çıkarılması çağrısı yaptı.

Konak Meydanı\'nda buluşan yaklaşık 50 tutuklu ve hükümlü yakını, cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu, tutuklu ve hükümlülerin bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. \"Özgürlük istiyoruz\" sloganı atan gruptakiler, \'FETÖ hakimlerinin verdiği kararlar geçersizdir\', \'Adlı mahkuma ceza indirimi ve şartlı tahliye\', \'Sen sokağa çıkın dedin biz çıktık, şimdi de kapıları açın mahkumlar çıksın\' yazılı dövizler taşıdı. Tutuklu ve lükümlü yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenip, af çıkarılması çağrısı yaptı.

Eyleme katılanlardan, oğlunun taciz suçlamasıyla haksız yere 17 sene hapis cezası aldığını öne süren 54 yaşındaki Gülten Karateke, \"Benim oğlum 210 kişiyle birlikte, hak etmediği bir suç için hak etmediği koşullarda kalıyor. Tacizde bulunduğu iddia edilen imam nikahlı eşi benden mal istiyor, mülk istiyor\" dedi. 22 yaşındaki oğlu Okan Yıldırım\'ın senelerdir cezaevinde olduğunu belirten bir diğer kadın Ülkü Yıldırım ise, \"Benim oğlum uyuşturucunun etkisiyle girdiği bir evde hırsızlığa teşebbüs etti ama zaten hiçbir şey çalamadan çıkmış. Bu yüzden gençliğinin yanmasına değer mi\" dedi.

TUtuklu ve hükümlü yakınları, slogan atmalarının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Slogan atılmasından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Dövizlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Akhisarlı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi 87 yaşındaki Mustafa Taşlı, askeri törenle toprağa verildi.

Nefes darlığı rahatsızlığı yaşayan evli, 3 çocuk, 3 torun sahibi Mustafa Taşlı, Süleymanlı Mahallesi\'ndeki evinde gece yaşamını yitirdi. Kore gazisi Taşlı için bugün tören düzenlendi. Öğlende Süleymanlı Mahallesi Çarşı Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlı, askeri törenle mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Kaymakam Kaan Peker, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, yakınları ve tanıdıkları ile askeri erkan katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Tokat\'ta ucuz ürün izdihamı

TOKAT\'ta ev ürünlerinin satıldığı mağazada ürün fiyatları 3,5 lira olarak duyurulunca izdiham yaşandı.

Ali Paşa Mahallesinde züccaciye ürünlerinin satıldığı bir mağazanın açılışında bazı ürünlerde, \'Ne alırsan 3,5 lira\' kampanya yapıldığını duyan halk, mağaza önünde toplandı. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte girişte izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bulunan çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Yoğunluk magaza içerisinde de devam etti. Vatandaşlar, reyonlardaki ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışırken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Mağazadan görüntü

-Kalabalığın oluşturduğu izdiham

-Ürün alma yarışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar (2)

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Muğla\'nın Datça ilçesinde düzenlenen 12. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu\'nda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi. Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 3 bin metrelik uzun parkurda erkeklerde Dursun Saru 30 dakika 15 saniye 89 saliselik derecesi ile birinciliği kazandı. Turgut Esen 49 dakika 8 saniye 88 saliselik derecesi ile ikinci, Timuçin Gülaç 51 dakika 49 saniye 93 saliselik derecesi ile üçüncü oldu. Uzun parkur kadınlarda ise, Bengisu Avcı 51 dakika 44 saniye 96 saliselik derecesi ile birinciliği elde ederken, Aşina Ateş Alp 53 dadika 47 saniye 93 saliselik dereceyle ikinciliği, İmren Uyar ise 54 dakika 37 saniye 88 saniselik dereceyle üçüncülüğü kazandı.

Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkur erkeklerde Mücahit Onay 20 dakika 50 saniye 54 salise ile birinci, Aytunç Tulukçuoğlu 20 dakika 54 saniye 45 salise ile ikinci, Celal Altunbaş 23 dakika 16 saniye 17 salise ile üçüncü oldu. Kısa parkur kadınlarda Zeynep Duru Yılmaz 23 dakika 6 saniye 80 salise ile birinciliği kazanırken, Nehir Günce Daşçı 24 dakika 8 saniye 61 salise ile ikinciliği, İpek Koçoğlu 25 dakika 18 saniye 44 salise ile üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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OItayla yakalanan dev sinarit şaşırttı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kıyıdan atılan oltayla 9.5 kilo ağırlığında dev sinarit, yakalandı.

Orman Balıkçılık ve Av Malzemeleri Mağazası\'nda çalışan 36 yaşındaki Rengin Dengel, bu sabah Gümüşlük sahiline arkadaşlarıyla birlikte oltayla balık avlamaya gitti. Kıyıdan 80 metre uzağa attığı oltayı çekmeye başlayan Dengel, büyük bir şey yakaladığını hissetti. Büyük balıklardan orfoz ya da akya yakaladığını sanan Dengel, çekmeyi başardığı balığın 9.5 kilo ağırlığında ve 1 metre 20 santim uzunluğunda sinarit olduğunu gördü. Dev balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Rengin Dengel, \"Bu büyüklükte ve ağırlıkta kesinlikle bir sinarit olabileceği aklıma gelmedi. Çünkü bu büyüklükte bir sinarit ne Bodrum\'da ne de Türkiye\'de kıyıdan atılan oltaya gelmemiştir. Olta ile çekmeye çalışırken, oltadan kurtulmak için defalarca kayaların arasına girdiğini hissettim. Öyle asılıyordu ki ya olta kopacak ya da kamış kırılacak sandım. Biraz bırakıp, tekrar tekrar çektim. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşı sonunda arkadaşlarla birlikte dev sinariti karaya çekmeyi başardık. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Balığı olta ile çekerken ve balık karaya çıktıktan sonra genel detay görüntü

- Yakalayan balıkçı ile çalıştığı mağazada röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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