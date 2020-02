DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN FAKIBABA: BİZ BİR ÖLÜRÜZ, BİN ÖLDÜRÜRÜZ, BİN DOĞARIZ

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını belirterek, \"Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız\" dedi. Şanlıurfa\'da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde gazeteciler ve partililerle buluştu. Burada Pazar günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, partilerinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılacağını belirten Bakan Fakıbaba, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ve terörle mücadelede yürütülen operasyonlarına değinen Fakıbaba şöyle konuştu: \"Bizim içeride ve dışarıda hainlerle nasıl mücadele ettiğimizi bütün halkımız çok iyi görmekte. Amacın, Türkiye\'yi bölmek olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin neticesinde herkes anlamış durumdadır. O emperyalist ülkelerin kendi menfaatleri uğruna Türkiye\'yi nasıl bir yönetimle yönetmek istediklerini, nasıl bir tehlikeyle baş başa bıraktıklarını herkes gördü. Bunu Türkler de, Kürtler de, Araplar da, Lazlar da esasında vicdanının sesini duyan herkes gördü. Bugünkü şehitlerimiz, gazilerimiz keşke olmasaydı. Eğer 15 Temmuz olmasaydı ve biz farkında olmasaydık, 3 yıl sonra FETÖ sessiz bir şekilde Türkiye\'yi zapt etmiş olacaktı.\"

80 milyon insanın bağımsızlık için ya öleceğini, ya da Türk bayrağı altında özgür bir şekilde yaşayamayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, emperyalist ülkelerin halen Türk halkını tanıyamadığını kaydetti. Fakıbaba, şunları söyledi: \"Emperyalist ülkeler zannediyorlar ki; \'Türkiye sıradan bir ülkedir. Biz gideriz, etraflarını çeviririz, sonra uydu bir devlet kurarız. Zaten başka bir devletin uydusu olacaktı, sonra topumuzla, uçağımızla gireriz Türkiye\'yi adam ederiz, istediğimiz gibi yönetiriz\' diye düşünüyorlar. Siz önce kendinize bakın, size başka ülkeler öyle ders verdi ki; hala akıllanmadınız. Gelin buraya akıllanırsınız. Biz bir ölürüz, bin öldürürüz, bin doğarız. Sizin, okyanustan ileri tabutlar gittiği zaman aklınız başınıza gelir. O zaman Türkiye\'nin ne olduğunu, Osmanlı tokadının gerçekten ne olduğunu o zaman göreceksiniz. Bu anlamda halkımıza inanıyoruz ve güveniyoruz.\"

Toplantıya katılan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve bürokrattalar

Gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba

Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 338 MB

2)CHP\'DEN TURHAL ŞEKER FABRİKASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanlığı, Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine karşı, kent merkezinde stant kurarak imza kampanyası başlattı.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal\'daki Şeker Fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkarılması için CHP Tokat İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı\'nda stant kurarak imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasının 3 gün boyunca devam edeceğini ifade eden CHP Tokat İl Başkan Yardımcısı Hadiye Ardahanlı, \"Turhal Şeker Fabrikamızın kapatılmasını istemiyoruz. Her ne kadar söylem özelleştirme olsa da bizim daha önceden Tokat Sigara Fabrikası ile deneyimimiz var. Orada da gördük ki özelleştirmenin sonucu kapatılmayla bitiyor. Turhal Şeker Fabrikasının, Tokat ve Türkiye ekonomisi için son derece önemli olduğunu binlerce aileye geçim kaynağı olduğunu biliyoruz. Kapatılmasına, özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız\" dedi.

İmza stantından görüntüler

İl Başkan yardımcısının açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(112 mb)

3)ÇOCUK İSTİSMARLARINA KEŞAN\'DA YÜRÜYÜŞLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde ülke genelindeki çocuk istismarlarına düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle tepki gösterildi. Keşan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarında katılımıyla çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü düzenlendi. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanarak kortej oluşturan yaklaşık bin kişi, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak ellerinde çocuk istismarına karşı yazılar bulunan dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı\'nın söylenmesinin ardından Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Karaağaçlı bir konuşma yaptı. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla toplandıklarını belirten Karaağaçlı, \"Her çocuğumuz bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz demektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak hiçbir çocuğun en ufak bir ihmal ve istismara maruz kalmasını istemeyiz ve kabul edemeyiz. Çocuklarımızı her türlü ihmalden ve istismardan korumak bizim en önemli görevimizdir\" dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

Kortej yürüyüşü

Ellerinde döviz taşıyan kadınlar

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Karaağaçlı konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

(SÜRE: 02.45 - BOYUT: 167 MB)

4)SİVAS\'TA CHP\'Lİ KADINLARDAN ÇOCUK İSTİSMARI TEPKİSİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları üyeleri, son günlerde artan çocuk istismarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları üyesi yaklaşık 50 kişi son günlerde artan çocuk istismarı olaylarına tepki göstermek için kent meydanında basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Aslan her gün yeni bir çocuk istismarı haberinin çıktığını ifade ederek \"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış \"Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zaman ki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Cezaları artırmak ve istismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimiz iken, onları korumak hepimizin göreviyken, susmak ve buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz bu suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için taleplerimizin yasal takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz\" dedi.

Konuşmanın ardından grup alkışlarla çocuk istismarına tepki gösterdikten sonra dağıldı.

Grubun görüntüsü

Açıklama

Alkışlı protesto

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(177 mb)

5)CHP\'Lİ KADINLAR ÇOCUK İSTİSMARLARINA KARŞI SESSİZ EYLEM YAPTI

İZMİT\'te, CHP\'li kadınlar, çocuklara yönelik istismarı ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Dövizler taşıyan kadınlar, \'Çocuk istismarı suçtur\', \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kapladıkları kitapları okuyarak, sessizce eylem yaptı.

CHP Kocaeli Kadın Kolları üyeleri, çocuklara yönelik istismarı ve kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. İzmit Yürüyüş Yolu\'nda toplanan kadınlar, \'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız\', \'Çocuk susar ama sessiz kalamazsın\', \'Minik bedenimin sesi ol\' ve \'Kadına şiddete hayır\' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, İzmit\'in en yoğun yerinde, \'Çocuk istismarı suçtur\', \'Kadına şiddet suçtur\' yazılarıyla kaplanan kitapları okuyarak yaklaşık 20 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.

Kadınların Yürüyüş Yolu'nda toplanması

Dövizlerden ve kitaplardan görüntü

Kadınların kitaparı okuması, Yürüyüş Yolu'ndan görüntü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

6)TOKAT\'TA CHP\'Lİ KADINLARDAN ÇOCUK İSTİSMARI AÇIKLAMASI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tokat Kadın Kolları üyeleri çocuk istismarına tepki amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kent merkezinde parti binasında toplanan CHP Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, burada çocuk istismarı konusunda basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi. Dünyanın her tarafında kadınların aynı haklar için aynı mücadeleyi verdiklerini söyleyen CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, \"Bugün artık kabul edilemez boyutlara gelen kadın cinayetleri, güvencesiz çalışan kadınların iş cinayetleri, cinsel yönelimleri nedeniyle öldürülen bireyler, çocuk işçiler, çocuk gelinler, cinsel istismara uğrayan çocuklar olgusu, mücadelenin topyekun, örgütlü ve dayanışma içinde yapılması gerektiğini bizlere gösteriyor. Kadınları yok sayan, onun emeği ve bedeni üzerinde hak iddia eden bu zihniyete karşı bulunduğumuz her noktada, kadın olmak ortak paydasında örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek mücadele edeceğiz. Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkacağız. Kendi emeğimize ve bedenimize sahip çıktığımız gibi çocuklarımızın da bedenine sahip çıkıyoruz. Bugün gelinen noktada özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları dayanılamaz durumdadır. Bugün milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın esasen kadınlar ve çocuklar için elzem olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Toplantıdan görüntü

Açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(90 mb)

7)CHP’Lİ KADINLAR ÇOCUK İSTİSMARLARINA OTURMA EYLEMİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

ÇORUM’da Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kadınlar, çocuk istismarına tepki göstermek amacıyla önce basın açıklaması yaptı, ardından oturma eylemi yaparak kitap okudu. Çorum CHP İl Kadın Kolları üyeleri kent meydanında bir araya geldi. Çocuk istismarına tepki göstermek amacıyla toplanan grup adına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, basın açıklaması yaptı. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda cezaların artırılması gerektiğini söyleyen Eke, \"İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Çocukların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlara mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır. Biricisi cezaları artırmak, ikincisi istismara zemin yaratan sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır\" dedi. Grup, daha sonra çocuk istismarına tepki göstermek için meydandaki banklara oturarak yaklaşık yarım saat süresince bu konu ile ilgili bir kitap okudu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke'nin açıklaması

Oturma eylemi yapıp kitap okumaları

Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

8)ÜNİVERSİTELİ, ÖĞRENİM BURSU İLE SOKAK HAYVANLARINI DOYURUYOR

BAYBURT\'ta üniversite öğrencisi Muhammet Badur (22), aldığı öğrenim bursunu sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor. Plastik borulardan sokak hayvanlarına yemlik yapan Badur, her gece dolaşarak bu kaplara mama bırakıyor.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammet Badur, kentteki eğitiminin yanı sıra kendisini sokak hayvanlarının bakımına da adamasıyla örnek oluyor. Badur, öğrenimi sırasında devletten aldığı bursu sokak hayvanları için harcıyor. Bursuyla plastik borular temin eden Badur, yemlik için kullandığı plastik boruları kentteki bazı caddelerin belirli alanlarına monte etti. Kış şartlarında yiyecek ihtiyacında güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayan Badur, temin ettiği plastik borularla hayvanların yiyebileceği mama aparatı tasarladı. Sokak hayvanları da çevrede bazı alanlara yerleştirilen bu mama aparatından yiyerek karınlarını doyurabiliyor.

\'HAYVANLARI SEVMELİYİZ\'

Hayvanlara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini anlatan ve kimsesiz hayvanlara bakış açısında toplumda farkındalık oluşması gerektiğini belirten Badur, hayvanlara bakmayı çok sevdiğini söyledi. Davranışının çevrede takdir topladığını ifade eden Badur, \"Hayvanları çok seviyorum. Özellikle sokaklarda kimsesiz hayvanları görünce ve bunların bu kış şartlarında aç olduğunu gördüğümde onların karnını doyurmak istiyorum. Bursumla bunu yapmaya çalışıyorum. Bursum bazen yem alırken yetmediğini de oluyor. Mama düzeneğimiz baz yerlerde hazır. Herkesi buralara mama almaya davet ediyorum. Bu anlamlı davranışa herkes destek olmalı. Her ne olursa olsun hayvanları sevmeli ve sahiplenmeliyiz\" dedi.

Mama apartı yapım aşaması

Mama aparatı görüntüleri

Badur'dan görüntüler

Hayvanların mamalardan yemesi

Detaylar

Haber-Kamera: BAYBURT/DHA

