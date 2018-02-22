DHA YURT BÜLTENİ-9

(ÖZEL)

1)AFRİN\'E GİRECEK ÖZEL HAREKATÇILARIN GÖREV MERKEZİNİ DHA GÖRÜNTÜLEDİ

ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinde, \'meskun mahal\' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları için Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezinde son hazırlıklar yapılıyor. DHA ekibi, özel harekât timlerinin hazırlıklarını görüntüledi.

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden arındırılan Suriye\'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilecek \'meskun mahal\' operasyonlarını yürütecek Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları için İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde Müşterek Görev Merkezi oluşturuldu. DHA ekibi, son hazırlıkların yapıldığı merkezi görüntüledi. Türkiye\'nin birçok kentinden şuana kadar 3 bin JÖH, PÖH ve güvenlik korucusunun sevk edildiği merkezde 6 bin güvenlik gücünün görev yapacağı belirtildi. Merkezdeki güvenlik görevlileri, \'meskun mahal\' operasyonları için son hazırlıklarını yaparken, vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulunuyor. İlçe esnafının kurbanlık getirdiği merkeze gelen görevlilerin yakınları da Türk bayraklarıyla destekte bulunuyor.

KRİTİK NOKTALAR; CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerindeki \'meskun mahal\' operasyonlarına katılarak tuzaklanan patlayıcıları imha edip bölgeyi güvenli hale getirecek.

JÖH VE PÖH\'ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır\'ın Sur ilçesi, Şırnak\'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçeleri, Mardin\'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri ile Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde \'meskun mahal\' operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Müşterek Görev Merkezinin önünden görüntü

-Polis ve Jandarma personelinin yakınlarından görüntü

-Ailelerin polis ve jandarma personelini karşılaması

-Murat Varol\' un anonsları

-Yaşlı bir kadının askerlere sarılması

-Güvenlik korucularının açıklamaları

-Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinden görüntüsü

-Röp

JÖH ve PÖH\'leri taşılan otobüslerin harekat merkezine gelmeleri

Diğer detaylar

Kadir ÇELİK- Murat VAROL- Güven USTA / İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) -

==================================================

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 34\'üncü gün; 1829 terörist öldürüldü (EK)

2)HATAY\'IN KARŞISINDAKİ HEDEFLER VURULDU

Hatay\'ın Kumlu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Akpınar Mahallesi karşısındaki bölge, obüslerle yoğun atışa tutuldu. Hava saldırılarıyla ablukaya alınan ve 2 gün önce teröristlerden kurtarılan Mervane ile Heygece köyü kırsalına obüs atışları yapıldı. İnsansız hava aracı ile saatlerce taranan bölge, ardından obüslerle vuruldu. Terör örgütü mevzilerinin olduğu değerlendirilen bölgeye yapılan atışlar sonucu çıkan dumanlar, Akpınar köyünden de görüldü. Heygece köyünde ise iş makineleri ile silah yüklü araçların bekletildiği görüldü. Aralıklarla insansız hava araçlarınca tespit yapılan bölgede hareketlilik sürüyor.

HATAY/DHA

=================================================

3)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK : ADIM, ADIM AFRİN\'E İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

BAŞBAKAN yardımcısı Fikri Işık, adım adım Afrin\'e ilerleyiş sürdüğünü ifade ederek, \"Eset şimdi kalkıp, \'Yok Afrin\'i savunacağız, Afrin\'de PYD/YPG\'ye destek vereceğiz\' gibi ifadeleri bizim açısından bir anlam ifade etmiyor. Buraya Esed, YPG/PYD\'ye karşı mücadele edecekse eyvallah, bu örgütlere destek için Afrin\'e gelecekse Türkiye bu konuda kendi bildiği yoldan geri dönmez, gerekeni yapar\" dedi. Işık, seçim ittifakı düzenlemesi ile ilgili ise, \"İttifaklar açık şeffaf şekilde seçimden sonra oluşacak ve seçimde halk kime oy verdiği zaman hangi hükümet, kimin Cumhurbaşkanı olacağını ve nasıl bir hükümetin kurulacağını seçimden önce bilecek. Yani hiç bir şey sürpriz olmayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir takım ittifakları zorunlu kılıyor\" diye konuştu.

\"TERÖR İLE MÜCADELEDE 35 YILIN EN BAŞARILI DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ\"

Batman\'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman Valiliğini ziyareti sırasında gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadelede son 35 yıllık süreçte en başarılı dönemin yaşandığını belirterek, bölgede çok uzun yıllar terör örgütünün uyguladığı baskı ve şiddet politikasından dolayı acılar yaşandığını söyledi. Can güvenliği endişesiyle yapılması gereken özel sektör yatırımlarının uzun süre yapılamadığını, bundan dolayı bölgenin diğer bölgelere göre arzu edilen ekonomik sıçramayı gerçekleştiremediğini söyleyen Başbakan yardımcısı Fikri Işık, \"Bunun birinci derece sorumlusu terör örgütünün kendisidir ve terör örgütünün uzantılarıdır. Allah\'a hamdolsun artık terör örgütü bölgede baskı uygulama gücünden çok uzaklaştı. Terör örgütünü artık güvenlik güçlerimiz artık bölgede artık kıpırdayamaz hale getirdi. Şu 35 yıllık süreçte ki en başarılı terörle mücadele dönemini yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucularıyla valilerimizin ve ilgili kamu yöneticilerimizin bizim koordinasyonumuzda son derece başarılı bir şekilde terörle mücadele yürütüyorlar. Terörle mücadelenin güvenlik boyutu yanında ekonomik, sosyal boyutu da tüm diğer boyutlarda en az güvenlik boyutu kadar da önemsenmelidir\" dedi.

\"ADIM ADIM AFRİN7E İLERLEYİŞ SÜRÜYOR\"

Başbakan Yardımcısı Işık, Fırat Kalkanı harekatı ile 2 bin kilometre kareden fazla alının DEAŞ terörü başta olmak üzere terör örgütlerinden temizlendiğini, ancak bölgedeki belanın yalnız bir tane olmadığını ifade ederek, \"YPG ve PYD bir terör örgütü artık. Bugüne kadar söylemekte imtina ettikleri batı ülkeleri ve batı medyasının söylemekte imtina ettikleri ve artık saklayamadıkları terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki milis yapısı ve Suriye kolu olduğunu hepimiz biliyoruz. PYD ve YPG\'nin bölgeden def edilmesi sadece Türkiye\'nin milli güvenliği için olmazsa olmaz değil, bölgenin istikrarı içinde, bölgenin huzuru ve barışı içinde olmazsa olmazdır. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi gidiyor. Evet daha hızlı gidebilir miydi, gidebilirdi. Ancak, en fazla dikkat ettiğimiz konu orada sivillere zarar vermemek, sivillerin zarar görmesini engellemek tabi ki kendi askerimizin de özelikle güvenliğini de düşünerek çok dikkatli ama çok planlı bir hareket sürüyor. Şuana kadar önemli miktarda köy ve yerleşim terör örgütünden tamamen temizlendi. Adım adım Afrin\'e ilerleyiş sürüyor. Askerimizin dikkati gayreti bölge halkının özelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Özgür Suriye Ordusuna gösterdiği destek ve yardım inşallah bu harekatın başarıyla sonuçlanmasına vesile olacak. Silahlı kuvvetlerin planı doğrusunda ama büyük bir dikkatle kararlılıkla harekat sürdürülüyor. Tabi Esed rejimi kendi halkının huzuru barışı düşünmüş olsaydı Suriye meselesi zaten ortaya çıkmayacaktı. Halkın demokratik taleplerine meşru zeminde cevap vermek yerine halkın demokratik taleplerine kafalarına bomba yağdırarak cevap veren ve Suriye\'nin de bölgenin de bugün adeta tam bir karmaşa içerisine sürüklenmesine sebep olan Esed rejimidir ve Esed\'in kendisidir. Onların şimdi kalkıp, \'Yok Afrini savunacağız, Afrin\'de PYD/ YPG\'ye destek vereceğiz\' gibi ifadeleri bizim açısından bir anlam ifade etmiyor. Buraya Esed YPG/PYD\'ye karşı mücadele edecekse eyvallah, bu örgütlere destek için Afrin\'e gelecekse Türkiye bu konuda kendi bildiği yoldan geri dönmez, gerekeni yapar\" diye konuştu.

\"BU PSİKOPATLAR İZOLE EDİLMELİ\"

Gündemdeki çocuk istismarı suçları ile ilgiyi yapılacak düzenleme ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri ışık, \"Bu olaylar hepimizin yüreğini kanatan, böyle bir şey nasıl olur diyebileceğimiz maalesef olaylar bunlar. Hiç birimizin kabul edemeyeceği olaylar. Bu konu ile ilgili biliyorsunuz Pazartesi Külliyede Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar kurulunda çok kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığında 6 Bakanlığımızdan oluşan bir komisyon kuruldu. Bildiğimiz kadarıyla komisyonumuz ilk toplantısını yapacak. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler başta olmak üzere olayın psikolojik sosyolojik boyutunu olayın sebep sonuç ilişkisini içerisinde tüm yönlerini masaya yatırılacak. Oradan çıkacak rapor hükümetimiz içinde, TBMM içinde aslında çok önemli bir rapor olacak. Bu konuda Türkiye çok net bir duruşa sahip, bu ruh hastalarını bu psikopatların özelikle toplumdan izole edilmesi ve bir daha bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için alınması gereken tüm tedbirler karalılık alınacak, bundan dolayı kamuoylunun hiç bir endişesi olmasın\" dedi.

\"YENİ SİSTEM İTTİFAKLARI ZORUNLU KILIYOR\"

Başbakan Yardımcısı Işık, Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili ise, yeni sistemin ittifakları zorunlu hale getirdiğine dikkat çekerek, \"Hükümet istemi geçilince artık baraj fiilen yüzde 50 artı 1\'e çıktı. Yani fiili baraj yüzde 50 artı 1\'dir. İlk turda bir aday yüzde 51\'e ulaşamıyorsa ikinci tura gidilecek. Dolayısıyla ittifakların artık seçimlerden önce oluşması ve kamuoyuna bunun duyurulması ve ittifaka girecek partilerin bu birlikteliğini seçim pusulalarında yansıtması aslında demokratik açıdan son derece doğru. Türkiye daha önce çok yaşadı biliyorsunuz seçimlerden önce partilerin bir birine söylemediğini bırakmıyordu, ama seçimlerden sonra bir birine en ağır ifadelerle yüklenen partiler bakıyorsunuz koalisyon ortağı olmuş. Halk A,B, C hükümet kursun diye oy verirken, bir bakıyorsunuz D ve E hükümeti kurulmuş. Şimdi tamamen bunların önüne geçiliyor. İttifaklar açık, şeffaf şekilde seçimden sonra oluşacak ve seçimde halk kime oy verdiği zaman, hangi hükümet, kimin Cumhurbaşkanı olacağını ve nasıl bir hükümetin kurulacağını seçimden önce bilecek. Yani hiç bir şey sürpriz olmayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir takım ittifakları zorunlu kılıyor. onun için bu yasa hayırlı olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın Valilik bahçesinde karşılanması

-Protokol ile tokalaşırken

-Valilik makamında konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

============================================================

4)BAKAN FAKIBABA: ŞU KAHPE DÜŞMANA BEN DE KURŞUN SIKABİLSEYDİM

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'da Özel Harekat Şubesi\'nde görevli olarak Afrin\'e gönderilen polisleri uğurlama törenine katıldı. Fakıbaba, \"Allah yolunuzu açık etsin. Keşke ben de sizin yerinizde olsaydım, şu kahpe düşmana ben de kurşun sıkabilseydim\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere tarifeli uçakla Şanlıurfa\'ya geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk Başsavcı Sadi Doğan ve bürokratlar karşıladı. Bakan Fakıbaba, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoy eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne geçti. Burada Bakan Fakıbaba Afrin\'e doğru yola çıkan özel harekat polislerini uğurlama törenine katıldı. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından okunan duanın ardından ant içen polisler törenle sınır bölgesindeki Afrin\'e uğurlandı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, \"Allah yolunuzu açık etsin. Keşke ben de sizin yerinizde olsaydım, şu kahpe düşmana ben de kurşun sıkabilseydim. Bu görevi üstlenseydim diye dua ediyorum. Sizler gerçekten büyük insanlarsınız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Özel Harekat Şubesi

- Törene katılan bakan Fakıbaba

- Polisler yemin etmesi

- Bakan Fakıbaba konuşma yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145 MB

==============================================================

5)DERİK\'TE GÖREV YAPAN 30 GÜVENLİK KORUCUSU AFRİN OPERASYONUNA UĞURLANDI

MARDİN\'in Derik ilçesinde görev yapan 30 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatı\'na katılmak üzere dualar eşliğinde uğurlandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Müftüsü Talip Boynukara, güvenlik korucularının aileleri ve yakınları katıldı. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, gönüllü olarak Afrine gitme talebinde bulunan güvenlik korucularının Derik ilçesini gururlandırdığını ifade ederek, \"Korucu kardeşlerimizin hepsini kutluyor, muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun\" dedi.

Konuşmadan sonra kurbanlar kesilerek, dualar okundu. Daha sonra aileleriyle vedelaşan güvenlik korucuları, \"Vatan için ölmeye hazırız\" ve \"Önce Vatan\" sloganları eşliğinde otobüslere bindi. Eş ve yakınları da güvenlik korucularını ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile uğurladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Korucuların otobüslere binmesi

-İştima yapan askerlerin selam durması

-Otobüs\'ün hareket etmesi

-Aileleri bayraklarla korucuları uğurlaması ve alkışlaması

-Otobüsün hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

========================================================

6)BÜNYAN\'DA MEHMETÇİĞE 33 BİN LİTRE SÜT GÖNDERİLDİ

BÜNYAN ilçesinde vatandaşlar Süt Üreticileri Birliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için 33 bin litre süt gönderdi.Karatay mahallesinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Ak Parti İlçe Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, törende yaptığı konuşmada, \"Devletimizin gücü çok şükür her şeye yetiyor.Bizler sadece çam sakızı çoban armağanı devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için böyle bir kampanya yaptık.Üreticilerimize teşekkür ediyorum hepsi çok duyarlı davrandı ve 33 bin litre süt toplandı.Kendileriyle paylaştığımızda Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız destek oldular kendilerine de birliğimiz adına teşekkür ediyorum.Rabbim ülkemizi ve askerimizi korusun\"dedi. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise, \"Ordumuzun İstiklal ve İstikbal savaşı verdiği bugün de bu hassas düşüncenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. YPG’si,PKK’sı,YPJ’si,DAEŞ’i her türlü terör örgütünü bir arada gördüğümüz ve yedi düvelin bir arada ülkemize karşı nasıl bir tutum takındığını hepimiz görüyoruz. Bu millet sinesindeki iman ile Allah\'ın izniyle bu hainlere, bu bölücülere, bu emperyalistlere, bu kan emicilere hak ettiği dersi İnşallah veriyor, vermeye de devam edecek. Afrin şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin birer Mehmetçik olarak Afrin\'de, Musul\'da ve Kerkük’te hainlere karşı savaşacağımızın tüm dünya tarafından bilinmesini istiyorum. Ben tekrar hassas yaklaşımınızdan dolayı ve evladı vatana yalnız olmadığını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ise, kampanyayı duyduğunda oldukça duygulandığını ifade ederek, askerin yanında duran herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu\'nun konuşması

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

(Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 3 Dakika 22 Saniye / 235 MB

==================================================

7)KUKERLANDİA FESTİVALİ EDİRNE\'DE TANITILDI

BULGARİSTAN\'ın Yambol kentinde 8 bin yıllık tarihe sahip olan Kukerlandia festivali gösteri ekipleri Edirne sokaklarında dolaşarak kötü ruhları kovaladı. El yapımı kıyafetleri ve üzerinde çanlarla renkli görüntülere sahne olan gösteriler ilgiyle izlendi.

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Bulgaristan\'ın Yambol kentindeki Tunca Belediyesi ile iki ülkenin geleneksel kültürlerinin tanıtılması için \'Yenilikçi girişimler ile büyüyen festivaller\' adıyla Interreg-IPA Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği projesi hazırladı. Yambol kentinde Tarihi Kırkpınar Güreşleri, 8 bin yıllık geçmişe sahip olan Kukerlandia Festivali de Edirne\'de tanıtıldı.

Baharı müjdeleme geleneğine göre üzerine el yapımı maskeli renkli kıyafetler giyerek, çok sayıda çanı beline bağlayan gösteri ekibi, Edirne sokaklarında gürültü yaparak dolaştı ve kötü ruhları kovdu. Ardından ise tanıtım amacıyla trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'nde gösteri yaptı. Görenlerin cep telefonlarına kaydettiği gösteri ilgiyle izlendi. Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Genel Sekreteri ve proje koordinatörü Mübeccet Güzey, Tarihi Kırkpınar Güreşleri\'ni en iyi şekilde tanıtmak için projelere devam ettiklerini söyledi.

Bulgaristan\'ın Yambol kentindeki iki belediyeden biri olan Tunca ile Avrupa Birliği projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını kaydeden Güzey, \"Tarihi Kırkpınar Güreşleri\'ni Balkanlarda da tanıtmak için Tunca Belediyesi ile birliği projesi yaptık. Yambol\'da tarihi Kırkpınar güreşlerimizi tanıttık. Onların 8 bin yıllık geçmişe sahip olan Kukerlandia yani maske festivalini de Edirne\'de tanıtıyoruz. Geleneksel kıyafetleriyle Edirne sokaklarında dolaşarak kötü ruhları kovaladılar ve gösteri yaptılar. İki ülkenin kültürlerini birbirine tanıtma hatta daha geniş kitlelere ulaştırmak anlamında çok önemli bir proje yürütüyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kukerlandia ekibi

-Sokakta yürümeleri

-Zıplayıp gürültü çıkarmaları

-Gösteriyi cep telefonlarına kaydedenler

-Gösteri ekibi detay

-İlginç maskeler detay

-Mübeccet Güzey ile röp.

-Ekibin sokakları dolaşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE),(DHA)-

======================================================

8)BÜYÜKŞEHİR\'İN KARAİSALI\'DA TEMİZLİK ATAĞI

ADANA Büyükşehir Belediyesi temizlik birimi ekipleri, Karaisalı merkezinde ve mahalle aralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik birimi ekiplerinin Karaisalı’da gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, “Adana Büyükşehir Belediyesi temizlik birimi ekiplerimiz ilçe merkezinde ve mahallelerde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, sinekle mücadele, ilaçlama, refüj temizliği ve sulu süpürge araçları ile ilçemizi baştan aşağı temizledik. Amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir Karaisalı’da yaşamalarını sağlayarak, sinekle bulaşan hastalıklardan uzak tutmaktır. Nesillerimizin sağlıklı yaşamaları, mahallelerimizin daha rahat ve huzurlu olması için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize bu desteği veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Belediye işçileri temizlik yaparken

- Belediye işçileri ilaçlama yaparken

- Temizlik makinelerinin görüntüleri

SÜRE:00\'52\" BOYUT:53,3 MB

Haber-Kamera:/ADANA,(DHA)

=======================================================

(ÖZEL)

9) GÖBEKLİTEPE, 18 AY SONRA ZİYARETE AÇILDI

ŞANLIURFA\'da, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve 18 aydır kapalı olan Göbeklitepe, üzerinin çatıyla kapatılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ\'a ait Göbeklitepe\'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ\'a ait yabani hayvan figürlü \'T\' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Göbeklitepe\'nin çatı örtüsü ve canlandırma merkezi yapımı nedeniyle 13 Haziran 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra çatı koruma projesi bu tarihlerde bitirilememiş ve açılış defalarca ertelenmişti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı.

UNESCO\'YA GİRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbeklitepe\'nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor. Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarında tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin euroluk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı. Ziyarete açılan Göbeklitepe\'ye bu yıl turizm sezonunda yoğun yerli ve yabancı turistin beklenildiği öğrenildi.

Göbeklitepe\'nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin de büyük bölümü tamamlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Göbeklitepe

- Göbeklitepe’nin çatı örtüsü yapılması

- Göbeklitepe’nin ziyaretçilere açılması

- Yapılan sosyal tesisler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

============================================================

10)27 SUÇTAN ARANAN ZANLI YAKALANDI

MERSİN’de çeşitli suçlardan 42 kaydı bulunan, 27 farklı suçlamadan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeni ile aranan C.A. (40) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, suç eşyası satın alma ve bilişim suçlarından 27 farklı suçlamayla aranan ve hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A.\'nın adresini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, C.A.\'nın bulunduğu adresi 1 hafta boyunca takibe aldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan C.A.\'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Mersin Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

- Zanlı çıkartılırken

- Zanlı polisler tarafından götürülürken

- Zanlı araca bindirilirken

- Genel ve detay görüntü

BOYUT: 01\'00\" Dakika

Haber-Kamera: MERSİN; (DHA)

======================================================

11)VAN\'DA İRAN İLE \'HUDUT GÜVENLİĞİ\' MUTABAKATI

VAN Valisi Murat Zorluoğlu ile İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer tarafından, iki ülke arasındaki \'Hudut güvenliği\' mutabakatı imzalandı. Vali Zorluoğlu, 1937 Tahran antlaşmasının 5\'inci maddesine istinaden ikinci derece hudut makamları olarak dün itibariyle hudut görüşmelerinin gerçekleştiğini, bu görüşmelerin gündem çerçevesinde tamamlandığını söyledi.

Van Valisi Zorluoğlu ve İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer tarafından,\'Hudut güvenliği\' mutabakatı imzalandı. Bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Zorluoğlu, Hoy ve Van kentleri olarak daha etkin bir şekilde çalışmak istediklerini belirterek, \"Bugün görüştüğümüz konularla ilgili verdiğimiz kararları mutabakat haline çevirip, karşılıklı olarak imzaladık. Çok yapıcı bir anlayışla bugün toplantıları sürdürdük ve hudut civarında olabilecek bir takım önemli hadiselerin önlenilmesine binaen taraflar olarak, iki ülke olarak ve iki vilayet olarak daha etkin tedbirler alınması hususunda, daha yakın bir işbirliği içerisinde çalışma hususunda mutabakata vardık. Ben bu kapsamda İran İslam Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Albay İmam Ali Hudayfer ve heyetine teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki toplantıyı Ağustos ayında Hoy kentinde yapma konusunda mutabakata vardık. Mutabakatın iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer ise, kaçakçılık ve terörle mücadele konularında önemli kararların alındığını söyledi. Albay Hudeyfer, \"Van Valisi ile çok samimi bir ortamda toplantılar gerçekleştirdik. Çok önemli kararların altına imza atıp, her iki ülke düşmanı olan teröristlere karşı mücadele ve kaçakçılık konularında anlaşmalar sağladık. İnşallah bu anlaşma hudutlarımızda güvenliğin artması için bir vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu. Program iki ülke arasındaki hudut güvenliği mutabakatının imzalanmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Van Valisi Murat Zorluoğlu ile İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer tarafınan imzalanan protokol

-Vali Zorluoğlu\'nun açıklaması

- İran Hoy Hudut Komiseri Albay İmam Ali Hudeyfer\'in açıklaması

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)



