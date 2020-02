DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AZEZ-AFRİN SINIRINDA YPG İLE ÖSO ARASINDA ÇATIŞMA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin\'e bağlı terör örgütü PYD denetimindeki Minnag bölgesinde hareketlilik yaşanıyor. Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu Özgür Suriye Ordusu güçleri ile Minnag\'da bulunan teröristler arasında çatışma çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında teröristlerin denetimindeki köyler, TSK ve ÖSO güçleri tarafından birbiri ardına özgürleştiriliyor. TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin\'in batısındaki köylerde kontrolü ele geçirerek ilerleyişi devam ederken, bölgenin doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. Afrin\'in doğusunda bulunan Minnag ve Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, öğle saatlerinde Afrin bölgesindeki teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrası kontrol noktasında bulunan ÖSO askerleri, doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla saldırıyı yapan YPG\'li teröristleri ateş altına aldı. Kısa süreli çatışma sonrası YPG\'li teröristlerin saldırısı püskürtüldü.

ÖSO GÜÇLERİNİN ELİ TETİKTE

Harekatın yoğunluğunun yaşandığı bölge olan Afrin\'in batısında yer yer çatışmalar devam ederken, Afrin\'in doğusunda bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri de kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. Bazı bölgelerde YPG\'li teröristler ile birkaç yüz metre mesafe oluşturulan siper ve cephelerde konuşlu ÖSO askerleri, sık sık Afrin tarafından ağır silah, roket ve havanlı saldırılara maruz kaldıklarını anlattı. ÖSO askerleri, Afrin\'in batısının teröristlerden arındırılmasının ardından bu kez doğudaki köy, belde ve tepeleri özgürleştireceklerini ve savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

CİNDERES BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Afrin\'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde ise çatışmalar devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri tarafından çatışmalar ile birçok köyün özgürleştirildiği bölgede, yer yer bazı köylerde ise çatışmalar devam ediyor. Teröristlerin kaybettikleri veya çekildikleri köylerde ise TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişini engellemek için mayın ve patlayıcı tuzakladıkları öğrenildi. Güvenlik güçlerinin bu nedenle alınan köylerde arazi arama ve taraması yaparak, tuzaklanan patlayıcıları da kontrollü şekilde imha ederek ilerleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

Denizli\'de tüfekli dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştı (EK)

2)İKİ GÜN ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Denizli\'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin (31) ile kızı Nurdan Şahin\'i tüfekle öldürüp intihara kalkışan tekstil işçisi Oktay Şahin\'in (42) tedavisi sürüyor. Cinayet silahının pompalı değil av tüfeği olduğu, Nurdan Şahin\'in ise yaşının 13 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nurdan Şahin\'in cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği bakkalda delilleri topladı. Olay yerini gelen Oktay Şahin\'in annesi, gözyaşları içinde, \"Oğlumun başını yaktın gelin\" diye feryat etti. Kadın, polis tarafından uzaklaştırıldı. Eşiyle bir yıldır ayrı yaşayan Ayşe Şahin\'in boşanma davası açtığı, daha önce koruma kararı aldırdığı, kararın geçtiğimiz 8 Şubat\'ta dolduğu öğrenildi. Ayrıca Ayşe Şahin\'in kendisini tehdit eden eşi Oktay Şahin hakkında, 2 gün önce de Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, tekrar koruma kararı istediği, kararın da henüz çıkmadığı belirtildi.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

3)ÜZERİNE REKLAM PANOSU DEVRİLEN 5 YAŞINDAKİ MUHAMMET, HAYATINI KAYBETTİ

KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Karabakan (5), 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Reklam panosunu kaldırıma bırakan sorumlular henüz ortaya çıkmazken, ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, geçen 30 Ocak Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak\'ta meydana geldi. Muhammet Karabakan, ikiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (12), ablası Zeynep (10) ve annesi Sakine Karabakan ile markete gittikleri sırada, kaldırımda atılı vaziyette bulunan reklam panosu, devrildi. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Minik Muhammet, yoğun bakım ünitesinde 16 gün süren yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde yitirdi.

REKLAM PANOSU, OTO GALERİYE AİTMİŞ

Yaşanan olayın ardından tabela olay yerinden kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Kaldırıma atıl vaziyette bırakılan reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı. Olayla ilgili gözaltına \'Taksirle yaralama\' suçundan gözaltına alınan Taha Süleyman B., ifadesinde, reklam panosunun belediye ekipleri tarafından sökülüp yere bırakıldığını ileri sürdü. Taha Süleyman B., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE FİRMA SÖKTÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, tabelanın firma tarafından söküldüğünü açıkladı. Tabelanın bulunduğu Karatay Belediyesi yetkilileri de tabelanın firmaya ait olduğunu ve firma tarafından söküldüğü belirtti.

SORUMLU HENÜZ BULUNMADI

Ailenin avukatı Esin Yıldırım, sorumluların hale bulunmadığını belirterek, \"Olayın ardından sorumluların bulunup, cezalandırılması için şikayette bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sürüyor. Ancak sorumlular halen bulunmadı. Bu olayda, ihmal sonucu küçük bir çocuk yaşamını kaybetti. Aile perişan durumda. Bu bir cinayettir. Sorumluların en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz.\" dedi.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

TRAFİK MAGANDASI, ARACINDAKİ \'KÜKREYEN ASLAN\' FİGÜRÜNDEN YAKALANDI(2)

4)TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Konya\'da trafikte başkasına yapılan selektörün kendisine yapıldığını düşünüp, tartıştığı sürücünün otomobiline kullandığı TIR\'la kasıtlı olarak çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden olan Oruç Karağlı (32), \'kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA/DHA

5)TÜRK DAĞCILAR KAZBEK DAĞI\'NA TIRMANDI

TÜRK dağcılar Serdal Televi ile Mustafa Aksoy, Gürcistan Kazbek Dağı\'na tırmandı.

Adanalı dağcı Serdal Televi ile Aydın Kuşadalı dağcı Mustafa Aksoy, Gürcistan\'ın Kazbek Dağı\'nda kış ayında tırmandı. İki kişilik tırmanış ekibi ve üç kişiden oluşan destek ekibiyle, 5 bin 47 metre yüksekliğindeki dağa, 31 Ocak\'ta başlattıkları tırmanış 8 gün sürdü. Tırmanıştan dönen Televi ile Aksoy, başarılarını 7 yıl önce aynı yere tırmanmaya çalışırken yaşamını yitiren arkadaşları Emre Kuruoğlu\'na armağan etti. Kafkasların en yüksek noktalarından birisi olan Kazbek dağı Gürcistan ve Rusya sınırında, Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'in yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunduğunu söyleyen Aksoy, \"Yapmış olduğumuz tırmanış mevsimi itibariyle pek de kolay olmadı. Rota içerisinde birçok tehlikeyi barındırıyor. Taş düşmesi, 60-65 derecelik eğimde cam buz yüzeyde kaymak, düşmek, eksi 40 dereceyi bulan havada donmak, buzul çatlaklarına düşmek ve klasik rotasını bilmiyorsanız dönüşte kaybolma garantili 22 saatlik bir süreci barındırıyor. Yaşadığımız onca probleme rağmen, 17 saat süren tırmanış zirvede son buldu. Gece 23.00\'te zirvenin karanlığında, fırtınalı bir havada, her şeyin donduğu bir atmosferden kampa dönmek pek kolay olmadı. 5 saatlik zor bir inişle kampa ulaştık. Bizden 7 yıl önce bu rotayı kış aylarında tırmanmayı hedefleyen arkadaşlarımız oldu. Aralarından Emre\'yi bu rotada kaybettik. Projemizi ve zirve başarımızı Emre\'ye hediye ediyoruz\" dedi.

Tırmanışı başarıyla sonlandırarak rotayı tırmanan ilk Türk ekibi olduklarını belirten ve mutlu olduklarını söyleyen Serdal Televi ise \"İrtifanın ve rotanın uzunluğu değerlendirildiğinde fiziksel dayanıklılık ve sabır gerektiren 17 saatlik çabamız sonucunda soğuk bir kış gecesinde zirveye ulaşabildik. Sonrasında buzul çatlaklarının olduğu klasik rotadan inişimizi sağ salim 5 saatte tamamlayarak alt ekibimizle buluştuk\" dedi.

Haber- Kamera; Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

6)KIRKAĞAÇ\'TA ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRI

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki, bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu\'nun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Kaidesinden ayrılıp, yere fırlatılan büstü görenler, duruma tepki gösterdi.

Kırkağaç\'a 3.5 kilometre uzaklıktaki kırsal Bakır Mahallesi\'ndeki 6 derslikli Hilmi Bakırlı İlkokulu, öğrenci sayısının az olması ve binasının eskiliği nedeniyle 15 yıldır da atıl durumda olduğu için 7 ay önce yıkıldı. Ancak, bahçesindeki Atatürk büstüne dokunulmadı. Okul enkazının yanındaki büst, dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayıp, kırıldı. Kaidesinden ayrılan büst yere fırlatıldı. Büstün bu durumunu görenler cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şubesi\'ni arayanlar tepkilerini dile getirip, gereğinin yapılmasını istedi. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şube Başkanı Nevzat Sezgin, \"Olayı öğrenince hemen yönetim kurulu üyelerimizle olay yerine gidip, durum tespiti yaptık. Okul yıkıldıktan sonra, büstün kaldırılmamış olması büyük bir hata, kaldırılması gerekirdi. Çünkü, büst bu hali ile her türlü saldırıya açık durumda. Bu üzücü olayın araştırılmasını istiyoruz\" dedi. Sezgin, büstü yerden kaldırtıp, Belediye\'ye getirttiren Belediye Başkanı Gedüz\'e de duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, \"Büstün yenisini yerine konulursa yine aynı olayın yaşanması söz konusu olabilir. Bu nedenle Belediye Başkanımız ile görüşüp, yenisinin konulmasına gerek olmadığını belirttik\" diye konuştu.

Büste yapılan saldırıyı sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti\'li Yaşar İsmail Gedüz de talimat verip, büstü olay yerinden aldırtıp, yerine yenisinin konulmasını istedi.

MANİSA/DHA

7)BU KOLYELER NEFES ALIYOR

BALIKESİR’in Edremit ilçesi\'nde Filiz Yılmaz, doğadan topladığı çeşitli materyallerle teraryum üzerine eserler üretiyor.

Altınoluk mahallesinde Filiz Yılmaz\'ın 2 santimetrelik cam şişelerin içerisinde oluşturduğu doğal yaşam ile takılar canlı hale geldi. Yılmaz’ın eserleri arasında, doğal yaşam içinden kareler ve Kazdağları’ndan mini kesitler bulmak mümkün. Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmalarını kiralayıp, restore ettirdiği eski bir atölyede profesyonel olarak sürdüren Filiz Yılmaz, fanus ve akvaryumların içinde kullandığı objelerin tamamını doğadan toplayarak elde ediyor.

\"Benim için o objeleri yapmam kadar, malzemeleri temin etmem de önemli\" diyen Yılmaz, \"Kazdağları eteklerinde, doğal yaşam ortamlarından topladığım malzemeleri, camın içine yerleştirirken de o anla bağlantı kuruyorum. Eserlerin yapımı esnasında hiçbir standardım yok. O anki psikolojim, içimden gelen neyse çalışmalarımı üretiyorum. Seri üretim ya da çok fazla ürün çıkarmak gibi bir amacım da yok. Benim için her çalışmam ayrı bir değer taşıyorö dedi.

Fabrikasyon ya da seri üretim yapmadığını belirten Filiz Yılmaz, öncelikle her eserinde kendi duygularını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Çalışmaların tamamlamasında belli bir sürenin de olmadığı belirten Yılmaz, ilk teraryuma merak sardığı günden bugüne tamamlayamadığı ürünlerin de olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bir eserin tamamlanması için benim tam olarak içimdekini yansıtmam gerekiyor. 10 yıldan bu yana üzerinde çalıştığım eserim bile var. Onun değeri benim için ölçülemez. İlave edilen her obje, benim için bir hatıra\" diye konuştu.

Canlı kolye üzerine ilk çalışmasına sadece kendisini motive etmek amacıyla başladığını söyleyen Yılmaz, sosyal yaşamdan gelen taleplerle üretime geçtiğini belirtti. Kolyelerin bakımının da çok zor olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Kendi üzerimde taşımak istediğim bir kolye yapmak istedim. Bu kolyeyi kaktüsten yapmıştım. Şu an hem kaktüs cinsi bitkiler, hem de su yosunlarından bu kolyeleri yapıyorum. Bakımları zor değil. Birkaç damla su ve uygun ortam ile yıllarca dayanabiliyor bu bitkiler. Toprağı, gübresi, tüm ihtiyacı o minik camın içinde var. Zaten kolyeyi hisseden bakımını da anlayacak. Bitkiler ve toprağın durumu size ihtiyacını hissettiriyor.\"

Filiz Yılmaz\'ın eserlerinin satış fiyatı ise 100 TL\'den başlayıp 10 bin TL\'ye kadar çıkıyor.

Filiz Yılmaz röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

8)HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN VURDU:\"HAK ETTİ VURDUM\" DEDİ

KONYA\'da sokakta yürürken, Ramazan Yurttaş\'ı (29) bacaklarından vurarak yaralayan Yakup Ö. (23) ve Bekir D.(22), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yakup Ö., gazetecilerin \"Neden vurdunuz?\" sorusu üzerine, \"Hak etti vurdum\" cevabını verdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yurttaş sokakta yürüdüğü sırada otomobille yanına aralarında husumet bulunan Yakup Ö. ve Bekir D. geldi. Şüpheliler, Yurttaş\'ın bacaklarına tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yurttaş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurttaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

\'HAK ETTİ VURDUM\'

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Ö. ve Bekir D.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aralarında husumet olduğu gerekçesiyle Yurttaş\'ı vurduğu öğrenilirken, her iki şüphelinin de Yurttaş\'ın birer bacağına ateş ettiği tespit edildi. Şüphelilerden Yakup Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Aslanım diyenlere eyvallahımız yok bizim\" dedi. Gazetecilerin \"Neden vurdunuz?\" sorusuna ise, \"Hak etti vurdum\" cevabını verdi. 2 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

