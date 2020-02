DHA YURT BÜLTENİ-9 

Başbakan Yıldırım: 2 şehidimiz var

Partisinin İl Kongresi\'ne katılmak için geldiği kentte Muğla Valiliği\'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir helikopterin düştüğünü, 2 şehidin olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım, \"2 şehidiniz var. Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah\'tan şifa diliyorum. Elde bazı bilgiler var. Helikopterimizin düşürülmesine dair araştırmalarımız sürüyor. Herhangi bir müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir sonuç yok. Bunun araştırması sürüyor, Bölgede herhangi bir sorun yok. Askerlerimiz duruma hakim\" dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra partisinin Manisa il kongresine katılmak üzere kentten ayrıldı.

Başbakan Yıldırım Muğla\'da parti kongresinde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6\'ncı olağan kongresi için Muğla\'ya geldi. Menteşe Spor salonu\'nda yapılan kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, \"Muğla\'nın güzellikleri göremeyen ben dünyayı gördüm tanıyorum demesin\" sözleriyle başladı. AK Parti\'yi anlamak için geçmişe gitmek gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, \"15 yıla bakmak gerekiyor. 2002\'den bu güne yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize rağmen ne var, üç kat büyüyen bir Türkiye var. Kimin sayesinde AK Parti iktidarı ve milletin sayesinde. AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sayesinde. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini de solladık. Geçen sene üçüncü çeyrekle yüzde 11.1 ile Çin\'i de solladık. Birinci sıraya oturduk. Türkiye\'ye birincilik yakışır değil mi? Son 24 çeyreğin rekorunu da kırdık. Kalkınmada hizmet ve alt yapı eşitsizliğini gidermek için büyük mücadeleler verdik. Türkiye doğudan batıya kuzeyden güneye gelişti, kalkındı. Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar yapmadık, hastaneler yapmadık okullar yapmadık\" dedi.

\"EZE EZE BUGÜNLERE GELDİK\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz gecesi yapılan suikast girişimine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Başka ne yaptık, Türkiye\'nin önünü kesmek isteyen çetecileri, darbecileri, vesayetçileri de eze eze bu güne geldik. Bunu en iyi Muğla bilir. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın burada hayatına kast etmeye çalıştılar. Alçaklar Cumhurbaşkanımıza suikast yapıp hayatına son vermek istediler. Ama Muğla\'nın güzel insanları, Yörükleri, efeleri, her biri bir kahraman oldu. Meydanlara indi onlara gereken cevabı verdi. Cumhurbaşkanına, demokrasiye sahip çıktı. FETÖ\'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama yarınlarımızdan asla vazgeçmedik\" diye konuştu.

Türkiye\'de her seferinde karamsarlık pompalayanın hiç eksik olmadığını da vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Bunlara rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya, büyümeye devam ediyor. Türk ekonomisi 2008\'den beri her türlü saldırıya karşı testten geçti. Dayanıklılığı bir kez daha görüldü\" dedi.

\"TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN ORDALAR\"

Zeytindalı harekatına da değinen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: \"Bugünlerde Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO\'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçik niye orada, Çünkü onlar vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyor. Hudutlarımızın güvenliği için ordalar. Onlar alçak PKK, PYD, YPG, DEAŞ örgütlerini ortadan kaldırmak için ordalar. O kahramanlarımız bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirmek için ordalar. Harekatı karalamaya çalışanlar var ama biz haklıyız, onun için güçlüyüz. Sonuna kadarda bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını, mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütüne orada yaptığı zulümleri bitirmek içini gittik. Kimse kusura bakmasın hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Bu doğrudan Türkiye için tehdittir. Sadece terör odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. DEAŞ, PYD, PKK adı ne olursa olsun orada bölge insanına zulmeden terör örgütlerinden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu hareket devam edecek. Oralar da Fırat Kalkanı bölgesi gibi terörden temizlenecek. Ülkemizde misafir ettiğimizi Suriyeliler gidip oraya yerleşecekler. Böylece bölgede huzur olacak.\"

KEMAL KIÇILDAROĞLU\'NA \'MİLLİLİK\' ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Bölgede DEAŞ ile mücadele yapıyoruz diyerek PKK\'ya destek verenleri, söylemleriyle, eylemleriyle, gönderdikleri silahlarıyla, onları Türkiye\'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. PKK\'nın dostlarıyla aynı dili kullanan, içeride de siyasetçilerimiz var. Onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Halleri ortada, bugünlerde sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının birinde milli olmak yerli olmak diyor. \'Delikli demir tüfeği bile yapamıyoruz\' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen nerde yaşıyorsun, ortaçağda mı kaldın? Türkiye İHA\'sını, SİHA\'sını, tankını, helikopterini de yapıyor, uyan artık uyan. Millilik yerlilik lafla olmaz. FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. PKK-PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce partindeki \'PYD terör örgütü değildir\' diyenlere bak, Deki \'Siz milli yerli değilsiniz.\' Teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz. Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Milli ve yerli olmaktan söz etmek istiyorsan, gel sende milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin sinesinde sana da yer var. Size de yer var\" dedi.

Eleştirilerini sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, \"Yaptıkları açıklamalar, çocuk yaşta gençleri kandırıp ellerine zorla silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. ÖSO, ülkesindeki zulme boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordudur. Mehmetçikle kol kola, omuz omuza sahada teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. \'Sivillere zarar veriyor\' diye çatlak sesler var. Sivillere zarar verme meselesine girersen, bunun altından kalkamazlar. Afganistan\'a bakın, Yemen\'e bakın, Afrika ülkelerine bakın. Önce siz hesabını dünyaya verin. Türk askeri kılı kırık yarıyor. Bir sivilin canına zarar gelmesine diye titiz çalışıyor ama siviller konusunda hassas olanlar, Reyhanlıya, Hassa\'ya, Kırıkhan\'a, Kilis\'e düşen 110 tane roketi, ölen sivilleri, yaralan sivilleri nedense bir türlü akıllarına getiremiyor. Kimse Türkiye\'yi, Suriye\'yi parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye mazlumlarımı hamisi, zalimlerin de karşısındadır. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir\" diye konuştu.

\"HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK\"

Konuşmasına iktidarları boyunca hayalleri gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, \"Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. Huzur için, istikrar için kalkınma için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her icraat hayaldi gerçek oldu. Nereden nereye geldiğimizi Muğla\'ya bakın siz göreceksiniz. Muğla sadece 39 milyon dolar ihracat yapıyordu. Şimdi 450 milyon dolara ihracat yapıyor. 15 yılda 12 kata çıkmış. 2002 yılından bu tarafa Türkiye 180 milyar dolardan daha fazla doğrudan yatırım aldı. Kendi rekorlarımızı da yine kendimiz kırıyoruz, ne hayal ettiysek başardık. Küçük düşünmek yok. AK Partiye küçük düşünmek yakışmaz. Gündelik hesapların peşine asla düşmeyeceğiz. Makam mevki derdiyle değil milletin derdiyle dertleneceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Yalanla karalamayla siyaset yapanlara da asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara da itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken sesi soluğu çıkmayanlar, felaket tellallığı yapmaktan geri durmayanlara bu millet asla itibar etmeyecek. Çünkü milletimiz kimin Türkiye için Türkiye\'nin iyiliği için çalıştığını çok iyi biliyor. Milletimiz yarımızın bugünden daha güzel olacağını çok iyi biliyor. O yüzden de 15 yıldır her seçimde AK Parti diyor. AK Parti\'ye olan desteğini de arttırarak sürdüyor. AK Parti milletinin bağrından çıkan milletin sesi olan bir partidir. AK Parti Türkiye demektir. Türkiye demek AK Parti demektir. AK Parti\'nin istikameti de milletin istikametiyle aynıdır.\"

Başbakan Binali Yıldırım, turizm verilerinden de söz edip, \"Türkiye\'ye 32 milyon turist geliyor. Nereye geliyor? Muğla\'ya geliyor, Antalya\'ya geliyor, İstanbul\'a geliyor. Şimdi Mardin\'e, Diyarbakır\'a, Hakkari\'ye, Cizre\'ye de gidiyor, Trabzon\'a da gidiyor. Yurdun her köşesine artık herkes rahatlıklıkla seyahat ediyor. Türkiye\'de sınırları içinde iki tane havalimanı olan bu bölgedeki ikinci ilimiz Muğla\'dır. Muğla en fazla kıyısı olan illerimizin başında geliyor. Bin 100 km\'ye yakın kıyı şeridimiz var. Ama hiçbir endişe var mı? Yok. Huzur var, güven var, çünkü deniz var. Deniz özgürlük demektir deniz vizyon demektir\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, kongredeki konuşmasının ardından Muğla Valiliği\'ne geçti.

Öğrencilerin öğretmenlerine tepki çeken davranışlarına soruşturma

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde ders anlatan bir öğretmeni öğrencilerin alaya alması ve öğretmenin bunun üzerine bir öğrenciyi tokatlamasıyla ilgili görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde ders sırasında başka okuldan geçici görevle geldiği belirtilen öğretmen ders anlatırken, öğrencilerden bazıları öğretmenlerini alaya aldı. Öğrenciler tarafından o anlar cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde öğretmen sınıfta ders anlatırken ayağa kalkan ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülen bir öğrenci, öğretmeninin giysilerine dokunup, kıyafetiyle alay ettiği ve öğretmenin kulağına dokunup, çevresinde dolaştığı görülüyor.Öğretmenin öğrencileri uyarması üzerine sınıfta gülme sesleri yükselirken, öğretmen bir öğrencisine şamar atıyor. Daha sonra ise ayakta dolaşan öğrenci, öğretmeninin kucaklayıp havaya kaldırıyor.

Çorlu Kaymakama Levent Kılıç, görüntülenin Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde çekildiğinin belirlendiğini belirterek,\"Konuyla ilgili öğretmen ve adı geçen öğrenciler hakkında idari soruşturma başlatıldı\" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan\'dan özel hastanelere acil uyarısı

ACİL servislerde başlatılan yeni dönemle ilgili özel hastaneleri uyaran Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"Herkes imkanı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez\" diye uyardı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya\'da düzenlenen ve iki gün süren 2018 yılı değerlendirme toplantısının kapanışında gazetecilerle bir araya geldi. Sağlık teşkilatında yeni bir dönem başlattıkları için çalışmaların bir sistem çerçevesinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu dile getiren Bakan Demircan, 2002\'den itibaren Türkiye\'nin sağlıkta güzel işler yaptığı, birinci dönemin başarılı sonuçlandığı, ikinci dönem programının hayata geçirildiğini kaydetti. Türkiye\'nin sağlıkta finansman sorununu çözdüğünü ve herkesin gelir sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirten Bakan Demircan, bunun dünyada az görülen örneklerden olduğunu söyledi.

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği konusunda altyapı ve donanımını düzeltme, geliştirme ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Ahmet Demircan, “Öbür tarafta insan, emek veren kadroları, hekimden sağlık çalışanına kadar personeli geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde gündeme getirdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi de sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliği. Hem kaliteyi artırmak hem de sürdürülebilirliği hayata geçirme programı uyguluyoruz. Bu program önümüzdeki dönemde etkilerini gösterecek\" dedi.

ACİL HASTALARIN YÜZDE 70\'İ POLİKLİNİKLİK

Acillerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldığını da belirten Bakan Demircan, \"Acillerde Yeşil-2 alan diye bir alan daha oluşturduk. Acile giden hastaların yaklaşık yüzde 70\'i kırmızı ve sarı alan hastası değil, yeşil alan hastası dediğimiz, aciliyeti o kadar önde olmayan şikayetlerdir. Ama biz, \'Ben kendimi acil hissediyorum, acil olarak bakılmak, tedavi görmek istiyorum\' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. Kısa süre içerisinde tedaviye ulaşılacak modeli geliştirdik. Bu model içerisinde aciliyeti yoğun olan, ambulansla gelen hastalar, doğrudan, hiçbir kaydı dahi yapılmadan bir bileklikle tetkik edilip, müdahalesi yapılıyor. Sarı alandakilere yine kayıtları yapılıp kısa sürede müdahale ediliyor. Yeşil alandakiler ise ikiye ayrılıyor, acilde sorunu çözülebilecekler acilde çözülüyor, aslında poliklinik hastası olanlara da \'yarın gel\' demiyoruz, mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorununu çözüyoruz. Bu uygulamanın memnuniyeti daha da artıracağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

ÖZEL HASTANELERE HATIRLATMA

Acillerde yığılmaları ortadan kaldırmak için özel hastaneler için de daha önce yapılan gerekli düzenlemelerle ilgili hatırlatmaların yapıldığını dile getiren Bakan Demircan, \"Bunlar daha önce de var olan düzenlemeler ve genelgeleri yayınlanmış. Bu düzenlemeleri şimdi hatırlattık. Çünkü hastane ruhsatı alan bir yer sadece elektif (isteğe bağlı ya da koşulları belirlenmiş) vaka değil acil vakaya da bakmak durumundadır. Herkes imkanı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacaktır. Bu açık ve net bir kuraldır. Dolayısıyla özelin kapasitesinin harekete geçirilmesi bizim acillerde uyguladığımız bu yeni yöntem ve aynı zamanda birinci basamak aile hekimlerimizin de daha efektif, etkili hizmet vermeleriyle acillerdeki, hastanelerdeki yığılma ortadan kalkacak. Bunu da hep birlikte izleyeceğiz\" diye konuştu.

\'HİÇBİRİ KENDİSİNİ BU HİZMETİN DIŞINDA GÖREMEZ\'

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının sağlık hizmetleri standartlarını belirlemek ve takip etmek görevini Sağlık Bakanlığı\'na verdiğine işaret eden Bakan Ahmet Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sağlık hizmetlerinde sadece kamuya görev vermez. Sağlık hizmetlerini devlet ve üniversite hastanelerinin yanı sıra özel ve vakıf hastaneleri verir. Hepsi acil hizmetlerine katılmak zorundadır. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez. Türkiye\'nin kapasitesi vakıf ve kamu üniversiteleri, özel ve kamu hastaneleriyle acil sorununu çözmeye yeterli. İyi planlanır, iyi yönetilirse Türkiye bu sorunu iyi bir şekilde çözecektir, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.\"

BAKAN FAKIBABA ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERE LAPTOP DAĞITIMI TÖRENİNE KATILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Ak Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Bolu Belediyesi\'nin 9\'uncusunu düzenlediği \'Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi\' kapsamında, üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtımı törenine katıldı. Bakan Fakıbaba yaptığı konuşmada, \"Türkiye\'de 2002 yılı öncesinde belediyecilik denilince akla \'Yol yapalım, yolu genişletelim, asfalt yapalım, su çekelim, kanalizasyon yapalım, parklar yapalım gibi fikirler geliyordu. Ama çok şükür ki Ak Parti döneminde, Ak belediyecilikte artık bu vizyon bu işlem de değişti. Artık belediyeciliğe bakıyorum \'Acaba eğitime nasıl katkıda bulunabilirim. Geleceğimiz olan gençlerimizin önünü nasıl açabiliriz. Onların huzurunu nasıl sağlayabiliriz. İnsanlarımızın gelirini nasıl arttırabiliriz\' deniliyor\" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, \"Biz bu konuda da Türkiye\'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 9 yıldır üniversiteyi kazanan, Bolu\'daki bir liseyi bitirmiş bütün öğrencilere laptop dağıtan tek belediye Bolu Belediyesi\'dir. Belediye olarak sadece üniversite kazanan öğrencilere değil, yüksek lisans ve doktorayı kazanan öğrenciler ile hafızlığı bitirenlere de laptop dağıtıyoruz. Bu öğrenciler, ilerleyen dönemde imar edilen şehirleri geliştirecek olan insanlar olacaklar\" diye konuştu.

1024 ÖĞRENCİYE LAPTOP

Yapılan konuşmaların ardından Bolu\'daki liselerden mezun olarak üniversite kazanan bin 24 öğrenciye laptop dağıtıldı. Utku Can Akbay ile Hasan Can Aksoy laptoplarını Bakan Fakıbaba\'nın elinden aldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bakan Fakıbaba\'ya da laptop hediye etti. Fakıbaba laptopu ihtiyaç sahibi bir öğrenciye verdi.

Cam silerken alt katın balkonuna düştü

KARAMAN\'da cam silerken dengesini kaybedip, alt katın balkonuna düşen Ayşe Mercan (43), yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İkinci kattaki evinin camlarını silerken, dengesini kaybeden Ayşe Mercan, alt kattaki dairenin balkonuna düştü.

Yaralanan Mercan, komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayşe Mercan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

6 aylık evli çift ile babaannelerinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, Fransa\'da müzisyenlik yapan 6 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanneleri Güllü Gökkaya\'nın (78) ölümleri, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, dün ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi\'nde meydana geldi. 13 Ağustos 2017\'de evlenip, Fransa\'ya yerleşen Serkan- Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, önceki gün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya\'nın babaannesi Güllü Gökkaya\'nın evindeki sobayı çıkarıp, boruları temizleyerek yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan yakınları, eve geldi. Güllü Gökkaya\'nın torunu Gözde Gökkaya\'nın pencere camını kırmasıyla içeri girenler, yataklarında hareketsiz buldukları 3 kişi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipleri, Gökkaya çifti ile babaannelerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği saptanan Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya\'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

FRANSA\'YA GİDECEKLERİ GÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken, ölüm haberiyle sarsılan Gökkaya ailesi ve yakınları, yasa boğuldu. Ailenin, mahallede kurulan taziye evi de ziyaretçi akınına uğruyor. Taziyeleri kabul eden 6 çocuklu Tekin ve Elif Gökkaya çifti, Pazar günü Fransa\'ya dönmeyi planlayan oğlu ve gelininin aynı günde cenazelerini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ayakta durmakta güçlük çeken 6 oğlu bulunan Elif Gökkaya, \"Çocuklarımın düğününe hoş geldiniz. Yaktın beni oğlum, yaktın beni gelinim. Allah\'ım bu acıyı ben yaşadım, kimseye yaşatma\" diyerek gözyaşı döktü.

Kendisi de müzisyen olan baba Tekin Gökkaya ise, oğlunun gurbetçilerin düğünlerinde bağlama ve org çaldığını ifade etti.

Ölen çift ile babaannelerinin cenazesi, yarın Nurdağı\'nda toprağa verilecek.

Kadınlardan Mehmetçiğe yöresel yemek

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiklere yöresel yemek hazırladı.

İslahiye Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle bir araya gelen 50 kadın, içliköfte ve etli kömbe hazırlandı. Yemekler, sınır hattındaki karakollara teslim edilerek Mehmetçiklere destek verildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kaymakam Ramazan Yıldırım, 5\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Mehmetçiklere yiyecek hazırlayan kadınları ziyaret edip teşekkür etti.

Akdamar\'ın susuzluğu, Kıbrıs modeliyle çözülecek

VAN Gölü içerisinde bulunan ve 21 Temmuz 2006\'da 4 Milyon TL harcanarak restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan, ancak son 2 yıldır ayin yapılmayan tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu Akdamar Adası\'na Van Gölü\'nün altından borularla tatlı su hattı çekilecek. 4,5 milyon liraya mal olması beklenen projeyle adaya yaklaşık 4 kilometrelik bir boru hatı çekilerek, ada susuzluktan kurtulacak ve yılın her mevsimi yeşil kalacak.

Gevaş ilçesinde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçen yıl ise bu rakam 120\'bine ulaştı. Yarım saatli bir tekne yolculuğunu ardından ulaşılan Akdamar Adası, yaz ve kış aylarında sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor. Ancak Mart ayından itibaren yeşillenen, Nisan ayından itibaren de badam ağaçlarının çiçek açmasıyla süslenen ada, Haziran ayının sonlarına doğru da yeşilliğini yavaş yavaş yitiriyor. Yaz ayların sonunda ise geriye kuru otlar ve kuru badam ağaçları kalıyor.

ADA SÜREKLİ YEŞİL KALACAK

Van Büyükşehir Belediyesi, adanın yeşil kalmasını sağlamak ve yıl içerisindeki ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlattı. Adanın sürekli yeşil kalması ve ziyaret edenlerin tatlı su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kıbrıs modeli bir çalışma yapılmaya karar verildi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Gevaş ilçesinden Akdamar Adası\'na kadar gölün altından geçirilecek 3.8 kilometrelik hat aracılığıyla, adaya tatlı su götürecek. Böylelikle ilkbahar ve yaz aylarında ada yeşil kalacak.

SU ALTINDAN 3.8 KILOMETRE BORU ÇEKİLECEK

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, projenin bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, projenin büyük heyecanla karşılandığını belirterek, \"Akdamar Adası\'nı 2017 yılında 120 bin kişi ziyaret etti. Susuzluktan dolayı Nisan-Mayıs aylarında ada yeşilken diğer aylarda malesefe ağaçlar sulanamadığı için çöl iklimi yaşanıyor. Çünkü tatlı su yok. bundan dolayı Akdamar Adası\'na 3.8 kilometre hat çekmek suretiyle Kıbrıs örneğinde olduğu gibi su götürmek istiyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 27 kilometrelik içme suyu hattı çekilecek. Hattın yaklaşık 4 kilometresi denizin altından geçecek.

Projenin de 4.5 milyon liraya mal olması ön görülüyor. Bunun yanı sıra Akdamar sahilinde bulunan villalara, mahallelere ve jandarma komutanlığına da su hattı çekilecek \"dedi.

ASIRLIK AĞAÇLAR KURTULACAK

Akdamar Adası\'nın Van\'ın en önemli değerleri arasında olduğunu belirten Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise projenin ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiğini söyledi. Hakan, \"Adadaki badem ağaçlarının büyük kısmı asırlık ve endemik. Cumhuriyet öncesi dikilmiş ağaçlar var. Son yıllarda yaşanan iklim değişimini bölgemizde de yaşıyoruz. Son yıllarda ciddi bir kuraklık var. Tedbir almazsak adadaki ağaçların büyük kısmını kısa zamanda kaybederiz. Dünyaca bilinen adamızı sürekli yeşil kalması çok önemli. Bunu için geliştirilen proje de büyük bir sevinç yaşattı\" diye konuştu

Kar Üstü Karakucak güreşleri yapıldı

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde bu yıl 23’üncüsü Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu güreşlerde Türkiye’nin çeşitli ilerinin yanı sıra Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan’dan 174 sporcu etkinliğe katılarak kar üstünde güreş tuttu.

İlçeye bağlı 370 rakımlı Veliköy’de bu yıl 23\'ncisi düzenlenen Uluslararası Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri düzenlendi. Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği`nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, Artvin\'in yanı sıra, İstanbul, Samsun, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Ardahan, İzmit ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan\'dan katılan 174 sporcu, 11 kategoride mücadele etti. Festivaldeki güreşlere Artvin Valisi Ömer Doğanay, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Güneşli bir havada karla kaplı alanda mücadele eden sporcular rakiplerini duş etmek için büyük çaba harcadı. Başpehlivana 4 bin lira para ödülünün verildiği güreşlerde, organizasyon kapsamına toplam 60 bin lira da para harcandı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı.

KAR AZ, KATILIM ÇOK

Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın bu tür organizasyonun ülkede tek olma özelliği taşıdığına işaret ederek “Bu yıl 23’üncüsünü düzenlediğimiz kar üstü karakucak güreşlerimiz var. Bu yıl kar miktarında azalma olsa da katılımcı sayısında artma var. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde toplumumuzun nefes lamasında katkısı olan herekse teşekkür ediyorumö dedi.

ATA SPORU YAŞATILIYOR

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de etkinliğin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “Bu gün sakin şehir Şavşat’ımızda 23’üncü kar üstü karakucak güreşlerini icra etmekteyiz. Sakin şehir kriterlerine uygun olarak geleneksel ve kültürel değerlerimizin geleceğe taşınması anlamında 300 yıllık bir geçmişi olan kar üstü karakucak güreşlerimizin de bizim için farklı bir önemi var. Ata sporumuz olması insanımızın gelenek ve geçmiş kültürünün özleminin bir ifadesi olmasından dolayı gelecek nesillere taşıma arzusu içindeyizö diye konuştu.

Veliköy Muhtarı İrfan Avcı ise Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kar güreşlerimiz devam ettirdiklerini bu geleneklerinin de gelecek nesillerce sürdürüleceğini söyledi.

