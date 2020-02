DHA YURT BÜLTENİ-9

İZMİR\'DE OKULDA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1\'İ AĞIR 5 YARALI (EK)

1)DOĞALGAZ PATLAMASINDA 1 ÖLÜ

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi\'nde Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Öznur Güzelocak (45) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Güzelocak, Hlak Eğitim Merkezi\'nin açtığı kırkyama kursuna gidiyordu.

2)ANNESİNİN BOĞAZINI SIKTIĞI MİNİK ZEYNEP\'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

ADIYAMAN\'da, annesi ile babası ayrılınca çocukevine verilen Zeynep A. (4), yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen anne Zekiye S. ile sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç., gözlem altındaki küçük kızın boğazını sıktı. Zeynep A.\'nın beyin ölümü gerçekleşirken, çift gözaltına alındı. Olay, dün Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde meydana geldi. Annesi ile babası ayrıldığı ve her iki taraf da çocuğu istemediği için çocukevine verilen Zeynep A., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kendisine haber verilen Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte gözlem altında tutulan kızını görmek için hastaneye geldi. Odaya gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisi Nihat Ç. ile birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmak istedi. İddiaya göre Zekiye S., ağlamaya devam edince sinirlenip, kızının boğazını sıktı. Zekiye S., daha sonra sevgilisi ile birlikte hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, bir süre sonra ateşini ölçmek için kontrole geldiklerinde hareksiz kalan küçük kızın boynunda kızarıklık ve morluk olduğunu fark etti. Zeynep A., yoğun bakıma alınırken, durum polise bildirildi. Yapılan muayenede küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenirken, anne Zekiye S. ile sevgilisi Nihat Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söylediği belirtilen Zekiye S. ile Nihat Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zekiye S.\'nin, 2015 yılında eşinden boşandığı ve 45 gün önce Mardin\'den geldiği Adıyaman Adliyesi\'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

3)YEŞİL YOL KARŞITI 11 KİŞİ BERAAT ETTİ

KARADENİZ Bölgesi\'nde, 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi kapsamında Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan 24 kişi hakkında, \'iş ve çalışma hürriyetini engel\' suçlamasıyla açılan 2 ayrı davada, 11 kişi hakkında beraat kararı verildi. Bu arada, Yeşil Yol’un tartışmalı güzergahı da büyük oranda tamamlandı. Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluna karşı çıkan yayla sakinleri, 9 Eylül 2015 tarihinde Yukarı Kavron Yaylası\'nda tepkilerini dile getirerek iş makinelerini durdurmaya çalışmış, jandarmanın müdahale ettiği 13 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaylada 10 Ekim 2016 tarihinde yeniden başlayan Yeşil Yol çalışmalarına karşı çıkan 11 kişilik grup da jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Yeşil Yol tepkisi nedeniyle gözaltına alınan 24 kişi hakkında, \'İş ve çalışma hürriyetini ihlal\' suçlamasıyla Pazar Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 2 ayrı dava açıldı.

‘ÇEVREYİ KORUMAK HERKESİN GÖREVİ’

Davaların görülen 4’üncü duruşmasında 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen bölgede görevli Jandarma Astsubay Çavuş, A.B., Yeşil Yol’da çalışan iş makinesi operatörlerine çalışma izin belgesi soran vatandaşların her hangi bir suç işleme kasıtları olmadığını belirtti. Sanık avukatı İbrahim Demirci de çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek müvekkillerinin mera alanlarını korumaya çalıştığını ve herhangi bir suç işlemediklerini, üzerlerine atılı suçtan beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, 11 kişi hakkında üzerlerine atılı suçu işlemedikleri kanaatine vardı, beraat kararı verdi.

13 kişinin yargılandığı 2’inci Yeşil Yol davası ise 8 Mayıs tarihine ertelendi.

AVUKAT: DAĞLARA KARŞI KATLİAM YAPILIYOR

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat İbrahim Demirci vatandaşların anayasadan kaynaklanan kendi yayla ve meralarını koruma hakkını savunduğunu belirtti. Yeşil Yol’da tartışmalı güzergahın sona geldiğini ifade eden Demirci, “Yaylada 9 metre genişliğinde yol yapılıyor. Yol neredeyse bağlanmak üzere.Dağlara karşı büyük bir katliam yapılıyor. Doğayı, merayı seven yurttaşlar olarak yol çalışmasına hukuksal ve meşru eylemlerle karşı çıkmayı sürdürüyoruzö dedi.

YOL BAĞLANTISINDA SONA YAKLAŞILDI

Yeşil Yol Projesi’nde yaylacıların doğal yapının bozulacağı endişesiyle karşı çıktığı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolunda sona yaklaşıldı. İş makinelerinin kış şartları nedeniyle çalışmaya ara verdiği bölgede Mayıs ayından itibaren yeniden çalışma başlayacağı ve tartışmalı güzergahın birbirine bağlanacağı öğrenildi.

YEŞİL YOL PROJESİ

Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol çalışmasının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan çevreciler uzun süre tepkilerini getirmiş, eylemlerde bulunmuştu. Yeşil Yol projesine karşı mücadelenin simgesi haline gelen Havva Ana lakaplı Rabia Özcan da projeye karşı sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almıştı.

4)SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan sandalyelerin havada uçuştuğu döner bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, ilçe merkezinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı. Tekme ve yumruklarla başlayan kavgada taraflardan biri, restorana girerek döner bıçağını aldı. Araya giren vatandaşlar döner bıçağını öfkeli adamın elinden güçlükle aldı. Diğer kişide cebinden çıkardığı çakıyla saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga bir süre devam etti. Kavgayı ayırmak isteyenlerde üzerlerine gelen sandalyelerle yaralanma tehlikesi atlattı. Kavgayı gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Olay yerine gelen polis, kavga eden 2 kişinin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

5)SELEKTÖR YAPAMAZSIN\' DEYİP TIR\'IN ÇEKİCİSİYLE DEHŞET SAÇTI

KONYA\'da trafikte iddiaya göre başkasına yapılan selektörü kendisine yapıldığını sanan kimliği belirlenemeyen sürücü, \'Selektör yapamazsın\' deyip plakasız TIR\'nın çekicisiyle, selektör yapan araca çarptı. Sürüklenen araçta arkasındaki 2 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışmasını sürdürüyor. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, geçen 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk İlçesi Beyşehir Çevre Yolu\'ndaki Genç Osman Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Yolun karşısında bulunan otomobilin, arkadaşının otomobili olduğunu fark ederek selektör yaparak selam vermek istedi. İddiaya göre, selektör yaptığı aracın yanındaki plakasız TIR\'ın çekicisinin sürücüsü, araçtan inip \"Neden bana selektör yapıyorsun?\" dedi. Dönmez de, kendisine değil, yanındaki otomobile yaptığını söyledi. Bu sırada Dönmez\'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Ancak öfkeli sürücü TIR\'ına binip Dönmez\'in otomobiline çarptı. Ardından tekrar gelip ikinci kez çarptı. Sürüklenen araçta arkasındaki 2 otomobile çarptı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından yaralılar ile sürücüler şikayette bulundu. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Selektörü, TIR\'ın yanındaki araca yaptığını belirten Mehmet Dönmez, ifadesinde, \"Kırmızı ışıkta beklediğim sırada, yolun karşısındaki otomobili görüp, arkadaşım olduğunu anlayınca selektör yaptım. O da bana yaptı. Arkadaşımın otomobilin yanında bulun TIR\'ın sürücüsü, TIR\'la benim aracımın önüne gelip, araçtan indi ve bana \'Neden selektör yapıyorsun\' diyerek küfür etti. Bende yanındaki otomobile yaptığımı söyledim. O sırada arkadaşımda yanıma gelip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Sürücü hızla TIR\'a binip, benim aracımın önüne çarptı. Bende durdurmak için TIR\'ın kapısını açmaya çalıştım, ancak kilitliydi. Çarpıp geri çıktı. Aşağıda olan yanındaki kadına TIR\'a binmesini söyledi. Kadın TIR\'a bindikten sonra tekrar otomobilin önüne çarptı. Otomobilde sürüklenip arkasındaki iki araca çarptı. Kaçarken de yine bizim araçlara çarpıp kaçtı. Otomobilimde yaklaşık 25 bin lira hasar oluştu.\" dedi.

6)EŞİYLE KAVGA ETTİKTEN SONRA HASTANENİN ÇATISINDAN ATLADI

KOCAELİ Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde muayene olmak isteyen 45 yaşındaki Rahime S. eşi Yılmaz S. ile hastane içersinde tartıştı. Duruma sinirlenen Rahime S. 6 katlı hastanenin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Rahime S. ağır yaralandı.

Olay bu gün öğlen saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Eşi Yılmaz S. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğine tedavi olmak için gelen Rahime S., iddialara göre eşiyle tartışmaya başladı. Duruma öfkelenen Rahime S. hastanenin çatısına çıktı. 6 katlı hastanenin çatısından kendisini aşağıya bırakan Rahime S., önce birinci kattaki balkona ardından beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Rahime S., Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Rahime S.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Yılmaz S.\'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

7)ÜÇÜZ PREMATÜRE BEBEKLERİN 2 ÜNİVERSİTE BİTİREN BABALARI İŞSİZ

ADIYAMAN\'da, 2 ay önce üçüz bebekleri olan, 2 üniversite mezunu Mehmet Ali Uyğun (32), çocuklarının bakımı için iş arıyor. Çeşitli sertifikaları da bulunan ve halen 2 farklı üniversitede okuyan Mehmet Ali Uyğun, \"Tarih öğretmenliği ve sosyoloji bölümlerini bitirdim ama iş bulamadım. Üçüzlere bakamıyorum\" dedi.

Bahçelievler Mahallesinde oturan ve 1.5 yıl önce evlenen Mehmet Ali ile Hacire Uyğun çiftinin geçen 6 Aralık\'ta \'Mert, Burak Çınar ve Erva Damla\' adları verilen prematüre üçüzleri dünyaya geldi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde 7\'şer aylık olarak dünyaya gelen üçüz bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Bebeklerden Burak Çınar ve Erva Damla taburcu edilirken, Mert ise halen yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Üçüzlerin babası Mehmet Ali Uyğun, kirada oturduklarını, işsiz olduğunu ve bebeklerin masraflarını karşılayamadığını söyledi. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Öğretmenliği ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümlerini bitiren baba Uyğun, halen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde birinci sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanlığı ile Aile Danışmanlığı sertifikaları bulunan Mehmet Ali Uyğun, ailesini geçindiremediğini söyledi. Uyğun, \"2 ay önce üçüz çocuklarım oldu, onlara bakamıyorum. 2 üniversiteyi bitirdim ama işsizim. Zor durumdayım, evim kirada. Yani geçinemiyorum. Devletimizden çocukların bakımı için ve bana iş verilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. 200 gramlık bir mama 140 lira, bez fazla gidiyor. Biz devletimizden yardım istiyoruz\" dedi.

\'ÖMRÜMÜ EĞİTİME HARCADIM AMA HÂLÂ BİR İŞİM YOK\'

KPSS\'den 81 puan almasına rağmen sosyolog olarak atanamadığını söyleyen Uyğun, \"2016 yılında KPSS\'den 81 puan aldım, 14 bin memur aldılar. Sosyolog olarak atanmak istemiştim ama 1 kişi almışlardı. Ömrümü eğitime harcadım ama hâlâ bir işim yok. Bütün giderim eğitime gitti. Ailemi zor durumda bıraktım okumak için. 32 yaşındayım artık, hiçbir gelirim yok; hep gider var. Ara sıra annem babam bana yardım ediyor\" diye konuştu.

Eşinin ömrünü okumaya adadığını ancak atanamadığı için maddi imkânsızlıklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden Hacire Uyğun ise şunları söyledi:

\"Yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğumuz oldu. Hiçbir geçimlerini sağlayamıyoruz, hep zorlanıyoruz. Oradan buradan borç ederek onların geçimlerini sağlıyoruz. Eşimin işi olmadığı için hiçbir masrafını karşılayamıyoruz. Zaten oradan buradan gıda yardımı yapıldığı için evi geçindirebiliyoruz. Bütün ömrünü eğitime harcamış birisi, sertifikaları var, o var, bu var ama hiçbir şekilde bir gelir yok, iş yok. Nereye başvuru yapıyorsa geri çeviriyorlar.\"

8)ŞEHİT SEFA ALTINSOY Z KÜTÜPHANESİ AÇILDI

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirilğiyle Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu\'na yaptırılan Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un adını taşıyan Z Kütüphane törenle hizmete açıldı.

Şehit Sefa Altınsoy Z Kütüphane\'nin açılışı için düzenlenen törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un yakınları, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Şahan Şahan\'ın da aralarında bulunduğu daire amirleri, eğitimciler ve şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, \"Çağımız bilgi, öğrenme çağı. İçerisine bulunduğumuz bilgi çağının gereklerini, gerektirdiklerini uygun bir şekilde tasarlanan, içinde bilgisayarları, internet hizmeti ve zenginleştirilmiş kitap varlığı olan, aynı zamanda da konforlu ve rahat bir ortam sunan Z Kütüphane öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir. Dolayısı ile tüm ülkede, tüm okullarda Z Kütüphane\'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Z Kütüphane\'de öğrencilerimiz bilgiye daha kolay ulaşacaklar, bilgi, birikim ve becerilerini geliştirecekler, derinleştirecekler. Aynı zaman Z Kütüphane okuma alışkanlığı kültürü kazandıracak, öğrencilerimizin okumaya ilgilerini artıracaktır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize Z Kütüphane\'de verimli, başarılı aynı zamanda da zeka oyunları oynanabileceği için keyifli bir zaman geçirmelerini diliyorum\" dedi. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya. \"Emniyet Genel Müdürlüğümüz\'ün 81 ilimizde gerçekleştirdiği, etkinlik kapsamında Köyceğiz\'deki İmam Hatip Ortaoku\'nda Z Kütüphanesi oluşturup, Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un ismini verdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah, burada vatanı seven, iyi ve çağdaş nesiller yetişir\" dedi.

Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un babası Faruk Altınsoy \"Ülkemizin önemli günler geçirdiği bu günlerde şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması onlara sahip çıkılması çok gurur verici bir olay. Onlar için ne yapsak azdır. Devletimizde gelin geldiği kadar onların anılarını yaşatmak için her türlü imkanı sağlıyor bu da bizlere guru veriyor. İnşallah bu kütüphanede oğlum gibi nice şehitlerimiz gibi ülkesini, vatanını seven gençlerimiz yetişir. Bu vesile ile bu günlerde Suriye sınırında şehit olan ve diğer nice şehitlerimizin ruhları bir kez daha şad olsun\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Z Kütüphane\'nin açılışı yapılıp, pasta kesildi.

9)ATT-DER\'İN ADAK KURBANI MEHMETÇİĞE ULAŞTIRILDI

HATAY\'da ATT-DER Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği \"Hayat Kurtaran Ellerden Vatan Kurtaran Mehmetçiğe\" sloganıyla bağışladığı 10 hisse adak kurbanı İskenderun Kızılay şubesiyle birlikte yerine ulaştırdı.

Adak kurbanları Reyhanlı sınırında ATT-DER ve Kızılay yöneticileri huzurunda dualarla kesildi. Türk Kızılay\'ı İskenderun Şubesi Aşevinde hazırlanan 2000 kişilik kumanya da Kızılay görevlileri ile birlikte Reyhanlı\'da bulunan Mehmetçiğe teslim edildi. Kumanyaların tesliminde bir konuşma yapan ATT-DER Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Baltacı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğin muzaffer olması için dua ettiklerini, üyelerinin katkıları ile bir bütçe oluşturarak Kızılay\'ın destekleri ile bunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Baltacı, \"Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruzö dedi.

Adak kesimine ve kumanya dağıtımına katılan Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay ise \"ATT-DER üyelerin katkıları, bir miktarda şubemizin de katkıları ile kumanyalar hazırladık. Kahraman Mehmetçiğe teslim ediyoruzö diye konuştu.

10)YOZGATLI ÇOBANLARDAN \'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA 41 KINALI KURBAN HEDİYE EDİLDİ

YOZGAT\'ın Kadışehri ilçesinde bir araya gelen koyun ve keçi yetiştiricisi 36 çoban, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla aralarında topladıkları 41 kurbanlık koyuna kına yakıp, nazar boncukları taktılar ve dualarla Hatay\'ın Hassa ilçesine gönderdiler.

İlçe Meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Seyfullah Ordueri, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Müftüsü M. Akif Karabulut ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile 36 çoban katıldı. Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri, \"Milletimiz, ordumuzun ve devletimizin arkasında olduğu müddetçe bu ülke kıyamete kadar baki kalacaktırö dedi.

Devleti ve milleti için savaşan askerlere ellerinden gelen desteği vermek istediklerini ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi çobanlardan Şahin İbiş de konuşmasında, \"Koçumuz değil canımız feda olsun. Canımızla, malımızla askerimizin yanındayız. Malımızı, canımızı feda ederiz ama bir karış toprağımızı feda etmeyiz. Şehidimizin kanını da yerde koymayız. Duamızla, canımızla, malımızla askerimizin, devletimizin yanındayız. 36 çoban arkadaşımız bir araya gelerek 41 tane kurbanlık koyunu askerlerimize hediye ediyoruzö dedi.

İlçe Müftüsü M. Akif Karabulut\'un dualarının ardından kurbanlık koyunlar, tekbirler eşliğinde kamyonete yüklenerek Hatay\'ın Hassa ilçesine gönderildi.



11)YÜREĞİR BELEDİYESİ KONUTLARINA BÜYÜK İLGİ

ADANA\'da merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, \"Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi\'nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvuruları devam ediyor. Konut Başvuruları Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde alınıyor\"dedi.

Sosyal konut projesinin Yüreğir Belediyesi tarihinde yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Başkan Çelikcan \"Buralardan şartları uygun olan bütün Yüreğirli vatandaşlarımız faydalanacaktır. Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır\" diyerek inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini belirtti. Yüreğirlinin, Adanalının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Çelikcan \"Dar gelirli vatandaşımızın ev hayali gerçek oluyor. Atakent Mahallemizde 644 konutluk projemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz 2018 yılı sonunda projeyi tamamlayıp noter huzurunda yapılacak kura ile konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmek. \" şeklinde konuştu.

BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ŞARTLARI

Atakent Mahallesi \"Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesiö kapsamında 644 adet 91,64 m² 2+1 konut Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Müracaatlar Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde bulunan Yüreğir Belediye Başkanlığı Sosyal Konut Başvuru Ofisinde 01 Şubat 2018 - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılabicektir. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.yuregir.bel.tr adresinde bulunmaktadır.

12)VİRAJI ALAMAYAN KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ:1 YARALI

İZMİT\'te virajı alamayan kum yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada kamyon şoförü Vedat Akbıyık hafif şekilde yaralandı.

Kaza İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametinden Bursa İstikameti\'ne dönüşü sağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Vedat Akbıyık kontrolüdeki 41 R 6882 plakalı kum yüklü kamyon, Yalova istikametine gitmek üzere Kullar Varyant köprüsüne geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Vedat Akbıyık\'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Seka Devlet Hastanesi\'ne götürerek tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle bağlantı yönünde trafik bir süre tek şeritten verilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13)13 YIL SONRA DÜNYAYA GELEN RÜYA\'YA, RÜYA GİBİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

KAYSERİ\'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Zehra (31) ve Murat Çetin (37) çifti, geçen yıl evliliklerinin 13\'üncü yılında çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Tüp bebek tedavisi sonuçsuz kaldıktan sonra hiç beklemedikleri anda çocuk sahibi olduklarını belirten Çetin çifti, \'Rüya\' ismini verdikleri kız çocuklarının ilk doğum gününü, kiraladıkları düğün salonunda, kalabalık davetli topluluğu eşliğinde kutladı.

Merkez Melikgazi ilçesi Belsin Mahallesi\'nde yaşayan Zehra ve Murat Çetin çifti, evliliklerinin 13\'üncü yılında dünyaya gelen ve \'Rüya\' adını verdikleri bebekleri için rüya gibi bir doğum günü kutlaması yapmak istedi. Çetin çifti, kentte bulunan bir düğün salonuyla anlaşarak, kızlarının ilk doğum gününü düğün havasında kutladı. Çiftin ilk çocukları olan Rüya\'yı mutlu günlerinde akrabaları yalnız bırakmadı. Bir otomobil firmasında yedek parça sorumlusu olarak çalışan Murat Çetin, ilk defa baba olduğunu ifade ederek, \"Evlendikten sonra 13 yıl çocuğumuz olmadı. 10 yıl tüp bebek tedavisi gördük. Tedaviden de sonuç alamayınca, eşim çalışmaya başladı ve 3 yıl sonra hiç beklemediğimiz bir anda çocuk sahibi olduk\" dedi. Çocuğu olacağını rüyasında gördüğünü belirten baba Çetin, şunları söyledi:

\"Allah\'tan hiçbir zaman umudumu kesmedim. Bir gün baba olacağımı biliyordum. Tedaviyi bitirmiştik ama ben çocuğumuz olacağına inanıyordum. Benim rüyalarıma girdi. Tedaviyi bitirdikten 3 yıl sonra kimsenin beklemediği bir anda mutlu haber geldi. Ben de kızıma, rüyamda görmemden dolayı \'Rüya\' ismini verdim.\"

Anne Zehra Çetin ise \"İlk doğum günü olması sebebiyle ilginç tepkiler aldık. Özellikle düğün salonunda olmasına çok şaşırdılar. \'Bu kadar büyük bir kutlamaya ne gerek var\' diyerek yadırgayanlar bile oldu. Evde kutlama yapma fikri pek iç açıcı gelmedi. Bu mutlu günümüzde tüm yakınlarımızı yanımızda görmek istedik. Evde kutlama yapsak sayı çok az olacaktı. Biz de bir düğün gibi olsun istedik ve düğün salonunda kutlama yaparak tüm sevenlerimizle bu duyguyu yaşamak istedik. Yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

