DHA YURT BÜLTENİ-9

1)REYHANLI\'YA 4\'ÜNCÜ ROKET



Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine Afrin kırsalından bir roket daha atıldı. İlçe merkezine yakın boş bir araziye düşen roketin patlaması sonucu çevredeki bazı araçların camları kırıldı. İlçeye bugün düşen roket sayısı 4\'e yükselirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

2)ŞEHİT ER KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan sözleşmeli er Hayrettin Dindar, memleketi Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde, gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Ormanbağı köy meydanında düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3\'üncü Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Belek, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helikopterle köye getirilen şehit er Hayrettin Dindar\'ın naaşı, köy meydana kurulan katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Şirvan İlçe Müftüsü Hulusi Güner tarafından dualar okundu. Şehit sözleşmeli er Hayrettin Dindar\'ın naaşı, daha sonra köydeki Şeyh Habip Mezarlığı\'na defnedildi.

Şehidin baba evinde anne Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin babası Akif Dindar, \"Vatan sağolsun\" dedi.

3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN AFRİN CEVABI: BİZ FRANSA DEĞİLİZ, BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİYİZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Afrin\'e yaptığı askeri operasyonlar için bazı ülkelerin \'İşgale dönüşmesin\' ifadelerini kullandığını belirterek, \"Suriye\'ye huzuru getirecek, istikrarı getirecek, barışı getirecek ve Suriye\'nin sınır bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur. Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, turizm ve iş adamları dernekleri tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenen \'Manavgat Ticaret Fuarı\' Atatürk Kültür Merkezi\'nde başladı. Fuarın açılışına Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile İbrahim Aydın, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin her alanda büyüme gösterdiğini ve dünya çapında yapılan veya yapılacak ilk 10 proje arasında Türkiye\'den 6 proje olduğunu söyledi. Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Edirne- Kars Hızlı Tren projelerini örnek gösteren Bakan Çavuşoğlu, \"Edirne Kars Hızlı Tren projesi, Türkiye\'nin Orta Asya ile bağlantısını sağlayacak. Türkiye artık sınırlarını aşıyor. Türkiye artık 780 bin kilometrekare içinde sınırlandırılmış, hapsedilmiş bir ülke değil. Dış politika açısıyla da aşıyor. Ama projeleriyle de aşıyor. Neden Edirne Kars? Çünkü Kars Tiflis Bakü demiryolunu da açtık. Burada Hazar Denizi üzerinden Türkmenbaşı Limanı\'na ulaşacağız. Özbek kardeşlerimize de ulaşacağız, Kırgız kardeşlerimize de Kazak kardeşlerimize de ulaşacağız. Atalarımızın geldiği Orta Asya\'nın tamamına ulaşacağız\" dedi.

Hızlı tren projesinin Anadolu\'nun her kentine gideceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, \"Isparta üzerinden Antalya\'ya gelecek. Trabzon, Samsun, Adana\'ya, Diyarbakır\'a da gidecek. Yani Türkiye\'nin her yerine gidecek olan 40 milyar dolarlık bir projeyi hayat geçirmek için çalışıyoruz. Ülkeler kredi getirmek için kendi şirketleriyle Türkiye\'ye bu projeleri gerçekleştirmek üzere getirmek için çaba sarfediyor, yarışıyor. Böylesine cazip bir ülke haline geldik\" diye konuştu.

\'BİZ FRANSA DEĞİLİZ, BİZ TÜRKÜZ\'

Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı harekatını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, operasyon için haklı gerekçeler olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çünkü bize yönelik tehdit var. Orada teröristler var. DAEŞ var, YPG/PKK var, el ele, kol kola vermişler. Dün, Dünya Süryaniler Kongresi Başkanının açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hristiyan çocuklarını alıyorlar, zorla Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusu\'nun karşısına dikiyorlar. Adeta birer canlı kalkan, bunlar çocuk. Dünya Süryaniler Kongresi Başkanı ne diyor? \'Bizim mallarımızı, mülklerimizi hepsini ellerimizden alıyor YPG\' diyor. Biz Türkiye olarak bunu söylediğimizde kulak asmıyor. Biz ayrım yapmıyoruz vatandaşlarımız arasında. Bunlarda Hristiyan. Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye\'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir. Suriye\'ye huzuru getirecek, istikrarı getirecek, barışı getirecek ve Suriye\'nin sınır bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur. Bazıları \'bu işgale dönmesin\' diyor. Hiç merak etmesinler. Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Biz Türk\'üz.\"

Batılı ülkelerin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığını, Afrin\'den Türkiye\'ye yönelik atılan roketlerle şehit olan vatandaşlarımız için hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Niye bunları görmezden geliyorsunuz, niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. Neden illa teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden darbecileri ve FETÖ\'cüleri savunuyorsunuz da 15 Temmuz gecesi şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını, onların ailelerinin haklarını savunmuyorsunuz? Neden o gece yaralanan 2 bin 194 vatandaşımızın hakkını, hukukunu savunmuyorsunuz? Onlar insan değil mi? Neden hep teröristleri, darbecileri savunmak durumunda kalıyorsunuz? Bunun tek bir izahatı var; Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, kıskançlık ve fesatlık. Başka bir izahı yok\" dedi.

Çavuşoğlu, beraberindekilerle fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

Toplam 85 firmanın stant açtığı fuar, üç gün sürecek.

4)BAKAN FAKIBABA, \"TÜRKİYE\'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜ OLANIN GÖZÜNÜ PATLATIRIZ\"

İZMİR\'de konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afrin\'deki Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili olarak \"uriye Suriyelilerindir. Kimsenin Türkiye\'nin bir karış toprağında gözü olamaz, gözü olanın gözünü patlatırız\"dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir\'deki programının ikinci gününde İzmir Valiliği\'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı ziyaret eden Bakan Fakıbaba\'ya, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal eşlik etti. İzmir\'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Fakıbaba, \"zmir\'e elimizden geldiği kadar hükümetimizin desteklerini getirdim. Bu destekler devam edecek. Güzel İzmir ve güzel İzmirlilerimize hizmet etmek istiyoruz. 2018 yılında umuyoruz güzel projeler hayata geçirilecek. 15 yıldan beri hükümet olarak İzmir\'e çok önem veriyoruz\"dedi.

KOCAOĞLU\'NA METRO ELEŞTİRİSİ

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek teşkilatla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Bakan Fakıbaba\'nın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, \"İzmir bir tarım kenti. İzmir 2019\'dan sonra muhteşem günlerine kavuşacak\" dedi. İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, hükümet tarafından 10 yıldır yapımına başlanmamasından yakındığı Otogar-Halkapınar metrosu için söylediği, \"Elim kırılsaydı müracaat etmeseydim\" sözlerini eleştiren Delican, \"Belediyecilik hizmet işidir. İzmir Türkiye Cumhuriyeti\'nden ayrı değildir. Biz başka bir ülkede miyiz? Hepimiz vatandaşa hizmet için aynı yoldayız. Yarın bu proje başladığında bu lafın altında kalacak. Hükümet, hızlı tren Ankara\'dan geldiğinde 4 şeritli hat yapacak. Kemalpaşa\'ya hızlı tren gelecek. Görüyoruz ki korku birilerini fena şekilde sardı\" diye konuştu. İnsanı merkeze koyan bir parti olduklarını dile getiren Delican, \"Biz milleti seviyoruz. Beddua etmiyoruz. 2019\'da hem büyükşehir yönetimini hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Daha fazla İzmirliye kendimizi anlatmalıyız\" dedi.

\"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 2002\'den bu yana hep çalıştıklarını, bundan sonra da daha çok ve hızlı çalışacaklarını belirtti. Fakıbaba, \"Biz yolumuza devam edeceğiz. 2019 çok çalışılması gereken bir yıl olacak. Çok önemli iki seçim var. Elimizden geldiği kadar kapı kapı dolaşacağız. Bizim için insana hizmet önemlidir. Oy hesabı yapmadık. Kadın ve gençlik kollarına çok büyük iş düşüyor. Şimdiden çalışmalara start vermeliler. İzmir\'in önemini biliyoruz. Yeter ki birliğimizi Allah bozmasın\" dedi.

Mehmetçiğin şu an Afrin\'de çarpıştığını hatırlatan Bakan Fakıbaba, \"Afrinli de Suriyelidir ve Suriye Suriyelilerindir. Kimsenin Türkiye\'nin bir karış toprağında gözü olamaz, gözü olanın gözünü patlatırız. Bu ülke için günde 18-20 saat çalışmalıyız. Partimizin amaçlarımızı anlatacağız. Halkın refahını arttırmak istiyoruz. İnsanların özel yaşamıyla ilgilenmiyoruz. Farklı kültürlere sahip olsak da hepimiz kardeşiz. Art niyetli insanlar bu zenginliği kavgaya dönüştürmek istiyor. Terörist örgütler başka ülkeler tarafından satın alınmış ajanlardır. Halkı korumazlar. Bizim birlik beraberliğimiz hepimizin amacıdır. Bugünden itibaren çok daha fazla çalışalım\" diye konuştu.

İzmir\'in plakasının 35 olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Delican, Bakan Fakıbaba\'ya ziyaretin anısına 35 besmelenin yazılı olduğu seramik tablo hediye etti.

5)EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ OSMANİYE\'DE

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, bazı üretim tesisleri ile temel atma programına katılmak üzere Osmaniye\'ye geldi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, STK Temsilcileri, sanayici ve işadamları tarafından karşılanan Bakan Zeybekçi, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) Tosyalı Toyo Çelik Üretim ve Tosçelik Osmaniye Yassı-Yapısal Çelik Üretim Tesislerini gezdi.

İŞÇİLERLE SELAMLAŞTI

Fabrikada çalışan işçilerle selamlaşan Bakan Zeybekçi\'ye Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tesisler hakkında bilgi verdi. Basına kapalı görüşme yapan Bakan Zeybekçi, daha sonra Şenpiliç Gıda Sanayi Temel Atma Töreni ve JNC Mensucat Tekstil Sanayi Tesisleri\'ni ziyaret etmek üzere Kadirli ilçesine gitti.

6)SÜLEYMANİYE\'DEKİ ESKİ TAHIL SİLOSU DİNAMİTLER İLE BÖYLE YIKILDI

KUZEY Irak\'ın Süleymaniye kentinde bulunan ve kent merkezinde kalan eski tahıl silosu taşıyıcı kolanlarına döşenen dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. Amerikan ve Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen yıkım öncesi gerekli önlemler alındığı için can ve mal kaybı yaşanmazken, yıkımdan sonra oluşan toz ve dumanları itfaiye araçları su sıkarak önlemeye çalıştı. Yıkım anı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt edildi.

Süleymaniye kent merkezinde gökdelen gibi yapıların arasında kalan eski tahıl silosu sabah saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, yıkım işini Amerikan ASI ve Türk Ege Nitro firmaları gerçekleştirirken, silonun taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen dinamitlerin patlatılması sırasında gökyüzüne büyük dumanlar yükseldi. Yıkım, izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarına saniye saniye kayıt altına alınırken, alınan önlemler sayisinde yıkım esnasında can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Büyük bir görültü ile yıktırılan eski tahil silosunun yerine 9 yeni bina, alış-veriş merkezi ve büyük bir otelin inşa edilmesi planlanırken, alanın yüzde 20\'sinin ise park ve yeşil alan olarak ayrıldığı belirtildi.

7)ALAŞEHİR\'DE 106 SÖZLEŞMELİ ER YEMİN ETTİ

ALAŞEHİR Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 106 sözleşmeli er için yemin töreni düzenlendi.

Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı\'nda, acemi eğitimlerini tamamlamış 26\'ıncı dönem sözleşmeli 106 er için yemin töreni yapıldı. Törene, Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, 1\'inci Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil, 2\'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Vekili Ulaştırma Yüzbaşı Abdülrahim Güler ile yemin edecek askerlerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 106 sözleşmeli er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Alaşehir ve çevresindeki şehit ve gazi olan askerlerin ailelerinin de katıldığı törende, duygulu anlar yaşandı.

Törende konuşan Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, \"Toplam 106 sözleşmeli askerimiz ant içecek. Üç haftalık eğitimden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne kazandırılan askerlerimizin yetişmesinde en büyük paya sahip siz değerli anne ve babalarınıza şükranlarımı sunuyorum. Sevgili, yiğit Mehmetçikler, son olarak ettiğiniz kutsal andınızın sizlere, ailerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ve milletimize hayırlı olmasını diler, gözlerinizden öperim. Allah\'a emanet olun\" dedi.

Alay Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış tören sonunda sözleşmeli askerlerin aileleri ile yakından ilgilendi.

8)YIKILMAK ÜZERE OLAN BİNADAN ÖLÜMÜNE HURDA TOPLUYOR

ÇORUM Belediyesi\'nin \'kentsel Dönüşüm\' projesini uygulamaya soktuğu, Suriyeli sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Devane Mahallesi\'ndeki binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkımı yarım kalan binalarda Suriyeli ve Iraklı çocuklar tehlikeye aldırış etmeden hurda topluyor.

Çorum Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Devane bölgesinde yıkım çalışmalarını sürerken, 3-4 katlı bazı binaların yarım kalan yıkım çalışmaları büyük tehlike oluşturuyor. Yarısı yıkılan bir binanın enkazında büyük çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı çocuklar hurda ve demir parçaları toplarken ölümle burun buruna geliyor. Binanın çatısından ve duvarlarından sarkan beton parçalarının altında gezen çocuklar, yıkılmak üzere olan binanın içerisine de girerek hurdacılara satmak üzere malzeme topluyor. Sığınmacı oldukları öğrenciler çocuklar, her an yıkılma tehlikesi olan binanın çevresinden ayrılmıyor. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine zaman zaman olay yerine gelen polis ekipleri çocukları tehlikeli bölgeden uzaklaştırsa da polis gittikten sonra çocuklar yine enkaz halindeki binalardan hurda toplamayı sürdürüyor.

