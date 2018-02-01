DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT ONBAŞI AYDAR, ARAPÇA AĞITLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar\'ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'nın Harran İlçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze töreninde şehit yakınları tabuta dokunmak isteyince, izdiham yaşandı. İl Müftüsü, cemaati şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu.

Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'ndan sınır devriyesi için çıkan askerler ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Onbaşı Ali Aydar, kaldırıldığı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Onbaşı Aydar\'ın cenazesi, sabah saatlerinde askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havaalimanı\'na getirildi. Burada yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Harran\'ın Demirli Mahallesi\'ndeki mezarlığa götürüldü. Evli olan Şehit Aydar\'ın yakınları, Arapça ağıtlar yakıp terör örgütü PKK\'ya lanet okudu. Şehit için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Aydar ve 6 kardeşi ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende konuşan Vali Abdullah Erin, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğuna vurgu yaparak, bu vatan için her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Cenaze töreninde zaman zaman izdiham yaşandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılmak isteyen yakınlarının, uzun süre tabut başından ayrılmaması üzerine İl Müftüsü İhsan Açık kalabalığı sık sık uyardı. İl Müftüsü Açık, cemaate şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu.

Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar\'ın cenazesi, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Demirli Aile Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şehit için toplanan kalabalık

- Mezarlıkta şehidin cenazesini bekleyenler

- Şehidin cenazesi gelmesi

- Şehidin tabutuna sarılanlar

- Törende yaşanan arbede ve izdiham

- İl Müftüsü cemaati uyarması

- Vali Abdullah Erin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 473 MB

===================================================

DAVULCU, ASKER EĞLENCESİNDE MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLDÜ (EK)

2)ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş\'ta asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açılırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren davulcu Adil Tüz\'ün ölümüyle ilgili, askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir de tabanca ele geçirdi. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen O.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Askerlik görevini Burdur\'da yapacağı belirtilen O.T.\'nin, 28 Ocak\'ta sosyal medyadan da arkadaşlarını eğlenceye davet ettiği ortaya çıktı.

DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Adil Tüz\'ün cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Adil Tüz\'ün cenazesi, Zeynel Abidin Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Şey Sezai Efendi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------------

- O.T.\'nin hastaneden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Jandarma aracının gidişi

- Acil servis önü

- Adil Tüz\'ün sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTLARI: 43 MB

====================================================

3)MANAV KRİPTO PARAYLA ALIŞVERİŞ BAŞLATTI

BALIKESİR’in Savaştepe ilçesinde manav sahibi Kağan Çoban, nakit ve kredi kartı ile satışın ardından, genç müşterilerinden gelen talep üzerine, dijital kripto para birimleriyle alışveriş başlattı. Manavdan, Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Waves gibi elektronik paralar ile sebze ve meyve alınabiliyor.

Savaştepe ilçesinde üçüncü kuşak olarak manav işleten 26 yaşındaki Kağan Çoban, kendisi gibi genç müşterilerinden gelen talep üzerine, dünya piyasalarını kasıp kavuran dijital kripto paralar ile satış yapmaya başladı. Yıllardır işlettikleri manav dükkânında dedesi döneminde nakit alışverişin, babası döneminde ise kredi kartıyla alışverişin başladığını belirten Çoban, kendisinin de çağa ayak uydurarak dijital kripto paralar ile satışları başlattığını belirtti.

Manav dükkanını annesi Ayfer ve babası Coşkun birlikte çalıştıran Kağan Çoban, müşterilerine her imkanı ve kolaylığı sağlamak için nakit ve kredi kartıyla satışın yanı sıra dijital kripto para ile alışveriş imkanı da sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu sayede Savaştepe gelişen teknolojiyi yakından takip edebilecek. Ayrıca müşterilere kolaylık olabileceği için dijital para birimine geçtik. Özellikle genç müşterilerimden gelen talep doğrultusunda dijital para uygulamasını başlattım. Satışlardan da oldukça memnunum\" dedi.

Dijital para ile alışveriş yapan vatandaş İlteriş Sıkıcıkoğlu, ilçedeki manavın, alışverişlerde kripto paraları kullanma imkânı sunmasıyla birlikte, yatırım aracı olarak kullandığı kripto paraları gerçek hayatta fiziksel olarak kullanabilme imkânı bulduğunu söyledi. Dijital kripto para karşılığında ilk alışverişini manavdan meyve sebze alarak yaptığını belirten Sıkıcıkoğlu, “Bunu Savaştepe adına önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü uzun vadede kâğıt paraların tedavülden kalkacağını düşünüyorum. Hem millet olarak hem de ülke olarak bu ortama hazırlanıp, nasıl kar edebiliriz diye hesabını yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Benim de bu kripto para yatırımlarından kazandıklarımı yabancı borsalarda bozdurarak, bir yandan da ülkeye döviz getirme gibi misyonum varö dedi.

Manavdan dijital para ile alışveriş yapan Kaan Kurtbaş ise, \"Esnafımız böyle bir yenilik getirmiş. Biz de destek olmak açısından alışverişimizi dijital kripto para ile yaptık. Sürekli gelişen çağa ayak uydurmak gerekiyor\" diye konuştu.

Manavdan alışverişini Türk parasıyla yapan vatandaşlar ise, Türkiye kendi milli dijital parasını çıkartıncaya kadar alışverişi bu şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Manavdan genel detay görüntüler.

-Manav dükkanının camında asılı kripto para birimlerinin barkotlarından görüntü.

-Manav sahibi Kağan Çoban ile röp.

-Manav sahibi Kağan Çoban\'ın, müşterisi Kaan Kurtbaş ile kripto parayla alışveriş yapmasından görüntü.

-Kripto parayla alışveriş yapan Kaan Kurtbaş ile röp.

-Kripto parayla alışveriş yapan İlteriş Sıkıcıkoğlu röp.

-Türk parasıyla alışveriş yapan vatandaşla röp.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

=====================================================

4)TIP , MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDEN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne bağlı Tıp , Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileri, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Zeytin Dalı Harekatını hedef alan açıklamalarını kınadı.

Üniversitenin yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda öğretim görevlileri ve öğrenciler basın açıklaması yaptı. Öğretim görevlileri adına açıklamada bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Porf. Dr. Üner Kayabaş, \"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakütesi’nin öğretim üyeleri, hekimleri ve genç hekim adayları tıbbiyeliler ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin , dost ve kardeş bölge halkını , Afrin ve çevresinde odaklanan terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı hedef alan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle; hem Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nu, hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nu şiddetle kınıyor; Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ideallerine bağlı hekimler, mimarlar ve mühendisler olarak bu açıklamaları yapan kurulların bizleri temsil etmediğini bildirmek istiyoruz. Bu güzel vatanın hekimleri, genç tıbbiyeleri, mimarları, mühendisleri olarak, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden, meslek büyüklerimizin 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde bir dönemim tamamının şehit olduğu ve 1921’de mezun vermediği Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane’deki ruhu taşıyarak, tüm hocalar ve öğrencileri olarak vatanımız için şehitliği bir lütuf görür, vatan için her göreve hazır olduğumuzu buradan kamuoyuna bildiririzö dedi.

Açıklama sırasında Tıp Fakültesi Öğrenciler Türk bayrağı açtı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Tıp fakültesi öğrencilerinden görüntü

-Öğrenciler Türk bayrağı açarken

-Tıp Fakültesi Dekanı Ünver Kayabaş’ın açıklaması

-Detay görüntüler

Süre: 01\'37\" Boyut: 105 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-

=====================================================



5)HATAYSPOR\'DAN ASKERLERE KLİPLİ DESTEK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Hataysporlu futbolcular çektikleri video kliple destek verdi.

Hatayspor tesislerinde çekilen klipte her oyuncu asker selamı verip kendine düşen sözü okurken, Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise videonun sonunda, harekata katılan askerlere Allah\'tan kolaylıklar dileyip, sağ salim evlerine dönmelerini temenni etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hataysporlu oyuncuların asker selamı verip sözleirni okuması

- Hatayspor Başkanı Mehmet Maden\'in konuşması

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ın konuşması

SÜRE: 01\'05\" BOYUT: 128 MB

Haber: Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, (DHA)

=====================================================