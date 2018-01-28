DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BURSEYA BOMBALANIYOR

Kilis\'in karşı tarafındaki Afrin kırsal kesimlerindeki terör örgütlerine ait mevzi ve kuleler karadan topçu ve çok namlulu roketlerle bombalandı. Afrin önemli geçiş noktalarında biri olan Burseya Dağı\'ndaki mevziler ise havadan da hedef alındı. Türk savaş uçakları tarafından belirlenen mevzilere bomba yağdırıldı. Çetin çatışmaların yaşandığı bölgedeki top sesleri Kilis sınırından da duyuldu. Bazı bölgelerden de yüklenen dumanlar çıplak gözle görüldü.

ALİ BEKKİ KÖYÜ\'NE TANKLAR GİRDİ

Öte yandan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen ve dün ele geçirilen Cinderesi bölgesine açılan kapı olan Ali Bekki köyüne de Türk tankları girdi. Köydeki derin beton mevziler yerle bir edildi. Yerel kaynaklar, kaçan teröristlerin halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı, Türk askerine karşı direnmek için ikna etmeye çalıştığı ancak destek bulamadıklarını ileri sürdü. Çatışmalarda onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği birçoğunun da yerel halkan destek alamayınca kaçtığı vurgulandı. Köylüler, terör örgütü içiresinde de çözülmeler yaşandığını da kaydetti.

HASSA\'DAN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüs topları, terör hedeflerini aralıklarla vururken, sınır birliklerine takviye tanklar sevk edildi. Sabah erken saatlerde başlayan aralıklı top atışları, Hassa ilçe merkezinden duyulurken, vurulan hedeflerden yükselen dumanlarda görüldü. Ayrıca sınır birliklerine takviye tanklarda gönderildi. Erken saatle başlayan askeri hareketlilik gün içerisinde yerini sessiz bekleyişe bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Obüs toplarının görüntüsü

- Tankların geçişi

- Bombalanan dağdan yükselen dumanlar

-Roketatarlarla vurulma anı

-Detaylar

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HATAY,(HASSA),(DHA)

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Kardak\'ta 22\'nci yıl dönümü gerginliği (EK)

2)ÜÇ TÜRK BOTU NÖBET TUTUYOR

Yunan Savurma Bakanı Panos Kammenos\'un çelenk attıktan sonra Kardak\'a bir mil uzaklıktaki Kalalimnos adası önüne çekildiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika bölgede kalan Kammenos daha sonra geldiği Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botlarının eşliğinde Leros Adası\'na doğru hareket ederken Kammenos\'un bulunduğu dakikalarda Türk sahil güvenlik helikopterinin Kardak kayalıklarının üzerine 10 metre kadar alçaldığı ve devriye gezdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl helikopterle gelerek kardak kayalıklarının tam üzerinden çelengini bırakan Kammenos\'un bu kez denizden gelmesi buna rağmen Türk botları tarafından adaya, yarım milden daha fazla yaklaştırılmaması dikkat çekti. Kammenos ve beraberindeki Yunan sahil güvenlik botlarının bölgeden ayrılması ile sabah saatlerinde gelen 10 sahil güvenlik botundan 7\'sinin Marmaris Aksaz Deniz Üssü ile Kuşadası istikametine yöneldiği, bölgede bulunan 1 helikopterin Kardak\'ı terk ettiği ve halen Kardak bölgesinde üç Türk botunun devriye nöbetini sürdürdüğü görüldü. Bölgede Kalimnos Adası önlerinde bir Yunan sahil güvenlik botu da bekleyişini sürdürüyor.

\"KARDAK ADALARI BÖLGESİNE GİRME GİRİŞİMİ ÖNLENMİŞTİR\"

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı yazılı açıklamada \"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir\" denildi.

Yaşar ANTER / BODRUM (DHA)

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3)TEKNEDE YAŞAYAN ADAM DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki teknesinde yaşayan 54 yaşındaki Kemal Uyanık, denizde ölü bulundu. Olay, bugün öğle saatlerinde Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir erkeği görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi denizdeki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin teknede yaşayan ve balıkçılık yapan Kemal Uyanık olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanılmayan Uyanık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Barınaktan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Cesedin denizden çıkartılması

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)ESKİŞEHİR\'DEKİ IRAK TELAFERLİ TÜRKMENLERDEN \'ZEYTİN DALI\' HAREKATINA DESTEK

ESKİŞEHİR\'deki Irak Telaferli Türkmenler yaptıkları basın açıklamasında, Türk Ordusunun başlatttığı \'Zeytin Dalı\' harekatını desteklediklerini belirtti.

İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi toplanan Irak Türkmenleri basın açıklaması yaptı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr.Nedim Ünal\'ın da katıldığı basın açıklamasını grup adına Dr.Bashar İbrahim yaptı. İbrahim, Afrin şehidi astsubay Musa Özalkan\'ın Telafer\'de anaokulu kapılması vasiyetinin de kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Dr.İbrahim şöyle konuştu: \"Bizler Irak Telaferli Türkmenleriz. Bizi bağrınıza bastınız, evsizlerimize ev buldunuz, çıplaklarımızı giydirdiniz, açlarımızı doyurdunuz. Eskişehir\'de bulunan 700 Türkmen aile adına Türk Milletine, özellikle Eskişehirlilere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Zalimlere dur demek, mazlumlara kol kanat germek için başlatılan Zeytin Dalı harekatında ilk şehidimiz astsubay Musa Özalkan\'ın vasiyeti bütün Türk Milletini derinden etkilediği gibi özellikle biz Telaferlileri daha da derinden etkilemiş ve üzüntümüze yol açmıştır. Şehidimiz arkadaşına yazdığı vasiyetinde Telaferli balaları için anaokulu ve kültür merkezi yapılmasını vasiyet etmiştir. Bugün Irak\'ta Türklerin yaşadığı her yerde bir haftadan bu tarafa selalar veriliyor, hatimler indiriliyor, gıyabi cenaze namazları kılınıyor. Şehidimizin adı artık Telafer\'le bütünleşmiştir. Şehidimizin adını hiçbir zaman unutturmayacağız, adını çocuklarımıza koyacak, onun adıyla Telafer\'de yapılacak okula sırtımızla taş ve tuğla taşıyacağız.\"

Dr.İbrahim, Türk Ordusunu başlattığı Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak da \"Türk devletinin mazlumlara kol kanat germek için Suriye\'ye ve bizim yaşadığımız Irak topraklarına huzur getirmek için girişmiş olduğu Zeytin Dalı harekatının muzaffer olması için Cenabı Allah\'a 3 milyon Iraklı Türkmenler olarak dua ve niyaz ediyoruz\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua okuyan grup, daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Dr.Basar İbrahim\'in konuşması,

-Basın açıklaması sonunda dua okunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

