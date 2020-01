DHA YURT BÜLTENİ-9 

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR (8)

1)3 ASIRLIK CAMİDE CUMA NAMAZI KILINAMADI

Suriye\'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1682 yılında inşa edilen tarihi Çalık Camisi\'nde 336 yıl aradan sonra Fransızların işgali ve restorasyon çalışmaları dışında ilk kez bugün Cuma namazı kılınamadı. Akşamı namaz sonrası kubbesine isabet eden roketin patlamasıyla hasar gören Hurufat Defterlerindeki kayıtlara göre 1682 yılında Çalık Hacı Ali lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa tarafından yaptırılan ve o günden bugüne ibadet edilen cami, onarılana kadar ibarete kapatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restore edilen camiye Cuma namazı kılmaya gelenler, Türk bayraklarıyla donatılan caminin kapısının kilitli olduğunu görünce üzüntülerini dile getirdi. Anadolu\'nun önemli kültür mirasları arasında yer alan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılarak kısa sürede ibadete açılması planlanıyor. Bu arada, avlusunda camiyi yaptıran Çalık Ağa ile eşine ait mezarlar da saldırıda hasar görmedi. Camiye gelenlerden Ali Polat, caminin namaz kılınamaz halde olmasına üzüldüğünü belirterek, \"Çok eski bir cami. Buraya namaz kılmak için geldik, malesef namaz kılınamaz durumda gördük. Çok üzgünüz. Tabi devletimiz buna misliyle karşılık verdi. Bu çevredeki vatandaşlar bu tarihi camiye çok duyarlılar\" dedi.

Mehmet Durguner ise caminin son halini görünce Fransızların işgalini hatırladığını ifade ederek, \"35 yıldır yurtdışında çalışıyordum, 4 yıl oldu döndüm. Geçen Cuma buraya geldim, bu harekat başladı. Buraya camiye bakmaya geldik, ne durumda olduğuna. Bize Fransızların işgalinde camilerimize saldırdıklarını hatırlattı. Onun için üzgünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz\" diye konuştu. Aşıt Mahallesi muhtarı Zeki Kırşanlıoğlu da, caminin biran önce onarılarak yeniden ibadete açılmasını beklediklerini kaydetti.

Görüntü dökümü

----------------------------------

- Tarihi Çalık Camisi

- Roket düşen yerler

- Camiden detay

- Kapıya gelen vatandaşlar

- Kilit vurulan cami kapısı

- Tabelası ve önündeki tarih yazısı

- Üzeri örtülen kubbe

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Burak EMEK-KİLİS-DHA)

(63 MB)

========================================================================

2)AK PARTİ\'Lİ KÜLÜNK: GAZİ MİLLET, GAZİ MECLİS, GAZİ LİDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \'gazilik unvanı\' verilmesi için Meclis\'e kanun teklifi sunan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, \"Tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin \'gazilik\' unvanıyla buluşması, yaşadığımız sürecin ağırlığını ve önemini anlatmak içindir. Bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider\" dedi.

Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği tarafından \'Dostlar Meclisi\' konulu söyleşi düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezi\'ndeki söyleşiye katılan AK Parti\'li Külünk, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'gazilik unvanı\' verilmesi için TBMM\'ye sunduğu kanun teklifi hatırlatılan Külünk, konunun dikkat çektiğinin belirtilmesi üzerine \"Ben de zaten dikkat çeksin, diye verdim\" dedi. Türklerin \'alp geleneği\'nden geldiğini belirten AK Parti\'li Külünk, gaziliğin de alplik olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: \"Gezi eylemlerinden bu yana yaşadıklarımıza bir bakın. Yaşadığımız hiçbir hadise, Türkiye\'nin tek başına iç dinamiklerinden ortaya çıkmış hadiseler değildir. Tamamı, dış güçlerin \'Erdoğan\'sız Türkiye\' ve ardından Türkiye\'yi teslim almak, kuşatarak, kontrol altına almak hedefindedir. Dolayısıyla biz, aslında cephe mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz, bir işgal girişimi. 15 Temmuz gecesi, o kalkışma hedefine ulaşsaydı Türkiye, bir iç savaş noktasına gelseydi Türkiye\'nin birtakım güçler tarafından işgal planının olduğunu biliyor musunuz? Bunu bildiğimize göre, o gece ayağa kalkan milletimize ne dedik? \'Gazi millet\' dedik. Parlamentoya \'Gazi Meclis\' dedik. Tarih boyunca mücadeleleri kimlerle veriyoruz? Millet ve liderleriyle veriyoruz. O zaman gazi millet, gazi Meclis. Peki o mücadelenin lideri kim? Sayın Erdoğan.\" dedi.

\'GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA\'YA KIYAS DEĞİLDİR\'

Teklifinin, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'gazilik unvanı\' ile kıyas olmadığını vurgulayan AK Parti\'li Külünk, \"Gönül isterdi ki Gazi Mustafa Kemal Paşa\'dan sonra Türkiye, hiçbir şekilde iç ve dış tehdide maruz kalmasaydı; ama ne görüyoruz? Gazi Mustafa Kemal Paşa\'dan sonra da Türkiye\'ye, dışarıdan kuşatma ve tehditlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin \'gazilik unvanı\' ile buluşması, aslında yaşadığımız sürecin ağırlığını ve son derece önemini anlatmak içindir. Ben, bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider\" dedi.

Görüntü dökümü

--------------------

-Külünk ile röp

-Salondan detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

===========================================================================

3)TIR\'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Dağkent mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 42 yaşındaki Mesut Köksal idaresindeki 06 GGG 18 plakalı otomobil Murat Zehir idaresindeki 15 SK 998 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Köksal, Hatice Köksal (62), Leyla Köksal (39), Ülkü Sena Köksal (7) ve Büşra Köksal (25) yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM\'in İstanbul istikametinde trafik bir süre 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Yaralıya olay yerinde ilk müdahale

-İtfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin çalışmaları

-Kazaya karışan araçlar

-Yol durumu

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

(118.8 MB)

======================================================

4)TRABZON\'DA \'CEPHANELİK\' TARTIŞMASI

TRABZON\'da Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' olarak adlandırılan tarihi kulenin imara açılan çevresinde yeşil çatı sistemiyle yapılacak olan proje tartışmalara neden oldu. İşletme sahibi Ahmet Sarı, tarihi yaşatmak amacıyla yürüttükleri projeyi savunarak \"Bu proje kentte bir model olacak. Bu tarihi mekânlar, çeşitlenmediği müddetçe ayakta kalma şansı yok\" dedi. Boztepe Mahallesi\'nde 2000\'li yıllarda başlatılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekânlarından biri olan Cephanelik\'in yanında bulunan alanın imara açılarak, burada restoran ve kafe işletmesinin yer alacağı yapının oluşturulmak istenmesi amacıyla başlanan inşaat tepkilere yol açtı. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayan birçok kişi, paylaşımda bulunarak yapının tarihi yapının dokusunu bozacağını öne sürdü. Tepkilere neden olan ve tartışma yaratan proje hakkında işletme sahibi iş adamı Ahmet Sarı basın toplantısı düzenledi, ortaya atılan iddialara cevap verdi.

\'YAŞANMIŞLIK BİLİNMEDEN TARİH OLMAZ\'

Projeyi görmeden bazı kişilerin hakarete varan eleştirileri ve tepkilerini hak etmediklerini, amaçlarının tarihi korumak ve yaşatmak olduğunu belirten Sarı şöyle konuştu:

\"Klavye kahramanları eminim internette en ufak araştırma yapmadılar. Buranın nasıl coğrafi yapısı var, burada kimler yaşadı, bu süreçte buranın etkileri nedir, burada yaşayan insanlara ve mahalleye, şehre katkısı nedir, büyük ihtimalle bunların hiç birinden bir haberdirler. Yaşanmışlık bilinmeden tarih olmaz. 21\'inci Yüz yılda yaşıyoruz. Uzayda bitki yetiştirilmenin hesabı yapılıyor. 600 metrekare alan çimlenir mi? onun hesabını yapıyoruz. İnsanlara hakaret ediyoruz. Biz haksızlık yapıp burayı sıradan bir yer yapamazdık. Bu sosyal alanda mutlaka etkinlikler olacak. Programlar olacak. Onun için çok amaçlı salon ve altında buranın daha bir dokusunu hissettirmek için restorantı buradan çıkardık. Bütün konuşulan, kargaşa çıkarılan bu. \'Rant\' diye bahsedilen bu. Projeyle bu alanda o eski fotoğraflarda yer alan karakol binası da yapılacak. Bu proje Trabzon\'a model oluşturacak. Proje tamamlandığında beni, ortaklarımı ve dostlarımı hayırla yad edeceksiniz\"

\'ÖN YARGILARI BİR KENARA BIRAKALIM\'

Tarih yaşatılması için insanların bu alanlara gelmesi gerektiğine de işaret eden Sarı şunları söyledi:

\"Bu tarihi mekanlar, yaşatılmadı var olmadığı, çeşitlenmediği müddetçe ayakta kalma şansı yok. Durabilseydi 90 yıl önce bunu başarırdı. Tarihi yapının yaşayabilmesi için insanın gelmesi lazım. Bu yazanların hepsinin buraya gelmesi lazım. O yazanların hiç biri bu tarihe destek vermek için ne bu taşa dokunmuştur, ne de başka bir şey yapmıştır. Burada yaptıkları tek şey şu: burayı en çirkin nereden fotoğraflarım diye bunun uygulamasını yapmak. Bunlar bu şehrin ihanetçileri, meczuplarıdır. Lütfen ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Nefsimizle değil mantık ve bilimle yola çıkalım. Bilim tarihtir. Tarih burada bunu söylüyor. Onları incelerseniz ön yargılardan kurtulursunuz. Evet, eleştiri olacaktır. Küfürden uzak, daha samimi bir hale dönüştürülebilirö

\'YAPI YEŞİLLE KAPLANACAK\'

Bahse konu inşaat aşamasında olan projeyle ilgili bilgiler veren Sarı, beton yapının yeşille kaplanacak bir sistemi uygulayacaklarını kaydederek şöyle dedi:

\"Ben 27 Nisan\'da burayı neticelendirmeyi planlıyorum. Buranın kurucu ortak arkadaşlarımızdan birinin çocuğunun düğününü yapacağız. Doğa tamamen doğal çim olacak. Suni olmayacak. Bu alan 3 metreye kadar ağaç bitecek bir sistemle yapılıyor. İhtiyaçlar neden doğar. Zaruretten doğar. Ben inancım şu. Ben şehre çok özel şey yapıyorum. Takdir görmeyi bekliyorum. Kimin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor. Benim için netice 3 ay sonra bunun ne olacağı. Yapı tamamlandığında son derece estetik olacak. Bu çalışmalar da kentte yaygınlaştırılması adına örnek olacaktır\"

11 milyon liraya mal olacak olan ve yeşil çatı sisteminin uygulanacağı yapı, 4 aylık bir çalışmayla tamlanarak hizmete açılacak.

TRABZON CEPHANELİK YAPISI

Trabzon\'da, 14\'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir dönem cephanelik olarak kullanılan tarihi kule, restore edilerek turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak da bilinen, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonuna bir grup iş adamı tarafından Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle 2000\'li yılların başında başlanmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak 2010\'da turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında iç içe geçmiş iki daireden oluşan kulenin iç bölümü dört, dış bölümü ise üç katlı olarak inşa edilmiş. Batı kısmında karakol binası da bulunan yapı, 1916-1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak ta kullanılmıştı.

Görüntü dökümü

----------------------

-Cephanelik binası detayları

-Proje detayları

-İşletme sahibi

-Ahmet Sarı açıklaması

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON(DHA)

================================================================================

5)BURDURLU MUHTARLAR AFRİN OPERASYONUNA KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

BURDUR Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ve dernek üyesi bir grup muhtar Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü operasyona katılmak için Burdur Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Askerlik şubesi önünde muhtarlar adına açıklama yapan Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik, Afrin operasyonuna katılmak için gönüllü olduklarını söyledi. Merkez ve köylerden derneğe üye 15 muhtarın kendisiyle beraber operasyona katılmak için gönüllü olduğunu belirten Sami Çelik, \"Ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali, ezanı ve bayrağımızı yüceltti. Hilal, ezan, bayrak inşallah bu necip milletin omuzları üstünde yücelmeye devam edecek\" dedi.

Sami Çelik, Burdur muhtarlar olarak görev verildiği anda Afrin operasyonunda göreve hazır olduklarını kaydetti. Sami Çelik ve beraberindeki muhtarlar Fetih suresinin okunması ve dua edilmesinin ardından askerlik şubesine talep dilekçelerini verdi.

Müezzin Osman Dinç de dilekçeye imza atarak gönüllü olmak istediğini söyledi.

Görüntü dökümü

-----------------------

- Muhtarların Dileçeyi imzalamaları

- Sami Çelik\'in açıklaması

- Fetih suresinin okunması, Dua edilmesi

- Detay

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

190 MB /// 03.10\"

===================================================

6)OĞLU İLE AFRİN\'E GİTMEK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

BOLU\'da pazarcılık yapan 52 yaşındaki Adalet Karadayı, oğlu ile birlikte Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı\' harekatına destek vermek isteyen pazarcı esnafı Adalet Karadayı, oğlu 27 yaşındaki Mecit ile birlikte operasyona katılabilmek için askerlik şubesine dilekçe verdi. Adalet Karadayı Afrin\'e gidebilmek için can attığını ifade ederek, \"Ben Afrin\'e gitmek istiyorum. Annem beni bu vatana feda olsun diye ne zor şartlarda büyüttü. Ben de evlatlarımı çok zor şartlarda büyüttüm, bu vatana kurban olsun diye. Ben vatanım için askerlerin önünde kalkan olmak istiyorum. Vatanımı, ülkemi, Türk askerlerini çok seviyorum. Bütün anne babaların benim gibi düşündüğünü görüyorum. Televizyonda bir teyzemizin kurban kestiğini izledim. Ben de evlatlarımı vatanımıza, milletimize kurban vermek istiyorum\" dedi.

Çocuklarını seve seve şehit vermeye hazır olduğunu söyleyen Adalet Karadayı, şöyle devam etti:

\"Askere gitmek için dilekçe verdim. İki oğlum var, çocuklarımı da askere göndermek istiyorum. Çok mutluyum, inşallah kabul olur. Dünyanın en mutlu adamı olurum. Seve seve evlatlarımı şehit vermeye hazırım. Çünkü vatan olmadan evlat olmaz, vatan olmadan anne olmaz, baba olmaz, kardeş olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Eşim, çocuklarım, kardeşlerim vatana kurban olsun\"

Mecit Karadayı da babası ile birlikte vatan için her yere gideceğini ifade ederek, \"Millet olmadan, bayrak olmadan, ezan olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim canımız vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza helal olsun. Biz hazırız, ne zaman çağırırlarsa, ne zaman isterlerse her zaman hazır kıtayız. Biz komandoyuz\" diye konuştu.

Eşine ve oğluna destek olan Seyfinaz Karadayı ise, \"İki oğlum var. Eşim ve iki oğlumu vatanımız ve milletimiz için Afrin\'e göndermeye razıyım. Göndermek istiyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Askerlik Şubesine gelişleri

-Röportajlar

-Detaylar

(381.2 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

============================================================

7)TEKNOLOJİYE 600 YILLIK YÖNTEMLE DİRENİYORLAR

MANİSA\'nın zeytin üretimiyle ünlü Akhisar ilçesinde 72 yaşındaki Ahmet ve Cemile Yoldaş çifti, zeytinyağı elde etmek için atalarından öğrendikleri yöntemi sürdürüyor. Ayak ile zeytinyağı sıkma tekniğini terketmeyen Yoldaş çifti, bu şekilde elde edilen yağın daha lezzetli olduğunu söylüyor.

Akhisar\'ın kırsal Başlamış Mahallesi\'nnde yaşayan Ahmet ve Cemile Yoldaş çifti kendi bahçelerinden topladıkları zeytinlerden, zeytinyağı fabrikalarının atası olarak bilinen yöntem zeytinyağı üretiyor. Atalarından öğrendikleri yöntemleri kullanan 72 yaşındaki çift, toplanan zeytinleri önce kazanlarda pişirdikten sonra ambarlarında 2-3 hafta bekletiyor. Daha sonra da bekleyen zeytinler büyük bir keseye konulduktan sonra tahta kasaya yerleştiriliyor. Tahta kasada kesede bekleyen zeytinleri çiğneyen Ahmet Yoldaş, çıkan yağları süzerek zeytin yağını elde ediyor. Sadece kendileri için zeytinyağı üreten Yoldaş çifti, atalarından miras olan bu yöntemi teknolojiye direnerek bu zamana kadar bırakmadı. Ahmet Yoldaş, \"Babadan kalma yöntemleri sürdürüyoruz. Zeytinleri pişirip 2-3 hafta ambarda bekletiyoruz. Çuvalın içinde ezerek kese yağı yapıyoruz. Bu işlem 4-5 gün sürüyor. Bu şekilde kendi ihtiyacım kadar üretiyorum. Çoluğum çocuğum yardım ediyor. 600 yıllık yöntemle bu işimizi devam ettiriyoruz. Her düzenimiz babadan kalma\" dedi.

Ahmet Yoldaş\'ın eşi Cemile Yoldaş da, geleneksel yöntemle elde ettikleri zeytinyağının tadınının farklı olduğunu belirtip, \"Esas zeytin yağımızın, geleneğimiz göreneğimiz atamızdan bırakılan bizim mekanizmamız budur. Fabrika olmadığı için yaptığımız eski işlemler. Bunu devamlı sürdürmek zorundayız. Bırakamayız. Bunu yemeğe alıştık. Bu yağı kendimiz yemek için üretiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Eski yöntemle zeytinyağı çıkartılmasından görüntü

-Zeytin bahçesinden görüntü

-Geleneksel yöntemle zeytinyağı çıkartan Ahmet Yoldaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

=========================================================================

8)AMASYALI GENÇTEN ANLAMLI ŞİİR

AMASYA\'da yaşayan 23 yaşındaki Abdullah Coşkun, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için \'Afrin\'in Yiğitleri\' adlı şiir yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatına, Amasya\'da meyve alım satım işi yapan Abdullah Coşkun, anlamlı bir şiir yazarak destek verdi. Türk ordusunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı anlatan \'Afrin\'in Yiğitleri\' adlı şiiri ile askerlerin yanında olduğunu söyleyen Coşkun, Türk bayrağı, Afrin Zeytin Dalı Harekatını anlatan poster ve yazdığı Afrin\'in yiğitleri şiiri ile Türk milletini birlik ve beraberliğe çağıran Coşkun, yöreye özgü olan misket elmalarından da Afrin yazarak dua edip şunları söyledi:

\"Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olarak Afrin\'de mücadele eden ordumuza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hitafen bir şiir yazdım. Bunu yüce Türk milletiyle paylaşmak istiyorum. \'Mazluma dua olur döker, namerde Azrail olur çöker, sanmayın namlularından kurşun seker, yaşasın Afrin operasyonuna giden askerler. Halkın gönlünde halay çeker, yoksula, garibana yardım eder, kendi yer gerekirse ekmek, soğan, halkın her zaman el üstünde tutan Recep Tayyip Erdoğan. Doğrudan şaşmaz, hep doğruları söyler, yedi cihanda reisliğini herkes över, her şeyi Allah\'tan ister, Recep Tayyip Erdoğan\'.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Türk bayrağı ve Afrin operasyonu için hazırlanan posterlerden detay

- Abdullah Coşkun\'dan posterle önünde rabia ve ülkücü işareti detay

-Cumhurbaşkanı ve Afrin\'deki askerler için yazdığı şiirden detay

-Afrin yazılı misket elmalarından detay

-Röportajlar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

(385 MB)

========================================================================

9)ÇELİKHAN\'DA KAR, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçedeki kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerlediği ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle bağlı köy yollarının ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri iki greyder ve bir kepçe ile yol açma çalışmalarına sürdürüyor. Çelikhan- Malatya ve Çelikhan- Adıyaman karayollarında bazı noktalarda kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.

Görüntü dökümü

-----------------------

- Kar yağışı

- Araçların güçlükle ilerlemesi

- Vatandaşlardan röportaj

- Genel ve detay görüntüleri

( Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

(135 MB )

================================================================

10)AHISKA TÜRKLERİ, BİTLİS\'TE LOKANTA AÇTI

BİTLİS\'in Ahlat ilçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla 2 Haziran 2016 tarihinde yerleştirilen Ahıska Türkleri, KOSGEB destekli olarak ilçede \'Ahıska Sofrası\' ismiyle lokanta açtı. Yöresel yemeklerin yapıldığı lokanta, büyük ilgi gördü.

Lokanta sahibi Sevilay Tayfur, ilçenin zengin kültürüne renk katmak için bu işe başladıklarını söyledi. Tayfur, \"Cumhurbaşkanı\'mıza, valimize, kaymakamımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Onların sayesinde lokantayı açtık. 15 gündür çalıştırıyoruz. Çok memnunuz. Gelen müşterilerimizden de memnunuz. Ahıska yemekleri çıkarıyoruz. Mantı, pilav, hinkal çorbası, borş çorbası, oliviye salatası, lahman çorbası, Özbek pilavı, peynir şuşlama gibi Ahıska yemekleri servis ediyoruz. Yemeklerimizden tadanlar da memnun kalıyorlar\" dedi.

Ahlat\'ta oturan Necati Aktekin ise 1864 yılındaki \'Kafkas sürgünü\' ile Bitlis\'e geldiklerini belirterek, \"Biz de Kafkas göçmeniyiz. Zamanında bize bağrını açan Ahlat, şimdi de Ahıska Türklerine bağrını açtı. Ahıskalı vatandaşlarımızın açmış oldukları \'Ahıska Sofrası\', gerçekten çok lezzetli yemekler çıkarıyor. Özellikle Ahlatlı hemşehrilerime hinkal çorbası ve mantıyı tatmalarını öneririm. Buradaki bu değişik tatlara vatandaşlarımız da baksınlar. Bu güzel yemeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Lokantanın dış görüntüsü

-Müşterinin lakantaya gelmesi ve sipariş vermesi

-Lokantada hazırlanan yemekler

-Yemeklerin servis edilmesi

-İşyeri sahibi ile ropörtaj ve detaylar

-Lokantaya gelen Necati Aktekin ile röportaj

Haber-Kamera:Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis) (DHA)

======================================================================

11)KAYAK MERKEZİ\'NDE NEFES KESEN TATBİKAT

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın Tavas ilçesi Bozdağ\'daki Kayak Merkezi\'nde yaptığı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği, 25 metre yükseklikteki kabin içinde mahsur bir kişi vatandaş, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Pamukkale\'den sonra kentin ikinci beyazı olarak adlandırılan Denizli Kayak Merkezi\'nde olası olumsuzluklara karşı güvenlik önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Mekanik tesislerdeki halat gerginliklerinden kabin içi güvenlik ve otomasyona kadar tüm sistemlerin düzenli olarak bakımlarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, tesiste uyguladığı güvenlik tedbirleriyle dikkat çekti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından organize edilen tatbikat kapsamında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen senaryo uygulandı. Senaryo gereği, 25 metre yüksekliğindeki kabin içerisinde mahsur kalan yolcu, itfaiye ekipleri tarafından güvenle tahliye edildi. Eğitim tatbikatına, özel olarak eğitilen 10 personel katıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, beğeni topladı.

Görüntü dökümü

----------------------

- Tatbikattan görüntü

- Senorya gereği mahsur kalanların kurtarılmadı

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

===============================================================================

12)SİVAS\'TA ÇOCUKLARIN KIZAK KEYFİ

SİVAS\'ta yarı yıl tatili fırsat bilen çocuklar kızak, poşet ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Sivas\'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kentteki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sivas\'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine gitme imkanı bulamayan çocuklar mahallelerinin çeşitli bölgelerinde eğimli alanlarda kendi imkanları ile kayak keyfi yaptı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar yanlarında getirdikleri el yapımı kızak, poşet, bidon ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.

410 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bu arada kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 410 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 12, ilçelerden Akıncılar\'da 5, Altınyayla\'da 6, Divriği\'de 59, Doğanşar\'da 26, Gemerek\'te 20, Gürün\'de 50, Hafik\'te 15, İmranlı\'da 36, Kangal\'da 40, Suşehri\'nde 14, Şarkışla\'da 43, Ulaş\'ta 4, Yıldızeli\'nde 45, Zara\'da 35 olmak üzere 410 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Mahalle aralarından görüntüler

-Kendi imkanları kayan çocuklar

-Yaşanan küçük çaplı kazalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(187 mb)

=======================================================================

13)AMATÖR MAÇTAKİ KAVGALARA BİR YENİSİ EKLENDİ

Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı.

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı

Ostimspor\'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yönetici, rakip takım antrenörüne tokat atınca saha karıştı.

Ankara 19 Mayıs Tesisleri içindeki sentetik çim sahada maç sonu hakemlerin soyunma odasına gitmelerinin ardından ligde küme mücadelesi veren Tunç Altındağspor yöneticisi İsmail Duyar, Ostimspor antrenörü Süleyman Mersin\'e tokat attı. Daha sonra ise iki takım oyuncuları tekme tokat kavga ettiler. Kavgada yaralanan 4 sporcu hastanede ayakta tedavi görerek taburcu oldu.

Amatör maçlarda güvenlik için bulunan emniyet güçlerinin bu maçta olmaması kavganın büyümesine neden olduğu belirtilirken, 24 Ocak Çarşamba günü oynanan bu karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever ise maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------:

- Amatör kameraya yansıyan kavga detayları

- Görüntüleri çeken kişinin kaygayı da bir spiker edasıyla anlatması

Ercan ATA - ANKARA / DHA