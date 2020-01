DHA YURT BÜLTENİ-9

Adıyamanlı gazilerden \'Zeytin Dalı Harekatı\' için gönüllü askerlik başvurusu/EK

SURİYELİLER DE BAŞVURDU

Adıyaman\'da, çadır kentte kalan bir grup Suriyeli sığınmacı da askerlik şubesine gelerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için dilekçeyle başvuruda bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubene gelen Suriyelilerden Mahmut El Hüseyin, \"Biz, hepimiz hazırız. Bizi askere alacaklarsa biz, Türkiye\'nin emrindeyiz. Şimdi hemen alsınlar\" dedi.

Suriyeliler, askerlik şubesine dilekçe verdikten sonra bir süre Arapça slogan atıp, bölgeden ayrıldı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

============================================

Malatya\'da Suriyeliler silah altına alınmak için başvurdu

Malatya\'da bir grup Suriyeli sığınmacı, Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Malatya\'da barınan 30 Suriyeli, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi. Dilekçelerini askerlik şubesine verenlerden Suriyeli Mahmut El Ali, Afrin\'e destek vermek için silah altına alınmak istediğini söyledi. El Ali, arkadaşlarıyla Suriye\'ye dönmek istediğini belirterek, \"Biz geldik destek için, lazımsa inşallah destek için hazırız her vakit. Biz istiyoruz ki PKK\'dan, YPG\'den temizlensin Afrin. İnşallah milletimiz dönsün kendi toprağına, biz inşallah geri döneriz topraklarımıza. Önceliğimiz önce vatan, sonra sizlersiniz. Biz isteriz ki toprağımıza dönelim. Biz çok teşekkür ediyoruz Türk askerlerine\" dedi. Ragıp Şaban ise, silah altına alınarak ülkesi için savaşmak istediğini ifade ederek, \"İnşallah oralar düzelecek. Türk askerlerine Allah yardım etsin. Allah yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun\" diye konuştu. Suriye\'nin Humus kentinden 5 yıl önce Malatya\'ya gelen Rami Hasan da Türk askerlerine dua ederek, \"Bir an önce herkes evlerine dönmek istiyor. Bizlere ne kadar evlerini açsalar, evimiz altında olsa burada kimsenin vatanı gibi yok. Biz bunların temizlenmesi için çok destek verdik. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye\'ye, milletine ve herkese. Türk askerinin Allah yardımcısı olsun. Bir an önce bizi evlerimize döndürsünler\" diye konuştu. Öte yandan, Malatya Askerlik Şubesi\'ne 100\'ün üzerinde Suriyelinin silah altına alınmak için başvuru yaptığı belirtildi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

============================================

Akşener: Beli çökertilmiş denilen ordu Türkiye\'yi kurtarıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \'Zeytin Dalı\' operasyonunun siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, \"Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi, çok konuşmayacaksınız. İkincisi, askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü, her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni, hem Türkiye\'yi kurtarıyor\" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Meral Akşener, ilk olarak merhum iş adamı İzzet Baysal\'ın mezarını ziyaret etti. Akşener daha sonra parti binası önünde toplananlara hitap etti. Akşener, Afrin operasyonunu sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, \"Ordumuz bir müdahale için Afrin\'de. Biz Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz yanındayız, desteğiyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimizi, peygamberimize komşu kılsın. Allah, şehitlerimizin anne ve babalarına sabır versin. Kınalı kuzularımıza hiçbir zayiat vermeden, tırnaklarının ucu kırılmadan başarıyla zaferle ülkemize geri dönmelerini nasip etsin\" dedi.

Müdahalede geç kalındığını ifade eden Akşener, \"Geç kalınmış bir müdahaleyi şanlı ordumuz yerine getiriyor. Biz elbette bu harekatın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Tüm siyasi farklılıklara rağmen milletimizin ordusuna yanında olduğumu göstermeliyiz. 15 Temmuz sonrasında milli beraberlik sağlandığına, milletimizin her zor zamandaki gibi ferasetini koruyarak beraber olduğuna gördüğümüze göre bizi yönetenlerin görevi ergenler gibi, ergen tripleri gibi çemkirmek yerine bu milli beraberlik ruhunu yaşatmaktır. Dolayısı ile biz ordumuzun muzaffer olması için biz iktidara ne yapması gerektiğini söylemekle yükümlüyüz. Çünkü devleti yönetmek için ciddiyet, ehliyet ve samimiyet gerekiyor\" diye konuştu.

YAKIN ZAMANDA TRUMP DA ALDATACAK

Hükümeti eleştiren Meral Akşener, \"Oraya bugün bu harekatı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz. Bu kadar aldanmak olur mu? İnsan biraz utanır. Cumhurbaşkanısın, Ak Parti Genel Başkanısın her şey oldun. Kanun Hükmünde Kararnameler ile kar lastiğine bile karar veriyorsun ama sürekli aldatılıyorsun. Apo aldattı, FETÖ aldattı, PKK aldattı, Obama da şimdi aldatmış. Putin bir ara aldattı. Merkel de aldattı. Aldatmayan adam yok. Aldatmayan kişi yok. Sonuç itibari ile muhtarlarla yapılan konuşmada gördük ki Obama da aldatmış. Şimdi Trump geldi. Trump\'a reis dediler. Yakın zamanda Trump da aldatacak. Siz nasıl bir ciddiyetsiz devlet yönetimine sahipsiniz\" dedi.

\'MÜDAHALEYİ SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEYECEKSİNİZ\'

Akşener, Afrin\'de TSK personeline tüm imkanların sağlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Şimdi Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi, çok konuşmayacaksınız. İkincisi, askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü, her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni, hem Türkiye\'yi kurtarıyor. Askerlerimiz, Allah\'ın izni ile muzaffer olacak. Onlara her türlü imkanlar sağlanmalı. El Bab\'ta aç kaldı çocuklarımız. Burada her türlü imkanı seferber edeceksin. Az konuşacaksın. Diplomasinin her türlü imkanını kullanacaksın. Parantez kapattım dediğin Cumhuriyet tarihine bakıp, neler yapılmış örnek alacaksın ve diplomaside uygulayacaksın\"

\'GAZİLİĞİ MİLLET VERİR\'

Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \'Gazilik\' ünvanı verileceği ile ilgili çıkan haberlerle ilgili, \"Gazilik er meydanlarında yapılır. Birinci Mahmut, Tebriz\'i aldı onun için gazi oldu. Doğru diyor. Peki Sayın Erdoğan nereyi aldı? Sayın Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi\'nin yerini değiştirdi. Toprak kaybettik, toprak. Yunanistan 18 daha fazla adaya el koydu. Dışişleri Bakanı çıktı, işgal var ama bizim dönemimizde yok dedi. İşgal meşrudur dedi. Eğer buna rıza gösteriyorsanız toprak kaybettiniz. Nereye gazi? Sonra meclise getirmene gerek yok ki. Meclisin kıymeti mi kaldı? Kar lastiğini bile kanun hükmünde karar ile getiriyorsunuz. Bunu da hemencecik getirsinler, Sayın Erdoğan imzalayıp kendi kendine versin ama gaziliği millet verir. Korkum, endişem şudur. Eskiden parayla seyitlik satarlardı, şimdi kanun hükmünde karar ile şehitliği yerine getirecekler diye aklım çıkıyor. Sayın Erdoğan\'a gazilik vermek yerine, gazi sayılmamış çocuklarımız var. Kardeşim onların hakkını ver hakkını. Bizim aramızda terör gazimiz parti üyemiz var. Hüseyin gibi pek çok kardeşimiz var. Hüseyin kardeşim gazi sayılıyor ama gazi sayılmayan pek çok kardeşim var. Önce onların derdini çöz. Bu nasıl bir kibirdir, bu nasıl bir nefistir? Doymuyor ya doymuyor. Gazilikten sonra ne gelecek merakla bekliyoruz\"

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===========================================

İstinat duvarı çöktü, hastane yolu ulaşıma kapandı

Trabzon’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yol, duvarın çökmesiyle ulaşıma kapandı. Taş ve toprak yığınıyla kaplanan yolda, iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Kaşüstü Mahallesi’nde, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapımı devam eden 600 konutluk inşaata ait binanın istinat duvarı, kentte etkili olan yağış sonrası aniden çöktü. Duvarın çökmesi ile taş ve toprak yığınıyla kaplanan hastane yolu, araç trafiğine kapandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulansla polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye yaklaşık 350 metre uzaklıkta meydana gelen olayda yaralanan olmazken, kapanan yol ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun açılması için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Hastaneye gidecek olanlar ise kapanan yolu yürüyerek, geçmek zorunda kaldı. Çalışmaların sürdüğü bölgede, bazı araç ve otobüs sürücülerinin de taş ve toprakla dolan yolun açık kalan kısmından ilerlediği görüldü. Yolun kapanmasıyla bölgeden yaya olarak ilerleyen bazı vatandaşlar da tehlike olmasına karşın cep telefonuyla çöken duvarı görüntülemeye çalıştığı, bazı kişilerin ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalıştığı dikkat çekti.

\'PARAYI VEREN KATI ATTI\'

Olay sırasında hastaneye gitmekte olan bir hasta yakını Necdet Usta, bölgede çarpık ve denetimsiz yapılaşmanın olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:\"Aracımla hastaneye giderken trafiğin tıkandığı, yayaların yollarsan yürüdüğünü gördüm. Ne olduğu bakmak için araçtan indiğimde yeni yapılmakta olan yapımı süren çok katlı binalara ait istinat duvarının yıkıldığını gördüm. Yaklaşık 20 metre yükseklikte duvar yola yıkıldı. Nasrettin hocanın dediği gibi, ‘Parayı veren düdüğü çalar’ misalinin en basit örneğini burada görüyoruz. Parayı veren katı attı, binasını yükseltti. Denetim, ruhsat yok. Buna nasıl iştir. Fizibilite çalışmaları yok. Toprağın burada kayma riskine bakan yok. Buradan yukarı adeta gökdelenler dikildi. Buranın alt yapısını az kalsın insanların üzerine düşecekti. Burası hastane yolu böyle bir rezalet hiçbir yerde yok. Türkiye’den başka hiçbir yerde bu manzarayı göremezsiniz. Muz Cumhuriyetinde bile böyle rezalet yoktur. Belirli kriterler göze alınmadan bu yapılara izin verildi. Sonuç ise kaçınılmaz oldu.\"

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

===========================================

Bodrum\'da şiddetli rüzgar olumsuzluk yarattı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı etkisini arttıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Asırlık ağaçları devrilirken, balıkçı tekneleri battı.

Bodrum\'da dün (çarşamba) akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler, battı. Bodrum- Datça ve Bodrum İstanköy (Kos) seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Gümüşlük Mahallesinde denizin renginin aniden değiştiği görüldü. Masmavi denizin birden kahverengiye büründü. Güllük\'ten İsrail\'e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Açıkdenizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

==============================================

Bolu\'da TOKİ sayesinde 56 kişi ev sahibi oldu

BOLU\'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen toplu konut projesi kapsamında çekilen kurada 56 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı.

TOKİ ve AİBÜ işbirliği ile Kürkçüler Mahallesi mevkiinde yapılan TOKİ konutları için kent merkezindeki bir otelde konut alma ve konut belirleme kurası çekildi. Kura çekimine ev sahibi olma umuduyla TOKİ\'ye başvuran 66 kişi katıldı. 4+1\'lik 32 konut projesine 28 kişi başvururken, 3+1 24 konut projesine 38 kişi başvurdu. 4+1\'lik projede artan 4 konut için kurada adı çıkmayan 14 kişi için yeniden çekiliş yapıldı. Bolu 4\'üncü noteri eşliğinde çekilen kuralar sonucunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun başta olmak üzere toplam 56 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı. TOKİ\'nin kurasıyla ev sahibi olmaya hak kazanan Muzaffer Düger, \"Daha önce evim yoktu. İlk kez ev sahibi oluyorum. TOKİ\'nin özellikle yatay mimari, yatay konsept konusunda örneklerinden biri olacak\" dedi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)