DHA YURT BÜLTENİ-9 

HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI, UÇAK İÇİN KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI (EK)

1)UÇAK DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkan uçak için saat 04:00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmalarında kurulan 500 ve 350 tonluk 2 vinç, titiz bir hazırlığın ardından 10 saat sonra harekete geçirildi. Vinç tarafından yerden az bir mesafe kaldırılan ve bağlı olduğu halatları test edilen uçak yeniden yere bırakıldı. Bir süre sonra yeniden kaldırılan ve altındaki çamur itfaiye araçlarının sıktığı su ile temizlenen uçak son güvenlik kontrollerinin ardından vinçlerle kanat ile ön ve arka kısmından bağlanan halatla havaya kaldırıldı. Bulunduğu yerden alınan uçak pistte indirilecek.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Ortahisar Kaymakam\'ı Numan Hatipoğlu da çalışmayı izledi.

VATANDAŞLAR ATEŞ YAKTI, ÇALIŞMAYI İZLEDİ

Uçağın kaldırılması ile ilgili yürütülen kurtarma çalışmalarını vatandaşlarda ilgiyle izledi. Yol kenarında tel örgüler arkasından, üst geçit üzerinden ve yamaçlardan çalışmaları izleyen vatandaşlardan bazıları üşüyünce ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Hüseyin Köksal adlı vatandaş çalışmanın uzaması üzerine ısınmak için ateş yaktıklarını belirterek \"Uçağın nasıl kaldırılacağını merak ediyoruz. Gerekirse yardıma gidebilirizö dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi gecesi saat 23.26\'da Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile 24 dakikada tahliye edilebildi. Kaza ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TRABZON HAVALİMANI

1957 yılında hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye\'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları içinde yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğu, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulun havalimanı orta ebatlı uçakların inmesine uygun ICAO standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanından İstanbul-Ankara ve Adana\'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli Havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım Havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanına her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş-kalkış yapıyor.

Görüntü dökümü

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Uçak havadayken yeni DRONE görüntüleri

Uçağın kurtarılması denizden detaylar

Karadan kurtarma detayları

Vatandaşların ateş yakması

Vatandaşalrla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON-DHA

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2)AFRİN\'İN KÖYLERİNDE BEZ PARÇALARI İNDİRİLDİ



HATAY\'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı olan YPG\'nin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Karababa, Meydanko köylerinde herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

Sınırın sıfır noktasından çıplak gözle görülen köylerdeki sessizlik sürüyor. Bazı binalarda daha önce asılan terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ise indirilmesi dikkat çekti. Afrin\'i karşıdan gören Hassa ilçesinin sınır hattına da askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Suriye tarafında, Afrine bağlı köyler

-Sınır boyu duvar

-Askeri araçlar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Kasım NARCI/Faruk KAHRAMAN(HATAY),(DHA)

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TÜRK VE YUNAN BOTLARI ARASINDAKİ HAREKETLİ ANLAR KAMERADA (EK)

3)FIRTINADA SESSİZLİK

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında dün (çarşamba) yaşanan hareketlilik, kötü hava koşullarının da etkisiyle bugün görülmedi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınanın hakim olduğu bölgedeki dalgaların yüksekliği ise 4 metreyi aştı. Sahil güvenlik botlarının denizdeki olumsuz hava yüzünden bağlı bulundukları limanlarda konuşlu oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kardak\'ta fırtınadan görüntü

- Kayalıklardan görüntü

- Yalıkavak Limanında demirli bulunan Türk sahil güvenlik botları

- Yunan botu ile gerginlik yaşayan Köyceğiz isimli botun genel detay görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)BODRUM\'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VURDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu sabah etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı felç etti. Feribot seferleri iptal edildi, iskeleler parçalandı, kayıklar battı. Bodrum\'da bu sabah erken saatlerde başlayarak açık denizde saatteki hızı 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum- Datça, Bodrum- İstanköy (Kos) ve İstanköy (Kos)- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Açık denizdeki dalga yüksekliğinin 4 metreyi aştığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı uyarılar yaparak, teknelerin denize açılmamasını istedi. Bodrum Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri de alarma geçti. Bodrumluların evlerinden dışarı çıkmasına engel olan fırtınada tabelalar devrildi, bazı işyerlerinin camları kırıldı. Turgutreis, Bitez, Yalıkavak sahilindeki işyerleri dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. 6 balıkçı kayığı battı, ahşap iskeleler parçalandı. Bazı evlerin güneş enerjilerinde hasar meydana gelirken, ağaçlar devrildi, şans eseri yaralanan olmadı. Yarın (cuma) akşam saatlerine kadar devam edecek olumsuz hava şartları için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Görüntü Dökümü

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- Fırtınadan denizden görüntü

- Sahil kesimlerindeki işyerleri

- Batan kayıklar, parçalanan iskeleler görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla) (DHA)

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5)DİKİLİ\'DE RÜZGAR, TEKNELERE ZARAR VERDİ

İZMİR\'in Dikili ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi, teknelerde maddi hasar oluştu.

Şiddetli rüzgar yüzünden oluşan kıyıdaki dev dalgalar, vatandaşları korkuttu. Sahildeki işyerlerinin masa ve sandalyeleri denize uçtu. Tekne sahipleri, geceden bu yana teknelerinin başından ayrılmadı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı Dikili Limanı\'nda yer kalmamasından dolayı, sahiplerinin Yakamoz Mevkii\'ne bağladıkları bazı balıkçı tekneleri ise zarar gördü. 15 teknenin battığı ve 2 tekne sahibinin yaralandığı belirtildi. Mendireği olmayan ve doğal tehlikelere açık olan yere mecburiyet karşısında teknelerini bağlayan balıkçılar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonuyla çekilmiş tekne görüntüleri

Haber- Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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6)BAKAN YILMAZ: 2019 YILININ SONUNA KADAR İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrencinin ikili eğitim aldığını belirterek, \"2019 yılının sonuna kadar

Türkiye\'deki ikili eğitimi kaldıracağız. Kaliteli bir eğitimin olmazsa olmaz unsurların biri ikili eğitimin kaldırılması\" dedi.

Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı\'na Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 81 ilden gelen imam hatip okul başkanları ve öğrencileri katıldı. Kaliteli bir eğitim için ikili eğitim kaldırılacağını söyleyen Bakan Yılmaz, \"Eğitime erişim imkanlarını artırdık. 1 milyon 300 bine yakın evladımızı taşıyoruz eğitime ulaşsın diye. Orta öğretimde de brüt okullaşma yüzde 100 olsun demişlerdi, koyduğumuz hedefin de üstündeyiz. 5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Oran ilköğretimde yüzde 57\'den yüzde 43\'e düştü. Ama Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar eğer Kocaeli\'yi çözersek inşallah, İstanbul da ondan sonra gelir Türkiye\'deki ikili eğitimi kaldıracağız. Neden ikili eğitimi kaldıracağız diyoruz, kaliteli bir eğitimin olmazsa olmaz unsurların biri ikili eğitimin kaldırılması da ondan. Yine orta öğretimde ikili eğitimde 891 bin öğrenci eğitim alırken, geçen yıl için söylüyorum 379 bine düştü. Oranı yüzde 36\'dan yüzde 7\'ye düştü\" dedi.

Ülkelerin gücünün eğitime sahip nitelikli insan gücünden geldiğini söyleyen Bakan Yılmaz, \"Bu ülkenin en iyi yatırımı beşeri sermayeye yapılan yatırımdır. Bilgi ekonomisine geçiş için beşeri sermayenin bu ekonomiye geçişi kolaylaştıracak şekilde yetiştirilmesi önemlidir. Ekonomi için eğitim önemlidir, demokrasinin gelişmesi de ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Çünkü kişilerin kendisi hakkında karar alabilmesi yine eğitimden geçmektedir. Bu doğrultuda insanımızın yaşam standartlarını her alanda yükseltmek için 10. Kalkınma Planında eğitim için hedefler konulmuştu. 2013 yılında konulan bu hedeflerin hemen hemen hepsine ulaşıldı. 10. Kalkınma Planı 2014 yılı ile 2018 yıllarını kapsıyor orada Milli Eğitim İhtisas Komisyonu\'nun raporunda önümüzdeki dönemin 2018 hedefleri hakkında bilgi vermek isterim. Eğitimde iller arası beşeri ve fiziksel altyapı farklılıkları azaltılmak istenmiş bugün bu hedefi hemen hemen yakaladık. Öğretmen doluluk oranı Doğu\'da yüzde 92, Güneydoğuda yüzde 90, eğer biraz daha açıklık varsa o da yüzde 80\'ler civarında olan Marmara\'da ve İstanbul\'da. Yine derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36\'dan 24\'e düşürdük. Hakkari\'de 22, Bitlis\'te 22 eğer biraz öğrenci sayısı fazlaysa o da İstanbul\'da yani bizden önceki dönemde Doğu ihmal edilmişken, yine her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük yatırımı Doğu\'ya yaptık. İller arasındaki beşeri ve fiziki alt yapı farklılıklarını azalttık. Belki de pozitif ayrımcılık yaptık desek yerindedir\" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: BÖLGEMİZDE DEVLETLER PARÇALANMAK İSTENİYOR

Gençlerin geleceği temsil ettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, \"Bu tür konuşmaları zaman zaman yapıyoruz. En heyecanlı hissettiğim anlar gençlerle bir araya geldiğimiz anlar. Sizler geleceği temsil ediyorsunuz. Elbette Dünya önemli bir dönüm noktasında, ülkemiz önemli bir dönüm noktasında. Böyle bir dönüm noktasında ülkemizin geleceğini elde tutan siz kardeşlerimiz dünyanın geleceğine de damgasını vuracak olan nesillersiniz. Genç kardeşlerimizle bir araya geleceğimizi öğrenince 3 günlük kamp kurultay olacağını duyunca bendeniz böyle sivil gelmeyi tercih ettim. Bakanımızın geleceğini son anda öğrenince biraz kontrpiyede kaldım. Yani maskeli baloya gidiyorsunuz hazırlanmışsınız ama herkes sivil, size büyük bir şaka yapılmış biraz öyle hissediyorum beni affedin. Zamanı tanımadan ne geleceğimizi kurabiliriz, ne de ayağı yere basan sürdürülebilir istikrarlı kararlar alabiliriz. Bugün ülkemiz kimisine göre bir kuşatma altında, kimisine göre bir çevreleme ile karşı karşıya, kimisine göre bulunduğumuz coğrafya şartları nedeniyle bizi hayati dönemeçlerle yüz yüze bırakıyor. Neticede bölgemizde devletler parçalanmak isteniyor. Yeni yapılanmalar oluşturulmaya çalışıyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan sınırlar tartışılıyor hale getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar kimlikleri, mezhepleri nedeniyle ayrıştırılmaya ve çatıştırılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar kadim değerlerimizi medeniyetimizi tamamen yok etmek üzerine tasarlanıyor\" dedi.

Erdoğan gençleri zor bir gelecek beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşlik iklimini yaşayamadığımız, yaşatamadığımız bu dönemeçte baktığımızda İsrail\'in güvenliğine yönelik strateji oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Maalesef İsrail\'in güvenliğinden anladıkları İsrail\'in çevresindekilerle barış içersinde eşit şartlarda yaşaması değil, başka ülkelerin, yani İslam ülkelerinin istikrarsızlaştırılması. Yani İslam ümmeti ne kadar karmaşa içersinde olursa, İsrail\'in o kadar güvende olacağını düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Selahattin Eyyübi\'nin kemikleri ne kadar sızlarla İsrail o kadar güvende olur zihniyetiyle karşı karşıyayız. Mekke ve Medine ne kadar güvende olmazsa İsrail o kadar güvende olur zihniyetindeyiz. Bu tüm dünyada barışı da tehdit eden zihniyetin kendisidir. Kudüs\'ün başkent olarak tanınması, Türkiye\'yi kuşatma çevreleme operasyonun bir parçası olarak geçmektedir. Müttefiklerimizle mücadele içersine, savaş içersine sokulmaya çalışıyoruz. Eskiden müttefikleri eleştirmeyen bir Türkiye vardı. Biz bunları aşarak büyüdük. Sizler bunları görmediniz bile. Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz. Bendeniz sizin yaşınızda imam hatip öğrencisiyken başbakanın sağlığı ile değişen ülke ekonomisi, koalisyon arasındaki geleceğe bakıyorduk. Siz ne kadar tasarlarsanız tasarlayın bütün bunlar Allah\'ın kader planı içersinde birer damla bile değildir. Bir gün hapiste olan cumhurbaşkanımız 3 sene sonra gümbür gümbür iktidara geldi. Eminim size gelen ağabey ve hocalarınız geçmişin zorluklarından bahsediyordur ama sizi de zor bir gelecek bekliyor\"

Görüntü dökümü

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-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Salondan görüntüler

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA

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7))İŞYERİ KUNDAKLANMAK İSTENDİ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir işyeri, benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklanmak istendi. Yangın büyümeden söndürülürken, güvenlik kamerasınca kaydedilen kundakçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altıntaş Mahallesi\'nde Ümit Dumanoğlu\'na ait telefon alım ve satımı yapılan işyerinden, gece yarısı yangın ihbarı geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Nazilli itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İşyerinin benzin dökülerek kundaklanmaya çalışıldığı, itfaiyenin müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedildi. Görüntülere de yansıdığı belirtilen o anlarda, işyerine gelen bir kişinin elindeki benzini kepenklere boşaltıp çakmakla ateşe verdiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- İşyeri kamerası kundaklama anı görüntüsü

Haber: Bahattin ALBAYRAK- Kamera: NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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8)SAKARYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu\'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.A. (49) ve H.K.\'nın (46) evlerine baskın yapıldı. Baskında miktarı açıklanmayan kokain, 99,74 gram esrar, 2 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 36 tane mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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Evde yapılan aramanın görüntüsü

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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ESKİ EŞE ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİYE POLİS MÜDAHALESİ (2)

9)İLKER LAZOĞLU\'NA 7 GÜN HAPİS

Samsun\'da İlker Lazoğlu, ayrıldığı eşi Deniz Ceylan\'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1\'inci Aile Mahkemesi\'nde \'koruma tedbirinin ihlali davas\'ı açıldı. Her iki taraf bugünkü duruşmada hazır bulundu. Mahkemeye şiddet uygulayan olarak ifade veren İlker Lazoğlu suçlamaları kabul etmedi.Mahkemede mağdur olarak ifade veren Deniz Ceylan ise, \"Şiddet uygulayanın ifadelerini kabil etmiyorum. Yalan beyanda bulunmaktadır. Tanık beyanıylada evimi gözlediği sabittir.\" dedi. Tarafların ve tanık ifadelerini ardından kararı açıklayan mahkeme, tedbir kararı gereklerine aykırı hareket ettiğinden, tedbirin niteliği ve aykırılığının ağırlığına ve sayısına göre şiddet uygulayan İlkir Lazoğlu\'nu 7 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına, tedbir kararlarının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığının ağırlığına göre zorlama hapsinin 15 günden 30 güne kadar çıkarılacağı şeklinde karar verdi.

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Deniz Ceylan, \"Bu ilk zafer. Çok iyi oldu. Daha yeni başlıyoruz. 7 gün zorlama hapsi verildi. İtiraz hakkı olsa da bir hakim bir başka hakimin kararını bozmayacaktır. Hakim gereken cezayı kendisine verdi. Şuan çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Biz burada arkadaşlarla bir açıklama yapmak için toplandık. Kendisi saldırgan olduğu için yine saldırganlığını göstermiş oldu. Aslın başlangıçta sinir bozucu olsa da yaptığı hatanın farkına varmıştır, sanırım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kadından detay

- Açıklamaları

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,(DHA)

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10)ORHAN KURAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

BARTIN Platformu, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun kömür çıkarmakla ilgili hükümlerini yerine getirmeyen Hattat Enerji ve Maden A.Ş. hakkında davacı olduğunu, Prof.Dr. Orhan Kural\'ın da içinde bulunduğu bilirkişi heyetinin raporu ile şirketin 104 milyon liralık tazminatı ödemekten kurtulduğunu açıklayarak, Kural hakkında \'Görevi kötüye kullanma\', \'Gerçeğe aykırı bilirkişilik\' suçlarından yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Bartın Platformu\'na bağlı üyeler Amasra Adliyesi\'nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Bartın Platformu adına basın açıklaması yapan Prof.Dr. Erdoğan Atmış, Orhan Kural\'ın mahkemeye verdiği taraflı bilirkişi raporu nedeniyle şirketin 104 milyon liralık tazminattan kurtulduğunu belirterek, \"Hattat Holding ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasında yapılmış olan \'Kömür Rödevansı Sözleşmesi\' nin kömür çıkarmakla ilgili hükümlerini aradan geçen 12 yılda yerine getirmeyen ve halen 1 kilo kömür çıkarmamış olan Hatatt Enerji ve Maden AŞ.nin, TTK tarafından dava edilmesi üzerine, Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilmiş olan içinde Prof. Orhan Kural\'ın da bulunduğu üç kişilik bilirkişi heyeti 23.06.2016 tarihinde mahkemeye sundukları bilirkişi raporuyla Hattat Holding\'i devlete 104 milyon liralık tazminatı ödemekten kurtarmakla kalmamış, bu alandaki rödevans hakkını elinde bulunduran Hattat Holding\'in aynı yerde yapmayı planladığı 1320 MW\'lık Hema Termik Santrali\'nin ÇED raporu da, rödevans sözleşmesi de bu bilirkişi raporu sayesinde yürürlükte kaldığı için olumlu sonuçlanmıştır. Yani usulsüz bir şekilde hazırlanmış bilirkişi raporu, termik santralin de önünü açmıştır\" dedi.

Erdoğan Atmış bilirkişinin görevini kötüye kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bilindiği üzere mahkemelerce hukuki uyuşmazlığa ilişkin teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırılmaktadır ve her ne kadar hakimler, bilirkişi görüşlerine bağlı olmasalar da konuya ilişkin teknik bilgi gereği bilirkişi raporları kararın ne şekilde verileceği yönünde en önemli etkendir. Bu nedenle bilirkişilerin hazırlayacakları raporun davanın esasına etkisi göz önüne alındığında bilirkişinin raporu hazırlarken objektif ve tarafsız olması en önemli unsurların başında gelmektedir. Bilirkişilerin yaptıkları görev dolayısıyla Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevlisi sayılacakları ve kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin cezaların kendilerine de uygulanacağı şüphesizdir. Bu kapsamda Prof. Dr. Orhan Kural\'ın \'Görevi kötüye kullanma\', \'Gerçeğe aykırı bilirkişilik\' suçlarından yargılanması için suç duyurusunda bulunduk\"

Erdoğan Atmış, usulsüz bilirkişi raporu üzerinden çıkar sağlayan Hattat Holding\'in de hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

\"Bu olayın tek faili Prof. Dr. Orhan Kural değildir. Usulsüz bilirkişi raporu üzerinden çıkar sağlayan Hattat Holding\'in de hukuk önünde hesap vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde Hattat Holding lehine sonuçlanan davanın, TTK\'nın temyiz etmesiyle şu an Bölge İstinaf Mahkemesi\'nde devam ettiğini biliyoruz. Bölge İstinaf Mahkemesi\'ndeki davada yerel mahkemedeki görülmüş olan dava dosyasındaki bilirkişilerin şirketle ilişkisi sorgulanmalıdır. Amasra B sahası için Hattat Holdig\'le TTK arasında 2005 yılında yapılmış olan rödevans sözleşmesi iptal edilmeli ve bu sahadaki kömür çıkarma işini Türkiye Taşkömürü Kurumu üstlenmelidir. Amasra Gömü Köyü\'nde yapılmak istenen Hema Termik Santrali ÇED olumlu kararı iptal edilmeli ve Amasra\'daki termik santral projesinden vazgeçilmelidir\"

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri, \'Termik santral istemiyoruz\' sloganları atarak, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Görüntü dökümü

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-Adliye binasından detay

-Platform üyeleri

-Erdoğan Atmış açıklaması

-Sloganların atılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

(5.00-160 MB)

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TELEFONDA ABLASINDAN HELALLİK İSTEYİP, SIR OLDU (2)

11)KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Adana\'da kayıp olan Yahya Han Doğan\'ı arama çalışmaları devam ediyor. Su altı polisinin Çatalan Köprüsü altında arama çalışmaları sürerken, Doğan\'ın olabileceği düşünülen bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Köprü girişindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay günü suya bir cismin düştüğü görüldü. Uzak görüntü olması nedeniyle düşenin Doğan mı yoksa başka bir şey mi olduğu araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kayıp Yahya Han Doğan\'ı nehirde arama çalışmalarından görüntüler

- Dalgıçlardan detay görüntüler

- Köprüde çalışmaları izleyen Doğan\'ın yakınları

- Polis aracı, polisler ve vatandaşların köprüde genel görüntüleri

- Suya bir cismin düşmesi (GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ)

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

01\'48\" -110 MB

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12)BALKONDAN DÜŞEN FIRINDAN SON ANDA KURTULDU

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde sabah çıkan fırtınada, bir apartmanın balkonunda bulunan fırın sokağa savruldu. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, sokaktan geçen bir vatandaş, fırının kafasına düşmesinden son anda kurtuldu.

Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak\'ta bu sabah meydana gelen olayda, bir vatandaş kafasına düşmesi muhtemel fırından son anda kurtuldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, fırtınayla birlikte bir apartmanın 3. katında bulunan karton parçaları ve fırın sokağa fırladı. O sırada sokaktan yürüyerek gitmeye çalışan bir vatandaş, karton parçalarının ardından üzerine doğru gelen fırını fark edince hızlandı. Saniyelerle fırının kafasına düşmesinden kurtuldu. Bir anlık şok yaşayan vatandaş, arkasına baka baka olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

( Haber: Burhan CEYHAN-Kamera: / AYDIN, (DHA)

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13)YEMEK KÜLTÜRÜ YAZARLARI ŞANLIURFA\'DA

YEMEK kültürü yazarı ve program yapımcısı Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal, Şanlıurfa\'nın lezzetlerini tanıttı. Acının tatlının buluştuğu kentte bulunmanın memnuniyetini yaşadığını ifade eden Yaşin, Şanlıurfa\'nın, kebap ve çiğköfteden öte 500\'ün üzerinde lezzetli bir mutfağının olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanallında yemek kültürü programı çekimleri için Şanlıurfa\'ya gelen Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal, sabah kahvaltısını ciğer kebabı ve yöresel tirit yemeğiyle açan Yaşin ve Hünal, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yle birlikte \'Urfa Mutfak\' müzesini gezdi. Burada kadın kursiyerlerin hazırladığı unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemek tariflerini yapılışını izleyen Mehmet Yaşin, Başkan Nihat Çiftçi\'yle birlikte mutfak müzesinde bir söyleşi yaptı. Şanlıurfa\'nın eşsiz zengin bir mutfağa sahip olduğunu bildiğini ifade eden Mehmet Yaşin, bu mutfak kültürünü daha yakından tanımak için kentte geldiğini belirterek, \"Şanlıurfa\'nın lezzetlerini mümkün olduğunca tanıtmaya çalışıyorum. Yine buraya gelip gördüklerime göre bildiklerimin çok zayıf olduğunu gördüm. Bu mutfağın daha da zengin olduğunu gördüm. Şanlıurfa\'ya gelenler sadece lahmacun, kebap, çiğköfte ve tatlıdan ibaret olmadığını bunun yanında benim bildiğim 500 çeşit yemekten daha fazla yemek çeşidini bulunduran bir şehirdir. Burada malzemelerin lezzeti çok güzeldir. Buraya ben gelince boş bir bavulla geliyorum gidince bu bavullarım doldurup dönüyorum. Acılı tatlılı çok lezzetli bir Şanlıurfa mutfağı var\" dedi.

Türkiye\'nin yemek kültürü tanıtan Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal\'ı Şanlıurfa\'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise yemek deyince akla Şanlıurfa\'nın geldiğini hatırlatarak, \"Şanlıurfa\'nın yemeklerinin böyle lezzetli olmasının temel sebepleri zengin köklü bir geçmişe sahip olmasından dolayı geliyor. Bugün mutfaklarda kullanılan en önemli ana malzemeler burada yetişiyor. Şanlıurfa\'nın 5 ilçesi tamamen fıstık ağaçlarıyla kaplıdır. Türkiye\'de fıstık üretiminin yüzde 36\'sını Şanlıurfa üretiyor. Yine dünyanın en lezzetli Karacadağ Pirinci bu bölgemizde yetişiyor. Karacadağ bölgesinde aynı zamanda 100 çeşit endemik bitki yetişiyor. Bunun yanında bölgemize has tereyağının lezzetine doyum olunmuyor. Baklavanın asıl merkezi Şanlıurfa\'dır. Yufkası Harran buğdayından, yağı Karadağ yağından, fıstığı ise Birecik\'ten olmasına rağmen ne hikmetse adı Gaziantep Baklavası olarak piyasaya sunuluyor. Bu konuda yöresel lezzetlerimizin tescili konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yine çiğköftemiz olmazsa olmaz. Çiğköfte deyince akla ilk Şanlıurfa geliyor. Bize özgü olarak etle yoğrulan tüketilen bir lezzetimizdir. Bu anlamda kentimizin yemek kültürünün tanıtımından dolayı sizlere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'nın mutfak kültürünün tanıtımını yapan Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcı Emin Özçınar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmi Karadağ\'la birlikte kentin tarihi mekanları ve lezzet durakları gezdirildi.

Görüntü dökümü

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- Mutfak müzesi

- Yemek programcısı Mehmet Yaşin

- Başkan Nihat Çiftçi\'nin konuşması

- Yemeklerin yapılması

- Personellerle hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

(278 MB)

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