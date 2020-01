DHA YURT BÜLTENİ-9

(ÖZEL) - PYD\'DEN SİVİLLERE \'AFRİN\'İ TERK ETMEYİN\' BASKISI (YENİDEN)

AFRİN KÖYLERİNDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE\'nin operasyon yapılması sinyalini vermesiyle gözlerin çevrildiği Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin kentinde de hareketlilik başladı. Kent girişine operasyona karşı hendekler kazılarak savunma hatları oluşturan ve stratejik konumdaki hakim bölgelerde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, endişelenerek kent terk etmeye çalışan sivillere ise izin vermiyor.Türkiye\'nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye iç savaşının başlaması ardından terör örgütü PYD denetimine geçti. Afrin\'de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilanında bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye\'nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonları birleştirme hayali sonlandırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı manevrasının ardından birleştirilmek istenen kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat\'ın batısında Cerablus-Azez hattının ÖSO\'nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD\'nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

OPERASYON SİNYALİ İLE TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Son günlerde Türkiye\'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarının tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla Cerablus-Azez hattında olduğu gibi Afrin\'de de operasyon yapılacağı konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da bu yöndeki açıklamalarının ardından sınırın Türkiye tarafında yaşanan askeri hareketlilik, gözlerin çevrili olduğu Afrin\'de tedirginliğe yol açtı. PYD\'li teröristler olası askeri harekat durumuna karşı Afrin ve buraya ulaşımın sağlanabileceği bölgelerde hazırlık başlattı. Teröristler, Afrin\'e ulaşımı sağlayan noktalarda siper ve hendekler kazdı, hakim noktalara ağır silahlar ve nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca olası harekatta gizlenebilmek amacıyla Afrin\'de tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirdi.

SİVİLLERE BASKI ARTTI

Türkiye\'nin harekat sinyali Afrin\'de yaşayan Kürt ve savaş sırasında güvenli olduğu düşüncesiyle buraya yerleşen farklı etnik gruplara mensup sivillerde de endişe ve tedirginliğe yol açtı. Birçok sivil olası harekattan zarar görmemek için kenti terk etmek için harekete geçti. Ancak, kentten ayrılmak isteyen sivillere, Afrin\'de kontrolü elinde bulunduran PYD\'nin silahlı kanadı olan YPG üyeleri izin vermiyor. Kentten ayrılmak isteyenlerden bazılarını cezaevine koyup, bazılarına para cezası kesen PYD\'liler, sivillerden kesinlikle Afrin\'den ayrılmamaları için baskı yapıyor. Bazı sivillerin ise YPG\'lilere yüksek miktarda paralar vererek kontrol noktalarını geçerek Afrin\'den ayrılabildikleri ifade ediliyor.

Siviller üzerinde baskısını artıran PYD\'nin, 500 bine yakın nüfusun yaşadığı Afrin\'deki ailelerin yetişkin çocuklarını zoraki olarak askere aldığı ve aileleri de bu yöntemle kentten ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

İLK HEDEF; MİNNAG HAVAALANI, TELRIFAT VE MARANEZ

Olası Afrin operasyonunda öncelikli olarak bu kentin çevresinde PYD denetimindeki bölgelerin ele geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Olası harekatta ilk olarak Afrin\'in 17 kilometre güneyinde bulunan ve kritik öneme sahip Minnag Havaalanı ile yine Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olarak adlandırılan Tel Rıfat Kasabası ile Maranez, Meryemeyn, Eneb, El Melkiye El Kamiye ve Der Cemal bölgelerinin PYD\'nin elinden alınması amaçlanıyor. Buraların ele geçirilmesi ardından Afrin\'in çevresindeki ikmal yollarının kesilerek bağlantılarının engellenmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

HATAY SINIRINDAN ÇEKİLEN AFRİN KÖYLERİ

AFRİN KÖYLERİN DETAYLAR

KÖYLERDEKİ YAŞAYANLARDAN DETALAR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -Ferhat DERVİŞOĞLU - Faruk KAHRAMAN - Can EROK - /AZEZ(Suriye), - HATAY (DHA)

===================================================

GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞAN ARKADAŞINI DÖVÜP CANLI YAYIN YAPTI

ANTALYA\'da görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan İ.Y.A\'yı (14) evine çağıran Nesibe Ö. (17), annesi ve 3 yakınıyla birlikte genç kızı dövüp bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Olay, 14 Ocak günü Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y.A. adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.\'nün bir görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca ikilinin arası açıldı. Nesibe Ö., konuşmak için İ.Y.A.\'yı annesi Ayşe K. ve yakınları Doğu Ö., Eda Yaren K. ve Aziz Can D.\'nin bulunduğu eve çağırdı. İddiaya göre İ.Y.A\'yı evde annesi ve yakınlarıyla döven Nesibe Ö., bu anları kamerayla çekip sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesibe Ö., annesi Ayşe K. ve 3 yakını gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Ayşe K., Doğu Ö. ve Aziz Can D. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Doğu Ö. ile Aziz Can D.\'nin, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşları küçük olan Nesibe Ö. ve Eda Yaren K., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Zanlıların emniyetten çıkarılışı

- Zanlıların sivil polis araçlarına bindirilmesi ve bu sırada muhabirin zanlılara soru sorması

- Araçların gidişi

- Emniyet Müdürlüğü dış plan

160 MB - 1.26\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=======================================================

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, PUSU KURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

ADANA\'da hayvan otlattığı yerde pompalı tüfekle öldürülen eski uzman çavuş 49 yaşındaki Nuri Özdemir\'in, ağaçların arkasında pusu kurulduğu belirlendi.

Olay, Sarıçam ilçesine Karlık Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Eski uzman çavuş Nuri Özdemir, hayvanlarını otlatığı alanda kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Evli ve 3 çocuğu olan Özdemir\'i kanlar içinde görenler, ambulansı ve jandarmayı aradı. Sağlık ekibi Özdemir\'in kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldüğünü tespit etti.

PUSUYA DÜŞÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Özdemir\'in pusu kurularak öldürüldüğünü, cinayet zanlının ağaçların arasına gizlenip, tüfeği buradan ateşlediğini ortaya çıkardı. Ayrıca Özdemir\'in baldızını kaçıran kişilerle tartışma yaşadığını ve bu kişilerle arasında bir husumet olduğuda öğrenildi.

Jandarmanın olay ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli Tıp Kurumu\'ndan genel ve detay görüntüler

- Öldürülen eski uzman çavuş Nuri Özdemir\'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

===========================================

CİNAYET SANIĞINDAN MAHKEME BAŞKANINA: SEN KİM OLUYORSUN?

KONYA\'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü İsmail Kazancı\'yı (53), tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi Tuncay Yeniçıktı (32) ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. \'Tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Yeniçıktı, mahkeme başkanına, \"Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok\" dedi.

Olay, 2 Kasım 2016 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık alanda alkol alan 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Son günlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, 22 Ekim 2016 tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı\'dan haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, bu kişinin en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacı Tuncay Yeniçıktı ile buluştuğunu saptadı.

İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEDİ

Tuncay Yeniçıktı\'yı araştıran polis, bu kişinin \'hırsızlık ve yaralama\' suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsız suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha dönmediğini belirledi.

CESEDİ TAŞIDIKLARI MİNİBÜSÜ HURDACIYA SATTILAR, KAN İZLERİ UNUTTULAR

Polis, çalışmasında İsmail Kazancı\'ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibüsün hurdacıya, Tuncay Yeniçıktı tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolu yanında kan izlerine rastlandı.

Tuncay Yeniçıktı, sokakta hurda toplarken gözaltına alındı. Yeniçıktı, sorgulamasında İsmail Kazancı ile birlikte kaldıkları cezaevinde tanıştıklarını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Kazancı\'nın olaydan birkaç gün önce eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia eden Yeniçıktı, ifadesinde, \'şöyle dedi:

\"Olaydan birkaç gün önce bana, \'Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim\' dedi. Bu çok ağırıma gitti. Paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyordu. 19 Ekim günü arkadaşım Bayram Benzinci ile buluşup, Sarayköy Mahallesi\'nde alkol almaya başladık. Sonra yanımıza İsmail Kazancı\'yı da çağırdık. Üçümüz birlikte alkol alırken İsmail, eşimle yine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Sonra tartıştık. Bu sırada Bayram, ona daha önce verdiğim pompalı tüfekle İsmail Kazancı\'nın başına ateş etti.\"

CESEDİ ÇUKURA ATIP YAKMIŞLAR

Suçunu itiraf eden Tuncay Yeniçıktı\'nın, İsmail Kazancı\'nın öldüğünü anlayınca cesedi Kazancı\'ya ait minibüsle taşıyıp, arazide daha önce kazılmış olan çukura atıp, çevreden topladıkları odunlarla da cesedi yaktıklarını söyledi. Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

300 BİN LİRALIK KIYAFETLERİ ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci\'nin \'Tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklarken, Tuncay Yeniçıktı ve Bayram Benzinci\'ni, İsmail Kazancı\'yı bir depodaki piyasadaki yaklaşık 300 bin liralık giyim eşyalarını çalmak için öldürdüklerinin tespit edildiğini, Kazancı\'nın, Yeniçıktı\'nın eşiyle ilişkiye girmek istediği gibi bir iddianın olmadığını bunu Yeniçıktı\'nın eşinin de itiraf ettiğini ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla, cezalandırılmalarını istedi.

\'HAKİM OLMUŞSUN, ADAM OLAMAMIŞSIN\'

Tuncay Yeniçıktı, Cumhuriyet Savcısının mütalaasını okuduğu sırada, söz almadan, \"Ben bu mahkemede yargılanmak istemiyorum\" dedi. Bunun üzerine mahkeme Başkanına söz almadan konuşmaması konusunda uyarıda bulundu. Yeniçıktı, \"Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet filan yok\" dedi. Yeniçıktı, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı.

Bayram Benzinci ise \"Tuncay ile arkadaş olduğum için pişmanım. Olaya karışmadım. Olayla hiçbir alakam yok\" dedi. Dava ileriki bir tarihe ertelendi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Şüphelilere olay yerinde keşif yaptırılması

- Şüphelilerden detay

- Cesedi yaktıkları çukurdan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

========================================================

BUZLANAN KARAYOLUNDAKİ KAZALAR KAMERADA

DENİZLİ\'nin Tavas ilçesindeki buzlanan karayolunda 2 otomobilin kayarak takla atması, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli- Muğla Karayolu üzeri Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi Kavşağı yakınında bu sabah peşi peşe meydana gelen kazalar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Denizli\'den Muğla yönüne giden 29 yaşındaki Gülçin Dinç, buzlanan yolda, yönetimindeki 09 RZ 054 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkarak kayan otomobil, akaryakıt istasyonunun yanındaki tarlaya devrildi. İstasyon çalışanları, yardıma koşarken, ikinci kaza yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan diğer kaza da aynı şekilde meydana geldi. Rıfat Direk\'in kullandığı 20 DT 15 015 plakalı otomobil, buzlanmış yolda kayıp, adeta akaryakıt istasyonunu teğet geçti. Otomobil, istasyonun önündeki duvara çarparak takla attı. Her iki kazada da sürücüler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla ayakta tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Otomobilin kayması

- Petrol istasyonunun önünde takla atması

- Diğer otomobilin kayması ve tarla devrilmesi

- Vatandaşların yardıma koşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

===============================================

DÜŞÜRDÜĞÜ PARASINI TEYZESİNİN OĞLU BULDU

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde emekli Zeyni Borazan\'ın (66) bankadan çıkıp aracına binerken düşürdüğü 4200 lirayı tesadüfen oradan geçen öz teyzesinin oğlu çiftçi Ahmet Göçer(44) buldu. Paranın teslimi için banka görevlileri ve zabıta eşliğinde banka şubesi önünde buluşan Borazan ve Göçer, birbirlerini görünce şaşırdı.

Serik Orman İşletme Şefliği\'nden emekli Zeyni Borazan, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Serik\'teki bir banka şubesinden bir miktar para çekti. Eve gittiğinde paranın 4200 lirasının olmadığını fark eden Borazan, bankaya giderek eksik para verildiğini söyledi. Banka görevlileri ise güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede eksik para verilmediğini belirledi. Zeyni Borazan bunun üzerine evine döndü.

ARACINA BİNERKEN DÜŞÜRMÜŞ

Yukarı Kocayatak Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Ahmet Göçer, aynı gün birkaç saat sonra banka şubesinin arka caddesinde yürürken yerde deste halinde para olduğunu gördü. Parayı alarak Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne giden Ahmet Göçer, paranın sahibinin bulunması için yardım istedi. Parayı bulduğu yeri tarif eden Göçer\'in verdiği bilgiler doğrultusunda çevredeki banka şubeleriyle görüşen zabıta ekipleri Zeyni Borazan\'ın bir miktar para kaybettiğini öğrendi. Yapılan araştırma sonucu bulunan paranın Zeyni Borazan\'a ait olduğu ve banka şubesinden çıktıktan sonra arka caddeye park ettiği aracına bindiği sırada parayı düşürdüğü anlaşıldı.

BÜYÜK TESADÜF

Banka yetkilileri, zabıta görevlileri ve Ahmet Göçer dün Zeyni Borazan ile irtibata geçerek banka şubesine çağırdı. Parasının bulunduğunu öğrenen Zeyni Borazan, akşam üzeri bankaya geldiğinde parasını bulan kişinin öz teyzesinin oğlu Ahmet Göçer olduğunu gördü. Ahmet Göçer ve Zeyni Borazan tesadüf karşısında şaşırdı. Göçer daha sonra parayı teyzesinin oğlu Zeyni Borazan\'a teslim etti.

\'PARAYI BULAN GÖÇER TEYZEMİN OĞLU\'

Zeyni Borazan, \"Parayı çektikten sonra aracıma binip, eve gittim. Paramın bir miktarının olmadığını görünce, hemen bankaya döndüm ve parayı eksik verdiklerini söyledim. Banka görevlileri ise parayı tam olarak teslim ettiklerini belirtti. Bankadan ayrıldıktan sonra beni arayan zabıta ekipleri, paramın bulunduğunu söyledi. Parayı bulan Ahmet Göçer ile bankanın önünde buluşarak, parayı teslim aldım. Parayı bulan Göçer teyzemin oğlu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Zeyni Borazan ve Ahmet Göçer ile röportaj

- Paranın teslim edilmesi

- Detaylar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

==========================================================

KARS\'TA AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTU

KARS\'ta dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Erzurum Havalimanı ve Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 17.6, Kars\'ta 15.2, Ağrı\'da 9.4 ve Muş\'ta 6 dereceyi gösterdi. Kars\'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede bazı uçak seferleri iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kars fethiye cami detay

-Kırağıyla kaplı büstler

-Ağaçlarda oluşan kırağılar

-Sis görüntüsü

-Kars kalesi ağaçlar ve bayrak detay

-Kale etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar

-Vatandaşlar röportaj

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=====================================================

ATIK MALZEMELERDEN MAKET YAPTILAR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğrencileri atık malzemelerle kutsal yerlerin maketlerin yaptı. Öğrenciler dönem boyunca yaptıkları resimlerin de yer aldığı dönem sonu sergisinde maketleri görücüye çıkardı.

Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni Özgür Vurkan ve teknoloji tasarım öğretmeni Ali Eren öncülüğünde, atık plastik şişe, karton, mukavva parçaları, atıl durumdaki tabak gibi malzemelerle Kubbet-üs-Sahra, Mescid-i Aksa ve Kabe gibi birçok kutsal yerin maketini yaptı. Öğrenciler bu maketler ve dönem boyu yaptıkları resimleri de birleştirerek okul koridorunda dönem sonu sergisi açtı. Önümüzdeki cuma gününe kadar açık kalacak sergiyi öğrenci ve velilerin yanı sıra vatandaşlar da ziyaret edebilecek.

Kurdele keserek sergi açılışını yapan Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Baştepe, \"Öğrencilerimiz resim ve teknoloji tasarım alanındaki yaptıkları çalışmaları burada sergiledi. Bakanlığımızın bir projesi var. \'Kadim Şehirler ve Kutsal Mekanlar\' şeklinde. Öğrencilerimiz kullanılmayan atık malzemelerin yardımlarıyla kutsal mekanları maketler halinde oluşturdu. Yine bunların yanı sıra güzel resim çalışmaları da yapmışlar. Bu çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi ve onları çalıştıran öğretmenlerimizi de tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah farkındalık oluşturur\" dedi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Eren de \"Öğrencilerimiz plastik şişeler, kartonlar, mukavva parçaları, ayrıca mutfakta fazlalık olan atıl durumdaki tabaklar ve şişe kapakları gibi malzemeler kullanılarak bu maketleri hazırladı. Kutsal mekanlarımızın maketleri var. Yine görsel sanatlar dersimizde öğrencilerimizin yaptığı resim sergileniyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Sergi genel görüntü

- Sergi açılışında kurdele kesilirken

- RÖP 1: İbrahim Baştepe (Okul Müdürü)

- RÖP 2: Ali Eren (Teknoloji Tasarım Öğretmeni)

- Öğrenciler sergiyi incelerken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

=================================================