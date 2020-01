DHA YURT BÜLTENİ-9

TRABZON’DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK 1.5 METRE DAHA DENİZE KAYDI (EK)

1)PEGASUS\'TAN BASIN AÇIKLAMASI

Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkıp yamaçta toprağa saplanan uçağın çıkarılması için oluşturulan kriz merkezinin çalışmaları sürerken, Pegasus Hava Yolları, basın açıklaması yayımladı. Açıklama şöyle: \"13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır. Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız.\"

3 GÜN SÜRECEK OPERASYON BAŞLADI

Trabzon Havalimanına iniş sırasında pistten çıkan uçak için oluşturulan kurtarma planı kapsamında çalışma başlatıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi’ne (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla indikleri uçağın yanında inceleme yaptı. Acil çıkış kapılarından uçağın içini kontrol eden ekipler çamura saplanan teker ve motor bölümlerini inceledi. DHA ekibinin denizden görüntülediği çalışmalara çok sayıda uzman ekip yürütüyor.

ZEMİN GÜÇLENDİRMESİ SÜRÜYOR

Trabzon Havaalanında pistten çıkan uçağın saplandığı yerden çıkarılması için zemin güçlendirmesi amacıyla başlatılan dolgu çalışması sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 iş makinesi ve 20 personelle bölgede kurtarma vinçlerinin kurulacağı alanda zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bu çalışmasının ardından alana kurulacak vinçlerle uçak perşembe günü bulunduğu noktadan çıkarılması planlanıyor.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen 3 uzman ve bir pilottan oluşan Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu çalışmasını tamamladı. Uçağın kara kutusunu alan ekip teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya döndü.

Uçağın iniş sırasında pilotların arız bildirimi yapmadığı, pist başına yaklaşma sırasında kuleye acil durum çağrısı gönderildiği belirlendi. Trabzon Havalimanı Kontrol Kulesi acil durum çağrı karşısında bölgeye ekipleri yönlendirdi. Kurtarma ve itfaiye ekipleri 1 dakika 37 saniyede uçağa müdahale ettiği ve tahliye ile soğutma çalışmasına başladığı öğrenildi. Uçağın tahliyesinin ise 24 dakika sürdüğü kayıtlarda yer aldı.

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: BU İTTİFAK ANLAYIŞINA SIĞMAZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, PYD/YPG\'nin PKK\'nın Suriye\'deki kolu olduğunu belirterek, \"Bunların terör örgütü listesine alınması gerekirken, bunlarla işbirliğini geliştirme kararı vermek Türkiye\'ye karşı asla Türk milletinin affedeceği bir durum değildir. Bu ittifak anlayışına sığmaz. Bu Türk insanının ABD\'ye olan bakışındaki olumsuzluğun temel sebebidir. Bu konuda bir adım atılırsa, ben eminim ki diğer alanlardaki ilişkiler de çok daha hızlı düzelir\" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit\'te, Cumhuriyetin ilanı ve ülkenin geleceğine dair görüşlerini aktardığı ilk basın toplantısının 95. yıldönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törenle kutlandı. İzmit Sabancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamasına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve gazeteciler katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Gazi Paşa\'ya dış siyasette takip edilecek harekat tarzı sorulduğunda özetle şöyle der, Dünyada bir denge vardır, Doğu\'da büyük bir devlete veyahut Batı\'da bir yada birkaç devletle uzlaşmalar ve ittifaklar yapmak suretiyle denge sahasında yerimizi belirlemek görüşü vardır. Aslında Atatürk\'ün bu görüşü İkinci Abdulhamit\'in uygulamaya çalıştığı denge politikasından çokta farklı değildir. Esasen bu Türkiye\'nin jeostratejik konumu ve tarihi tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Bugün bize hem doğudaki hem batıdaki ülkelere temas ve ittifaklar çerçevesinde bir dış siyaset yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Bir yandan Rusya, İran, Çin gibi ülkelerle iyi münasebetler, güçlü münasebetler geliştiriyoruz, diğer taraftan da batı ittifakından NATO başta olmak üzere yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Tabi bütün bunları yaparken, bizi en çok üzen konulardan bir tanesi de ve özellikle bir milli güvenlik sorunu haline gelen konulardan bir tanesi de NATO\'da müttefikimiz ABD\'nin maalesef Suriye\'nin kuzeyinde bir terör örgütüyle iş birliği yapması ve bu terör örgütünün özellikle bir polis milis gücü haline dönüştürme gayretidir\" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri\'nin PYD/YPG\'ye dağıtılan silahların toplanacağı yönünde söz verdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, \"Milli Savunma Bakanlığı yaptığım dönemde defalarca konuştum ABD\'nin Savunma Bakanı başta olmak üzere, yetkililerle yaptığımız tüm temaslarda bize söylenen şuydu; \'Mümbiç\'ten çıkacağız, Mümbiç\'i boşaltacağız ve Mümbiç\'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim PYD/YPG ile ilişkimiz konjoktüreldir geçicidir, Rakka operasyonu bitince ilişkimizi sonlandıracağız ve ya bu silahları Rakka operasyonu için veriyoruz. Rakka operasyonu bittiği zaman bu silahları toplayacağız\'. Bu ve bunun gibi birçok sözü verdiler ama maalesef bu sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Bu noktada Türkiye olarak bizim beklentimiz bırakın PYD/YPG gibi bir terör örgütüyle iş birliği yapmayı, Türkiye olarak bizim beklentimiz, PYD/YPG\'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır. Çünkü PYD/YPG, PKK\'nın Suriye koludur. Aradaki organik bağı başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin bilmemesi mümkün değildir\" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, ABD\'nin terör örgütü ile yaptığı işbirliği yanlışından dönmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Biz gerek NATO toplantılarında gerekse yaptığımız ikili temaslarda aradaki ilişkiyi organik bağı gösteren pek çok bilgiyi, belgeyi, dokümanı muhattaplarımıza ilettik. Şu anda bizim beklentimiz, özellikle ABD\'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesi, bir terör örgütünün meşrulaştırılması için yapılacak bütün adımlardan bir an önce vazgeçmesidir. Zira terör örgütleriyle iş yapmak yılanla çuvala girmek gibidir. Yılanla çuvala girildiğinde kimin kimi sokacağı bellidir. Buradan özellikle bir kez daha ifade ediyorum, PYD/YPG bir terör örgütüdür ve PKK\'nın Suriye\'deki koludur. Bunlarla işbirliği yapmakla PKK ile işbirliği yapmak arasında Türkiye açısından hiçbir fark yoktur. Bunların terör örgütü listesine alınması gerekirken, bırakın terör örgütü listesine almayı, bunlarla işbirliğini geliştirme kararı vermek Türkiye\'ye karşı asla Türk milletinin affedeceği bir durum değildir. Bu ittifak anlayışına sığmaz. Bu Türkiye\'nin özellikle Türk insanının ABD\'ye olan bakışındaki olumsuzluğun temel sebebidir. Eğer bu konuda bir adım atılırsa, ben eminim ki diğer alanlardaki ilişkiler de çok daha hızlı düzelir. Ancak bütün NATO üyesi ülkelerin PYD\'yi bir terör örgütü olarak tanıması önemlidir ve bu çağrıyı buradan özellikle bir kez daha yapmak istiyorum\"

DHA\'YA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Basın Onur Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen haber ve haber fotoğrafı yarışmalarında Doğan Haber Ajansı Kocaeli Bürosu muhabirleri Ergün Ayaz ve Mesut Işık haber fotoğrafı dalında ödüle layık görüldü. Ayaz ve Işık\'a ödüllerini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy verdi.

3)İLKOKULDA DOĞAL GAZ SIZINTISI, GAZDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ

KARAMAN\'da bir ilkokulda doğal gaz kombisi bacasından sızan gazdan etkilenen, hizmetli olarak görev yapan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gaz sızıntısının öğle arası olması nedeniyle şans eseri okulda öğrenci bulunmazken, sızıntının tamamen tahliye edildikten sonra öğrencilerin sınıflarına alınacağı belirtildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi\'ndeki Piri Reis İlkokulu\'nda meydana geldi. Öğrencilerin öğle arası nedeniyle okulda olmadığı sırada, doğal gaz kombisine ait bacadan sızan gaz okula yayıldı. Hizmetli olarak görev yapan işçiler Ayşe Ankaralı (35), Rabia Kara (41) ve Semra Seven (51) gazdan etkilendi. 3 kadın öğretmenler tarafından çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gaz dağıtım şirketi yetkilileri de okula gelip, gaz akışını kesip, teknik kontrol yaptı. Yapılan kontrolde gaz sızıntısının, kombinin arızalı olması nedeniyle gerçekleştiğini saptadı. Okulun tüm pencere ve kapıları, sızıntını giderilmesi ve içerinin havalandırılması için açıldı. Öğle arasından sonra derse girmek için okula gelen öğrenciler ise bahçede bekletildi. İçerinin tamamen havalandırıldıktan sonra öğrencilerin, okula alınacağı öğrenildi.

Gazın ise, kombi arızası giderildikten sonra tekrar açılacağı belirtildi.

4)İŞADAMI CİNAYETİNİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen 6 Ocak\'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi 46 yaşındaki Ali Özdemir\'in yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 40 yaşındaki M.Ö.\'nün (Mustafa Özbelen), Özdemir ile eşi T.Ö.\'yü (Tuğba Özbelen) yatakta gördüğünü, namusunu temizlemek için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltı sayısı ise 10\'a yükseldi.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi M.Ö.\'nün tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Dün (pazartesi) sabah yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak M.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu.

GÖZALTI SAYISI 10\'A YÜKSELDİ

Özdemir cinayetinde gözaltı sayısı 10\'a yükseldi. Cinayet zanlısı M.Ö.\'nün dışında, eşi 2 çocuk annesi T.Ö. (Tuğba Özbelen), kayınpederi A.S. (Ali Sobacı), eşinin kız kardeşi K.S. (Kübra Sobacı) ile eşinin annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca M.Ö.\'nün evinde çalışan iki hizmetli ile iki arkadaşı da ifadeye çağrıldı. Denize atılı tabancayı bulmak için Bitez Limanında yapılan dip aramasında silaha ulaşılamazken, Özdemir\'e ait 2 telefon bulundu.

SON KAHVALTISI OLDU

Şüphelilerin ifade alma işlemleri sürerken, cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. M.Ö. ile 2006\'da evlenen T.Ö.\'nün, yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çiftin her yıl gerçekleştirdikleri yurt dışı gezilerine, Özdemir\'in de katıldığı ortaya çıktı. Özdemir ve bazı arkadaşlarıyla birlikte eşi T.Ö.\'nün doğum gününü kutladıkları öğrenilen M.Ö.\'nün ertesi günün sabahı, Özdemir ile kahvaltı yaptığı öğrenildi. Kahvaltıdan bir süre sonra ise M.Ö.\'nün, Özdemir\'i tabancayla ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, kayınpederinin yardımıyla Pedasa ormanına götürerek çam ağaçlarının altına sakladığı ortaya çıktı. T.Ö.\'nün ise olaydan hemen sonra Köyceğiz\'e bir arkadaşının evine kaçtığı ve polis tarafından orada yakalanarak Bodrum\'a getirildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

M.Ö.\'nün, daha önceden söylenti olarak kulağına gelen ve ihtimal vermediğini söylediği aldatılma olayını ise bir gece seyahat dönüşü gözüyle gördüğünü söylediği belirtildi. Özdemir ile eşini yatakta gördüğünü, namusunu temizlemek için bu yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.Şüphelilerin telefonlarının da incelemeye alındığı belirtildi.

ÖLENİN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ali Özdemir\'in Facebok\'ta, T.Ö. ile birlikte çektirdikleri fotoğrafların altına yazdığı yazılar da dikkati çekti. \"İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun, çoluğunla çocuğunla. Doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun\" paylaşımı dikkat çekti.

5)HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLİNCE ADLİYE\'NİN 3\'ÜNCÜ KATINDAN ATLAYAN ZANLI KURTARILAMADI

BATMAN\'da adli suçlama ile çıkarıldığı mahkemde, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra ellerinde kelepçe olduğu halde 3\'üncü kattan atlayan 35 yaşındaki Mikail Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aydoğdu\'nun yakınları, Mikail Aydoğdu\'nun atlamış olsa bile görevlilerin ihmalinin olduğunu belirterek, bu konuda davacı olacaklarını söyledi.

Karıştığı adli bir suç nedeniyle emniyetteki sorgusunun ardından Batman Adliyesine çakırılan evli ve 1 çocuk babası Mikail Aydoğdu, dün çıkarıldığı mahkemede hakkında tutuklama kararı verildikten sonra elleri kelepçeli halde cezaevine götürülmek istendiği sırada 3\'üncü kattan atlayarak ağır yaralanmıştı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere ramen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Akça köyü yakınlarındaki mezarlıkta toprağa verilen Aydoğdu\'nun yakınlarından Ercan Aydoğdu, Mikail Aydoğdu\'nun ölümüyle ilgili ihmal olduğunu savunarak, \"Bu ihmalkarlığın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Davacıyız. Kelepçeli olduğu halde nasıl 3\'üncü kattan atlıyor? Bunda ihmalkarlık var, davacıyız\" dedi.

6)ULUDAĞ\'DA 1 METRELİK KAR

BURSA\'da, soğuk hava etkisini sürdürürken, beklenen kar yağışıyla Uludağ\'da kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranının arttığı belirtildi.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'da, dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışıyla oteller bölgesinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Karla kaplanan yollarda, kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarına başlandı.

Kar yağışının beklenen seviyeye gelmesiyle kayak merkezlerindeki doluluk oranı da arttı. Kayakseverler, pistleri doldururken, kayak pistinde görevli Celal Öztaş, \"Önümüzdeki hafta boyunca, kar yağışının devam edeceğini öğrendik. Pistlerin şu an durumu çok iyi. Gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisi var\" dedi.

İstanbul\'dan kış tatili için Uludağ\'a gelen Defne Güzey ise \"İlk kez geliyorum. Çok güzel bir kar yağışı var. Bu sene, İstanbul\'da kara hasret kalmıştık. Uludağ\'ı çok beğendim. Önümüzdeki kış sezonlarında da mutlaka gelmek istiyorum\" diye konuştu.

7)2 YAŞINDAKİ BEBEĞE DÜNYADA İLK GÖZ NAKİL OPERASYONU

KAYSERİ\'de, ailesi tarafından göz kapağı düşüklüğü şikayetiyle getirilen 2 yaşındaki Berkay Gostak, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu\'nun geliştirdiği uçurtma kuyruğu tekniğiyle bacağından alınan doku göz kapaklarına nakledilerek, sağlığına kavuştu. Yapılan operasyonla dünyada ilk kez 3 yaşından küçük bir bebeğin bacağından doku alınarak, göz kapaklarına nakil işlemi gerçekleştirilmiş oldu.Nevşehir\'de yaşayan baba Murat Gostak ve anne Fatma Gostak, erkek bebekleri Berkay Gostak\'ın göz kapağı düşüklüğü olması nedeniyle Kayseri\'ye gelerek, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu\'na başvurdu. Evereklioğlu yaptığı incelemeler sonrası daha önce 3 yaş ve üzeri kişilerde geliştirdiği uçurtma kuyruğu tekniğini Berkay\'a uygulamaya karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Berkay ameliyata alınarak, bacağından 3,5 santim uzunluğunda doku alınarak her iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Berkay sağlığına kavuştu. Böylelikle dünyada ilk kez 3 yaş altı bir bebeğin bacağından doku alınarak göz kapaklarına nakledilmiş oldu. Başarılı operasyon sonrası konuşan Evereklioğlu, \"Aile bize şehir dışından kapak düşüklüğü şikayetiyle geldi. Çocuğun kapak düşüklüğü oldukça ileri düzeydeydi. Çocuk çoğu zaman başını kaldırmakta ve etraftaki cisimlere bakmakta zorluk çekiyordu. Aile bir şekilde bu kapakların kaldırılmasını istedi. Dünyada kapak ameliyatı 2 şekilde yapılmaktadır. Birincisi herhangi bir doku nakli yapmadan kendi kaslarını kısaltmak olabilir. İkinci seçenek ise kendi bacağından bir doku nakli yaparak bunu üst kapaklara aktarma şeklindedir. Dünyada 3 yaş üzerinde bacaktan para alma ameliyatı zaten yapılmaktadır. Fakat 3 yaş altındaki bebeklerde bacak boyları kısa olmasından dolayı bu ameliyat kendi dokusu kullanılarak değil de silikon gibi iplikler, lastikler kullanılarak yapılmaktadır. Biz dünyada ilk defa 3 yaş altındaki 22 aylık bir bebeğe bacağından doku alarak göz kapaklarına cerrahi uçurtma kuyruğu tekniğiyle naklettik. Üst kapaklarını kaldırdık. Dolayısıyla dünyada ilk defa kendi dokusundan bir parça olduğu için de vücutta herhangi bir atılma riski olmadan ömür boyu kullanabileceği üst kapaklarının kaldırılmasını sağlamış olduk\" ifadelerini kullandı.

Uçurtma kuyruğu tekniğine değinen Evereklioğlu, \"22 aylık bebekte bacak boyu kısa olduğu için normalde göz başına 9-10 santimetrelik bir doku gerekmektedir. Fakat bizim uçurtma kuyruğu tekniğinde sadece 3,5 santimetre parça aldık. Bu parçaya tekniği uyguladığımızda 5 parçaya ayırma ve uzatma şansımız oldu. Dolayısıyla toplamda 18 santimetrelik doku elde ettik. Bebekte bu ameliyatı başarıyla tamamlayabildik. 18 santimlik bu dokuyu ikiye bölerek her iki göz kapağına naklettik. Ameliyatımız yaklaşık 1 saat sürdü. Aile çok mutlu oldu\" şeklinde konuştu.

Berkay\'ın ailesi ise, \"Biz çocuğumuz 5 aylık olmasından bu yana göz kapağı düşüklüğü nedeniyle mücadele ediyoruz. Mutlu sana eriştik, çok sevinçliyiz. İnşallah bundan sonra da iyi olur\" dedi.

8)İHH\'DAN SURİYE\'DE 400 AİLEYE GIDA YARDIMI

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye\'de 400 aileye yağ, un, bakliyat, şeker ve çaydan oluşan gıda yardımı yaptı.

Suriye\'nin Al-Hasakah ve Raqqa\'dan göç edip Fırat Kalkanı bölgesinde olan Cerablus kentine göç devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 400 aileye yağ, un, bakliyat, şeker ve çaydan oluşan bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kolilerden dağıttı.

İHH Kilis Basın sorumlusu Ali İmran, dağıtılan yardımlardan yaklaşık 2 bin 100 kişinin faydalandığını belirterek, \"Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Bizler ümmettin derdine bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün de Esad ve PYD kuşatmasındaki bölgeden göç etmek zorunda kalan ailelere gıda desteğinde bulunduk. Bir yandan savaşla bir yandan kış mevsimiyle bir yandan da açlıkla boğuşan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olacağız. Hayırsever halkımızdan Allah razı olsun\" dedi.

9)ATIK DEPOSUNDA, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA YAKALANDI

ADANA\'da, atık plastik balyaları içinde 38 bin 250 adet gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi\'ndeki bir hurdalık deposunda gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarını aldı. Depoya baskın polis, hurda balyalarının içinde, 38 bin 250 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Deponun işletmecisi gözaltına alındı.

