DHA YURT BÜLTENİ-9

SURİYELİ HAMİLE KADIN VE BEBEĞİNİ KATLEDEN CANİLER İÇİN 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ (EK)

1)132\'ŞER YIL HAPİS

Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğini öldüren Birol Karacal ile Cemal Bay, 30\'ar yıl olmak üzere 2\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanıklara ayrıca, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 30\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 15 yıl, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçundan 21\'er yıl, \'konut dokunulmazlığı\' suçundan ise 6\'şar yıl hapisle cezalandırıldı. Karacal ve Bay, toplam 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağını belirtildi.

SAKARYA/DHA

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2)SU DOLU ÇUKURDA OYNAYAN 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 2\'Sİ FİRMA YETKİLİSİ 4 GÖZALTI

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun ölümüyle ilgili şirketin 2 yetkilisi ile kepçe operatörü ve inşaat bekçisi gözaltına alındı. Acılı ailenin yakını Neşet Güler ise, \"Bugün çadırdan eve taşınacaklardı. Orada çalışanlar keşke bir önlem alsaydı\" dedi.Olay dün (pazar) saat 16.00 sıralarında Uzundere mevkiinde, otoyol kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu olan 1.5 metrelik çukura düştü. İki kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. İki kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen iki kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip iki kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen iki kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki kardeşin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Yusuf ve kardeşi Ali\'nin ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş\'tan İzmir\'e geldikleri, Uzundere bölgesinde çadırda kaldıkları, hurda toplayıp gelir elde ettikleri anlaşıldı. Çukurun bölgede inşaat yapan firma tarafından biriken yağmur sularının çevrede birikmeyip, burada toplanması için açıldığı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Olayda yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna cenazaleri almak için gelirken, anne Fatma Tencirlioğlu ve baba Tevfik Tencirlioğlu\'nun Kahramanmaraş\'a gittikleri ve cenazelerin de Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim almak için gelen ailenin uzaktan akrabası Neşet Güler, \"Olay olduğunda biz işteydik. Çocuklar oynarken kepçenin açtığı çukura düşmüş. Sonra çukurdan çıkartıp hastaneye kaldırmışlar. Aile kağıtçılık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Mevsimlik gelip gidiyorlardı. O bölgede çadırda kalıyorlardı. Çocuklarda oralarda oynuyorlardı. Baba ev kiralamıştı ve bugün taşınacaklardı. Kirasını bile ödemişlerdi. Acımız büyük, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, orada çalışanlar bir önlem alsaydı. Çukuru öyle bırakmasalardı. Firmadan henüz kimse bize gelmedi. Hakkımızı arayacağız. Üç çocuğumuzdan ikisini kaybettik. Sadece kızları kaldı\" dedi. Cenazeler, birinci derece yakını olmadığı için Neşet Güler\'e teslim edilmedi. Cenazeleri teslim almak için Kahramanmaraş\'tan birinci derece yakınlarının geleceği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, \"İzmir\'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mevkiinde bir inşaat alanında içi su dolu çukura düşen iki kardeşin ölümü olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup; Olay mahallinde yapılan bilirkişi incelemesi ve olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre; İller Bankası\'nın açmış olduğu ihaleyi alan firmanın, kazı işini taşeron başka bir firmaya devrettiği, bu firma tarafından kazı bölgesinde iş güvenliği ile ilgili yeterli önlem alınmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna göre kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ve inşaatın bekçisi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Neşet Güler ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)RİZE’DE TEHLİKELİ MİNARE YIKIMI

RİZE\'de bulvar çalışmaları kapsamında yenisi yapılan eski Orta Cami’nin yıkımına başlandı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu. Çarşı Mahallesi’nde aynı özellikleri taşıyan benzeri yapılan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği izinle eski Orta Cami’nin yıkımına başlandı. Tarihi ahşap süslemeleri sökülen caminin minare ve çatısının sökülmesi aşamasına geçildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan ve yaya geçişine kapatılan cami için işçiler çıktıkları minare taşlarını sökmeye başladı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.

ORTA CAMİ

Orta Cami’nin ilk inşasının 1737 yılında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Birçok bakım ve onarımdan geçen cami son şeklini ise 1930 yılında yapılan genel bir restorasyon ile aldı. 1990’lı yıllarda yıkımı planlanan caminin bir benzeri de 50 metre gerisinde inşa edilmiş ancak mevcut camiden büyük inşa edildiği gerekçesiyle caminin yıkımına onay çıkmamıştı. Yıkımı tamamlanacak caminin altından geçen dere üzeri açılacak bulvar projesi gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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Minare DRONE görüntüleri

Minarenin yıkım detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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4)CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER TUTUKLANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç\'un (51) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Turgut ve Serdar B. kardeşler tutuklandı. Koç ile aralarında husumet olduğunu öne süren kardeşler, cinayetin işlenmesi konusunda ise birbirlerini suçladı.

Sandıklı\'ya bağlı Çakır Mahallesi Barutçu Sokak\'ta dün saat 11.00 sıralarında yerde erkek cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede cesedin Selahattin Koç\'a ait olduğu belirlendi. Koç\'un yanında 5 litrelik su şişesiyle biri patlamamış 3 tüfek mermisi kovanı bulundu. Selahattin Koç\'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Selahattin Koç\'un Sandıklı\'da yalnız yaşadığı ve evine 50 metre kala öldürüldüğü anlaşıldı.

UŞAK\'TA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphelilerin Turgut B.(40) ve Serdar B. (42) kardeşler olduğunu belirledi. Şüphelilerin 45 N 2227 plakalı araçla kaçmaya çalıştığını tespit eden polis, plakayı çevre il ve ilçelere bildirdi. Plaka Tanıma Sistemi\'ne kaydedilen aracın Uşak\'a gittiği anlaşıldı. Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 13.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kısa kovalamacanın ardından durdurulan araçta yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken suç aleti av tüfeği de ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Sandıklı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Turgut ve Serdar B. kardeşler sorguya alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler \'kasten ve tasarlayarak öldürme\' suçundan tutuklanarak Sandıklı E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheliler ilk ifadelerinde Selahattin Koç ile aralarında husumet olduğunu söylerken, cinayetin işlenmesi konusunda ise birbirlerini suçladıkları kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheliler adliyeye çıkarken

- Cinayet işlenen alanda cenaze ve mermi kovanları

- Ceset cenaze aracına konurken

- Selahattin Koç opak

113 MB /// 01.51\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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5)MERSİN\'DE ÇALINAN 778 ARI KOVANINDAN 300\'Ü BULUNDU

MERSİN Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil, Mersin\'de son 1 ay içerisinde 778 arı kovanının çalındığını, kovanlarından 300\'ünün Erdemli\'de bulunduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İlçeye bağlı Arapaçbahşiş Mahallesi zeytinlik bölgesinde arazi gezisi sırasında çalıntı olduğunu düşündüğü arı kovanlarını bulan Birlik Başkanı Mehmet Ali Torpil, jandarmaya haber verdi. Kovanların fotoğraflarını çeken Torpil, kovanları incelediğinde geçtiğimiz günlerde Erdemli\'de çalınan arı kovanlarının olduğunu tespit etti. Arı kovanları ise sahibi Yaşar Büyük\'e teslim edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Arıcıları hırsızlara karşı uyaran Torpil, şöyle dedi:

\"Mersin\'de son 1 ay içerisinde müthiş bir kovan hırsızlığı başladı. Bu süre zarfında 16 arıcının 778 arı kovanı çalındı. Arazi gezisi sırasında tesadüfen çalıntı arı kovanlarında 300 tanesini bulduk. 6 arıcımız kovanlarına kavuştu. Arıcılarımız kovan alırken veya satarken çok dikkatli olması gerekiyor. Plakası olan arı kovanlarını almasınlar. Arı kovanı satışında iki tarafın da imzaladığı sözleşme ve kimlik fotokopilerinin olması gerekiyor. Ucuz kovan satan kişilerden arı kovanı almayın. İnşallah diğer kovanlarda bulunur.\"

Arı kovanlarının bulunmasına sevinen Yaşar Büyük ise, \"Arı kovanlarım çalınmıştı. Sağolsun başkanı bugün arazi gezisi sırasında bizim kovanları buldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hırsızlık olmaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çalınan arı kovanlarının görüntüsü

- Arı Kovanları taşınırken

- Jandarma aracı görüntüsü

- Mersin Arı Yetiştiriciler birliği başkanı Mehmet Ali Topril İle röportaj

Boyut: 211 MB. Süre: 02.39

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)

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