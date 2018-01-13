DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BOZDAĞ: ANAYASA MAHKEMESİ VAKA DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR VE ANAYASANIN ÇİZDİĞİ SINIRLARI TEK TEK AŞIYOR (1)

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, AYM\'nin kararına ilişkin, \"Anayasa Mahkemesi vaka değerlendirmesi yapıyor ve anayasanın çizdiği sınırları tek tek aşıyor. Bu kararı hak ihlali değil beraat kararıdır. Anayasa Mahkemesi’nin beraat kararı verme yetkisi yoktur\" dedi.

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2)MUŞ\'TA AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTU

MUŞ\'ta hava sıcaklığını gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş, Otaç Azıklı ve Böğürdelen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlar, yapraklarına düşen kırağı ile beyaza büründü. Koğuktaş Köyü Muhtarı Ebubekir Köylüler, bu yıl geçen yıllara göre kar yağışının az olduğunu ancak, havaların özellikle de gece çok soğuduğunu belirtti. Yüksek kesimlere sis ve soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı ile kaplandığını belirten Köylüler, her sabah güzel bir görüntü ortaya çıktığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kırağı tutan ağaçlardan detaylar

Ormandan detaylar

Buz tutan dere suyundan detaylar

( Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)-

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3)UYUŞTURUCU YİNE CAN ALDI

Kayseri\'de iddiaya göre, gece girdiği inşaat halindeki binada çok sayıda esrar içtiği iddia edilen 23 yaşındaki M.D ölü olarak bulundu. Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Caferbey Mahallesi İyiler Sokak üzerindeki bir inşaatta yaşanan olayda, çevredekiler iddiaya göre asansör boşluğu kenarında hareketsiz halde yatan bir erkek buldu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri hareketsiz yatan kişinin üzerinde ve çevresinde yaptığı incelemede M.D\'nin esrar içerek öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ceset çevresinde yaptığı incelemede ise birkaç adet esrar içiminde kullanılan ve \'kova\' olarak tabir edilen ürün buldu. Gece saatlerinde girdiği inşaatta ölen talihsiz gencin yüksek dozda uyuşturucu kullanması nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, M.D\'nin cansız bedeni Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

- Polisin olay yerinde yaptığı inceleme

- Talihsiz gencin cansız bedeninin ambulans konulması

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

DV 1 DOSYA, 1 dakika 28 saniye /90 MB

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4)UÇURUMA KAYAN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU

ARTVİN’de merkez Yenimahalle mevkiinde hafriyat kamyonu yük boşalttığı sırada kayarak 500 metrelik uçuruma düştü. Dik ve toprak yığınlarının olduğu uçuruma kayan kamyonun sürücüsü Ali Saraç (31) araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, bugün saat 10.00’da merkeze bağlı Yenimahlle mevkiindeki hafriyat alanında meydana geldi. Özel bir şirkete ait Ali Saraç yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı esnada zeminin çökmesiyle kaymaya başladı. Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atlayarak kurtuldu. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyonun, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri görüntüleri

Detaylar

(Haber- Kamera: Adem GÜNGÖR/DHA

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5)TURİZMDE EĞİTİM MASAYA YATIRILDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, \'Bodrum\'da Turizm Eğitimleri\' projesi kapsamında, \'Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı\' düzenlendi. Çalıştaya, turizm sektöründe çalışan çok sayıda kişi katılarak, eğitimli işgücü sorununa çözüm için destek verdi. Bodrum Profesyonel Yöneticileri Derneği (BOYD) tarafından İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü\'nce de desteklenen işsiz genç ve kadınların turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanan \'Bodrum\'da Turizm Eğitimleri (BOTE)\' projesi kapsamında çalıştay yapıldı. Bodrum\'daki bir otelde düzenlenen \'Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı\'na; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Mehmet Özcan ve turizm sektörü çalışanları katıldı.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, eğitilmiş iş gücüne yönelik eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Ülke turizmimiz darboğazdan geçiyor. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı oluşmuş bu durumun, elbet bir gün düzeleceğine inanıyoruz. Dünyada turizm yapılabilirlik açısından gerçekten birinci sırada olan ülkemizin turizm sektöründe layık olduğu noktaya gelmesi hepimizin isteği arzusudur. Sıkıntılar var diye bir şey yapmamak olmaz. Turizm bugünlere el yordamıyla geldi. En büyük eksiklik, turizmin insana bağlı bir sektör olması nedeniyle eğitimsiz altyapı sorunu en büyük sorundu. Biz bu sorunu çözemedik. Bu çalıştayda da bu eksiklikler gözler önüne serilecek. Daha sonrada bu sorunları hızlı bir şekilde çözmek durumundayız. Eğitilmiş iş gücüne aşırı ihtiyacımız var\" dedi.

BOTE projesiyle ilgili bilgi veren BOYD Üyesi Esra Wellington, Turizm yatırımcılarına sağlanan yatırım teşviklerinin başarılı olabilmesi için turizm meslek kollarının daha kaliteli ve nitelikli hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bu noktada ise istihdam sorunu yaşayan işsiz gençler ve kadınlar sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere projemiz tarafından bir potansiyel çözüm olarak değerlendirilmektedir. Projemiz kapsamında gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analiz çalıştayı ile Bodrum Yarımadası\'nda eğitim eksiklerinin neler olduğunu tespit edeceğiz. Eğitim programı da belirlenmesi gereken öncelikli olarak ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda verilecek eğitimlere katılımcı bir yaklaşımla karar verilmesi gerekmektedir. Turizmde marka olan Bodrum bölgesine gelen misafirlere daha iyi hizmet kalitesi sunmak için bölgeye göç etmiş ve halihazırda yaşamakta olan, belirgin işgücüne katkı sağlayacak işsiz genç ve kadınların sektöre kazandırılmasını, gerekli eğitimlerin verilmesini, bölgedeki işgücünün ekonomimize kazandırılmasını hedeflemekteyiz\" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından turizmdeki mevcut durum değerlendirildi, turizm sektörünün her kademesinden çalışanlara eksikliklerle ilgili sunumlar yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan görüntü

- BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu\'ndan görüntü

- BOTE Projesi ile ilgili bilgi veren Esra Wellington\'un açıklamaları

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , DHA)



