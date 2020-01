DHA YURT BÜLTENİ-9 

Başbakan Yıldırım: Muhalefet milletin Erdoğan ve AK Parti\'ye güvenini hazmedemiyor



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, muhalefetin milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti\'ye güvenini hazmedemediğini söyledi. Yıldırım, \"Siz, ana muhalefetten bu milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hiçbir hayırlı proje, hiçbir hayırlı söz duydunuz mu? Türkiye\'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış, demokrasi, hak ve özgürlükler için adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü yok. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Adıyaman il kongresine katıldı. Mehmet Erdoğan\'ın tek aday olduğu il kongresi öncesi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve parti kurmaylarıyla birlikte kente gelen Başbakan Yıldırım, havaalanında kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoyla Cumhuriyet Spor Salonu\'na gitti. Burada kendisini karşılayanları selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra platforma çıkarak partililere hitap etti. Tazelenme şuuruyla kongrelerini yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, Adıyaman\'ın da 2002 yılından bu yana sürekli olarak AK Parti\'ye destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

\'BÜTÇEYİ 6 KAT BÜYÜTTÜK\'

Konuşmasında cuma günü görüşmeleri tamamlanan bütçeyi hatırlatan Başbakan Yıldırım, 2018 yılı bütçesinin 763 milyar olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: \"Bu bütçe AK Parti iktidarlarının 16\'ncı bütçesi. Bakın, 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002\'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki ilk bütçemizle 16\'ncı bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 2018\'de eğitime ayırdığımız bütçe 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim bile AK Parti\'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor.\"

\'YAPICI DİL MUHALEFETE NASİP OLMADI\'

Konuşmasının devamında muhalefeti eleştiren Yıldırım, AK Parti iktidarı olarak terörle mücadele ederken muhalefetten destek görememekten yakındı. Darbe girişimini yok saymakla eleştirdiği ana muhalefetin ülkeye yararlı hiçbir adımı olmadığını ve gırla yalan söylediğini kaydeden Yıldırım, şöyle dedi: \"Bizim dilimiz; Türkiye\'nin, Anadolu’nun, Trakya\'nın dilidir. Bizim dilimiz; muhabbetimiz Adıyaman\'ın o zarif, o ince, o nazik üslubuyla harmanlanmıştır. İşte biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde, Yunus\'un, Mevlana\'nı, yani gönül diliyle konuşuruz. Ama muhalefete bakın. Muhalefet öyle mi? Maalesef; yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı. 15 Temmuz\'un arkasından çok önemli bir terörle mücadele sürecinden geçiyoruz. İçeride, dışarıda terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, diğer yandan DEAŞ örgütü ve öte yandan da devletin içine sızmış alçak FETÖ örgütüyle amansız mücadelemiz sürüyor. Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Bizim halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri OHAL\'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz\'da bombalanan Gazi Meclis\'te milletimizin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz\'u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor. Bu söz nedir biliyor musunuz? 15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarına en büyük saygısızlıktır. 250 şehidimizin onların yakınlarının, çocuklarının feryatlarına göz yaşlarına sırt dönmektir. Ülkeyi ele geçirmek için kan dökmekten çekinmeyen bu alçak örgüte karşı mücadeleye \'Kontrollü darbe\' demek bu milletin aziz şehitleri, gazilerine büyük bir hakarettir. Siz, ana muhalefetten bu milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hiçbir hayırlı proje, hiçbir hayırlı söz duydunuz mu? Türkiye\'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü yok. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan, dolan, hakaret bunlarda gırla. Allah aşkına söyleyin, bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? Milletin Tayyip Erdoğan\'a, AK Parti\'ye olan güvenini ne yazıkki bunlar hazmedemiyor. Tek AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. İşte ben buradan Adıyaman\'dan diyorum ki; ülke kazansın diye, millet kazansın diye durmak yok yola devam. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza yolumuza devam edeceğiz.\"

\'YANLIŞ HESAP KUDÜS\'TEN DÖNDÜ\'

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti kabul etmesine ilişkin kararının ardından yoğun bir çalışma yürüttüklerini, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı İstanbul\'da toplayarak BM\'de 128 ülkenin bu kararı kabul etmemesine zemin oluşturarak dünyanın birden büyük olduğunu herkese gösterdiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: \"Sadece ülkemiz içinde değil uluslararası arenada da doğruları söylemeye mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. Son dönemde Kudüs\'te yaşananları hepiniz biliyorsunuz. ABD yönetiminin Kudüs\'le ilgili aldığı karar BM\'ye çarptı geri döndü. BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla Amerika\'nın kararının kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs\'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle \'ben yaptım oldu\' alışkanlığı geçerli değildir. BM\'de aklı selimin galip gelmesi bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs değil, sadece Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayret gösterdik. İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul\'da olağanüstü toplantıya çağırdık, buluşturduk ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonunda da hayırlı bir neticeye ulaştığımız için mutluyuz, gururluyuz. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin, ezilenlerin yanında olmuştur, yanında olmaya devam edecektir. Dünyanın iyiliği için, insanlığın selameti için çalışmaya devam edeceğiz.\"

Konuşmasının son bölümünde AK Parti hükümetlerinde Adıyaman\'a yapılan hizmetleri anlatan Başbakan Yıldırım, Samsatlı depremzedelere ev yapılacağı, Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı müjdesini de verdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:128 ülke Kudüs kararına Türkiye\'nin öncülüğünde, Erdoğan\'ın liderliğinde \'dur\' dedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler\'de Kudüs ile ilgili alınan kararın bir ilk olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, \"128 ülke Kudüs kararına Türkiye\'nin öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde \'dur\' dedi. Böyle bir şey daha önce yaşanmadı. Artık milletler de biliyor ki Türkiye isyan ediyorsa, haykırıyorsa, meydan okuyorsa orada var olan bir zulmü, bir mağduriyeti, bir haksızlığı ortadan kaldırmak içindir, kendi menfaati ve davranışı için değil\" dedi.

Killiler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği anma programına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği yerlerde de Srebrenitsa katliamının yaşandığını hatırlatarak, \"Bugün o Birleşmiş Milletleri hala niye tartışıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız niye \'Dünya 5\'ten büyüktür\' ifadesini kullanıyor. Tüm bunlar geçmişte yaşandı, bilinen şeyler. Kişiye, bölgeye veya menfaate göre değişen bir yaklaşım oldu hep buralarda. Onun için bugün Dünya 5\'ten büyüktür diyoruz. Keşke çok uzun yıllardan bu yana böyle dirayetli, dik duran, medeniyet tasavvuruna aşık her şeyi milleti için düşünen liderlerimiz olsaydı\" dedi. Bulgaristan\'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah\'ın 33\'ncü ölüm yıl dönümü olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, \"Bazı semboller vardır, üzerinden yıllar da geçse çok şey ifade eder. Türkan bebek sembolü, hadisesi Bulgaristan Türklüğünün en önemli sembollerinden bir tanesidir, ama her mücadele bir eşik atlamaya vesile oluyor. Türkan bebekle yaşanan o mücadele daha sonraki mücadelelerin üstünü pekiştiren, altını dolduran o ruhu insanlara veren bir mücadele örneği olmuştur\" şeklinde konuştu.

\"NE ZAMAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KONUŞSAK AĞZI DOLANIYOR, DÜŞMANLIK EDİYOR\"

Buradaki programının ardından Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresine katılan Çavuşoğlu, “Bugün dünyanın her bir tarafındaki mazlumlara yardım eli uzatırken, oradakiler \'Türkler ve Recep Tayyip Erdoğan iyilikten başka bir şey istemiyordur\' diye düşünüyorlar. Bu iyiliklerimizin neticesinde bugün BM’de bu kararlar ortaya çıkıyor. Ama birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri bunun için Türkiye’de taşeron da kullanıyor. Bununda farkındayız. Adamın biri durmadan konuşuyor. Türkiye’nin mevcut durumu ve algısını değiştirmek için. Adeta bu ülkeye düşmanca tavırlar takınarak bunu yapıyor. Adı nemelazım söylemeye bile gerek yok. Ne zaman ağzını açsa yalan konuşuyor. Biz ne zaman PKK ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman FETÖ ile ilgili konuşsak onun lehine konuşuyor. Ne zaman Türkiye ile konuşsak ağzı dolaşıyor düşmanlık ediyorö şeklinde konuştu.

Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü



TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, fabrikadaki işinden evine dönen Tayfun V. (35), 4 aylık hamile eşi Kader V.\'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i, çocuğunun odasındaki gardrop içerisinde saklanırken yakaladı. Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim\'i öldürdü, eşi Kader V.\'yi ise hafif yaraladı. Polisi arayan Tayfun V., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

Saray ilçesindeki bir fabrikada çalışan Tayfun V., dün gece işyerinden erken çıkıp Ayaspaşa Mahallesi\'ndeki evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip telefonla eşi Kader V.\'yi aradı. Kader V., eşinden çiğköfte alıp eve öyle gelmesini istedi. Tayfun V., ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader V., kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun V., 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim\'i yakaladı.

Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim\'i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader V.\'yi bıçakla hafif yaraladı. Tayfun V., 112 ve polis arayıp kendisini ihbar etti.

Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Tayfun V., Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader V. ise tedavi altına alındı. İfadesinde pişman olduğunu ifade eden Tayfun V.\'nin eşini 4 aylık hamile olduğu için öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Evde öldürülen Serkan Sevim\'in cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)-

Hamsi festivalinde 5 ton hamsi dağıtıldı

ORDU\'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2\'inci Hamsi Festivalinde 5 ton hamsi tüketildi. Çok sayıda kişi kilosu 15-20 TL\'den satılan ancak festivalde pişirilip ücretsiz ikram edilen hamsiyi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Fatsa İlçesi\'nde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzen Hamsi Festivali 15 Temmuz Özgürlük Meydanı\'nda düzenlendi. Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, çok güzel bir organizasyon yapıldığınıanlatırken şöyle dedi: \"Bu sene hamsinin çok olacağını umuyorduk ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Sezon erken bitti. Bizde sonuna yetişmiş olduk. Bu tür etkinliklerin amacı bir arada olmaktır. Karadeniz’in her yeri ayrı bir güzel. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel. Ama bizim de kendimize göre geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bunları hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Bunları hiç bir zaman yok etmemeliyiz.\"

Ardından pişirilen 5 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı. Kilosu 20 TL\'den satılan hamsiyi ücretsiz almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Niğde’de 1 ton hamsi dağıtıldı

NİĞDE\'de düzenlenen 6’ıncı Hamsi Şenliği\'nde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Kent Ormanı\'nda Niğde Belediyesi sponsorluğunda Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin organizasyonu ile hamsi şenliğinin bu yıl 6’ıncısı düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, kentteki Karadenizliler ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı şenlikte dernek tarafından 1 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı. Etkinlikte hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte dağıtılan hamsiler yenirken, şenliğe gelenler kemençeyle horon tepti Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler, dernekleri tarafından 6’ncısı düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin Niğde’ye sembol haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Karadeniz kendine özgü folkloruyla kültürü iel diğer bölgelerimiz gibi çok enteresan güzel bir yöredir. Bu yörenin tanıtımı için Karadenizin güzellikleri insanın sıcaklığı kültürü ve yaşam tarzını tanıtmak ve Niğdelilerle diyalog kurmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz.\"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, bu tür festivallerin kültürlerin yaşatılması ve bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında, insanlarımız arasındaki dostluk kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çok büyük faydaları olduğunu söyledi.

Hasköy halkı yasta

MUŞ\'un Hasköy ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan kavga büyük üzüntüye neden oldu.

Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba \'Afşar\' ile \'Basum\' aileleri arasında dün öğle saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavga ardından akşam saatlerinde aileler yine karşı karşıya geldi. Bu kez uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Fetullah, Resul, Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar (57) ve oğlu Resul Afşar (35) kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hasköy\'deki kavgayı \'cinnet\' olarak nitelendiren çok sayıda kişi üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. \'Bıdıri aşireti\' reisi Hikmet Karayel, \"Olayı yapan ve öldürülen dayı yeğen. Aynı zamanda dedeleri amca çocuğu. Vahim olay ilçeyi yasa boğdu. İlçemiz en sakin yerlerden. Hçbir olayın yaşanmadığı ilçe halkın kardeş gibi geçiniyor. Yaşananlar bizi çok üzdü\" dedi.

Sayan aşiretinden Kerem Sayan da halkın çok üzgün ve şok yaşadığını belirterek, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

- Evin terasdaki serada 350 kök hint keneviri ele geçirildi

ADANA\'da polis, bir evin teras katına kurulan serada 350 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Yüreğir Araştırma Ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydardoğlu Mahallesi\'ndeki bir evin teras katında uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, kurulan serada ekili durumda 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis, kenevirleri eken 36 yaşındaki Salih İ.\'yi gözaltına aldı. Ekipler daha sonra, kenevirleri söküp, serayıda yıktı. Salih İ.\'yi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

