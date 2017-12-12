DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ANNE, KIZI İÇİN 10 KİLO ZAYIFLAYARAK KARACİĞERİNİ VERECEK

RİZE\'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde oturan Fatma ve Hızır Yıldız çiftinin 6 yaşındaki kızları Derya, 3.5 yıldır karaciğer nakli bekliyor. Küçük kız için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’ın yapılan tetkikleri sonucu yaklaşık 10 kilo vermesi halinde kızına karaciğer verebilecek hale geleceğini belirledi. Anne, kilo vermek için diyete başlayacak.

Büyükköy Beldesi Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hızır çifti 16 yıldır çocuklarının sağlık sorunlarını tedavi edebilmek için uğraş veriyor. Karaciğer nakli yapılan ve sağlığına kavuşan 15 yaşındaki oğlu Yusuf’un ardından kızı Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan küçük kız 3.5 yıldır karaciğer nakli için bekliyor. Küçük kız için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’ın yapılan tetkikleri sonucu yaklaşık 10 kilo vermesi halinde kızına karaciğer verebilecek hale geleceğini belirledi. Anne, kilo vermek için diyete başlayacak. Biran önce kilo vererek kızına karaciğer vermek istediğini ifade eden anne Fatma Yıldız, \"Kiloma bağlı şeker hastalığım var. O nedenle kızıma karaciğer veremedim. Son kontrollerimde 10 kilo zayıflamam halinde karaciğerimi kızıma verebileceğim söylendi. Bende zayıflamak istiyorum\" dedi ve insanları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

\"EŞİMİN 10 KİLO VERMESİ GEREKİYOR\"

Baba Hızır Yıldız da Türkiye’nin dört bir yanından sağduyulu bir çok insanın kendisine ulaştığını belirterek \"İnsanlar gönüllü karaciğer vericisi olmak istediler. Ben onların telefonların aldım ve gerekli mercilere ulaştırdım. Şuan bu durumda değerlendiriliyor. Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçtik. Trabzon\'da bir hastaneye gittik. Burada eşimin karaciğer nakline uygun olacağı üzerinde duruldu. Bunun için eşim 10 kilo vermesi gerekiyor. Sonrasında gerekli tetkikler yeniden yapılacak. Kızımın kan gurubu ile eşimin kan gurubu birbirini tutuyor. Bu yüzden şu an bir sorun gözükmüyor. Kilo problemine bağlı şeker sorununu aştık mı inşallah nakil için adımlar atacağız\" ifadelerini kullandı.

SENDİKA BAŞKANINDAN DESTEK

Öte yandan aileye sahip çıkan Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, hasta çocuk ve ailesine yardımcı olamk için girişim başlattı. Sendika üyesi olan Hızır Yıldız ve ailesini sendika binasında ağırlayan Karadağ, küçük Derya\'ya çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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Aileden detaylar

Anne ve baba ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA)

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2)İZMİR POLİSİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

İZMİR\'de düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK\'nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapmak için gönderdiği örgüt üyesi ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı. Eylem hazırlığında olan terörist yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK\'nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapacağı ve büyük illere eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin gönderildiği bilgisi üzerine, harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmir\'de eylem yapacağı belirlenen örgüt üyesi Sinan D.\'nin, İzmir\'in Buca ilçesindeki bir evde kaldığı belirlendi. Ayrıca Sinan D.\'nin izini kaybettirmek amacıyla farklı adreslerde konakladığı anlaşıldı. Eylem için keşif çalışması da yaptığı tespit edilen Sinan D.\'nin kaldığı eve, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yaralı haldeki teröristi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Sinan D. sorguya alındı. Teröristin sorgusu doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler Sinan D.\'ye yardım eden 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Tapu Müdürlüğü\'nde görev yapan 2 memur ile bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan D.\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan örgüt üyelerinden görüntü

- Şüphelilerin hastane ve emniyete getirilişinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)DÜŞTÜKLERİ GÖLETTEN KURTARILAN 3 ÇAKAL TEDAVİ EDİLİP DOĞAL ORTAMA BIRAKILACAK

BURSA’nın İznik ilçesinde sulama göletine düşen 5 çakaldan biri öldü, biri kurtulup kaçtı; mahsur kalan üçünü ise belediye ekipleri kurtardı. İznik ilçesi Çandarlı Mahallesi\'nde bulunan sulama göletine düşerek mahsur kalan 5 çakalı gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiler. Ekipler olay yerine gelinceye kadar 5 çakaldan biri kurtulup kaçarken, kaçmak isteyen bir çakal ise boğuldu. Mahsur kalan 3 çakal ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Belediye Hayvan Barınağı’na götürülen 3 çakal tedavi altına alındı. Çakalların, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortama bırakılacakları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Çakalların görüntüsü

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Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa),(DHA) -

17 saniye

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4)TOKAT\'TA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

TOKAT\'ta şehir içi trafiğinde çeşitli tarihlerde yaşanan trafik kazaları kentteki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Devlet Hastanesine giriş yapmak isteyen bir ambulans ise kavşaktan geçtiği sırada bir otomobille çarpıştı. Eski Niksar Yolu kavşağında dönüş yapmak isteyen bir araca motosiklet çarptı. Yan yatarak araca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil devrilmeden durabildi. Dimes ve Atatürk Köprüsü kavşaklarında da meydana gelen kaza yaralamalı olarak atlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mobesedeki kaza görnütüleri

Haber: TOKAT,(DHA)

(54 mb)