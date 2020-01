DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TRABZON\'DA ELE GEÇİRİLEN PKK\'NIN MÜHİMMAT SIĞINAĞINA KRİMİNAL İNCELEME

TRABZON\'un Tonya ilçesi kırsalında, PKK terör örgütüne ait sığınakta ele geçirilen patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile tüm malzemeler, oluşturulan özel ekiplerce incelemeye alındı. Diğer taraftan, güvenlik güçlerinin bölgedeki yoğun operasyonları sürüyor. Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası kırsalında, geçen gün akşam saatlerinde çevresi ağaç dallarıyla kaplı alanda mühimmat olduğunu gören bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bir kısmı yüzeyde bir kısmı ise toprağa gömülü halde mühimmat ele geçirdi. Çalışmanın ardından, PKK terör örgütünün içerisinde çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi ve uzaktan kumandalı bomba düzeneği bulunan sığınağı ele geçirildi. Gömülü gıdaların kokusunu alan ayının toprağı eşelemesiyle ortalığa saçıldığı değerlendirilen mühimmatın, vatandaşlar tarafından görülerek ihbar edildiği, sonrasında yapılan çalışmayla sığınağın bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemede, teröristlerin gıda maddelerini bozulmasın diye derine gömülmediği, mühimmat sığınağının da yaklaşık 2 hafta önce oluşturulduğu saptandı.

KIŞ ÜSTLENMELERİ DARBE ALDI

Terör örgütünün kış üslenmesi kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyonlar yoğunlaştırıldı. Sığınakta ele geçirilen malzemeler ise oluşturulan özel ekip tarafından en küçük ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Ekipler, özellikle ele geçirilen gıda malzemelerini nereden temin edebileceği konusunda da bilgi edinerek terörist grubunun izini sürecek. Birçok silah, mermi ve bombalı düzeneğin yer aldığı malzemelere ilişkin kriminal incelemeler de bulunulacak.

OYUN KÂĞIDI DİKKAT ÇEKTİ

Özel ekipler tarafından yapılan incelemelerde PKK\'lı teröristlerin sığınağında ele geçirilen mühimmat ve birçok yaşamsal malzemeler arasında iskambil kâğıdının yer alması dikkat çekti. Teröristlerin bölgede saklandıkları alanda iskambil oynayarak vakit geçirdikleri düşünülüyor.

EKİPLER BÖLGEYE KAYDIRILDI

Giresun\'un Yağlıdere ilçesinde \'Aram\' kod adlı terörist Mustafa Tolucan\'ın yakalanmasının ardından başlatılan operasyonlara katılan jandarma ve polis özel harekât ekipleri de son yaşanan gelişmeler üzerine Tonya ve çevre ilçelerdeki kırsal alanlara kaydırıldı. Güvenlik kuvvetleri, bölgede hareketlilik yaşanabileceğini de değerlendirerek önlemlerini iki katına çıkarttı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da havadan destek verdiği operasyonlara takviye birlikler de katıldı. Bölgenin özellikle yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 metreye ulaşan karda yürütülen arama-tarama faaliyetlerine bölgeye sevk edilen zırhlı araçlar ise güzergâh boyunca önlem aldı. Çok sayıda güvenlik mensubunun yaylaların birçok giriş-çıkış noktasına konuşlandırılırken, son günlerde ele geçirilen yaşam malzemeleriyle zor duruma düştüğü düşünülen grubun bölgede sıkıştığı da belirtildi.

SIĞINAK 2 GÜN ÖNCE ORTAYA ÇIKARILDI

Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası\'ndaki kırsal alanda Pazartesi günü çevresi ağaç dallarıyla kamufle edilen sığınak fark edildi. PKK terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınaktaki aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumanda ve elektrikli fünye, çok sayıda tüfek ile tüfek mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 3 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

2)KARAYOLU TRAFİĞİNE HEYELAN ENGELİ

ERZURUM\'un Şenkaya- Oltu karayolunun 12\'nci kilometresinde 3 ay önce meydana gelen heyalan nedeniyle kayan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Heyelanın devam ettiği yoldan geçen sürücüler tehlikenin devam ettiğini söyledi. Kayan bölümlere çözüm olarak toprak doldurulduğunu anlatan sürücüler, ölüme davetiye çıkarıldığını söylüyor. Erzrurum- Şenkaya arası yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Osman Koçyiğit her gün bu yoldan geçtiğini belirterek, \"İlla birinin ölmesi mi lazım? Yetkililer kayan yola bir an evvel çare bulmalı. Kar yağdığında tehlike daha da büyüyecek. Akşam saatlerinde buradan geçiyorum. Bir çok kez yukarıdan gelen araçlarla burun buruna kaldım. Kimse ilgilenmiyor. Yetkililere sesleniyoruz bu yolun sorumluları kimlerse bir an önce yapsınlar\" diye konuştu.

Çok sayıda kişi, heyelan nedeniyle kayan yolda kazaların kaçınılmaz olacağını belirterek, \"Bu yoldan geçerken yüreğimiz ağzımıza geliyor\" dedi.

3)ANTİKA TUTKUSUNA 1.5 MİLYON LİRA HARCADI

SAMSUN\'un Kavak ilçesindeki lokantasında müşterilerine damak tatlarına hem de bulundurduğu antika eşyalarla gözlere hitap eden Cengiz Toprak, antika tutkusuna 10 yılda yaklaşık 1.5 milyon lira harcadı. Çocuk yaşlardan itibaren antika merakı olduğunu söyleyen Cengiz Toprak, \"10 yılda aralarında gaz lambaları, yük taşımaya yarayan sepet, radyo, bakır tas, güğüm, tüfek ve sini gibi birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyalara 1.5 milyon lira para harcadım\" dedi. Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde kendisine ait lokantada hizmet veren, evli 1 çocuk babası Cengiz Toprak (43), çocuk yaşlardan beri merak saldığı antika tutkusuna 10 yılda yaklaşık 1,5 milyon lira harcadı. İşyerinde müşterilerinin hem damak tatlarına hem de bulundurduğu antika eşyalarla gözlerine hitap eden Cengiz Toprak, birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyaları toplamaya başladığı günlerden söz ederken şöyle dedi:

\"Antika tutkum çocukluk yaşlardan beri var. 10 yıl önce ayakkabı sektöründeydim ve aldığım bu eşyaları depolarda saklıyordum. Sonra yemek sektörüne girdim ve son 10 yılda merak ettiklerimi ve istediklerimi almayla işe başladım. İlk başlarda antikaları genelde çevre ilçelerimizdeki köylerimizden ve bölgedeki diğer şehirlerimizden topluyordum. Mesela bir gaz lambası için Tokat’a gittiğim. Bir sini almak için Sivas’a bile gittim. Gezmek için gitmiş olduğum başka yerlerde de eski olan ve antika eşya satanları ziyaret ediyorum. Ayrıca Samsun’da antika eşya bulma konusunda sağ olsunlar bana destek olan çok arkadaşım oluyor. Bu eşyalar gerçekten çok önemli ve de para ile bulunabilecek eşyalar değiller. Aralarında gaz lambaları, yük taşımaya yarayan sepet, radyo, bakır tas, güğüm, tüfek ve sini gibi birbirinden farklı yaklaşık 100 ile 130 yıllık eşyalara 1,5 milyon lira para harcadım.\"

Türkiye\'nin dört yanına halen antika eşyaları almaya gittiğini ve ileride bir müze açmak istediğini söyleyen Cengiz Toprak, \"Halen gezmeye de gitsem o ildeki esnaflar antika eşyaları nerelerde bulabileceğimi sorup görmeye gidiyorum. Beğendiğim ya da bende olmayan bir parça varsa alıyorum. Antika tutkusu bende artık bağımlılık yaptı. Nefesim yettiği müddetçe toplamayan devam edeceğim. İleride de bu eşya ya da eserlerden bir müze açmayı düşünüyorum\" dedi.

4)OTOMOBİL HIRSIZLARI YAKALANDI

İSTANBUL\'da 2 otomobil çalan, şase ve motor numaralarını değiştirdikleri araçları satan 4 kişi Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde yakalandı.1 Ekim tarihinde İstanbul Kartal, 1 Kasım tarihinde ise Pendik\'te 2 otomobil çalındı. Otomobillerin şase ve motor numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında hırsızların Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde oturdukları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin şüphelilerin evlerine düzenlediği baskınla Y.E.A., E.K., M.B. ve H.G. gözaltına alındı. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

