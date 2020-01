DHA YURT BÜLTENİ-9 

Şırnak\'ta içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişi aranıyor (2)

VAN\'DAN SU ALTI KURTARMA EKİBİ BEKLENİYOR

Merkez Belveren Beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından devam ediyor. Arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Van\'dan su altı arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Van\'daki ekiplerin helikopterle Şırnak\'a gelmesi beklenirken, maden ocağındaki aramalar da sürüyor. Su kuyusunü düşen 2\'si kardeş 3 kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken, kuyu girişinde bekleyen sağlık görevlileri ambulansa aldıkları bu kişilere müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı. Yüzlerce Şırnaklı da kuyu çevresindeki tepelerde oturarak, merakla beklemeye başladı.

Kuyu girişi ve çevredeki hakip tepelerde konuşlanan jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

-Kuyu ağzında bekleyen vatandaşlar

-Alınan güvenlik önlemleri

-Hazırda bekleyen sağlık ekipleri

-Tepelerde oturup bekleyen vatandaşlar

-Ağlayan kadınlar

-Bekleyen ambulanslar ve sinir krizi geçiren birine müdahale

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

=======================================

Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim

ERZİNCAN\'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H. (25), adliyeye sevk edildi. Şüpheli ilk ifadesinde, kendisinin de hayvan beslediğini, iki gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiğini, olay günü aldığı alkolün etkisi ile yaptıklarını hatırlamadığını öne sürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan kent merkezindeki subay orduevinde meydana geldi. Hafta sonu çarşı izninden dönen er Taner H. akşam saatlerinde orduevine döndü. Bir süre sonra nizamiyeye gelen Taner H., burada yakaladığı yavru kediyi yumruklamaya başladı. Taner H. ardından, çevredeki asker ve sivillerin dehşet dolu bakışları arasında kediyi yere fırlatıp tekmeledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen vahşet, sosyal medyada büyük tepki çekti, polis, Taner H.\'yi yakaladı. Yapılan kontrolde 2.21 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H. daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

Er Taner H. bugün sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi\'ne getirildi. Şüpheli ilk ifadesinde, kendisinin de askerden önce İstanbul\'daki evinde hayvan beslediğini anlatarak, iki gün önce nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girdiğini, hafta sonu izninde de aldığı alkolün etkisi ile yaptıklarını hatırlamadığını öne sürdü. Savcılık talimatıyla, Taner H., kanında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Askeri araçla hastaneye getirilen Taner H.\'nin görüntüsünün alınmaması için hızla içeri sokuldu. Taner H., kan örnekleri alındıktan sonra yeniden adliyeye götürüldü.

Sosyal medyada yayılan vahşet görüntülerine, Türkiye\'nin dört bir tarafından tepki yağdı. Bugün de saat 15.00\'te, Erzincan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ile vatandaşlar basın açıklaması yaparak olayı protesto edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliye

-Askeri aracın adliyeye girişi ve çıkışı

-Askeri aracın hastaneye gelişi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİRCAN, (DHA)

================================================

Engelliler Günü programında, Ak Partili Miroğlu\'ndan protokol tepkisi



MARDİN\'de, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, sondan bir önceki konuşma sırasının kendisine verilmesine tepki gösterdi. Miroğlu, \"Ben bu ömrüme gelinceye kadar, protokol gerektiren, kaide ve kurallara bağlı toplantılara çok katıldım. Ben sizinle konuşma, dertleşme ve duygularımı paylaşma hakkımı bir başka güne bırakıyorum\" diyerek konuşmasını kısa kesti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programa, Ak Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri, engelliler ve yakınları katıldı. Masaları tek tek gezerek engellilerin sorunlarını dinleyen Vali Yaman, ardından \'Engelsiz Mardin\' projesi kapsamında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Daha sonra Vali Yaman, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, engelliler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda, Milletvekili Orhan Miroğlu, 1\'inci sıradan seçilmesine rağmen, sondan bir önceki konuşma sırasının kendisine verilmesine tepki gösterdi. Miroğlu, Mardin\'de katıldığı her resmi programda en son kendisinin konuştuğunu hatırlatarak, şöyle dedi:\"Ben bu yaşıma gelinceye kadar birçok protokol toplantıları, protokol gerektiren kaide ve kurallara bağlı toplantılara çok katıldım. Ama gönül isterdik ki Dünya Engelliler Günü biraz daha ortak duygudaşlığımızı paylaşacağımız bir ortamda gelişsin. O yüzden ben sizinle konuşma, sizinle dertleşme ve sizinle duygularımı paylaşma hakkımı bir başka güne bırakıyorum. Bu gayet resmi, gayet protokol toplantının benim konuşmamı bir hayli zorlaştırdığını ifade etmek istiyorum. Konuşma hakkım da baki kalsın.\" Miroğlu, bu cümlelerin ardından konuşmasını bitirdi.

TBMM İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Orhan Miroğlu\'na herhangi bir yanıt vermediği konuşmasında, hükümet olarak engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, bu konu ile ilgili bir çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Çankırı, \"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan, hayatlarını devam etmeleri, iş ve meslek edinmeleri, ulaşım, rehabilitasyon başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin vazifesidir. Hükümet olarak dezavantajlı tüm grupların sorunların dinledik. Tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz\" diye konuştu.

Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk ise programı düzenleyen Mardin Valiliği\'ne teşekkür etti. Program daha sonra, canlı müzik eşiğinde yemek ile sona erdi.Valilik protokol yetkilileri, daha önce protokol konuşmaları sıralamasında her zaman Orhan Miroğlu\'nun en son konuştuğunu ancak Ceyda Bölünmez Çankırı\'nın TBMM İdare Amirliği\'ne seçilmesinden sonra protokole göre sıralamanın değiştiğini ve Çankırı\'ya en son konuşma hakkı verildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Programdan görüntüler

-Yapılan konuşmalar

-Sergi ve etkinlikler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

=======================================

İnegöl’de 10 dönüm orman yandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönüm ormanlık alanı küle çevirdi.

İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl itfaiye ekiplerine bildirdi. Yamaçlık alanda yayılan alevlere ekipler dört bir yandan müdahale ettiler. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

=============================================

Samsun\'da FETÖ şüphelisi 6 astsubay adliyede

SAMSUN merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 astsubay adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniylet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 gün önce Samsun merkezli Gaziantep, Antalya ve Van illerinde eş zamanlı Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında halen görevde olan jandarma astsubaylar Mehmet Sait Y., Aytekin T., Muhammet Ş. Ahmet K. ile 3 ay önce açığa alınan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nda görevli deniz astsubay Özkan K. ve emekli jandarma astsubay Aydın Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve görev yaptığı yerlerdeki odalarında yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün sorgulanan şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Emniyet dışından detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

================================================

Türkiye\'nin \'nöroloji haritası\' çıkarılacak



TÜRK Nöroloji Derneği (TND) Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye\'nin \'nöroloji haritası\'nı çıkaracaklarını söyledi.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 53\'üncüsü düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi\'nde yapılan olağan genel kurulda TND başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türkiye\'nin \'nöroloji haritası\' için çalışmalara başlandığını söyledi. Prof. Dr. Öztürk, \"Türkiye\'nin \'nöroloji atlası\'nı oluşturacağız. Yani Türkiye\'de nörolojik hastalıkların dağılımını, çok büyük katılımlı çalışma ile güvenilir verilerle ortaya koyacağız\" dedi.

\'PİLOT ÇALIŞMAMIZI YAPTIK\'

\'Nöroloji haritası\' için çalışmalara başladıklarını ve geçen yıl pilot çalışmayı yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Öztürk, \"Pilot çalışmalarda amaç, kullandığınız verilerin ne kadar yeterli olduğunu görmek, küçük ölçekte elde ettiğiniz verilerin dünya verileriyle uyumunu veya daha önceki verilerle uyumunu kontrol edebilmektir. Verilerimizi biraz daha düzenleyip, geliştirip, neredeyse 25 bin ile 50 bin kişiyi kapsayacak örnekleme olarak bütün Türkiye\'nin nörolojik hastalıklar profilini net olarak ortaya koyacağız. Bu, dünyada ülke bazında yapılan ilk çalışma. Dünya ülkeleri için de çok iyi bir rehber, veri olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK\'

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çalışmayı tamamlayıp, ulusal ve uluslararası camiaya sağlam bir veri olarak sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

\"Bunun için elbette önemli bir fona da ihtiyacımız olacak. Avrupa Birliği fonları, TÜBİTAK fonları gibi hangisini kullanabilirsek bunlar için uğraşacağız. Sonuçta çıkacak veri, \'Elimizde ne var?\' bunu görmemizi sağlayacak. \'Bizim ne kadar nörolojik hastalık yükümüz var? Bizdeki hastalıkların özellikleri ne şekilde ortaya çıkıyor? Hangi yaş gruplarında, hangi bölgelerde, kentsel, kırsal farklılık var mı, kadın, erkek farklılığı var mı, eğitim farklılığı var mı?\' Bütün bunları ortaya koyacak ve stratejilerimizi daha sağlam şekillendirebileceğiz. Yani hangi gruba, hangi oranda, ne şekilde gitmemiz gerektiğini, hangi bölgemizin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu, hangi bölgede tedavi ihtiyacının fazla olduğunu, gelecek için ne şekilde bir plan yapmamız gerektiğini göreceğiz. Çalışma, 10 yıl sonraki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğini de gösterecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplantıda Prof. Dr. Şerefnur Öztürk detay

- Kongre afişi

- RÖP: Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

- Toplantıdan genel detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

======================================================

Kasaplar Federasyonundan ithal ete tepki afişi : 1 kg Sırbıstan eti yerine 750 gram yerli et al

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu, ihtal ucuz ete karşılık afişli yerli et bilgilendirmesi yaptı. Türkiye genelinde 30 bin afiş, kasaplara dağıtıldı. Afişlerdeki \" 1 kilo Sırbıstan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık. Et kasaptan alınır\"yazısı dikkati çekti. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ \" Bizimki bir protesto veya tepki değil, bilgilendirme. İthal etin etiketine ithal yazısı konulsun\" dedi.

İthal et satışına karşı olmadıklarını ancak, haksız bir resabetin söz konusu olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, o nedenle vatandaşları bilgilendirme gereği duyduk. Bastırdığımız afişleri ülke genelinde tüm kasap esnafına dağıttık. Türkiye genelinde etin 3\'te birini yemek sektörü, 3\'te birini sucuk, pastırma ve salam sektörü, kalan üçte birini de parekendeci yani, kasap esnafı kullanıyor. O nedenle ithal ette Türkiye genelinde yüzde 10\'luk dilim hesabı doğru değildir. Parekenda satışta o nedenle haksız bir rekabet söz konusu oluyor. Yani ithal edilen et oranı yüzde 10 değil, yüzde 25\'lere ulaşıyor. İtirazımız buna ve satılan ithal kuşbaşı ve kıymanın etiketine büyük harflerle ithal yazısı konulması gerekir. Yani, yurt dışından gelen ve marketlerde satılan etin üzerine ithal et etiketi konulsun.\" şeklinde konuştu

MARKETLERDE ET FİYATI DAHA FAZLA

Kayseri Kasaplar Derneği Başkanı Adnan Aydın\'da ithal et konusunda Federasyonun görüşlerini desteklerini belirterek, afişli bilgilendirmeye canı gönülden katıldıklarını belirtti. Adnan Aydın \" Kurban bayramı sonrası zaten et fiyatlarında bir indirim ve durgunluk yaşanır. Şu anda ben kasap dükkanımda bir kilo dana kıymayı 32 liradan, kuşbaşını ise 35 liradan satıyorum. Et fiyatları konusunda haber yapılırken İstanbul\'daki marketlerdeki fiyatlar ele alınıyor. İstanbul\'daki bir kasabın kirası ve çalıştırdığı elemanın Anadolu\'dan farklı. Şu anda bir kilo kıyma, kasap esnafına 32 liraya mal oluyor. Kredi kartıyla satış yaptığınızda 3 lira KDV\'den zarar ediyorsunuz. Buna kira, personel, nakliye, elektrik su, vergi gibi giderler eklenince,kasaplar zarar ediyor. İthal ettekie bize de yerli ette KDV indirimi uygulansın. İthal et, Türkiye\'nin et sorununa çare olmaz. Bunlar geçici çözümler. Çözüm,üreticinien ciddi anlamda desteklenmesidir\"dedi

Adnan Aydın, ilgili bakanlıkların ve bankaların köylerde üretecinin ayağına giderek hayvan başına destek primini buralarda, hayvan sayısına bakıp vermesini önerdi

Görüntü Dökümü:

-Kasaplardan genel görüntü

-Kasaplar Odası Başkanı ile röportaj

-Et ve et fiyatlarından görüntü

-Genel detay

Haber : Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

==========================================

Marmaris Belediye işçileri çıntar partisi düzenledi

MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekipleri, topladıkları çıntarlar ile mesai arkadaşlarına yemek ziyafeti düzenledi.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanlarda yaptıkları çevre temizliği sırasında 70 kilo çıntar topladı. Bugün öğle mesaisinde halk arasında çıntar olarak bilinen organik mantar türünden çeşitli yemekler yapılarak mesai arkadaşlarına keyifli bir etkinlik düzenlendi. İlçe Belediye Araç ve Makine Parkı\'nda yapılan çıntar partisine; Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, belediye birim müdürleri ile temizlik işleri çalışanlarından oluşan yaklaşık yüz kişi katıldı. Çıntarın közde, ızgara ve acılı ve acısız çeşitli yemekleri yapıldı. Makarna, ayran ve su ile ikram edilen çıntar afiyetle yenildi.

Tüm çalışanlarıyla gurur duyduğunu açıklayan Belediye Başkanı Acar, \"Çalışan, sadakatli, aldığının fazlasını veren dürüst takım arkadaşlarım var. Hizmetlerini en iyi şekilde yerine getiren üretken arkadaşlarımız hünerlerini sergilemiş. Mesai arkadaşlarım motivasyonu sağlamak için çıntar toplayıp çıntar partisi düzenlemişler. Bizlere sürpriz yaparak davette bulundular. Mesai arkadaşlarımın bu özverisine minnettarım, çok teşekkür ederim \" dedi.

Temizlik işlerinde görevli Mehmet Dinç ise, \"Çevre temizliği yaparken mesai arkadaşlarımızla çıntar toplayıp, parti düzenleme fikri aklımıza geldi. Topladığımız 70 kilo çıntar ile çeşitli yemekler yaparak mesai arkadaşlarımızla beraber yedik. Bu tür aktiviteler bizlerin motivasyonunu ve enerjisini artırıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çıntar partisi için işçilerin masaları kurmaları görüntü

- Közde, ızgarada yapılan çıntarın görüntü

- Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ın ızgara başında çıntar pişirmesi ve işçilere ikram etmesi

- Masalarda çıntar yiyen işçilerden görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============================================

Taklacı güvercinler yarıştırıldı



ERZURUM\'da Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Kadir Velioğulları\'na ait \'Beşsiz\' isimli güvercin birinci seçilirken sahibine 10 bin lira kazandırdı.

Erzurum\'da düzenlenen \'Hava Kuşu Yarışması\'na getirilen 130 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını değerlendirdi. Yarışmada \'Beşsiz\' isimli güvercini ile Kadir Veliloğulları birinci, \'Dunuk\' ile Deniz Erinkarlı ikinci, \'Beyaz\' isimli güvercin ile Metin Küçük üçüncü ilan edildi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Köşk Düğün Salonu\'nda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ile çok sayıda güvercin sever katıldı. Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirterek şöyle dedi: \"Yaklaşık 6 ay süren yarışmada güvercinlerin en güzel kalkış yapan, havada takla atamaları, süzülmeleri ve en güzel iniş yapmaları ile değerlendirildi. Bu üçünü de en iyi yapan güvercin birinci oldu. Birinciye kupaları ile birlikte 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye de 2 bin 500 lira ödül verdik. Amacımız; güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Türkiye\'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tanju Çolak gibi birçok ünlü bizim gibi güvercin besliyor. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen yaklaşık 3 bin kişi var. Bir kuşun kupa alması o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da onun kimliğine yazılıyor. Erzurum\'da bugün 20 bine yakın güvercin bulunmakta. Öyle kuşlar var ki tekinin fiyatı 10 bin lirayı buluyor.\"

Kupa töreninden sonra güvercin sevenler pasta kesip, çalan müzik eşliğinde oynayarak stres attı. Yarışmanın birincisi Kadir Velioğulları (34), \"Çocukluktan itibaren güvercin besliyorum. Çocuklarım benim için neyse güvercinlerimde öyle. Sabahın erken saatlerinde kalkar onların karınlarını doyurur ve uçururum. İşe gider, öğlen izninde yine eve gelir uçurur. Aşkam iş dönüşü yine onların yanınan gider karınlarını doyurur ve uçururum. Her kuşun özelliği ayrı olduğu için onlarla bire bir ilgilenip bu yarışmalara hazırlıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvercinler toplu halde

-Dereceye girenler

-Yarışmaya katılanlar

-Kupa töreni

-Kuşa ucup, takla atması

-Saygı duruşu istiklal marşı

-Güvercin Sevenler Derneği Başkanı ile röp

-Eğlence

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

======================================

Öğretmen, sınıfı amfitiyatro gibi dizayn etti (2) (Yeniden)

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, sınıf öğretmeni Levent Cengiz (50), maliyetini hayırseverin karşıladığı, yapımını ise öğrenci velisinin üstlendiği projeyle sınıfını amfitiyatro gibi düzenledi. Cengiz, \"Arkadaki öğrencinin görüş açısını, öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik\" dedi.

Kumluca Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıf öğretmeni Levent Cengiz, tüm öğrencilerin tahtayı daha rahat görebilmesini sağlamak amacıyla harekete geçti. Cengiz, mobilya tasarımcısı bir velinin yardımıyla sınıfı amfitiyatroya dönüştürdü. Arkadaki ortadakinden daha yüksek olacak şekilde ahşaptan iki basamak, yaptırılarak, sınıfa yerleştirildi. Öndeki sıralar, zeminde arkasındakiler ise iki basamak üzerine gelecek şekilde konulan sıralarla amfitiyatro düzeni oluşturuldu. Basamakların 3 bin TL\'lik maliyeti, bir hayırsever ve öğrenci velileri tarafından karşılandı. Toplam 31 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta oluşturulan yeni düzen sayesinde öğrencilerin birbirilerinin görüş açısını kapatmasının önüne geçildi.

\'ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS BAŞARISINI ARTIRIYOR\'

Arka sıralarda oturan öğrencilerin tahtayı görememesini kendisine sorun ettiğini anlatan 27 yıllık öğretmen Cengiz, \"Yaptığım çalışma ile sınıfı amfitiyatro haline getirdim. Bir velim, mobilya tasarımcısıydı. Onun yardımını aldım. Sınıfı önce iki basamaklı hale getirdim. İki basamak yaptım. Bir de zemin basamağı var. Sınıfımız, toplam üç basamaktan oluştu. Bir de sıraları, çapraz şekilde dizayn ettik. Yani arkadaki öğrencinin görüş açısını, öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik. Bu sayede kısa boylu öğrenci, uzun boylu öğrenci sorunu da kalmadı. İsteyen, istediği yere oturup, dersi rahatlıkla takip edebiliyor. Öğretmen ile göz temasında bulunuyor. Bu da öğrencilerimizin ders başarını artırıyor. Basamaklar sayesinde öğrenciler, sıralar arasında koşturamıyor. Öğrencilerimiz, sınıfta düşüp veya sıralara çarpıp, yaralanmıyor\" dedi.

Öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de artık sınıfın her noktasından tahtayı ve öğretmenlerini rahatça görebildiklerini belirtirken, dersi daha iyi anladıklarını ve başarılarının arttığını söyledi. Öğrenciler, sınıfın yeni düzenine ailelerinin de çok şaşırdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Sınıfta ders sırasında görüntüler

- Öğretmenin ders anlatması

- Sınıftan genel ve detay görüntüler

- Öğrencilerden ve öğretmenden detay

- RÖP: Levent Cengiz

- Öğretmen Levent Cengiz\'in sınıf düzenini anlatması

- Öğrencilerle röportajlar

- Öğretmenden ve sınıftan detay

- Bir öğrencinin şiir okuması

- Okul dışından görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

======================================