DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Zeybekçi, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi Tokat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 2017 ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Zeybekçi, \'\'2017 yılının 11 ayında 2016 yılının ihracatını geçtik. 153,3 milyar dolar iddialı bir rakamdı. Aştık. Yüzde 4,4 büyüme rakamı iddialı bir rakamdı bunu da çok daha fazlasıyla şimdiden aştık.\'\' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bir dizi etkinliklere katılmak için karayolu ile Ankara’dan Tokat’ta geldi. Bakan Zeybekçi Tokat-Turhal karayolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi önünde il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Zeybekci\'nin Tokat\'ta katıldığı etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Cross Jeans fabrikasındaki programa TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı. Program işçilerin üretime devam ettiği alanda yapıldı. İhracat rakamlarının açıklanacağı alana gelen Bakan Zeybekci, üretim alanlarını gezerek fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Çalışanlarla da konuşan Bakan Zeybekci, fabrikada üretilen ürünleri inceledi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14.2 ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu. Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016’nın tamamında ulaşılan ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştıklarını belirterek şöyle dedi:

\'\'Aralık ayında da en az bu ayki seviyeye ulaşarak OVP hedefimizi aşacağız. Kur artışı ihracatçıları memnun etmiyor, aksine kurun daha öngörülebilir olması önemli. Rekabetçi kur düzeyi 3,50-3,60 seviyeleri. İhracatımızı, yüksek katma değere ağırlık vererek kalıcı bir şekilde artırmak istiyoruz. İhracatçı kur hareketlerinden değil, üretimden, ihracattan para kazanmalı. Tüm ihracatçıları, kur riskinden korunacak araçları etkin bir şekilde kullanmaya çağırıyorum.\'\'

\'\'BİRİLERİ BIYIK ALTINDAN GÜLMÜŞTÜ\'\'

2016 yılında ihracat ve büyüme rakamlarını açıkladıklarında birilerinin kendilerine bıyık altından güldüğünü belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise 2017 yılının tamamlanmasına 1 ay kaldığını hatırlatarak şöyle dedi:

\'\'Uluslararası kuruluşlar yüzde 2 civarında büyüyecek dedikleri bir Türkiye ile başladık 2017 yılına. Biz 2017 yılında da 2016 yılındaki o işgal girişimi, ihanet girişimine rağmen hemen o günlerde yaptığımız çalışmaları bitirerek bu yılı ihracat seferberlik yılı, yatırım yılı ilan etmiştik. Ve 2017 ihracat rakamlarımızı da 153,3 milyar dolar olarak hedeflemiştik. 2016 yılı 142,3, 2017 yılı 153,3 milyar dolar olarak hedeflemiştik. Orta vadeli programda da büyüme rakamımızı yüzde 4,4 olarak hedeflemiştik. 2016 yılında bu rakamları açıkladığımızda o dönemde birileri bıyık altından gülmüştü. Birileri ‘he he’ demişti. Birileri ‘hadi canım’ demişti. Biz inanmıştık ve biz bugün gelmiş olduğumuz noktadaki bütün rakamların tamamını, gerek büyüme, gerek ihracat, gerek istihdam ile ilgili her ne elde ettiysek her birini planlayarak, kurgulayarak, gereğini yaparak bu noktaya geldik.\'\'

“İHRACAT HEDEFİNİ AŞTIK”

11 ayda 153,3 milyar dolarlık hedefi aştıklarını ifade eden Bakan Zeybekçi şöyle konuştu: \'\'Karanlık bir gecede pencerenin arkasında korku da, vardır umut da vardır. Türkiye’ye inananlar için pencerenin arkasında umut vardır. Türkiye’ye inanmayanlar veya onların istediği yerde olmasını isteyenler için de korku vardır. 2017 yılında umut galip geldi. 2017 yılında Türkiye’ye inananlar gelip geldi. 2017 yılında 2016 yılında bir demokrasi devrimiyle 15 Temmuz ihanetine cevap verenler gelip geldi. 2017 yılının 11 aylık performansına baktığınızda ilk 10 ayın büyük rakamlarına göre bugün açıkladığımız Kasım verisi eklenince geçen yılın tamamında ulaştığımız 142,5 milyar dolarlık seviye bu yıl 11 ayda ulaştığımızı görüyoruz. Üstelik bu rakama daha Kasım ayının altın ve ihrakiye rakamları dahil değil. 2017 yılının 11 ayında 2016 yılının ihracatını geçtik. 153,3 iddialı bir rakamdı. Aştık. Yüzde 4,4 büyüme rakamı iddialı bir rakamdı bunu da çok daha fazlasıyla şimdiden aştık. Senenin başında iki makro ekonomik hedef belirlemiştik. Bunlardan birincisi biraz önce söylediğim gibi ihracat rakamıydı. Eylül ayı itibariyle 12 aylık ihracat rakamlarında bu sınırı aştık. Senenin ortasında orta vadeli programdaki ihracat hedeflerimizi yeniden belirledik. Revize ettik. 155,6 milyar dolara çıkardık. Bu sınırı da hemen hemen bugünlerde aşmak üzereyiz. Bugün açıklanan ihracat rakamlarıyla bu rakamlara ne kadar yaklaştığımızı hep beraber göreceğiz. En fazla birkaç ay içerisinde Aralık ayı içerisinde biz bunu gerçekleştiremezsek Ocak ayını bitirmeden inşallah yıllık bazda baktığımız zaman 157,6 milyar dolarlık rekorumuzu mutlaka ve mutlaka geçeceğiz. Diğer taraftan 11 aylık büyüme rakamı açıklanacak. 10 gün kaldı. 10 gün sonra 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında bundan aylar önce söylediğimiz G20, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde OECD ülkeleri içinde Türkiye Cumhuriyeti bir numara olacak. 10 gün sonra açıklanan rakamlarda. Dünya’da yaklaşık olarak 7 veya 8 tane kurum var. OECD var, IMF var Dünya Bankası var Standart&Poors var Moodys var Fitch var var oğlu var. Yıl başında Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarını yüzde 2-3 aralığında belirlediler. 1’inci çeyrek rakamları açıklandığında Mayıs sonu itibariyle dediler ki \'Türkiye’nin büyüme rakamını revize ediyoruz\'. İkinci çeyrek rakamları açıklandı bir daha açıklama yaptılar büyüme rakamlarını revize ediyoruz. O zaman demiştim Eylül ayı sonunda bir daha revize edecekler. Dün itibariyle sırayla revize ediyorlar. Yetmeyecek yıl sonu rakamlarını yıl sonu gelmeden utanmamak için bir daha revize edecekler. 4 defa revize etmiş olacaklar. Şimdi soruyorum Türkiye ile ilgili gelecekle ilgili Türkiye’yi tahmin edenler, Türkiye’nin hedefleri konusunda bir şeyler söyleyenler yılda 4 defa yanılacaklar bunlara itibar edilecek bunlar dikkate alınacak bu coğrafyanın evlatları, bu coğrafyanın yetiştirdiği insanlar söyledikleri rakamları takır takır tutturacaklar, hedefleri bir bir aşacaklar ve maalesef bunlar dikkate alınmayacak. Bunda ben iyi niyet olduğunu düşünmüyorum. Bunda kasıt olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz 2018 yılında da bütün o negatif tahminleri birilerinin \'Hadi canım sende 2018\'de yapamaz’ öyle diyorlar. Şimdi tek tek 2018 rakamlarını, bazı akıllı olanlar 2018 rakamlarını revize etmeye başladılar. İnandık, Türkiye inandı. Türkiye’nin potansiyelini gayet iyi biliyorduk. Ama yoğun bir çalışma yürütmeseydik, gece gündüz mücadele etmeseydik, dünya kazan biz kepçe dolaşmasaydık Türkiye’ye Türkiye’nin dinamiklerine inanmasaydık, bir yerlerde acaba diye tereddütte düşseydik, inanın bunları başaramazdık.\'\'

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

Eximbank’ın 2018 yılında Dünya’da bir numara olacağını kaydeden Bakan Zeybekçi şöyle devam etti:

\'\'Yatırımcılarımızın önüne inanılmaz teşvik tedbirleri koyduk. 2017 yılı bütçesine ihracata vermiş olduğumuz destekleri tam 3 katına çıkarttık. 2016 yılına göre. Arttırmaya devam edeceğiz. Yapılması ne gerekiyorsa yapacağız. Eximbank olarak şu anda dünyada 2’inci sıraya geldik. Türkiye\'de yapılan her 100 liralık ihracatın 26 lirasını kredilendiriyor Eximbank. Hedef koyduk dedik ki 2018 yılında dünyada bir numara olacak. Bunun için de hükümetimiz Eximbank’ın 3 milyar olan sermayesini 10 milyara çıkardı. Bugün Eximbank Bank Dünya’nın en itibarlı Eximbank’ın Banklarından biri olarak dünya piyasalarında en uygun imkânlarla borçlana biliyor. Bugün Eximbank ihracatçılarımıza vermiş olduğu desteğin üzerine de Dünya’nın en uzak noktalarındaki müteahhitlerimizin de yanında yer alabiliyor. Afrika’dan Ortadoğu’ya Orta Asya’dan Güney Afrika’ya Güney Amerika’ya kadar her yerde müteahhitlerimizin yanında yer alıyor. İnşallah önümüzdeki sene Eximbank Bank olarak Dünya’da bir numara olacağız. Yine bu yıl içinde ihracatımızın önündeki bürokrasiyi de sadeleştirdik. İhracatçımızın bizden yıllardan beri benim İhracatçılar Birliği başkanlığım döneminden itibaren, ta ki biz ihracatçıyken ki halen ihracatçıyız ama. O noktadayken istenen bir şey vardı. İhracatçımızın ulaşımında, seyahatlerinde kolaylık sağlayacak olan yeşil pasaport. Pehlivan tefrikası gibi bir şeydi. 2017 yılında bunu da verdik. İhracatçılarımız artık yeşil pasaportla Dünya’nın herhangi bir yerine kolay bir şekilde gidebiliyor. Ankara’da oturduğumuz yerde, Ekonomi Bakanlığında Türkiye’nin ihracatı, Türkiye’nin ekonomisi ile ilgi ahkam kesmek yok. Müsteşarı, müsteşar yardımcıları genel müdürleri şu ana kadar bin 215 tane şirketi 31 ilde ziyaret ettiler. Onlarla arkadaş oldular, dost oldular. Onlarla birebir konuştular.\'\'

Görüntü Dökümü:

-Bakanın gelişi ve ziyaretler

-Fabrika çalışanları ile görüşmesi

-İhracat rakamlarının açıklanması toplantısı

-TİM Başkanını açıklamaları

-Ekonomi Bakanı Zeybekçi\'nin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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9 aylık hamile eşini dövdü

ADANA\'da 43 yaşındaki Salih D., tartıştığı eşi 9 aylık hamile eşi 37 yaşındaki Naime D.\'yi tekme tokat dövdü. Hamile kadın doğum ihtimaline karşılık hastanede tedaviye götürüldü.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Salih D. sabah evde tartıştığı 9 aylık hamile olan eşi Naime D.\'yi tekme tokat saldırdı. Çiftin kızı 21 yaşındaki İpek D. dayak yiyen annesini babasının elinden güçlükle kurtarıp polis çağırdı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hamile kadın, doğum ihtimaline karşın Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü.

Polis, kaçan Salih D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastane tabelası

- Ambulans görüntüsü

- Hamile kadının sedye ile ambulanstan indirilmesi

- Hastaneye girişi

- Hastanenin ambulans alanından görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Doçenti yaraladı, polisten kaçarken balkondan düşüp öldü

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisat Fakültesi\'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır\'ı (43) silahla yaraladıktan sonra kaçan Abdi Ertürk (33), Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde polise yakalanmamak için apartmanın 5\'inci katındaki daireden hortumla inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Süleyman Şah mahallesindeki bir marketten alışveriş yapan Doç. Dr. Hüseyin Ağır, kendisiyle aynı binada oturan ve yakıt nedeniyle aralarında tartışma geçtiği öne sürülen Abdi Ertürk\'ün silahlı saldırısına uğradı. Ertürk, tabancayla Doç. Dr. Ağır\'ı bacaklarından vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan Doç. Dr. Ağır, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

KAÇMAK İSTERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Bir süre önce KSÜ\'den uzaklaştırılan öğretim görevlisi Süleyman Ertürk\'ün de kardeşi olan Abdi Ertürk\'ü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Hatay\'ın Kırıkhan ilçesine kaçtığını belirledi. İlçeye giden ekipler, Abdi Ertürk\'ün saklandığı bir apartmanın 5\'inci katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açanlar Ertürk\'ün evde olmadığını söyledi. Bu sırada Abdi Ertürk, hortumla balkondan kaçmak istedi, ancak düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Olay yerindeki polisler

- Mermi kovanları

- Polis incelemesinden detaylar

- Hüseyin Ağır\'ın vesikalık fotosu

- Ölen Abdi Ertürk\'ün sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kısa dönem jandarma erler yemin etti

BURDUR\'da, 369\'uncu kısa dönem 39 jandarma er ve Kemer ilçesinde oturan engelli 37 yaşındaki Ahmet Zeybek için yemin töreni düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 369\'uncu kısa dönem erler yemin etti. Bucak İsmail-Şerife Sarı Zihinsel Engelliler Merkezi\'ndeki engelli öğrencilerin mehteran gösterisinin ardından İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mehmet Çelik kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra birliğe ilk katılan er ile çeşitli branşlarda dereceye giren erlere ödül verildi. Engelli er Ahmet Zeybek\'e terhis belgesi Vali Şerif Yılmaz tarafından verildi.

\'Kınalı Ali\' filminin izlenmesi ve yemin eden erlerin Jandarma Marşı\'nı söylemesinden sonra askerler aileleriyle hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali şerif Yılmaz\'ın gelişi

- Salondan detay

- Yemin töreni

- Hediye Verilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Midyatlı minik öğrencilerden, engelliler için büyük adım

MARDİN\'in Midyat ilçesindeki Fahrettin Önen İlkokulu öğrencileri, geliştirdikleri proje ile engelli arkadaşlarına hediye almak için magnet satmaya başladı.

Midyat’ta, Fahrettin Önen İlkokulu’nun minik öğrencileri, farkındalık yaratarak, sattıkları magnetlerden elde etikleri gelir ile engelli arkadaşlarına hediye alacak. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 500 öğrencisi bulunan okulda eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencileri, \"Dünya Engelliler Günü\" nedeniyle hayata geçirdikleri, \"Elimi tutsan engelimi unutsam\" adlı proje kapsamında engelli öğrenci arkadaşlarına hediye almak için magnet satıyor.

Okul idaresi ve öğretmenlerin destekleriyle bastırılan magnetler, aralarında görme engelli olan İsmail Kavak ile Ahmet Aslan, Esmanur Aktaş, Damla Demir ve İremsu Cebe isimli öğrenciler tarafından satışı yapılıyor. Okul Müdürü Sevgi Oğuz, Müdür Yardımcısı Mustafa Deniz ve Rehber Öğretmen Yasemin Ay’ın eşlik ettiği öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü\'nü ziyaret edip, engelliler için düzenledikleri kampanya hakkında bilgi verdi.

İlk olarak İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman’ı ziyaret eden öğrenciler, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Bölümü Şefi Nurvet Küçükaslan’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan öğrenciler, kurum müdürleri eşliğinde kurumdaki odaları dolaşarak magnetlerin satışını yaptılar. Minik öğrencilerin bu örnek davranışını gören, kurum personelleri de, magnet satın alıp kampanyaya destek verdiler.

İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kendisini ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Aslan’ı makam koltuğuna oturturken, görme engelli İsmail Kavak\'ın da, fotoğraf makinesi ile öğretmenlerin ve öğrenci arkadaşlarının fotoğraflarını çekmesini sağladı. Baskısı yapılan bu fotoğraflar ise öğrencilere hediye edildi.

Öğrencilere, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eder İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, \"Fahrettin Önen İlkokulu’ndaki kardeşlerimizin ziyaretlerinden dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımız, engelli kardeşlerimiz, evlatlarımız ile ilgili düşüncelerine ben tamamen katılıyorum. Ben de onların ifade ettiği gibi \'birer engelli adayıyız\', o yüzden engelli olmadan önce engellilerin yaşam kalitelerini artırmak için elimizden gelen desteği vermeliyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrenciler magnetleri gösteririken

-Öğrenciler proje sloganının söylerken

-Öğrenciler ve öğretmenleri emniyet müdürü ziyareti

-Öğrenci emniyet müdürü makamında otururken

-Öğrenciler ikram dağıtılması

-Engelli öğrenci fotoğraf çekerken

-Öğrenciler projeleri ile ilgili emniyet müdürüne bilgi verirken

-Emniyet müdürü öğrencilerle magnet satışı yaparken

-Emniyet müdürü ve polisler toplu resim

-Öğrenciler milli eğitim müdürü ziyareti

-Öğrenciler ile milli eğitim müdürü sohbet

-Öğrenciler ve mili eğitim müdür magnet satışı yaparken

-Sosyal güvenlik kurumu şefi ile öğrenciler proje sohbeti

-Emniyet müdürü Temel Salman ve Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (MARDİN), (DHA)-

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