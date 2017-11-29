DHA YURT BÜLTENİ-9

1)VAHŞİCE KATLEDİLEN SURİYELİ EMANİ EL RAHMUN\'UN EŞİ: BENİM YANIMDA DURUN



SAKARYA\'da, 10 aylık çocuğuyla birlikte vahşice öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun\'un eşi Halid El Rahmun, canilerin yargılanacağı duruşma öncesi destek istedi. Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Suriyeli acılı eş, \"Olay olunca yaptığınız gibi şimdi de yanımda durun. Benim hakkım kaybolmasın\" dedi.

Geçen 6 Temmuz\'da, Sakarya\'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edilip, 10 aylık çocuğuyla birlikte başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun\'un eşi Halid El Rahmun, mahkeme öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Adapazarı\'nda bir kafede düzenlenen basın toplantısına Rahmun\'un yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın, ailenin avukatı Cihad Gökdemir, İHH avukatı Gülden Sönmez ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda, yaşananları anlatırken gözleri dolan Halid El Rahmun, bu süreçte yanında olan herkesin kendisine dava sürecinde de destek olmasını istedi. Rahmun, \"Türkiye\'den kimse beni yalnız bırakmadı, destek verdi. Ben bir şey söyleyeceğim: Olay oldu ve bütün ağabeylerim benim yanımda durdu. O zaman yaptığınızı şimdi de yapın, benim yanımda durun. Benim hakkım kaybolmasın istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun\" diye konuştu.

\'BİRİLERİ AZMETTİRDİ\'

Ailenin avukatı Cihad Gökdemir ise vahşi cinayetin sanıkları Birol Karacal ve Cemal Bay\'ı birilerinin azmettirdiğini düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

\"Adapazarı\'nda çok büyük bir kalabalıkla cenaze namazı kılındı. Aynı cenaze günü olduğu gibi duruşma günü de biz Türkiye halkından bir duyarlılık bekliyoruz. İki sanık suçu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Bu anlamda işlemiş oldukları suçu en üst hadden cezalarını talep etmiş. Bir talebimiz oldu; Türkiye\'de nefret suçu dediğimiz bir suç var. Bizim iddiamız bu iki sanığın vahşi duygularla bu suçu işledikleri ama daha önemlisi nefret unsuruyla bu suçu işlediklerini düşünüyoruz. Tek bir konu var araştırmaya muhtaç, o da sanıkların bu suçu işlerken herhangi bir kişi tarafından azmettirilip ettirilmedikleri. Sadece vahşi duygularla olabileceğin değil, mutlaka bunun arkasında biz azmettirici grubun azmettirdiğini düşündüğümüz için bu konu da araştırmaya muhtaç.\"

DAVA İÇİN KADINLARA DAVET

İHH Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın ise 1 Aralık Cuma günü Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek duruşma öncesinde vatandaşların adliyeyi doldurması gerektiğini kaydeti. Aydın, \"Ailenin bize oraya gittiğimizde söyledikleri temel bir şey vardı; \'Emani bu zamana kadar bizim kızımızdı, bundan sonra sizin kızınız. Onun davasına, yaşadığı sıkıntılara artık siz sahip çıkmak zorundasınız\' diye söylemişlerdi. Bütün Türkiye halkına söyledikleri bir şeydi. Bizim şahsımızda bütün bir Sakarya\'ya emanet ettiler kızlarını. Halid ile konuştuğumuz bir şey var; salonun ve adliyenin kadınlar tarafından doldurulması gerekiyor\" dedi.

Sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden İHH avukatı Gülden Sönmez ise şöyle konuştu:

\"Emani\'nin davası hepimizin davası. Keşke böyle bir şeyi hiçbir şekilde duymasaydık. Emani\'nin başına gelenlerden sonra sosyal medya paylaşımlarını gördüğünüz zaman şunu fark ediyorsunuz; bu dil, bu söylem kim bilir başka insanların canını yakabilir. İdeolojik görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kadınları ben 1 Aralık Cuma günü Sakarya Adliyesi\'ne davet etmek istiyorum. Umuyoruz ki suçlular ve azmettiriciler en ağır cezayla cezalandırılsınlar.\"

Görüntü Dökümü

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Toplantıdan görüntüler

Halid El Rahmun ve toplantıya katılanların konuşması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-

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2)ADIYAMAN\'DA İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ALEV ALDI



ADIYAMAN\'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Olay, gece geç saatlerde Sıratut Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Aydın yönetimindeki tekstil fabrikası işçilerini taşıyan 34 YA 3186 plakalı otobüs, seyir halindeyken birden alev aldı. Alevleri fark eden Aydın, otobüsten işçileri indirerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) -

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3)ÖZGÜ İZEM\'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

ANTALYA\'da meydana gelen trafik kazasında Semra ve Ferhat Ahırlı çiftinin tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdikleri tek çocukları 8 yaşındaki Özgü İzem\'e çarparak ölümüne neden olan sürücünün 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arkadaşları ise okulunda Özgü İzem\'in fotoğrafını çiçeklerle süsleyerek özel köşe oluşturdu.

Muratpaşa ilçesinde oturan Güzeloba İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, babaannesi 63 yaşındaki Gülşen Ekinak ile geçen cumartesi günü akşam saatlerinde gezmek için dışarı çıktı. Babaanne ve torununa, Atatürk Caddesi\'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istedikleri sırada İlhami Y.\'nin (37) kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım isterken, sürücü İlhami Y., ambulansın gelmesini beklemeden babaanne ve torununu aracına alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Ancak başında ve çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Özgü İzem Ahırlı\'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki otopsinin ardından pazar günü Güzeloba Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Gülşen Ekinak\'ın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

ARKADAŞLARI ÖZEL KÖŞE OLUŞTURDU

Arkadaşları, Özgü İzem Ahırlı\'nın çiçeklerle süsledikleri fotoğrafını okulun fuayesinde hazırladıkları köşeye koydu. Öğrenciler, \'Her zaman kalbimizdesin\', \'Seni çok seviyoruz\' notlarının yanı sıra yazdıkları şiir ve yazıları da köşeye astı.

ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan olaydan sonra gözaltına alınan sürücü İlhami Y.\'nin 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi. İlhami Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ferhat ve Semra Ahırlı çiftinin, 10 yıl çocuk sahibi olamadıkları, 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile Özgü İzem\'i dünyaya getirdikleri kaydedildi.



FOTOĞRAFLAR

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -