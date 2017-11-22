DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kütahya Barosu\'ndan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

KÜTAHYA Barosu, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusunda bulundu.

Kütahya Barosu Başkanı avukat Ahmet Atam, yaptığı yazılı açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi. Atam şunları kaydetti: \"Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden, sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak 22.11.2017 tarihinde suç duyurusunda bulunulacak olup; kamuoyunun bilgisine sunulur.\"

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Yazılı açıklamanın ardından Baro Başkanı Ahmet Atam, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmek üzere Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: \"Şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı bir TV kanalında yorumculuk yapmaktadır. Şüpheli, yayın esnasında toplumumuzun önemli bir kesimini anormal bir cinsel eğilim ve eylemle özdeşleştirerek alenen basın yolu ile hakaret suçunu işlemiştir. Bu ifadeler toplumun hiçbir kesimi tarafından tasvip ve kabul edilemeyecek çirkin ifadelerdir. Şüpheli; kendisini dinleyen küfür sevici bir küçük kesimin sempatisini kazanmak için şuursuzca bu ifadeleri kullanmış, toplumumuz ile bütünleşmiş olan saygıdeğer bir etnik grubu sapkın bir cinsel tasvirin öznesi haline getirmiştir. Yayınlandığı kanal ve yayınlandığı saat itibarıyla toplumun her kesiminden insanların televizyon karşısında olabileceğini bile bile bu ifadeleri kullanmak şüphelideki kastın ve umursamazlığın yoğunluğunu göstermek bakımından önemlidir. Bu ifadeler tüm toplumu derinden etkilediği gibi Başkanlığımız ve Başkanlığımız mensubu olan Boşnak kardeşlerimizi ve halkımızı derinden incitmiştir. Sosyal barışın korunması adına bu tip söylemler en ağır bir şekilde tecziye edilmelidir. Zira çok kültürlü bir toplumda böylesi yakıştırmaların önünün açılması, toplumda ciddi bir kutuplaşma, birbirinden uzaklaşma duygusu yaratacaktır.

Aynı programın hemen devamında çirkin ifadelerini sürdürmeye devam etmiş ve hakaretini pekiştirmiştir.\" Rasim Ozan Kütahyalı\'nın cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep eden Atam, dilekçenin devamında şöyle dedi: \"Şüphelinin gerçekleştirdiği eylem re\'sen takibata tabi olmakla birlikte iş bu dilekçemiz şikayet - ihbar niteliğindedir, şüphelinin eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 125/2. ve 216/2 maddesinde belirtilen suçu oluşturmaktadır. Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak -şüphelinin kastının yoğunluğu, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak şüphelinin en sert şekilde cezalandırılması amacıyla- kamu davası açılması için sayın makamınıza başvurmak zaryreti hasıl olmuştur. Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını, şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.\"

HABER: KÜTAHYA, (DHA)-

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Cumhurbaşkanı\'na suikast timi davasının gerekçeli kararının yazımı tamamlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanık için yaklaşık 1.5 ay önce kısa kararını açıklayan Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, gerekçeli kararın yazımını da tamamladı. Kararın 2 bin 462 sayfa olduğu ve 5 cilt halinde basımının yapılacağı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, kararda sanıkların tüm itirazlarına ve iddialarına cevapların nakış nakış işlenip verildiğini söyledi.

15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Yargılama sonrasında bazı askerlerin dosyalarının ayrılması üzerine mahkeme 43 sanık için karar verdi. Yargılama sonrasında da mahkeme, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, Muhammet Burak İpek, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya, Hasan Aslanbay ile Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan Şükrü Seymen, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Murat Köse, Mehmet Öztürk, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, SAT timi üyeleri Ali Sarıbey, Haldun Gülmez, Helikopter pilotları Davut Uçum, Murat Dağlı, Zeki Göçmen, Ali Aktürk, 4\'er kez Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası aldı. Sat timinde görevli Özay Cöder, Tuğgeneral Ünsal Coşkun ve Albay Osman Kılıç, 1\'er kez Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İkinci pilotlar Yücel Ekizoğlu 4 kez müebbet, Haydar Murat Özden 3 kez müebbet, Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı helikopter teknisyenleri Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit birer kez müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl, Tümgeneral Tezcan Kızılelma 15 yıl yıl hapis cezası aldı. Akıncı üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

NAKIŞ NAKIŞ CEVAP VERİLDİ

Kısa karardan sonra mahkeme heyeti, bu kez gerekçeli kararını açıklamak üzere yazıma başladı. Dün tamamlanan gerekçeli kararın 2 bin 462 sayfadan oluştuğu öğrenildi. Matbaaya basıma verilen gerekçeli kararın 5 cilt halinde basılacağı açıklandı. Bu arada kararın çok uzun olması nedeniyle UYAP\'a yükleme işleminin henüz tamamlanmadığı da ifade edildi. Kararla ilgili açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, kararda sanıkların tüm itirazlarına ve iddialarına cevapların nakış nakış işlenip verildiğini söyledi. İlyaz Yavuz, \"Sanıkların itiraz ettiği tüm hususlara ayrıntılı şekilde yanıtlar verildi. Adeta nakış nakış işlendi. Hepsi çürütüldü\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-sanıkların getirilmesi

-detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM / MUĞLA (DHA)

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FETÖ\'nün şifreli iletişim taktiği çözüldü, 331 asker gözaltına alındı

TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto yapılanması\'na yönelik hazırlanan iddianamede \'Asker abileri\'nin örgüt üyeleriyle iletişim kurmak için 5 farklı yöntem izledikleri ve bunların deşifre edilmesinin ardından güvenlik güçlerince 331 \'gizli örgüt üyesi\' askerin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik 13\'ü tutuklu 20 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan 135 sayfalık iddianame, Tekirdağ 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen iddianamede \'Asker abilerinin\', örgüt üyesi askerlere farklı iletişim yöntemleriyle ulaşıp sohbet toplantılarının yerini ve saatini bildirdikleri belirlendi. Savcı Emrah Yıldırım, iddianamede \'Asker abilerinin\' telefon numarası şifreleme, \'doksan dokuza tamamlama\', \'sondan dördüncüyü dört arttırma\', \'sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme\', \'telefon numaralarına 1 ekleme ya da çıkarma\' gibi gizli yöntemler izlediklerini ortaya çıkardı. İddianamede telefon numarası şifreleme yöntemleri şöyle anlatıldı:

* Doksan dokuza tamamlama: Kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakamı yazmak. Mesela son iki rakamı 01 olan telefonu 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydetmek gibi bir şifreleme yöntemidir. Bu rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alman kâğıtlardaki numaralar için de yapılabilmektedir.

*Sondan dördüncüyü dört arttırma: Telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 02 44 olarak kaydedilir.

* Sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme: Telefon numarasının sonran ikinci ve dördüncü rakamların yerlerinin değiştirilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 42 64 olarak kaydedilir.

* Telefon numarasını oluşturan rakamlara 1 ekleme 1 çıkarma: Telefon numarasını oluşturman rakamlara operatör kodundan sonra gelen rakamlara soldan başlayarak sıra ile 1 ekleyerek 1 çıkartarak kaydedilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0555 535 53 35 olarak kaydedilir.

YÖNTEM ÇÖZÜLDÜ 331 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince sabit hatlar üzerinden ve şifreleme yapılan cep telefonu numaraları üzerinde yapılan incelemenin ardından aranan şüphelilerin tamamının Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin görevli personeli olduğu belirlendi. İddianamede, polis ekiplerince çözülen yöntemlerin ardından Tekirdağ\'da 331 askerin gözaltına alındığı, 124 şüphelinin tutuklandığı, gözaltına alınan 108 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği belirtildi.

SIM KARTSIZ İLETİŞİM

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Yıldırım\'ın hazırladığı iddianamede örgüt üyelerinin sim kartsız telefonlar üzerinden ücretsiz Wireless Fidelity (wifi) yani kablosuz internet kullanarak diğer örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları tespit edildiği belirtildi. İddianamenin iletişim bölümünde, \"FETÖ yapılanması içerisinde üst konumda bulunan örgüt mensupları tarafından kendilerine bağlı bulunan asker şahıslara internete bağlana bilme özelliği olan bir telefon verildiği bu telefon içerisinde sim kart bulunmadığı, iletişim kurmak için telefona sahip olan şahsın halka açık alışveriş merkezi kafe restoran gibi yerlerde internete bağlandığı bu sayede önceden telefona yüklenen ByLock, Cover-Me, Tic-Toc, Kakao Talk vb. programlar üzerinden önceden gönderilen mesajların iletiminin sağlanarak örgütsel iletişimin sağlandığı tespit edildi\" denildi.

İddianamede iletişim yöntemlerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, telefon kayıtlarının incelemesinden sonra 331 asker şüpheli olarak gözaltına alındığı, 124\'ünün ise tutukladığı ifade edildi. Hakkında soruşturma başlatılan 331 örgüt üyesi \'askerlerden\' 108\'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek örgütün dağılmasına ve örgüt üyelerinin yakalanmasına elverişli bilgiler verdiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik tutuklu sanıklar; Emre Bener, Ercan Cihan, Esat Hamzahan Akbaba, Ferhat Zengin, İbrahim Aktaş, Muhammed Damarseçkin, Mustafa Batak, Mustafa Çağlayan, Mustafa Güner, Osman Yönügül, Selçuk Dal, Süleyman Abdullah Aytekin ve Yusuf Demirbilek ile tutuksuz yargılanan Abuzer Şimşek, Emrah Zor, Mehmet Küçük, Muhammet Öztaş, Murat Akdaş, Onur Dalkız ve Yunus Korkmaz hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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Duruşmayı izleyen Kurmay Yarbay, tanık ifadesiyle FETÖ\'den tutuklandı

İSTANBUL\'da 15 Temmuz günü Moda Deniz Kulübü\'ndeki düğünü basan Muharebe Arama Kurtarma Timi\'nin (MAK) kullandığı 2 helikoptere, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda silah ve mühimmat yüklediği ileri sürülen 22\'si tutuklu, 31 askerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı izlemeye gelen ve halen görevine devam eden tutuksuz sanık Kurmay Yarbay Ersin Kayhan, \'etkin pişmanlık\' yasasından yararlanarak tanık olarak dinlenen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem abisi\' Muammer Uyar\'ın \"15 Temmuz gecesi Yarbay Ersin Kayhan, benim evimde sohbetteydi\" ifadesinin ardından tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver\'in, Moda Deniz Kulübü\'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, üst düzey komutanlar derdest edilerek Akıncı Üssü\'ne götürülmüştü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, baskın yapan timlerin kullandığı 2 helikoptere konuşlandıkları 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda silah ve mühimmat yüklendiği saptandı. Soruşturma kapsamında, 22\'si tutuklu, 31 asker hakkında 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma\' suçlarından dava açıldı.

Davanın 2\'nci duruşmasında, tutuklu askerler bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Duruşmada, \'örgütün mahrem abisi\' olduğu ileri sürülen sivil Muammer Uyar da \'etkin pişmanlık\' yasasından yararlanıp tanık olarak ifade verdi. Uyar, ifadesinde, duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanıklardan 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Tatbikatlar Şube Müdürü Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'a kendisinin mahrem abilik yaptığını ve Kayhan\'ın, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı, örgütün düzenlediği sohbet toplantısına katıldığını ileri sürdü. Sohbet toplantısının kendi evinde gerçekleştiğini belirten Muammer Uyar, \"Şu an duruşma salonunda bulunan halen görevdeki Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'ın mahrem abisiydim. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı yine benim evimde sohbetteydi. Bir süre oturduk, namaz kıldık, sohbet ettik. Saat 22.30 gibi eşim yanımıza gelip İstanbul ve Ankara\'da askeri hareketliliğin olduğunu söylemesi üzerine televizyonu açtık. Televizyonda izlediklerimiz üzerine Kurmay Yarbay Ersin Kayhan, ben göreve gidiyorum diyerek üsse gitti\" dedi.

Muammer Uyar\'ın ifadesi üzerine mahkeme heyeti, Kurmay Yarbay Ersin Kayhan\'ın tutuklanmasına karar verdi.

5 AY ÖNCE TATBİKATLAR ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

Mahkemede tutuklanan Kurmay Albay Ersin Kayhan\'ın, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklandığı, daha sonra ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Kayhan\'ın, gözaltına alındığı dönemde 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda Havadan İhbar Kontrol Filosu Komutanlığı görevini yürüttüğü, yaklaşık 5 ay önce de Tatbikat Şube Müdürlüğü\'ne atandığı belirtildi.

Mahkemeye heyeti, 22 tutuklu sanıktan 12\'sinin tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 1 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

Haber : Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-

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Erzurum beyaza büründü (2)

HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI : 2\'İ POLİS 18 YARALI

Erzurum\'da yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi ve yaralamalı trafik kazası meydan geldi. Erzurum\'dan Çat ilçesine yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaylageciti mevkinde yan yattı. Kazada 3\'ü ağır, 2\'i polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri gitti. AFAD ekipleri otobüsün içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Erzurum\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otobüsün görüntüsü

Haber :ERZURUM (DHA)

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Isınmak için yaktıkları mangal zehirledi: 1 ölü

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bir bağ evinde, ısınmak için yakılan mangal nedeniyle 2 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenlerden 1\'i ölürken, diğeri hastanede tedaviye alındı.

Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde temizlik personeli olan 1\'i engelli 6 çocuk babası 40 yaşındaki Kenan Ş.P. ile 55 yaşındaki Nilgün Sivaz, Turgutlu\'nun ova bölgesi Yüksek Şıvga Mevkii\'nde bulunan F.E\'ye ait bağ evine gitti. Gece burada kalan Kenan Ş.P. ve Sivaz, ısınmak amacıyla mangal yaktı. Bir süre sonra uyuyan Kenan Ş.P. ve Sivaz, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı zehirlendiklerini fark eden Kenan Ş.P., Sivaz\'ı yerde yatarken görünce hastanede çalışan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bağ evine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sivaz\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Polatlar ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Sivaz\'ın cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Yaşamını yitiren Nilgün Sivaz\'ın cenaze aracına bindirilmesi

Haber- Kamera: İlker KILIÇARSLAN/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Yurttan kaçan Burak\'ın cinayet şüphelisi çift adliyede

BOLU\'da, yetiştirme yurdundan kaçan 17 yaşındaki Burak Altuntaş\'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzin döküp yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A. ve ona cinayette yardım ettiği öne sürülen eşi aynı yaştaki K.A., adliyeye sevk edildi.

Eşinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinin ardından Kocaeli\'de yetiştirme yurduna yerleştirilen Burak Altuntaş, 2 hafta önce yurttan kaçtı. Evine dönen ve 1 hafta sonra ortadan kaybolan Altuntaş, önceki akşam, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisindeki menfezde bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılmış bulundu.

Polisin yaptığı soruşturmada Altuntaş\'ın, 8 yıllık arkadaşı Fatih A. gözaltına alındı. Fatih A.\'nın, sorgusunda, cinayeti itiraf ederek, bira içmek için buluştuğu Altuntaş ile borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra eve gidip benzin aldıktan sonra cesedi yaktığını söylediği ileri sürüldü.

Polis, Fatih A.\'nın ifadesi doğrultusunda eşi K.A.\'yı da cinayette kendisine yardım ettiği şüphesiyle gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih A. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Fatih A. ve eşi, polisler eşliğinde savcılığa götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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\'Drift\' yapan otomobilin, motosiklet ve 1 kişiye çarpma anı kameraya yansıdı

KONYA\'da bir sanayi sitesinde \'drift\' yapan otomobilin, önündeki motosiklet ile yolda yürüyen 1 kişiye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, sanayi sitesi içerisinde iddiaya göre \'drif\' yaparak ilerlediği sırada kontrolden çıkıp, önündeki bir motosiklet ile yolda yürüyen 1 motosiklete çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ve yaya yere yuvarlandı. Motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlatarak ayağa kalktı. Diğer 1 kişi ise olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilin motosiklete ve yayaya çarpma anı

- Vatandaşların yaralıya yardım etmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Çorlu\'da tarihi eser operasyonu

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde jandarma ekiplerini iki ayrı eve düzenlediği operasyonda 160 adet altın sikke ve 40 adet tarihi eser değeri taşıyan obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şeyhsinan Mahallesi\'nde A.K. ve M.C.\'nin evlerinde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

İki ayrı eve eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 160 adet altın sikke ve 40 adet tarihi eser değeri taşıyan obje, 1 av tüfeği, 2 define aramada kullanılan dedektör ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahipleri A.K. ile M.C., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen tarihi eserler Tekirdağ Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ele geçen malzemeler

-Tarihi eserlerden detaylar

-Jandarma tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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Karakol bahçesinde 14 yaşındaki çocuğu vuran 13 yaşındaki çocuk tutuklandı



KONYA\'da polis merkezinin bahçesinde, ailesinin kavgalı olduğu taraftan E.C.Z. (14) ile teyzesi Gürcü Yeniçeri\'yi (29) tabancayla yaralayan Y.C.K. (13), tutuklandı.

Olay, geçen 19 Kasım günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Caddesi\'ndeki polis merkezinin bahçesinde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki ailenin fertleri, kısa süre önce birbirlerinin evlerine tüfekle ateş edildiğini iddia ederek şikayette bulunmak amacıyla Köprübaşı Polis Merkezi\'ne geldi. Polis merkezinin bahçesinde karşı karşıya gelen taraflar burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kavgalı oldukları ailenin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C.Z karnı ve koltuk altından, teyzesi Gürcü Yeniçeri de sol kolundan yaralandı. Kanlar içinde saldırıdan kaçıp kurtulmak isteyen E.C.Z., polis merkezi bahçesinin dışındaki kaldırımda yere yığıldı. Yaralı çocuk ile teyzesi, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dkmü

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-19 KASIM

-Olayla ilgi görüntüler

Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-

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Safranbolu\'da kar güzelliği

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi ev ve konaklar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime ulaştı. İlçenin yüksek kesimlerinden Bağlar bölgesinde ise kar, 15 santim olarak ölçüldü. Kar, UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu\'ya, ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentte beyaz örtüyle bütünleşen tarihi ev ve konaklar, güzel bir görüntü oluşturdu.

Görüntü dökümü:

-Beyaza bürünen tarihi ev ve konaklardan detay

-Tarihi konağın bahçesinde kartopu oynayanlar

- Konak sahipleri ile röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Rize\'de sepet örücülüğü geleneği yaşatılıyor

RİZE’de yük taşımada kullanılan ahşap sepetler günümüzde yerini hediyelik eşyaya bıraktı. Rize’de açılan kursa katılanlar hediyelik sepet örücülüğünü öğreniyor.

Kentte yük taşımada kullanılan ahşap sepetler günümüzde hediyelik eşyaya dönüştü. Hediyelik sepet örücülüğünün öğrenimi için kent genelinde kurs açıldı. Sepet örücülüğü Doğu Karadeniz ve Rize’nin en eski zanaatlarından biri olduğuna değinen sepet örücülüğü hocası Aytül Turan, kaybolan kültür değeri olduğu için Kültür Bakanlığı destekli kurs açıklarını söyledi.

\"GEÇMİŞTEN ÜRÜNLER TASARLIYORUZ\"

Günümüzde de bu sanat dalının ilgi gördüğünü ifade eden Turan, “2013 yılından bu yana sepet örücülüğünü yaşatmak için özellikle çalışmalar yapıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunduğum proje \'evet doğru proje\' denilerek kabul edildi. Amacımız kurs açıp bu alanda ilgisi olan herkesi eğitmek ve meslek dalı olarak ilerletmek. Hediyelik eşyalar üreteceğiz. Günümüz ve geçmişten ürünler tasarlıyoruz. Kursiyerlerin katılımı ve öğrenmek istekleri oldukça güzel. Annemden yengeme kadar, kuzenlerimden arkadaşlarıma kadar renkli bir sınıfım var. Bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapacağızödedi.

YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK ZİHİN AÇIYOR

Kursiyerlerden resim öğretmeni Fatma Nurdan Küçüköğüt ise Rize’de hediyelik olarak satılan sepetleri kendilerince üretileceği için heyecanlı olduklarını kaydederek \"Sepetler insanların ilgisini çekiyor, benim de ilgimi çekiyordu. Şimdi ise bu kurs sayesinde sepet yapıyorum, tüm yapım tekniklerini de öğreniyorum. \'Sürekli yeni şeyler öğrenmek insanın zihnini açar\' diye düşünüyorum. Rize’nin eski yöresel eşyalarının yapımını öğrenmek, bunu hayata geçirebilmek çok farklı bir duygu\" diyerek emeği geçen ve kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurstan genel görüntüler

Kursiyerlerin ve öğretmenlerin açıklaması

Detaylar

HABER KAMERA: Ayetkin KALENDER/ RİZE (DHA)

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Hayvan hakları savunucusu İğdigül, Düzce\'de öğrencilerle buluştu

MOTOSİKLETİYLE il il gezerek hayvan haklarına dikkat çeken dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Düzce\'nin Çilimli ilçesinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Semih İğdigül, yaklaşık 2 yıl önce motosikleti ile çıktığı Türkiye turunda şimdiye kadar 50\'den fazla ili gezerek hayvan haklarına dikkat çekti. Belediyeleri ziyaret edip hayvan barınaklarını inceleyen İğdigül, gördüklerini öğrencilere anlatmak için yine il il gezmeye devam ediyor. Düzce\'ye aracıyla gelen İğdigül, Çilimli Çok Programlı Lisesi\'nde, \'Hayvan hakları\' konulu konferans verdi. İğdigül, sokak hayvanlarının durumlarını, barınakları anlatarak, özellikle kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini, herkesin bulundukları yerde kapı önlerine ve uygun bölgelere yiyecek, su bırakmalarını istedi.

Konferans sonunda açıklama yapan İğdigül, hayvan hakları konusunda eğitimin önemine dikkat çekmek için bir kaç senedir il il gezdiğini anlatarak şöyle konuştu:

\"Okullarda güzel kardeşlerimle, minik yüreklerle, genç yüreklerle, büyük yüreklerle bir araya geliyoruz. Güldürüyoruz, eğlendiriyoruz, ağlatıyoruz. Ben bir sokak köpeğiyim. Bunu her zaman gururla söyledim. Ben deli değilim, manyak değilim. Ben bir sokak köpeğiyim, onların konuşan haliyim, onların sorunlarını dile getiren haliyim. Ben bu birikimlerimi güzel kardeşlerimle paylaşmaya çalışıyorum. Her gittiğimiz yerde unutulan bazı şeyleri hatırlatıyoruz.\"

Görüntü dökümü:

-Konferans salonu

-Öğrenciler

-İğdigül\'ün konuşması

-Açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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