DHA YURT BÜLTENİ-9

Feyzioğlu: NATO\'nun o iki densizi kulağından tutup çöpe atması lazım

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, NATO\'nun gerçekleştirdiği tatbikatta yaşanan skandala ilişkin, \"NATO Genel Sekreterinin \'Pardon, sehven oldu\' demesini de kabul etmiyorum. Bu işi yapan kimse hesap verecek. Hem de en ağır şekilde hesap verecek. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotrafını hedefe koymak ne münasebet. Müttefik ülkenin Cumhurbaşkanının adını telsiz kodlamasında düşman diye geçirmek ne münasebet. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Terbiyesizliğin ötesinde bir şey. Bu eğer sistematik veya bilerek yapıldıysa çok daha beter. Bilerek yapılmadığını ispatlaması için NATO\'nun o 2 densizi kulağından tutup çöpe atması lazım\"dedi.

MARDİN BARO BAŞKANI ARAZ: SEVERSEK, SAVAŞLARI BİTİRİRİZ

Türkiye Barolar Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen, \"Genç Avukatlar Kurultayı\"nın 6’ncısı Mardin’de yapıldı. Mardin Barosu’nun ev sahipliğinde yapılan Kurultaya Türkiye’nin 81 ilinden mesleğe yeni başlayan avukatlar katıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Mardin Baro Başkanı Çelebi Araz, Mardin’de hiç kimsenin, diğerinin dilini, dinini, etnik kökeni garipsemediğini, bu şehirde hiç kimsenin başkasını kendisine benzetmeye çalışmadığını belirterek, \"Zira bu şehrin insanları, Mardin’de her insana, her yemeğe, her taşa, her binaya güzellik ve zenginlik katan yegâne sebebin farklılıklar ve bu farklılıklardan beslenmek olduğunu çok iyi bilir. Bugün burada tartışacağımız ve çözüm yolu bulmaya çalışacağımız mesleğimizin sorunları başta olmak üzere, aslında ülkemizin bütün sorunlarının temel sebebinin karşı tarafı kendimize benzetmeye çalışmak ve farklılıklarımızı ortadan kaldırma güdümüzden ileri geldiğinin artık farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlikte olmalıyız, birbirimizi tanımak için fırsat vermeliyiz, farklılıklarımızı hoşgörü ile kabullenmeliyiz. Birlikte yaşam için bu şart. Çünkü tanırsak korkmayız. Korkmazsak nefret etmeyiz. Nefret etmezsek severiz. Seversek savaşları bitiririz. Karşımızdakini ne kadar kendimize benzetmeye ve farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışırsak aramızda o kadar derin uçurumlar açarız. Ancak, birbirimizin kültürel zenginliğini koruyup, olabildiğince beslenebilirsek, siyahın bütün renkleri içinde barındırdığı gibi, bütün farklılıkları içimizde barındırır. Bir oluruz ve hiç kimsenin bozamayacağı güçlü bir birlik kurarız. Bu birliği kurmanın yegâne yolu sayısız kültürel farklılığı, inanılmaz bir zenginlik ve güzelliğe dönüştürmüş olan Mardin gibi olabilmekten geçmektedir\"ifadelerini kullandı.

\"AHMET TÜRK\'ÜN CEZALANDIRILMASI DEVLET AKLINA YAKIŞMAZ\"

Kurultaya katılan ve açılış konuşmalarına yetişemeyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kurultayın yapıldığı otel lobisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mardin Havalimanında görevden alınan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile karşılaşıp bir süre sohset ettiğini söyleyen Feyzioğlu, \"Ahmet Türk, hendeklere karşı çıkmış bir insandır. Hendeğe Ankara\'dan karşı çıkmak kolaydır. Hendeğe bu bölgede siyaset yapan biri olarak karşı çıkıyorsanız eğer bu değerlidir. Bu değerin de devlet aklı ile sahiplenilmesi lazım. Cezalandırılması devlet aklına yakışmaz\"dedi.

\"MİLLİ MESELELERDE HER ZAMAN AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ\"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, NATO\'nun yaptığı tatbikatta yaşanan skandal ile ilgili ise, \"Telsizde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismini düşman olarak geçirmişler. Atatürk\'ün fotoğrafını ise hedef olarak koymuşlar. Tek kelime söylüyorum, aşağılıklar. Buna daha nazik bir kelime kullanmayı hiç gerek görmüyorum. Aşağılık bir iştir bu. NATO Genel Sekreterinin \'Pardon, sehven oldu\' demesini de kabul etmiyorum. Bu işi yapan kimse hesap verecek. Hem de en ağır şekilde hesap verecek. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotrafını hedefe koymak ne münasebet. Müttefik ülkenin Cumhurbaşkanının adını telsiz kodlamasında düşman diye geçirmek ne münasebet. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Terbiyesizliğin ötesinde bir şey. Bu eğer sistematik veya bilerek yapıldıysa çok daha beter. Bilerek yapılmadığını ispatlaması için NATO\'nun o 2 densizi kulağından tutup çöpe atması lazım. Dostluk yada müttefiklik böyledir. Yada müttefik olmadıklarını ispatlarlar bize\"diye konuştu. Feyzioğlu, Uluslararası anlamda Türkiye\'nin gerekli girişimi yaptığını ifade ederek, \"Biz milli meselelerde her zaman aynı düşüncedeyiz. Bize de bir görev düşerse (uluslararası ortamda fikri takip görevi) bunu yaparız. Emin olun, ben bu yapılan terbiyesizliği mensubu olduğumuz uluslararası örgütün her toplantısında dile getiririm. Benzer bir uygulamayı İngiliz Kraliçesi için yapsalar, ABD başkanı için yapsalar yer yerinden oynar. Türkiye için yaptıklarında da neyse odur. Yani Trump\'ın fotoğrafı orada olduğunda ne olacaksa, Mustafa Kemal\'in fotoğrafı olduğunda da aynı şey olacaktır\"diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Sındır: Sanal tatbikat da olsa kabul edilemez

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, NATO tatbikatında yaşananların Türkiye\'nin dış politikada ki itibarının, tutarsızlığının bir sonucu olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Hatay\'ın İskenderun İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partilileri ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Hatay Milletvekilleri ile birlikte partililere seslenen Kamil Okyay Sındır, yerelde ve genelde iktidar olabilmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, hükümeti eleştirdi. Norveç\'teki skandal NATO tatbikatını değerlendiren Sındır, şunları söyledi:

\"NATO\'nun Norveç\'teki sanal bir tatbikatı esnasında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün görüntüsünün hedef tahtasına konulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının da, NATO\'nun düşman saflarında gösterildiği bir olay yaşandı. Esef ile kınanacak bir olay Ne Atatürk\'ümüze, ne devletimizin Cumhurbaşkanına sanal da olsa, tatbikat da olsa asla kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyoruz. Böyle şeylerin bir daha yaşanmaması için gereken tepkimizi de göstermemiz gerekiyor. NATO ve Norveç\'ten gelen özürlere de şahit olduk. Aslında bu şunun göstergesi buna cüret edebilenler Türkiye\'nin dış politikada ki itibarının, tutarsızlığının bir sonucudur. Türkiye\'yi bu duruma düşüren siyasal iktidarı da en kısa sürede bu anlamda artık alaşağı etmemiz gerekiyor. Bizim bir onurumuz var bu ülkenin bir haysiyeti var. Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın onuruna ve haysiyetine dil uzatılmasına, başta Mustafa Kemal Atatürk\'e böylesi bir hedef tahtasına konularak küçümsenmesine tahammülümüz yoktur. CHP olarak kurucu Genel Başkanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimize, devletimize sahip çıkmak adına bunu da ifade etmek istedim.\"

Tabiat anıtında \'demir yürüyüş yolu\' tepkisi

BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahile, rekreasyon projesi kapsamında yapılan 850 metre uzunluğundaki demir ve ahşaptan yürüyüş yolu protesto edildi.

Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar Köyü’nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye’nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türlerinin de yaşadığı bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamında uygulanan projede ilk olarak sahile 850 metre uzunluğuda demir ve ahşaptan yürüyüş yolu yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu bölgeye yapılan yürüyüş yolu tepki çekti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

CHP, Eğitim-Sen ve Bartın Halkevleri\'nden yaklaşık 50 kişilik grup, Güzelcehisar Sahili\'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Köylülerin de destek verdiği eylemde konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Arslan, yapılan uygulamanın tabiat anıtına uygun olmadığını belirterek, projenin durdurulması gerektiğini söyledi. Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora da şöyle dedi. \"Bu sözde proje, proje çizim ve sunum tekniğine aykırı, hiçbir peyzaj projesine uymamaktadır. Ölçeksiz, detaysız, ne yapılacağı belli olmayan; böyle bir proje ekosisteme ve kıyılarımıza telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. 1\'inci derece doğal sit alanına asla uygulanmaması gereken bu projeye imza atan Bartın Üniversitesi öğretim görevlilerini, meslek etiğine ve saygınlığına, bilimsel doğrulara uygun davranmaya davet ediyoruz. Böyle bir projeyi Bartın’ın en güzel koylarından birisine layık görmelerini kabul edemiyoruz. Peyzaj Mimarları Odası’nı ve ilgili kuruluşları bu ucube projeyi tekrar incelemeye davet ediyoruz.\" Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Zeliha Havabilen de \"Bize böyle anlatmadılar. Biz demirleri görünce çok şaşırdık. Biz çocukluğumuzda bu kumsalda koşup oynardık. Şimdi demirlerle doldu. Burada lav kayalıklarını görecek insan kumsaldan da yürüyebilirdi. Demir yapmak nedir? Biz bu projeyi istemiyoruz. Bir an önce durdurulsun ya da daha güzel bir şey yapılsın\" diye konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı sahildeki basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

Otomobiliyle büfeye girdi

ANTALYA\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Oksana Mamedova\'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mamedova yaralandı.

Kaza, saat 01.35 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçit ayağı altında bulunan Antalya Şehir Büfesi\'nde meydana geldi. Oksana Mamedova yönetimindeki 34 YJ 2437 plakalı otomobil kontrolden çıkınca üstgeçidin altında bulunan Antalya Şehir Büfesi\'ne çarptı. Büfenin kapalı olmaması olası bir faciayı önlerken, kazada Oksana Mamedova yaralandı. Mamedova, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen Oksana Mamedova yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Büfede ise maddi hasar oluştu.

\'Tek Teker Arif\' toprağa verildi

ANTALYA\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \'Tek Teker Arif\' olarak tanınan 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu, memleketi Adapazarı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya\'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi bugün Adapazarı\'ndaki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaza kent merkezindeki Orhan Camii\'ne taşındı. Cenaze namazına katılan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Arif Razgatlıoğlu\'nun oğlu milli motosikletçi Toprak ile oğlu Tümay Razgatlıoğlu, ağabeyleri Kadir ve Recep Razgatlıoğlu, babası Süleyman Razgatlıoğlu cenaze başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, motosiklet camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arif Razgatlıoğlu\'nun oğlu Toprak ve Tümay Razgatlıoğlu ile ağabeyleri tabut başında gözyaşı döktü. Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından motosiklet konvoyu eşliğinde Erenler Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

Manavgat\'ta kaza ucuz atlatıldı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde kontrolsüz kavşakta otomobille çarpışan kamyon devrildi Otomobilin ise bariyerlere çarptığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Manavgat\'ta D400 karayolu Sülek kavşağından çıkan Kenan Göksu\'nun kullandığı 07 LIN 61 plakalı otomobille Alanya istikametine giden Yusuf Bayraktar\'ın kullandığı 07 LE 104 plakalı kamyon çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon ise yol üzerine devrildi. Her iki araç sürücüsünün de yaralanmadan atlattığı kaza nedeniyle D400 karayolunda Alanya istikametine doğru trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kenan Göksu, otomobiliyle kavşaktan dönüş yaptığı sırada kamyonun arkadan vurduğunu ve otomobilinin bariyerlere çarptığını öne sürdü.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir kısmı satışa hazır paketler halinde 290 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side Mahallesi\'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'yla birlikte çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar, teknik ve fiziki takibin ardından A.I.\'nın çeşitli eğlence yerlerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri A.I.\'yı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar satışa hazır paketlenmiş, ikametinde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 290 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Selimiye Jandarma Karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheli A.I. cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta uyuşturucu satmadığını, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyledi. Şüpheli A.I. savcılık sorgusunun ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimine gönderildi. Yapılan duruşmada A.I. tutuklandı.

Vatan Partisi İzmir örgütünden NATO tepkisi

NATO\'nun Norveç\'te düzenlenen tatbikatında, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesine bir tepki de İzmir\'den geldi. Vatan Partisi il örgütü, İzmir\'deki NATO karargahı önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye\'nin NATO\'dan çıkması istendi.

NATO\'nun Norveç\'te düzenlenen \'Üç Uçlu Mızrak\' isimli müşterek tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesine Vatan Partisi İzmir İl yönetimi ile partililer basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Buca girişinde toplanan partililer, ardından, biraz ileride bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı önüne kadar yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, partililer adına basın açıklamasını Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu yaptı.

\"NATO\'DAN ÇIKALIM\"

NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk\'ün düşman olarak gösterilmesinin kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Rıfat Mutlu, \"Norveç\'te yaşanan olay, yalnızca malumun bir kez daha ilan edilmesidir. Bir askeri ittifak olarak NATO, defalarca kez Türkiye düşmanı hareketlerde bulunmuştur. 2 Ekim 1992\'de \'Kararlılık Gösterisi\' isimli NATO tatbikatında Saratoga isimli ABD savaş uçağı, Muavenet isimli savaş gemimizi sözde yanlışlıkla vurmuş, gemi komutanımız dâhil 5 askerimizi şehit etmişti. 1952 yılında üyesi olduğumuz NATO, Türkiye\'ye yönelik tehditler karşısında Türkiye\'yi korumak bir yana her zaman tehdidin kendisi olmuştur. 65 yıldır ülkemiz ABD ve NATO kaynaklı tehditlerle savaşmaktadır\" dedi. Türkiye\'nin karıştırılması için geçmişte birçok olayın meydana gelmesinin sağlandığını belirten Rıfat Mutlu, \"NATO ve ABD\'nin içimize yerleştirdiği gladyo, 6-7 Eylül 1955 olaylarından bu yana ülkemizde sayısız tertibe girişti. Kahramanmaraş\'ın, Çorum\'un, Sivas\'ın, 1 Mayıs 1977\'nin, son yıllarda ülkemizde patlatılan bombaların izini sürdüğünüzde ulaşacağınız menzil NATO\'dur. Türk Ordusu\'nu esir almayı hedefleyen Ergenekon ve Balyoz tertiplerini araştırınca karşımıza çıkan NATO\'dur. FETÖ\'yü ve elebaşı Fethullah Gülen\'i kurcaladığınızda keşfedeceğiniz yine NATO\'dur. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye\'nin savaştığı güç, Fethullah kisvesine bürünmüş NATO\'dur. Afrin\'de, Ayn-El Arab\'da, Kandil\'de Türkiye\'yi hedef alanlar PKK/PYD görünümündeki NATO ve ABD\'dir. PKK/PYD\'ye 3 bin 500 TIR silah veren NATO\'nun elebaşı ABD\'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen, dolayısıyla \'asker\' kimlikleri kalmayan FETÖ\'cü hain takımını hala istihdam eden yine NATO\'dur\" diye konuyştu. Atatürk\'ü düşman ilan eden NATO\'nun, Türkiye\'nin müttefiki olamayacağını dile getiren Mutlu şöyle devam etti: \"NATO Genel Sekreteri\'nin bireysel hata, açıklaması ve özürü kimseyi kandırmamalıdır. Atatürk\'ümüzü ve Türkiye Cumhurbaşkanını yanlışlıkla düşman ilan ettiklerine inanmamızı bekliyorlar. Bu, Türk Milletinin aklıyla alay etmektir. Konu sahte bir özürle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Hükümet bu sahte hata açıklaması ve özürle yetinecekse Türkiye\'nin karşı karşıya olduğu tehdidi yeterince anlamamış demektir. Hükümet, TBMM\'yi acilen toplamalı, 18 Şubat 1952 tarihli 5886 Sayılı Türkiye\'nin NATO\'ya girişini onaylayan yasayı tartışmaya açmalıdır. Türkiye\'nin Kuzey Atlantik Antlaşması\'ndan çekileceği ilan edilmelidir. Bu antlaşmanın gereği olan bütün diğer anlaşmalardan da Türkiye tek taraflı olarak çekilmelidir. Türkiye\'de NATO ve ABD\'nin kullanımına sunulan Adana İncirlik, Diyarbakır ve Malatya Kürecik başta olmak üzere 15 askeri üs Türk ordusunun kullanımına verilmeli, yabancı güçler ülkeden çıkarılmalıdır. Türkiye, kendi güvenliği için öncelikle İran, Irak ve Suriye gibi komşu ülkeleriyle, ayrıca Rusya, Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan gibi Asya ülkeleriyle sıkı ilişki kurmalıdır.\" Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan da, Norveç\'te yaşanan skandala tepki gösterdi. Basın açıklamasından sonra partililer, NATO karargahı önünden ayrıldı.

