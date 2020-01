DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN TÜFENKÇİ\' DEN HORTUMDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERE ZİYARET

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca İlçesi\'ne bağlı Mavikent Mahallesi\'ni ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'yi Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani ve Atay Uslu, Kaymakam Hakkı Uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya karşıladı.

BAKANA KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Sera ve tarım alanlarıyla evleri zarar gören vatandaşı ziyaret eden Bakan Tüfenkci sorunları dinledi. Sera üreticisi Ümit Abacı, Bakan Tüfenkci\'ye \"Hortum felaketi yaşadık. Her gelen yetkili sigorta ve evrak soruyor. İşte benim sigortam\" diyerek kimliğini gösterdi. Bakan Tüfenkci de üreticiye maddi zararın giderilebileceğini söylerken, önemli olanın can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci\'nin evlerinin önünde görüştüğü kadınlar ise bölgede elektrik kesintisi olduğunu belirterek, sorunun çözümü için yardım istedi. Bakan Tüfenkci, kısa zamanda bölgeye elektrik verileceğini kaydetti. Bakan Tüfenkci\'nin görüştüğü diğer vatandaşlar da sözlerin söylemde kalmamasını ve icraata geçmesini istedi.

YARALAR KISA ZAMANDA SARILACAK

Bakan Tüfenkci ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Tüfenkci, \"Rabbim böyle afetlerle bizleri baş başa bırakmasın. Ama sevindirici olan bu afetten dolayı vatandaşımız bir can kaybı yaşamadı. Ebetteki malın zararı giderilir. Bu zararın giderilmesinde hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zaten milletvekillerimiz meclis çalışmalarını bırakarak vatandaşımızla beraber. Valimiz, belediye başkanımız olayın ilk günden beri burada. Zararın giderilmesi ve tespiti için çalışmakta. 1000 dönümlük alanda hortum zararının olduğunu görüyoruz. 800 dönüme yakın alanda da portakal bahçelerinin zararının olduğunu görüyoruz. Her kurum kendi üstüne düşeni yapıyor. Asıl amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderebilmektir. Ne kadarını gideririz, hangi ölçüde gideririz bunların tamamını inşallah kısa zamanda yapacağımız yardımlarla çalışmalarla ortaya koymuş olacağız. Yaraları kısa zamanda sararak artık bu zararı unutup üretimimize devam edeceğiz. Bundan sonra hangi noktada yakalarsak üretimi oradan devam edeceğiz\" dedi.

FİYATLARA ZAM YAPILMASIN

Bölgedeki seraların büyük kısmının ihracata dönük üretim yaptığını aktaran Bakan Tüfenkci, bu noktadaki zararın giderilmesi için de neler yapılabileceğinin konuşulacağını kaydetti. Bakan Tüfenkci, bölgedeki zararın ardından sebze ve meyve fiyatlarının zamlanacağı söylentilerine ilişkin ise fırsatçıların bu durumu bahane edip zam yapmaması gerektiğini vurguladı.

FİNİKE\'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Bülent Tüfenkci, Kumluca\'nın ardından Finike İlçesi\'ne bağlı hortumdan hasar gören yeni adliye binası önünde Finikeli olan Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu\'dan son durumla ilgili bilgi aldı. Bakan Tüfenkci, hasar tespitinin yapılmasının ardından yaraların sarılması konusunda destek olacağını söyledi. Bakan Tüfenkci daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1) (Kumluca)

------------------

- Bakan Tüfenkci\'nin Mavikent\'e gelişi ve karşılanması

- Vatandaşla karşılıklı sohbeti

- Zarar gören alanları görmesi

- Bakan Tüfenkci\'nin açıklaması

216 MB /// 04.45\"

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ FİNİKE (2)

------------------

- Bakan Tüfenkci\'nin ilçeye gelişi ve karşılama

- Bakan Tüfenkci\'nin bilgi alması

- Bakan Tüfenkci\'nin gidişi

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

=====================================================

2)HORTUM FELAKETİNİN HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR



ANTALYA\'nın batı ilçelerini vuran hortumun verdiği zarara ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre, Finike\'de 255 üreticiye ait 1000 dekar tarım alanı, 311 ev ve 30\'a yakın araç; Demre\'de ise 150 üreticiye ait 660 dekar tarım alanı, 4 ev ve 6 otomobil zarar gördü.

Antalya\'nın batısındaki Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde, 13 Kasım Pazartesi akşamı şiddetli yağmurla birlikte hortum meydana geldi. Metrelerce genişlikteki hortum, kilometrelerce ilerleyerek, önüne çıkan her şeyi yıkıp, geçti. Başta tarım alanları ve seralar olmak üzere yerleşim yerlerini etkileyen hortum, savurduğu ağaçları kökünden söktü. Kumluca\'nın Mavikent; Finike\'nin Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt, Demre\'nin ise Beymelek ve Kapaklı mahalleleriyle çevresini vuran hortumun bölgeye verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı. Bölgedeki üreticiler, yaralarını sarmak için çalışırken, hasar tespit ekipleri ise zarar gören alanlarla ilgili çalışma yürütüyor.

1000 DEKARLIK ALANDA HASAR

Finike Belediye Başkanı AK Parti\'li Kaan Osman Sarıoğlu, ilk belirlemelere göre, hortum nedeniyle 255 üreticiye ait 800 dekar narenciye bahçesi, 200 dekar örtü altı ve 5 arıcıyla birlikte 1000 dekar alanda hasar meydana geldiğini söyledi. Başkan Sarıoğlu, tarımsal alana yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hortumdan zarar gören Sahilkent, Turunçova ve Yeşilyurt mahallelerinde hasar tespitine ilişkin çalışma yaptığını ve bu yönde ihbarların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Hortumun meydana geldiği gece yaralanan 25 kişinin Finike Devlet Hastanesi\'ne başvurduğunu anlatan Başkan Sarıoğlu, 22 hastanın müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu edildiğini, 1 hastanın yoğun bakımda, 2 hastanın da kulak burun boğaz servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Sarıoğlu, hortumun ardından Antalya Valiliği\'nce görevlendirilen hasar tespit ekiplerinin yanı sıra belediyenin mühendisleriyle mimarlarından oluşan ekibin de hasar tespitine ilişkin geniş çaplı çalışma yaptığını belirtti. Başkan Sarıoğlu, kesin olmayan rakamlara göre, 311 evde yaklaşık 1 milyon TL tutarında zarar meydana geldiğini, 30\'a yakın araçta da hasar olduğunu açıkladı.

\'WHATSAPP İHBAR HATTI\' OLUŞTURULDU

Belediyenin temizlik işleri biriminden 150 kişilik ekibin, sokak temizliğinin yanı sıra hasarlı evlere de girerek, buralarda temizlik yaptığını aktaran Başkan Sarıoğlu, 10\'a yakın evin kullanılamaz olduğunu söyledi. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolların belediye ekiplerince açıldığını belirten Sarıoğlu, hortum felaketinin ardından belediye ekipleriyle birlikte sahada inceleme yaptıklarını, hasar görenler için belediyede \'WhatsApp ihbar hattı\' oluşturduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ARADI

Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü\'nün yönetiminde, dün gece hasar tespitine ve neler yapılabileceğine ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini de anlatan Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın kendisini telefonla arayarak, \'geçmiş olsun\' dileklerini ilettiğini ve hasar tespitinin ardından hortumdan zarar görenlere yardım edileceğini söylediklerini kaydetti. Bu destek sözünün kendisini çok rahatlattığını belirten Sarıoğlu, hortumun gerçekleştiği bölgede yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini vurguladı.

DEMRE\'DE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Öte yandan meydana gelen hortumun zararına ilişkin Demre\'de tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, Beymelek Mahallesi\'nde 130 üreticinin 570 dekar serası ve Kapaklı Mahallesi\'nde 20 üreticinin 90 dekar serası tamamen zarar gördü. Seraların sadece birkaçının sigortası olduğu belirtildi. Beymelek Mahallesi\'nde 3, Kapaklı Mahallesi\'nde ise 1 ev yıkıldı. Hortum nedeniyle 1 otomobil pert olurken, 5 otomobilde orta çapta hasar meydana geldi. Yaralanan 5 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi edildi.

Kaş ilçesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bölgede, hasar tespitinin sürdüğü belirtildi.

HORTUMUN ZARARI 150 MİLYON TL

Antalya\'nın batı ilçelerinde yaşanan hortum ve dolu felaketi sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer, bölgede yaklaşık 150 milyon TL\'lik kayıp oluştuğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube yöneticileriyle birlikte Mavikent, Beymelek, Kınık ve Finike\'deki afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Vahap Tuncer, zararın çok büyük olduğunu kaydetti. Mavikent\'teki biber seralarının yüzde 15\'inin yerle bir olduğunu belirten Tuncer, “3 bin dekar sera alanı hortumdan, 2 bin 500 dekar sera alanının ise doludan zarar gördüğü bölgede yaklaşık 150 milyon TL ilk zararın oluştuğu bildiriliyor\" dedi.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilerek üreticilere doğrudan yardım ile düşük faizli uzun vadeli kredi desteği verilmesinin şart oyduğunu vurgulayan Tuncer, “TARSİM kapsamında sigortalanmış sera sayısı yok denecek kadar az. Sigorta sisteminin bölge seracılığının altyapısına ve miras hukukunun ortaya koyduğu engellere göre düzenlenmesi gerekiyor. Bunlar yapılmazsa küresel ısınmanın sonuçlarına göre yaşanacak bu tür felaketlerden üreticinin zarar görmesi engellenemez\" dedi.

Tuncer, toplamda 5 bin 500 dekara yakın az veya çok hasar gören seradan 1000-1500 dekarının tamamen üretim yapılamayacak hale dönüştüğünü söyledi.

ANTALYA/DHA

==================================================

3)TOKAT\'TA, OKULA MUSTAFA SABRİ EFENDİ İSMİNİN VERİLMESİNE TEPKİ

OSMANLI döneminde Damat Ferit hükümetinde Şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk\'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri\'nin adının Tokat\'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verilmesi tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi ve Türk Eğitim- Sen Tokat Şubesi olaya tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Yeşilırmak Mahallesi\'nde 2017 yılı içinde yapımı tamamlanarak Haziran ayında hizmete açılan imam hatip lisesine, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kurtuluş Savaşı yıllarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e ölüm fetvası çıkartan Tokat doğumlu Mustafa Sabri\'nin adı verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şubesi Cemal Güneş ve Türk Eğitim- Sen Tokat Şubesi Başkanı Hakan Akkaya açıklama yaparak, buna sert tepki gösterip, verilen ismin değiştirilmesini istedi.

\'O İSMİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ\'

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi Başkanı Hakan Akkaya, okula ismin verilmesine tepki göstererek, \"Yakın zamanda imam hatip liselerinden bir tanesine üzülerek söylüyoruz şaibeli bir ismin verilmesi bizleri üzmüştür. Bahsettiğimiz okul, Mustafa Sabri Efendi İmam Hatip Lisesi olarak bu eğitim öğretim yılında açılmış ve biz bu ülkenin milli mücadelesine sahip çıkan, bu ülkenin kurucusuna sahip çıkan, bayrağımız, milletimiz, vatanımız için yaşayan Türk eğitimcileri, Türk Eğitim-Sen yöneticisi olarak ızdırap duyduk. Hakkında pek çok iddia olan, tarihi kayıtlarda yine pek çok yerde geçen, kendisinin hatta Türklükten istifa ettiğini söyleyecek kadar Milli Mücadele sonrası yabancı ülkelerde beyanatlar veren, yine Milli Mücadele sırasında Damat Ferit hükümeti döneminde Şeyhülislamlık yapan ve özellikle o dönemde verdiği fetvalarla Milli Mücadele\'ye karşı adeta İngilizlerin ve Damat Ferit hükümetinin emirlerini yerine getirdiğini gördüğümüz Mustafa Sabri Efendi\'nin isminin verilmesi bizleri üzmüştür. O ismin biz kaldırılmasını talep ediyoruz. Değiştirilmesini talep ediyoruz. Şayet herhangi bir isim bulamıyorlarsa bizim tavsiyemiz çok anlamlı olacaktır. O okulun isminin Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'KALDIRILMAZSA DAVA AÇACAĞIZ\'

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Cemal Güneş ise \"Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi maalesef ki Tokat doğumludur. Bir vatan hainidir. Vatan haini olduğunu niçin söylüyorum? Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk\'ta bu tabiri kullanmıştı. \'Kuvayi Milliyeciler Yunanlılara karşı direnişe geçtiğinde, Kuvayi Milliyecilerin katli vaciptir ve öldürülmesi dinen görevimizdir. Bu uğurda ölenler şehit kalanlar gazidir\' diyen Osmanlının son Şeyhülislamıdır. Mustafa Sabri ulusal Kurtuluş Savaşı\'na katılanlara \'kudurmuş haydutlar\' diyerek \'katli vaciptir\' fermanı yayınlamıştır. Bu fermanı da Vahdettin yayınlamış duyurmuştur\" dedi. Güneş, şöyle devam etti:

\"Tokat\'ta Mustafa Sabri Efendi Vakfı diye bir vakıf kurdu Tokat Belediyesi, Bu vakıfla ilgili değerli bir eğitimci Hami Karslı ile birlikte mahkeme açtık ve o vakfın ismini değiştirdik. Şimdi ise maalesef yine Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Sabri Efendi ismini imam hatip lisesine vermiştir. Mustafa Sabri Efendi\'yi internetten de araştırsanız hemen önünüze gelecektir. Mustafa Kemal Atatürk, Yunan ordusunu hezimete uğrattıktan sonra bu Mustafa Sabri Efendi Yunanistan\'a kaçmıştır. Yunanistan\'da Yarın isimli bir gazetede 1927\'de yazdığı şiirde şunları söylüyor; \'Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere, Türklükten şeref izzetimden istifa ediyorum, Allah\'ın huzurunda tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden addetme\' diyerek, bir millet seçilecekse Arap milliyetiyle ihtizaz etmesin daha uygun olacağını söylemiştir. Ama bakın böyle bir insanın ismini Milli Eğitim Müdürlüğü tutuyor bir imam hatip lisesine veriyor. Ayıptır, yazıktır. Biran önce o tabelanın oradan indirilmesini istiyoruz. Eğer en kısa sürede o tabela oradan indirmezse aynen 2007\'de olduğu gibi dava açıp bu ismi Yargıtay kararı ile kaldırdığımız bu dosyayı örnek göstererek dava açacağız.\"

MİLLİ EĞİTİM AÇIKLAMA YAPMADI

Tokat Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde öğrenim gören öğrenciler ise Mustafa Sabri\'nin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Okul yöneticileri de devlet memuru olduklarını belirterek, açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.

DHA\'nın konuyla ilgili görüşünü almak istediği Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konu hakkında açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Okulun görüntüleri

-Tabelası

-Okul içerisinden görüntüler

-Öğrencilerin konuşmaları

-Öğretmenlerin verdiği cevapler

-Eğitimsen Şube Başkanını açıklaması

-ADD Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

==============================================

4)BAYRAĞI DÜZELTEN GENÇLER BAŞKANA KONUK OLDU

AYDIN\'ın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Uzun Çarşı\'da rüzgardan kıvrılan bayrağı düzelten 3 lise öğrencisini makamında ağırladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçen 10 Kasım\'da, Uzun Çarşı girişinde asılı olan ve rüzgardan kıvrılan Türk bayrağını düzelten Nazilli Endüstri Meslek Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri Ömer Alkan, Mehmet Ergen ve Mehmet Özen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Okul Müdürü İsmail Şimşek ve o anları görüntüye alarak sosyal medyada paylaşan Ümit Vural\'ı makamında ağırladı. Öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Haluk Alıcık, \"Çocuklarımız bayrağı düzeltirken çekilen kamera görüntülerini izledim. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden öğrencilerimizi bulmasını istedim. Pırıl pırıl 3 gencimizle bu vesile ile tanışmış olduk. Türk evladı olarak kendilerine yakışanı yaptılar. Onların alınlarından öpüyorum\" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık\'a kendilerini ağırladığı için teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, öğrencileri yetiştiren ailelerine sevgi ve saygılarını iletti. Bayrağı düzelten lise öğrencisi gençler ise, \"Okuldaki dersimize yetişmeye çalışırken bayrağımızın kıvrıldığını gördük. Kimseye aldırış etmeden arkadaşımızı yukarı kaldırdık ve bayrağımızı düzelttik. Bayrağımızın tekrar düzelmesini beklememize gerek yok biz her zaman düzeltiriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Çocukların bayrağı düzeltmesinden görüntü

- Belediye Başkanı Alıcık\'ın çocukları ağırlamasından fotoğraflar

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=============================================

5)ELAZIĞ\'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1\'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ merkezde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Ambulanslar ile Hastanelere kaldırılırak tedavialütına alındı. Merkez Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana gelen kazada, Mehmet Ali Y. yönetimindeki 23 DC 313 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. yönetimindeki 06 LSL 03 plakalı otomobil belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan Ambulunslar ile Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Trafik polislerinin kaza yerine incelemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

============================================



6)BORSA İSTANBUL BAŞKANI KARADAĞ: ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YİNE İKİ HANELİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ

BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ son makro göstergelerde oldukça pozitif bir dönemde olunduğunu belirterek, \"Büyüme rakamlarımız ikinci çeyrekte dünya ortalamalarında. Üçüncü çeyrekte yine iki haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz\" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası\'nın Kasım ayı meclis toplantısına Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Osetya Bölgesi Ekonomi Bakan Yardımcısı Roin Kozaev, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pozitif bir dönemde olduğumuzu söyleyen Himmet Karadağ, \"Son makro göstergelerde oldukça pozitif bir dönemdeyiz. Büyüme rakamlarımız ikinci çeyrekte dünya ortalamalarında. Üçüncü çeyrekte yine iki haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İşsizlikte pozitif gelişme gördük. Tabii ki mikro tarafı da eklemek lazım, mikro tarafta da 3\'üncü çeyrek mali tabloları açıklandı. Üçüncü çeyrek mali tablolarında beklentilerimizin çok üzerinde kar rakamları gördük ve o da bizi memnun etti. Olumlu gelişmeler var. Tabii ki bu sorunsuzluk anlamına gelmiyor, sorunları çözmek anlamında da bir sürü sıkıntımız var. Bulunduğumuz coğrafya, problemli bir coğrafya. Fakat problemleri olduğu kadar nimetleri de çok olan bir coğrafya. İstanbul hep ticaret ve sanatın, finansın merkezi olmuş. Biz bu dönemde biraz zayıf kaldık, önümüzdeki dönemde yine canlanan bu İpek Yolu havzasıyla beraber tekrar dünyada en popüler ticaret, sanayi ve finans merkezlerinden biri olacak. Tabii ki bu çerçevede buna doğru yaklaştıkça sıkıntıları da göğüslememiz gerekiyor\" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Ekim ayında ihracatın 2 milyar dolar, ithalatın 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, \"Otomotiv ihracatının payı geçen yıl ekim ayında yüzde 46

iken bu yıl aynı dönemde yüzde 49\'a çıktı. İlimiz Ocak-Ekim döneminde ülkemiz ihracatının yüzde 14,8\'ini, ithalatının ise yüzde 20,1\'ini tek başına karşıladı. Ayrıca ilimizdeki Ar-Ge merkezi sayısı bugün itibariyle 76 oldu. 5 firma ilave oldu. Türkiye\'de ise 693 oldu. İstanbul\'dan sonra ikinci sıradayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ\'ın konuşması

-KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu\'nun konuşması

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR / KOCAELİ (DHA)

============================================