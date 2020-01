DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kılıçdaroğlu : Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'daki programını, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Jimnastik Salonu\'nun açılış törenine katılarak sürdürdü. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediye başkanlarından ilk olarak, seçildikleri andan itibaren bütün halka eşit davranmalarını, kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamalarını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından ikinci isteklerinin ise seçildikleri andan itibaren harcanan her kuruşun hesabını halka vermeleri olduğunu belirtti.

\"Yolumuz doğru, her kuruşun hesabını veriyoruz, yolumuz doğru, herkese eşit davranıyoruz\" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: \"Bu aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de en büyük özlemidir. O da der ki \'Toplanan verginin her kuruşunun hesabını parlamento millete vermek zorundadır.\' Bütçenin uzun süre tartışılmasının da temelinde bu yatar. Her yurttaşa eşit davranılması da Gazi Mustafa Kemal\'in hedeflerinden biridir. Çünkü o Cumhuriyeti kurdu. Hiç kimse artık padişahın kulu kölesi değil, Cumhuriyetin özgür vatandaşlarıdır. Bu hedefi ve bu ufku hepimize açtı. Dolayısıyla belediye başkanları hizmet veriyorlar, öğrenci yurtları yapılıyor çoğu yerde. Benim halka bir sözüm var: Bizim iktidarımızda en geç bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti\'nde hiçbir öğrenci \'Benim yurdum yok. Nerede kalacağım?\' demeyecek. En geç bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. 15 yılda yapamadılar, biz 1 yılda yapacağız. En geç bir yıl içinde yapacağız. Tüm öğrencilerimiz çok güzel koşullara sahip yurtlarda kalacaklar.\"

\"KALKINMAYI KIRSALDAN KENTE YAYACAĞIZ\"

Hizmet sırasında kentin tarihini ve kimliğini de korumak zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Bursa, bizim tarihimizde çok önemli bir yer. Osmanlı\'ya başkentlik yapmış bir yer. Ama Bursa\'nın kimliği büyük ölçüde törpülendi. Bursa eskiden \'Yeşil Bursa\' olarak anılırdı. Ama günümüzde Bursa \'Beton Bursa\' olarak anılıyor. Yeşillik özelliğini büyük ölçüde kaybetti. Ben, Bursa ile Eskişehir\'i hep kıyaslarım. Eskişehir\'in Bursa kadar görkemli bir tarihi yok. Ama Eskişehir bugün yeşilin başkenti. Eskişehir Bursa\'dan daha fazla turistin geldiği bir şehirdir. Bursalılara bir sözüm var: Sizlerin desteği ile 2019\'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağız. Bu konuda kararlıyız, alacağız. Bursa\'yı eski görkemli günlerine kavuşturacağız. Bursa\'nın kimliğini sadece Bursa\'da, sadece Türkiye\'de değil, tüm dünyaya duyuracağız. Osmanlı\'ya başkentlik yapmış bir Bursa, kimliğini tüm dünyaya özgürce haykırabilmelidir. Bunun yolunu açacağız. Sadece bu mu? Hayır. Büyükşehir belediye başkanlığını aldıktan sonra, kırsalda yaşayan çok sayıda vatandaşımızın şikayeti var; \'Geçinemiyoruz\' diyorlar. Kent ile kırsalın arasında barışı sağlayacağız. Ekonomik gücü sağlayacağız. Kaynak transferini sağlayacağız. Hiçbir çiftçi \'Benim gelirim yok, aç kaldım, ürünümü satamıyorum\' demeyecek, diyemeyecektir. Büyükşehir ile kırsal arasında bu uyumu sağlayacağız. Örmek mi, İzmir Büyükşehir Belediyesi; üretici kooperatiflerden süt alır, 0-6 yaş grubunda hangi evde çocuk varsa kapısına iki şişe süt konulur. Üretici kazanır, aile kazanır, kent kazanır, belediye kazanır. Zararı yoktur bu işin. Benzer uygulamalarımız diğer belediyelerde var. Bursa Büyükşehir\'i göreceksiniz; kırsalda yaşayan tüm Bursalılar kazanacaklar, durumumuz ne olacak diye düşünmeyecekler. Kalkınmayı kırsaldan kente yapıp hayata geçireceğiz.\"

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerini de karşılaştıran Kılıçdaroğlu, \"Bir örnek daha vereyim: Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti\'nin kredi notundan daha iyidir. Kaynakları çok daha iyidir. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi metroyu kendi imkanlarıyla yapar. Ankara ve İstanbul\'un metrolarını Bayındırlık Bakanlığı yapar çünkü kendileri beceremediler. Biz her kuruşun hesabını halka vermekten onur duyarız ve gereğini yaparız. Bizim böyle bir özelliğimiz var\" dedi.

\"ATATÜRK ORTAK DEĞERİMİZDİR\"

Son günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e gösterilen yoğun ilgiden son derece mutlu olduğunu da belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: \"Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim ortak değerimizdir. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursak olalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir. Ortak değerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ama ortak değerimize sahip çıkarken birilerini karalayarak, birilerini kötüleyerek yola çıkarsak samimi olmadığımız ortaya çıkar. Ben CHP\'nin genel başkanı olarak bu ülkede taş taş üstüne koyan, hayatta olmayan tüm siyasilere şükran duyarım, hepsini saygı ile anarım. Hiç kimsenin arkasından kötü söz söylemem. Bir şey söylemem gerekirse onlara şükranlarımı gönderir, rahmet dilerim. Ama birileri Gazi Mustafa Kemal\'den örnek verip, hayatta olmayan başka siyasiye laf ediyorsa, aslında gönlünde Gazi Mustafa Kemal\'i de istemediğini gösteriyor. Bütün duygularımızla, bütün söylediklerimizle samimi olmak durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir, Cumhuriyet ortak değerimiz, hepimizin cumhuriyeti; adı Türkiye Cumhuriyeti. Kuran kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için ortak değerimiz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk, \'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.\' Ne demektir bu? Bu topraklardaki hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Herkes kucaklanacak. Dolayısıyla hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bu düşünce hepimizin ortak düşüncesi mi? Ortak düşüncesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir.\"

Atatürk\'ün \"Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir\" sözünü de hatırlatan Kılıçdardoğlu, şöyle dedi: \"Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca Trablus\'tan Filistin\'e kadar, Çanakkale\'den Anadolu\'nun her bölgesine kadar bütün savaşlarda, cephelerde bütün çalışmalarda vardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve o Gazi şunu söylüyordu: \'Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.\' Ne demektir bu; \'Yurtta barış dünyada barış\' demektir. Dünyada barışı, yurta barışı savunmak hepimizin ortak değeridir. O ortak değerin sahibi Gazi Musatfa Kemal Atatürk\'tür. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir.\"

Mustafa Kemal Atatürk\'ün CHP\'nin kurucusu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle bitirdi: \"Biz severiz, partimizin kurucusudur. Ama bizim partimizden olmayan başka partilere destek verenlerin de ortak değeridir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onu biz sahiplendiğimiz kadar 80 milyonun da sahiplenmesi ortak amacımızdır. Başka bir şey daha var: Saygı duymalı. Kendi ülkelerine hizmet eden insanlar dünyanın her tarafında saygıyla karşılanırlar. Gazi Mustafa Kemal, düşmanlarının dahi saygı gösterdiği dünyanın en önemli liderlerinden birisidir. Çünkü Churchill boşuna söylemiyor; \'100 yılda bir bu tür insanlar yetişir. O da Türkiye Cumhuriyeti\'ne nasip oldu\' diye. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün inançlara saygılıdır, bütün kimliklere saygılıdır. Onun milliyetçiliği vatanseverliktir. O bütün inançlara saygılıdır. Atatürkçülük şudur: Atatürkçülük geçmişe takılıp kalma, değildir. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti\'ni geçmişten ders alıp, geleceğe, çağdaş uygarlığa taşımaktır. Çağdaş uygarlık 80 milyonun ortak hedefidir. Bu ortak hedefi dillendiren kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ortak değerimizdir.\"

Görüntü Dökümü

/-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

==================================================

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Çocuklar at yarışı gibi yetiştiriliyor

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye\'deki eğitim sistemini eleştirerek \"Çocuklar at yarışı gibi yetiştiriliyor bu olmaz. Üniversitede insanlar gençlerin düşünmesine engel oluyor\" dedi.

Saadet Partisi Rize’de 5\'inci Olağan Kongresi\'ni Genel Başkan Temel Karamollaoğlu\'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Rize İsmail Karaman Kültür Merkezi\'nde yapılan kongre de konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iktidara tepki göstererek ülkenin birçok sorununun çözülmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında müzakere edeceği kimse kalmadığını belirten Karamollaoğlu şöyle konuştu: \"Şimdi ki arkadaşlarımız bu zamanı da geçtiler ama maalesef ülkemizin problemlerini çözemediler. Üzerimize oynanan oyunların farkına varmadılar. Şimdi kafalarına bir taş düştü uyanıyorlar ama halen hangi tedbirleri almaları gerektiğini göremiyorlar. Bu hükümet aklı ile değil hissiyatı ile hareket ediyor. Hemşeriniz Cumhurbaşkanımız Tayyip beyin etrafında müzakere edeceği kimse kalmadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor aynı zamanda kendi etrafını boşalttı. Yola çıktığı arkadaşlarından etrafında kimse kalmadı. Eğer bu memleket biraz ileri gidecekse siz muhalefetle de meseleleri görüşmek mecburiyetindesiniz. Siz bir dinleyin yine kararı siz vereceksiniz. Onun doğru gördüklerini alın kullanınö

\"ÇOCUKLAR AT YARIŞI GİBİ YETİŞTİRİLİYOR\"

Değişen eğitim sistemiyle çocukların at yarışı gibi yetiştirildiğini öne süren Karamollaoğlu, \"Bizim çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi. Son 15 yıldır durmadan imtihana girecekler, özel okullar, dershaneler, şu kitaplar, şunu çöz, yeni imtihan metodunu öğren, metot çöz bilgi ise yok. Şimdi ne oldu TEOG kaksın. Tamam, kalktı şimdi ne diyeceklerini bilmiyorlar. Sistem değişsin imam hatip okulları gelsin. Çocuklar at yarışı gibi yetiştiriliyor bu olmaz. Üniversitede insanlar gençlerin düşünmesine engel oluyor. Bazen diyoruz gençlerle bir araya gelelim konuşalım. Diyorlar o saatte dersleri var. Hafta sonu bir araya gelelim yine kursları var. Yaz tatilinde gelelim yine olmaz, yazın da iki aylık kurslar var. Ya mübarek sen bu insanları sürekli dershanelerde, okullarda tutarsan bu adam düşünmeyi unutur. Düşünmeyen adam problem çözemez. Ülkeyi kalkındırmaz, meslek sahibi olamaz, siyaset yapamaz“ diye konuştu.

Yapılan kongrede mevcut başkan Avukat Muhammet Kaçar yeniden SP Rize İl Başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel Başkan konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

=========================================

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'ndan CHP\'ye \'eşcinsel kotası\' eleştirisi

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP\'yi eleştirerek, \"CHP\'lilerin ve CHP\'nin Türkiye için medeniyet tasavvuru gelip eşcinsel kotasına eşitlenmiştir\" dedi. Çavuşoğlu, CHP\'nin Türkiye\'ye verebilecek hiçbirşeyinin olmadığını savundu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'ya gelerek AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleşen toplantıya girişinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursa merkez Nilüfer Belediyesi\'nin eşcinsel kotasına ilişkin eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, \"Maalesef CHP ve CHP\'li belediyenin Bursamız ve Nilüfer için çizdiği ufuk ortada. Bursamızın hem kadim ve hem medeniyet şehri olması sebebiyle bu tür tartışmalarla anılması bizi gerçekten çok fazla üzmüştür. Buna kimsenin hakkı yoktur. CHP\'lilerin ve CHP\'nin Türkiye için medeniyet tasavvuru gelip eşcinsel kotasına eşitlenmiştir. Dolayısıyla hep söylüyoruz, milletin değerlerinden bihaber, milletin hassasiyetlerine dikkat etmeyen CHP\'nin bu özellikleri ne kadar bastırmaya çalışsalar da bir yerde bir şekilde kendini gösteriyor. Tabii Bursamız, tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğu kadar manevi dinamikleriyle de çok zengin bir şehrimizdir. Emir Sultan\'ın, medeniyetimizin banisi olan Osmangazi\'nin, Orhangazi\'nin medfun bulunduğu şehirde bu tip tartışmalarla gündeme gelmesi Bursamızı ve Bursalı vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi çok üzmüştür\" dedi.

\'CHP\'YE ÇOK ÜZÜLÜYORUM\'

CHP\'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Maalesef adalet kurultayı yaptıklarında, şehitlik makamında içki içip oynamaktan çekinmeyen, PKK ile ilgili konuştuklarında PKK lehine konuşan, FETÖ ile ilgili konuştuklarında FETÖ lehine konuşan bir siyasi partinin, bir ana muhalefetin, Türkiye\'ye verebilecek hiçbir şeyi yoktur. Ben gerçekten Türkiye\'nin ana muhalefet bakımından düşmüş olduğu bu duruma, çok üzülüyorum. Yazık diyorum\" diye konuştu.

\'İNCELEMELERİ DEVAM ETTİRİYORUZ\'

Bursa\'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle 16 kişinin yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili olarak,Bursa\'ya gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştüğünü dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"İncelemeleri devam ettiriyoruz. Büyük bir titizlikle incelemeler devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere savcılık nezdindeki soruşturmada 2 tutuklama söz konusu oldu. Dolayısıyla inceleme neticesinde raporlar ortaya çıktığında sizlerle daha detaylı bilgileri mutlaka paylaşacağız\" ifadelerini kullandı.

\'İŞ GÜVENLİĞİ HERŞEYİN ÖNÜNDE GELİR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ayrıca, Bursa\'da 2 bürokratın görevden alındığını hatırlatarak,\"Mesele şundan ibaret, insan sağlığı ve iş güvenliği herşeyin önünde gelir. Bizim bakış açımız budur. Dolayısıyla burada görevinde ihmali olduğunu düşündüklerimiz varsa mutlaka onlarla ilgili makamımız gereken tedbirleri alacak, tasarruflarda bulunacaktır\" dedi

Görüntü dökümü

-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

===========================================

Boşandığı eşi ve babasını öldürdü

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, Ramazan Öz yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eşi ve babasının üzerine kurşun yağdırdı. 24 yaşındaki Meryem ve 51 yaşındaki babası İlhami Rençber yaşamlarını kaybetti.

Olay öğleden sonra, Akyazı Kumköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. Ramazan Öz, boşandığı eşinin yaşadığı baba ocağına geldi. Ramazan Öz tabancasını çıkartarak evin önünde bulunan boşandığı eşi ve babasının üzerine kurşun yağdırdı. Ramazan Öz olayın ardından kaçtı. Rençer ailesinin yakınları jandarma ve 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Meryem Rençber\'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İlhami Rençber ise kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi

Jandarma olayın ardından kaçan Ramazan Öz\'ü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

===============================================

Denizde erkek cesedi bulundu

ÇANAKKALE eski Kilitbahir Feribot İskelesi önlerinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin denizden çıkarılışı sırasında yüzlerce kişinin olayı tiyatro izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Çanakkale\'de dün saat 23.00\'te ortadan kaybolan 25 yaşındaki Gökhan Güneş için yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp ihbarında bulundu. Geceden itibaren arama çalışması başlatıldı. Güneş\'in son olarak eski Kilitbahir Feribot İskelesi\'nde görüldüğünü öğrenen ekipler, bölgeye gitti. Denizde dalgıç adamlarla başlatılan arama çalışmaları sonucu Güneş\'in cesedi, 1 saat sonra 10 metre açıkta ve 5 metre derinlikte bulundu. Cesedin denizden çıkarılışı sırasında yüzlerce kişinin olayı tiyatro izler gibi izlemesi dikkat çekti. Deniz polisi bot ile cesedi eski feribot iskelesine çıkardı. Burada hazır bekletin ambulansa koyulan Güneş\'in cesedi, ardından Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deniz polisi ve dalgıçların denizde ceset aramasından görüntü

- Cesedin bulunmasından ve çıkarılmasından görüntü

- Vatandaşların meraklı gözlerle izlemesinden görüntü

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=================================

Otomobille takip ettiği kardeşini öldürdü

BOLU\'da, 62 yaşındaki Celal Ö., otomobiliyle takip ettiği kardeşi 55 yaşındaki İsmail Ö.\'ye tabancayla ateş etti. Saldırıdan kaçarken aracıyla tarlaya giren İsmail Ö., karnına isabet eden kurşunla öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Ö.\'nün yanına, başka bir otomobille ağabeyi Celal Ö. yanaştı. Celal Ö., bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kardeşine, otomobilinin camından ateş etti. Bu sırada kurşunlardan kaçmak için gaza basan İsmail Ö.\'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Karın bölgesine bir kurşun isabet eden İsmail Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobiliyle birlikte kaçan Celal Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, cinayette kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Celal Ö., ifade için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alır almaz, olay yerine gelen İsmail Ö.\'nün oğlu Yasin Ö., babasının cenazesi başında gözyaşı dökerek, \"Değer miydi? Ağabey-kardeştiniz, dağ gibi babamın ölmesine değer miydi?\" dedi. Yasin Ö., kendisini telefonla arayan yakınlarına ise babasının öldüğü haberini veremedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Oğlunun ağlaması

-Tarladaki otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

==========================================

Mersin\'de trafik kazası : 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, Damlama mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki Bahri Çinan yönetimindeki 07 FRN 55 yolcu otobüsü aynı güzergahta giden Mehmet Mutlu idaresindeki 42 AJ 300 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Bahri Çinan, yedek şoför Mahmut Avşar, yolcular Meryem Şekeroğlu, Hacer Selver Kolkıran, Cemal Özel, Ayşenur Kahraman, Selver Kahraman, Muhammet Altıntaş, Cahit Haytaç ile Şirin Acem Bekiroğlu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken bulunduğu yerde sıkışan Bahri Çinan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Çinan\'ın duran kalbi yapılan kalp masajıyla 3 kez yeniden çalıştırıldı. Ancak tüm çabaya karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kazada ölen otobüs sürücüsü Bahri Çinan

- Otobüsün fotoğrafı

- Kaza yerinden fotoğraf

- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Bir yaralının sedyedeki görüntüsü



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

==================================================

Adapazarı\'nda, müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi (2)

MÜTEAHHİT TOPRAĞA VERİLDİ

Adapazarı\'nda dün sevgilisi Manolya Sarı ile birlikte ölü bulunan Erol Bilek\'in cenazesi otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Erol Bilek\'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'nden alınarak baba ocağı olan Geyve İlçesi Karaboğaz Mahallesi\'ne getirildi. Cenaze büyük bir kalabalık eşliğinde evde helallik alınmasının ardından Karaboğaz Camii\'ne taşındı. Erol Bilek\'in yakınları tabut başında gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Bilek\'in eskiden başkanlığını yaptığı Sakarya Motosikletçiler Kulübü Derneği\'nin üyeleri, Bilek\'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilek, kılınan cenaze namazının ardından Karaboğaz Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera: ADAPAZARI (DHA)

============================================

Böbrek kanserinde erkan tanı hayat kurtarıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güven Aslan, böbrek kanserlerinin erken tanı konulduğu takdirde tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu söyledi.

Üroonkoloji Derneği tarafından bu yıl 13. düzenlenen Üroonkoloji Kongresi, Antalya\'da Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya Hotel\'de yapılıyor. 750\'yi aşkın uzmanın katıldığı kongrede; Türkiye\'den 96 konuşmacı ve oturum başkanı, yurtdışından ise 12 yabancı konuşmacının görev aldığı oturumlarda, tıptaki yeni gelişmeler paylaşıldı. 29 oturum, 7 eğitim kursu ve 9 uydu sempozyumun yapıldığı kongrede, üroonkoloji alanındaki son gelişmelerin yanı sıra böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanseri, ürolojik kanserlerde patoloji, ürolojik kanserlerde yaşam kalitesi, ürolojik kanserlerde minimal invaziv cerrahi konuları her yönüyle tartışıldı, güncel veriler sunuldu.

Kongrenin basın toplantısında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Aslan, böbrek kanserlerinin erken tanı konulduğu takdirde tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aslan, ancak bu kanser türlerinin saldırgan yapısı ve diğer organlara hızla yayılabilmesi nedeniyle ileri dönemde tanı aldığında genellikle hastaların ölümüne yol açan bir hastalık olarak dikkat çektiğini kaydetti.

ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA FAZLA

Böbrek kanserinin genellikle 50- 70 yaş arası insanlarda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Güven Aslan, şunları kaydetti:

\"Böbrek kanseri, erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla görülür. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde böbrek kanseri erkeklerde görülen kanserler arasında sıklık bakımından 7. sırada iken, kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında değildir. Böbrek kanserinin oluşma nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Böbrek kanseri gelişiminde en önemli üç risk faktörü sigara, yüksek tansiyon ve şişmanlıktır. Anlaşılabileceği gibi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigaradan uzak durmanın sayısız faydaları arasında böbrek kanseri risklerinden korunmak da vardır. Böbrek kanseri için diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre diyaliz tedavisi ve nadir görülen bazı genetik hastalıklar da sayılabilir. Ancak bilinmelidir ki, bu risk faktörlerine sahip olan herkeste böbrek kanseri gelişmeyeceği gibi, hiçbir risk faktörüne sahip olmayan kişilerde de böbrek kanseri gelişebilir.\"

Böbrek kanserinin teşhisindeki artışa dikkati çeken Prof. Dr. Güven Aslan, \"Sağlık kuruluşlarına herhangi bir nedenle başvuran kişiler için kullanılan görüntüleme sistemlerindeki sıklık, kanser teşhisinin artmasında en önemli faktörlerden birisi. Dolayısıyla biz tesadüfi olarak böbrek kanserini daha çok görüyoruz\" dedi.

Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen ise prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığını ve kansere bağlı ölümlerde de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada bulunduğunu söyledi. Türkiye\'de prostat kanserinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Prof Dr. Sinan Sözen, Türkiye\'de her 12 erkekten birinin prostat kanseri olduğunu kaydetti.

Kongreye katılan diğer konuşmacılar ise mesane kanseri, testis kanseri ve ürolojik kanseri ile ilgili bilgiler paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Kongre afişinden görüntü

- Konuşmacıların görüntüsü

- Gazetecilerden görüntü

- Gazetecilerden detay görüntüler

- Prof. Dr. Güven Aslan röp

- Prof. Dr. Sinan Sözen röp

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

========================================

Altıeylül Belediye Başkanlığı\'na Hasan Avcı seçildi

BALIKESİR\'in Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilmesiyle boşalan koltuğa, İlçe Belediyesi Meclisi\'nin yaptığı seçimle Hasan Avcı getirildi. Avcı\'ya mührünü, başkanlığa 8 Kasım\'dan bu yana vekalet eden Faruk Özen verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği 6 büyükşehir belediye başkanından Edip Uğur\'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na, AK Parti\'li Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Kafaoğlu\'ndan boşalan Altıeylül Belediye Başkanlığı için bugün Altıeylül Belediye Meclisi seçim yaptı. Seçime 20 AK Partili, 6 MHP\'li üye katılırken, CHP\'li 5 üye ise katılmadı. CHP meclis üyesi İsmail Sarsılmaz, hiç kimseye karşı art niyet taşımadıklarını, ancak yapılacak seçimin demokratik olmadığını belirterek, CHP grubu olarak çekileceklerini açıkladı. CHP\'lilerin meclis toplantısını terk etmelerinden sonra yapılan seçimde tek aday olan Hasan Avcı 20 AK Partili, 6 MHP\'li üyenin oyu ile başkan seçildi.

Alkışlar arasında meclis kürsüsünden üyelere ve toplantıyı izlemeye gelenlere seslenen Hasan Avcı, \"Tek amacımız Altıeylül\'e hizmetleri el ele vererek yapmaktır. Bu amaca hizmet edecek her türlü görüş ve fikre kapımız açıktır. Bizim kapımız millete hizmet kapısıdır. Bizim kapımız millet kapısıdır ve herkese açıktır. Seçimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

Belediye Meclisi toplantısının ardından başkanlık makamına geçen Hasan Avcı\'ya başkanlık mührünü Altıeylül Belediye Başkanlığı\'na vekalet eden Faruk Özen verdi. Özen, Ankara\'da Hasan Avcı\'nın başkanlığa aday gösterildiğini duyan ilk kişi olduğunu belirterek, başkanlık mührünü teslim etmekten gurur duyduğunu, mutlu olduğunu söyledi.

Seçimi izleyen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, mühür devir teslim töreninde, Hasan Avcı\'ya başarılar diledi. Koca, halka hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, Avcı\'nın bayrağı daha yükseklere taşıyacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜmü:

- Başkanlık seçiminden görüntü

- Hasan Avcı konuşma

- Mührün teslim edilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

==========================================

Sultanhisar boğa güreşleri şampiyonasına hazır

AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, düzenlenecek Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası için son hazırlıklar tamamlandı.

İlki geçen 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan ve büyük yankı uyandıran Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nın ikincisi, Sultanhisar\'ın Atça Mahallesi\'nde yarın (pazar) yapılacak. Dışarıdan gelen şampiyon boğalara ev sahipliği yapan Aydın\'da, heyecanla güreşlerin başlaması bekleniyor. Sahipleri ve bakıcıları ise boğaların bakımlarını yaparak şampiyonanın başlamasına 1 gün kala herhangi bir aksilik yaşanmaması için titiz davranıyor.

Boğa sahiplerinden Gazeteci- Yazar Mahir Gülseçkin, \"Ben İstanbul\'da oturuyorum. Yarışlara Artvin\'den katılıyorum. Artvin\'de de kendi boğalarım var. Boğamız geçen yıl Artvin\'de 1\'inci Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'na katıldı. Bu yıl 750 kiloda Kaymakamlık kupasında güreşeceğiz. Güreşe iddialı bir şekilde geldik. Boğamızı Hilmi Aydın yetiştiriyor, güreşlere hazırlıyor. Kendisinin de boğaları bulunuyor. Kendisi Artvin\'in en tecrübeli boğa yetiştiricileri arasında yer alıyor. Uzun yıllardan bu yana bu işi yapıyor. Kendi boğaları ile birlikte bana da yardımcı oluyor\" dedi.

Bir diğer boğa sahibi Hilmi Aydın ise, \"Tüm güreşlere katılacak olan Aydınlı bağa sahiplerine başarılar diliyorum\" dedi.

Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer ise, \"Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası olarak ilkini Artvin\'de düzenledik. İkincisi de Atça\'da düzenleyeceğiz. Devletimizin destek vermesini, bu spora el atmasını istiyoruz. O zaman biz kültürümüz adına çok daha büyük işlere imza atarız\" dedi.

Aydın Boğacılar Derneği Başkanı Çetin Arda, \"850 ile 550 kilo arasındaki Ege Bölgesi\'nin en iyi boğaları burada güreşecekler\" dedi. Boğaların 4\'erli 13 gruba ayrıldığını ve bu şekilde güreşeceklerini belirtti.

Türkiye Boğa Güreş Şampiyonası Komite üyesi Turgut Aydın ise, \"Toplam da 60 boğamız var. 13 grup oluşturduk. 3 tane de özel güreşimiz var. 52 boğamız, 4\'erli guruplar halinde güreşecekler. Boğalarımız kura usulü ile eşleşecekler. Dereceye giren boğalara çeşitli ödüller vereceğiz. 1\'inciye kupa ve bayrak ödülümüz var. Boğalarımız veteriner kontrolü sonrasında arenaya çıkacaklar. Şampiyonaya katılacak olan tüm boğa sahibi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atça Boğa Güreş arenasından detay görüntü

- Gazeteci Yazar ve Boğa sahibi Mahir Gülseçkin\'in konuşmaları

- Boğa sahibi ve yetiştiricisi Hilmi Aydın\'ın konuşmaları

- Aydın Boğacılar Derneği yönetim kurulu üyesinin konuşmaları.

- Türkiye Boğa Güreş Şampiyonası Komite üyesi Turgut Aydın\'ın konuşmaları.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

=============================================

Manisa\'nın havası hassas

MANİSA\'da bu sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken siyah tabaka korkuttu. Hava kirliliği ölçümlerinde havadaki kirletici partikül miktarının \'hassas\' olarak ifade edilen düzeyde olduğu belirlendi. 70 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı özellikle sabah saatlerinde 110\'a kadar yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonlarının verilerine göre, ulusal sınır değer 70 olması gerekirken, Manisa\'da metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı 110\'a kadar yükseldi. Manisa Spil Dağı\'ndan görülen şehrin üzerindeki siyah tabaka da korkuttu. Ölçümlere göre Manisa merkezinde partikül madde miktarı 105 olurken, maden havzası olarak bilinen Soma\'da ise bu rakam 110\'a çıktı. Ulusal Hava İzleme Ağı istasyonunun verilerine göre; Manisa\'da hava kalitesinin \'sağlıksız\' düzeyin bir alt kademesi olan hassasta olduğu belirtildi.

Özellikle sabah saatlerinde artan hava kirliliğinde hissedilen kokunun yanı sıra bugün sabah saatlerinde şehrin üstü siyah tabaka ile kaplandı. Spil Dağı\'nda durumu değerlendiren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, verilere göre şu an Manisa\'nın hava kalitesinin hassas olduğunu söyledi. Güvençer, \"Siyah tabaka hava basıncıyla ilgili. Hava kirliliğini ölçen, düzenli raporlayan ölçüm istasyonlarımız var. Gaz yoğunlukları şu anda insan sağlığına zarar verecek düzeyde değil ama hassas çizgide. Bu biraz hava koşullarından, basınçtan ve Manisa\'nın dağın eteğinde konuşlanmış pozisyonundan kaynaklanıyor. Hava kalitesi doğalgazın yaygınlaşması, gaz emisyonu arıtma filtrelerinin çoğalması ile iyileşecek. Gerekli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Denetimler ve izlemeler yapılıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kentin üstündeki siyah hava tabakasından genel görüntü

- Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in durumu değerlendiren konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

==============================================

Marmaris\'te kıyı ve deniz dibi temizliği

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde turizm sezonu sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yapan 6 gönüllü dalgıç, 4 saatte 4 traktör römorku çöp çıkardı.

Ahu Hetman Vakfı desteğiyle, Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi dalgıçlar, turizm sezonu sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. \'Engin denizlerimizi koruyalım\' adı altında bir araya gelen AKUT ve Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 6 gönüllü dalgıç, oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı Mevkii sahilinde çalışma yaptı. Aralarında işadamı, doktor, emekli deniz subayı ve yelkenli kaptanı bulunan 6 gönüllü dalgıç, 320 metre uzunlukta ve 27 bin metrekare alanda deniz dibi temizliği yaptı. Dört saat süren temizlikte, büyük bölümü günübirlik gezi tekneleri ve yatlardan atıldığı ileri sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, çeşitli uzunlukta demir ve plastik borular, cam ve pet şişe, balıkçı ağları, misina, şemsiye, lastik altıkları ve elbiseler olmak üzere 4 traktör römorkunu dolduran çöp çıktı. Çöpleri bir kısmı, AKUT ve belediye ekipleri tarafından dalgıçlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı, bir bölümü balıkçı teknelerine alındı. Çevreden geçen turist ve vatandaşların ilgiyle izlediği temizlik çalışmasında, çöpler belediye araçlarıyla katı atık depolama tesisine gönderildi.

MARSAG sözcüsü emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, \"İlkini 2-4 Nisan arasında turizm sezonu öncesi kıyı deniz dibi temizliğini yapmıştık. Bugün de iki günlük turizm sezonu sonu olarak bilinen kasım ayının ikinci haftasında yapıyoruz. Hedefimiz, halkımızda deniz dibi temizliğinin önemini göstermektir. İlçe körfezi kapalı ve gölet konumunda. Çok kolay şekilde kirlenmeye müsait. Bunun önüne geçmek ve bilinç artırmak için gönüllü dostlarımızla temizliğimizi yaptık. Her türlü ürününden faydalandığımız denizimizi korumakla mükellefiz. İlçemizin turizm kaynağı deniz, kum ve güneş üçgeninden oluşuyor. Denizlerimizi el birliği ile sahip çıkmalıyız\" dedi.

Kıyı ve deniz dibi temizliğinin hava şartlarının uygun olduğu önümüzdeki aylarda tekrarlanarak devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kıyı deniz dibi temizliğinden genel-ayrıntılı görüntü

- MARSAG Sözcüsü Ali Osman Ernalbant ile röportaj

- Çöplerin çıkartılması ve çıkartılan çöplerden genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

======================================