DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ALPEREN\'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLANLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, 3 ay önce kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü T.İ. ve okul müdürü Y.İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanık hakkında, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' ve \'suç delillerini yok etmek\'en, 5 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan acılı baba Serkan Sakin, \"Biz yargımıza güveniyoruz\" dedi. Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye\'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., okul müdürü Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., mesul müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\', \'Suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

BABADAN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşmasına bugün öğleden sonra başlandı. Duruşma öncesi adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan küçük Alperen\'in babası Serkan Sakin, \"Bu Alperen Sakin\'in ölümüyle ilgili ilk duruşma. Biz yargımıza güveniyoruz. Allah\'tan dileğimiz emsal bir karar çıkması. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan bütün çocuklarımız ve gelecek bütün çocuklar için emsal bir karar çıksın. Bundan sonra hiçbir Allah\'ın kulu bir çocuğun canını yakmaya, bir annenin babanın gözyaşını dökmeye cüret gösteremesin. Bizim derdimiz, çabamız, bütün savaşımız bundan ibaret. Bugün bizi yalnız bırakmayan basın yayın organlarına da ve bizi yalnız bırakmayan halkımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar var olsunlar. Birazdan duruşma başlayacak ve içeriye gireceğiz. İnşallah hayırlısıyla sonunda güzel bir karar çıkacak. Dileğimiz temennimiz bu\" dedi. Alperen\'in ölümünün ardından servislere yönelik denetimlerin arttığını, uyuşturucu madde alıp da sızan servis şoförüne bile rastlandığını, ölümle sonuçlanmasa da yine serviste unutulan çocuklar olduğunu hatırlatan Serkan Sakin, \"Kızım Yaren Sakin\'in bu konuda geliştirmiş olduğu bir proje var. Çok basit ve maliyeti çok düşük bir proje. Dikkate alınsın istiyoruz. Bundan sonra hiçbir annenin babanın gözyaşı akmasın, hiç kimsenin de canı yanmasın istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------:

- Baba Serkan Sakin\'in konuşması

- Adliye önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın açıklaması

Haber: Mehmet GÜNEY - Mehmet CANDAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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(GENİŞ HABERİ)

2)SERVİS ALTINDA KALAN MİNİK ELVAN, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI



ORDU\'da Kuran kursundan çıktıktan sonra binmek istediği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elvan Şahin, gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayda servis şoförünün büyük ihmali olduğu iddia edildi.Altınordu İlçesi\'ne bağlı Akyazı Mahallesi\'nde Akyazı Camisii yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca yürütülen okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kursları için Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından Akyazı Camii\'nde Kuran kursu açıldı. Durugöl Mahallesi\'nde yaşayan, iki çocuklu Songül-Yavuz Şahin çifti, kızları Elvan\'ı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuran kursuna verdi. Dün kursa giden ve kurs çıkışında binanın önünde yolda çalışır vaziyette bekleyen, 38 yaşındaki Savaş İ.\'nin kullandığı 52 S 0135 plakalı servis minibisüne binmek isteyen Elvan Şahin, minibüsün hareket etmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Şahin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TABUTU ÜZERİNE DUVAK VE OYUNCAKLARI KOYULDU

Elvan Şahin\'in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsi işleminin ardından bugün evinde helallik alındıktan sonra Durugöl Camisi avlusuna getirildi. Büyükşehir Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan baba Yavuz Şahin, minik Elvan\'ın tabutu başında güçlükle ayakta dururken, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Elvan Şahin\'in tabutunun üzerine ise oyuncakları ve duvak koyuldu. Durugöl Camisi\'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına baba Yavuz Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elvan Şahin\'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karapınar Mahallesi aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Yavuz Şahin olayla ilgili, gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI

Kazanın meydana geldiği yerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti inceleme yaptı. İddiaya göre servis şoförü Savaş İ.\'nin, kurs bitiminde çocukları almak için binanın önüne geldiği, minibüsü çalışır vaziyette bırakıp araçtan indiği, iki çocuğu minibüse bindirdiği, Elvan Şahin\'i de bindirmek istediği esnada minibüs hareket edince, minibüse koşup durdurduğu, bu esnada küçük Elvan\'ın aracın altında kaldığı belirtildi. Minibüsünün el freninin olay anında çekili olup olmadığı henüz bilinmezken, el freninin bozuk olup olmadığı da bilirkişi incelemesiyle belirlenecek. Gözaltında olan Savaş İ.\'nin Emniyet\'teki işlemlerinin ise halen sürdüğü belirtildi. Olay nedeniyle kursa da iki gün ara verildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Kur\'an kursundan görüntü

-Cenaze namazı kılınırken görüntü

-Babanın taziyeleri kabul ederken görüntüsü

-Tabuttan detay görüntü

-Cenaze taşınırken görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 5.33 Dk) (BOYUT: 325 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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3)EGEHAN, BABASININ TABUTUNUN YANINDAN AYRILMADI

İSTANBUL Şile\'de batan gemide hayatını kaybeden 39 yaşındaki aşçı Nedim Alicem memleketi Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde 8 yaşındaki Egehan Alicem, babasının tabutunun yanından ayrılmadı.

Şilede batan yük gemisinde hayatını kaybeden Nedim Alicem\'in cenazesi yakınları tarafından Eskişehir\'e getirildi. 2 ay önce batan gemide aşçı olarak işe başladığı belirtilen Nedim Alicem için bugün Eskişehir\'in Batıkent Mahallesi\'ndeki Yunus Emre Camii\'nde öğleyin tören düzenlendi. Cenaze törenine Nedim Alicem\'in babası Nevzat Alicem, annesi Müzeyyen Alicem, kardeşleri Murat ve Metin Alicem, oğlu Egehan Alicem, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir\'deki Hava İkmal Bakım Merkezi\'nden işçi emeklisi olan baba Nevzat Alicem, oğlunun Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olduğunu, uzun süre gemilerde çalıştığını, 2 ay kadar önce de batan gemide aşçı olarak işe başladığını söyledi. Oğlunun eşinden ayrı olduğunu da ifade eden gözü yaşlı baba Nevzat Alicem, \"Allah kimseye evlat acısı vermesin Acımız büyük. Hiç değilse cenazesi bulundu, sahipsiz kalmadı. Bir mezarı olacak\" dedi. Nedim Alicem\'in 8 yaşındaki oğlu Egehan da cami bahçesindeki üzerine Türk Bayrağı konulan babasının tabutunun yanından ayrılmadı. Eliyle tabutu tutan Egehan daha sonra cemaatle saf tuttu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nedim Alcem, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camini dışından,

-8 yaşındaki Egehan\'ın babasını tabutunun yanındayken,

-Cenaze namazına katılanların,

-Baba Nevzat Alicem\'in namaz sırasındaki görüntüsü ve imamın gelmesi,

-Cenaze namazından,

-Tabutun taşınması,

-Ölen Nedim Alicem\'in sağlık fotoğrafları bulunuyor.

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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4)ALPEREN\'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLANLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, 3 ay önce kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü T.İ. ve okul müdürü Y.İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanık hakkında, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\' ve \'suç delillerini yok etmek\'en, 5 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan acılı baba Serkan Sakin, \"Biz yargımıza güveniyoruz\" dedi. Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye\'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., okul müdürü Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., mesul müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\', \'Suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

BABADAN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşmasına bugün öğleden sonra başlandı. Duruşma öncesi adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan küçük Alperen\'in babası Serkan Sakin, \"Bu Alperen Sakin\'in ölümüyle ilgili ilk duruşma. Biz yargımıza güveniyoruz. Allah\'tan dileğimiz emsal bir karar çıkması. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan bütün çocuklarımız ve gelecek bütün çocuklar için emsal bir karar çıksın. Bundan sonra hiçbir Allah\'ın kulu bir çocuğun canını yakmaya, bir annenin babanın gözyaşını dökmeye cüret gösteremesin. Bizim derdimiz, çabamız, bütün savaşımız bundan ibaret. Bugün bizi yalnız bırakmayan basın yayın organlarına da ve bizi yalnız bırakmayan halkımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar var olsunlar. Birazdan duruşma başlayacak ve içeriye gireceğiz. İnşallah hayırlısıyla sonunda güzel bir karar çıkacak. Dileğimiz temennimiz bu\" dedi.

Alperen\'in ölümünün ardından servislere yönelik denetimlerin arttığını, uyuşturucu madde alıp da sızan servis şoförüne bile rastlandığını, ölümle sonuçlanmasa da yine serviste unutulan çocuklar olduğunu hatırlatan Serkan Sakin, \"Kızım Yaren Sakin\'in bu konuda geliştirmiş olduğu bir proje var. Çok basit ve maliyeti çok düşük bir proje. Dikkate alınsın istiyoruz. Bundan sonra hiçbir annenin babanın gözyaşı akmasın, hiç kimsenin de canı yanmasın istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- Baba Serkan Sakin\'in konuşması

- Adliye önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın açıklaması

Haber: Mehmet GÜNEY - Mehmet CANDAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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5)MERSİN’DE ENGELLİ PARKLARI VE YOLLARINA PARK EDEN ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE CEZA

MERSİN\'de engelliler için ayrılan park yerleri ile özel kaldırım işaretlerini kapatan sürücülerin araçları trafik ekipleri tarafından çekilirken sahiplerine ise ceza kesildi. Kent genelinde engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeler konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, caddelerde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, engelli sürücüler için ayrılan özel park yerlerine araçlarını koyan, görme engelliler için kaldırımlara yapılan özel işaretleri kapatan sürücülere hem ceza kesti. Çalışmada ayrıca engelli işaretinin olduğu kaldırımı tamamen kapatan 1 araç da ceza kesilerek, çekici vasıtasıyla götürüldü. Uygulama sırasında, Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, engellilere özel park yerine aracını koyan bir sürücüyü uyardı. Sürücü, acil işi olduğu için 5 dakikalığına otomobilini bırakmak zorunda kaldığını savununca Ünsal da \"Trafikte acele olmaz. Levhada görüldüğü üzere buraya aracınızı bırakmamanız gerekiyor\" karşılığını verdi.

Ünsal, herkesin bir engelli adayı olduğuna belirterek, \"Maalesef bazı araç sürücülerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için yaptırılan tedbirlere uymayarak onların hayatlarını daha da zorlaştırıyor\" dedi.

Kaldırımlar ve kurumların girişindeki sarı çizgilerin, engellilerin yollarını rahatça bulmaları için önemli olduğunu ifade eden Ünsal, \"Engelliler için alınan tedbirlere duyarsız kalıp, dikkat etmeyen araç sürücüleri sarı çizgiye otomobillerini bırakıyor. Oradan geçmekte olan bir engellinin hayatını zorlaştırdığımızı tahmin edemiyoruz. Belki bizim için ufak bir konu, \'Ya 5 dakika ne olacak\' diyebiliriz. Ama o kişi, o araç yüzünden nereye gideceğini bilemez. Daha dikkatli olup, empati yapmalıyız\" diye konuştu.

Ünsal, bu tür durumlarda hatalı sürücülere tolerans tanınmayacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Trafik Denetle Şube Müdür yardımcısı komiser Deniz Ünsal ile röp

- Şube Müdür yardımcısı sari çizgileri gösterirken

- Engelli vatandaşların araç park yerine konulan araçlar

- Şube müdürü sürücü ile konuşurken

- Trafik polisleri sürücünün evraklarını kontrol ederken

- Vatandaşların geçişini engellen araca kaldırılması

SÜRE: 09\'15\" BOYUT: 812.24 MB

Haber - kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA)

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6)KARGODAN \'ŞİŞME KADIN\' ÇIKINCA GÖREVLİNİN TELEFONUNU GASBEDİP, KAÇTI

ANTALYA\'da, internetten satın aldığı cep telefonu yerine kendisine kargoyla \'şişme kadın\' gönderilen Koray Ş., bıçakla tehdit ettiği kargo çalışanının cep telefonunu gasbederek, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi\'ndeki bir kargo firmasının Adalya Şubesi\'nde meydana geldi. Antalya\'da oturan Koray Ş., internetten kapıda ödeme yöntemiyle cep telefonu sipariş etti. Koray Ş., kendisine gönderilen koliyi gittiği şubeden 350 lira ödeyerek, teslim aldı. Şubeden ayrıldıktan sonra paketi açan Koray Ş., cep telefonu yerine \'şişme kadın\' gördü. Bunun üzerine şubeye geri dönen Koray Ş., kargoyu iade etmek ve parasını almak istedi. Kargo çalışanı Nesrin S., bunun mümkün olmadığını, kargoyu gönderen firmayla görüşmesi gerektiğini Koray Ş.\'ye söyledi.

İkili arasında tartışma çıkması üzerine Koray Ş., Nesrin S.\'nin masanın üzerinde duran iki cep telefonunu alıp, gitmek istedi. Koray Ş., kendisine engel olmaya çalışan Nesrin S.\'ye bıçak çekerek, kargo çalışanını tehdit etti. Telefonlardan birini masaya bırakan Koray Ş., gasbettiği diğer telefonla olay yerinden kaçtı. Nesrin S.\'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Koray Ş.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kargo şubesinin dış plan görüntüsü

Gasp mağduru personel kadının görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Polislerin çalışırken görüntüsü

Polislerin bilgi alırken görüntüsü

Güvenlik kamerasından görüntü

Detaylar

159 mb ---01.25

Haber.Bülent TATOĞULLARI-Kamera. Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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7)HAFTALIK KİRASI VİLLA DEĞERİNDEKİ LÜKS YAT MARMARİS\'TE

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki gümrüklü limana, 80 milyon Euro değerinde dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı \'Silver Fast\' demir attı. Aliağa rafinesinden gelen 4 tankerden 3 saatte 85 bin litre yakıt ikmali yapılan yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de dahil olmak üzere toplam 230 bin lira ödediği öğrenildi.

Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait \'Silver Fast\' adlı alüminyum sürat yatı, Bodrum İlçesi\'nde kaldıktan sonra dün (çarşamba) akşam saat 22.00\'de, Marmaris İlçesi\'ndeki gümrüklü küçük limana gelerek demir attı. Bugün saat 12.00\'de İzmir\'in Aliağa rafinesinden 4 tanker gümrüklü limana geldi. Tankerler üç saat boyunca lüks yata akaryakıt ikmali yaptı. Yakıt ikmali sırasında yat personeli, temizlik ve bakım çalışmaları yaptığı görüldü. 85 bin litre akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali yapılan yatın 230 bin lira ödendiği öğrenildi.

Haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira olan yatın, bakım çalışmaları ardından özel müşterilerini almak için Yunanistan\'a açılacağı öğrenildi. Zengin müşterilerinin taleplerine göre her türlü konforu barındıran lüks yatta ağırlıklı olarak güzellik ve masaj odaları bulunmakta. Alüminyum gövde yapısı nedeniyle 27 deniz mili üzerinde hız yapabilen \'Silver Fast\' aynı anda 20 kişiyi ağırlayabiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Zodiak botla denizden \'Silver Fast\' yatın görüntü

- Akaryakıt ikmali yapılırken ve personelin temizlik yaparken görüntü

(Toplam: 1 dakika 37 saniye-116 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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