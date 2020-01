DHA YURT BÜLTENİ-9 

Şırnak\'ta maden işletmecilerinden 6\'sı tutuklandı

ŞIRNAK\'ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6\'sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 25 Ekim tarihinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan 20 maden ocağı işletmecisi dün akşam geç saatlerinde adliyeye sevkedildi. Adliyeye getirilen 20 maden ocağı işletmecisi savcılıkta verdiği ifdenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Hakimlikteki ifadeleri alınan 20 maden işletmecisinden 14\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 işletmeci de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizemli kazıda CHP\'li vekile 5\'inci kez polis engeli

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde, gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 1 yıldır sürerken bölgeye giden CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yine alana alınmadı.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberinde partisinin İlçe Başkanı Ali İlk, alana 5\'nci kez giderek, alanda inceleme yapmak istedi. Alanın girişinde bölgede yaşayanlarla bir araya gelen Atıcı, karşılaştıklarını da cep telefonu ile kayıt ettirdi.

Alana girdiği sırda sivil polislerle karşılaşan Atıcı, kazının yapıldığı yerin kapısının açılmasını istedi. Burada görevli memur, müdürüne bilgi vermeden kapıyı açamayacağını söyledi. Bu sırada alanda evi bulunan bir vatandaşla görüşen Atıcı, \"Ne oluyor burada, ne yapıyorlar?\" diye sorunda yaşlı adam, \"İşte kazıyorlar. Evimin altına kadar girdiler. Her taraf çatladı. Herkes buradan gitti, bizde göçeceğiz\" diye cevap verdi.

Atıcı, \'Burada ne olduğunu söylüyorlar mı?\' sorusuna ise yaşlı adam, \"Bakanlığa bildirdik diyorlar, başka da bir şey demiyorlar. Haber beliyoruz\" deyince Atıcı, \"Ne çıktığı da belli değil. Ne yapıldığı da belli değil. Polis geliyor mu?\' demesi üzerine, \"Polisler geliyor. İçeride de 2 polis gece gündüz bekliyor\" yanıtını verdi.

Bunu üzerine yüksek bir yere çıkarak kazı alanını görmek isteyen Atıcı, \"Bakın hepimiz bütün Türkiye\'ye rezil olduk. Sizi de eziyorlar. Sen devletin polisisin. Sizin ne işin var burada? Devletimin polisini bu kadar hor görmeye kimsenin hakkı yok. Çeşitli entrikalarla benim polisim niye anılıyor. Burada hırsızlık mı, eser kaçakçılığı mı yapılıyor. Benim polisi mi niye böyle kötü bir duruma düşürüyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Şu hale bak, yazıktır. Böyle gizemli bir yere, abuk sübük gizemli işlerin döndüğü yere Türk bayrağını asıyorlar, böyle bir şey olur mu? Türk bayrağının altında ne olduğu belirsiz işler olur mu? Yazık devletimizi de zor duruma soktular\" dedi.

Bir süre bölgede incelemelerde bulunan Atıcı daha sonra ilçeden ayrıldı.

\'MAHALLELİ RAHAT DEĞİL\'

Bu arada Başbakanlık, CHP\'li Atıcı\'nın daha önce verdiği soru önergesine kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü\'nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceği şeklinde açıklama yapmıştı.

\'POLİSİN İNTİHARINDAKİ SIR\'

Tarsus\'ta 4 yıl önce, \'silahla şaka yaparken\' öldürüldüğü belirtilen polis memuru Mithat Erdal\'ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus\'ta esrarengiz kazıların yapıldığının duyulması üzerine eşi Sibel Erdal, define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevde olan eşinin, deşifre olunca infaz edildiğini, cinayetin, gizemli kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.

Hakem, futbolcusuna tekme atan başkanı tribüne gönderdi



ELAZIĞ 1\'inci Amatör Küme\'de hafta sonu oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçı sırasında, Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, bir pozisyonda futbolcusunu saha kenarına çağırıp tekme attı. Maçın hakemi, Başkan Yetek\'i sahadan çıkartarak tribüne gönderdi. Yetek, \"Sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm\" dedi.

Elazığ\'da, hafta sonu 1\'inci Amatör küme futbol liginde oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçında, takımının oynadığı futboldan memnun olmayan Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, 34\'üncü dakikaka bir oyuncusunu saha kenarına çağırırak önce kızıp bir şeyler söyledikten sonra ona tekme attı. Başkan\'ın futbolcusu ile diyalogu ve tekme atması maçı izleyen gazeteciler tarafından görüntülenirken, bunları gören maçın hakemi Gökhan Ardıç da maçı durdurarak Başkan Ahmet Yetik\'i sahadan atarak tribüne gönderdi.

Karşılaşmayı Yüncüle Gençlikspor 5-4 kazanırken, yaptığı hareketten pişman olduğunu belirten Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, şöyle dedi:

\"O maça 7 cezalı oyuncumuz olduğu için genç oyuncularımız ile maça çıktık. Takımın yaş ortalaması 20\'ydi. Ama, genç oyuncuların gösterdiği mücadeleden hiç memnun olmadım. Gençliklerinin hakkını vermediler. Ben de sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm. Yapmamam lazımdı. Ama futbolcularımın mücadelesi beni kızdırdı.\"

Afyonkarahisar\'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki Ummahan Manış yaşamını yitirdi. Eşi 54 yaşındaki Süleyman Manış ise hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar\'ın Akçin Mahallesi\'nde oturan Süleyman Manış ile Ummahan Manış çifti sabah evden çıkmayınca alt katta oturan gelini Fatma Manış durumdan şüphelendi. Çiftin kapıyı açmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine Fatma Manış, eşi Harun Manış\'a haber verdi. İşyerinden gelen Harun Manış ile eşi kapıyı açarak eve girdi. Süleyman ve Ummahan Manış\'ı yatakta hareketsiz yatarken gören çift 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ummahan Manış, ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Süleyman Manış ise oğlu ve gelini tarafından götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Olay yerinde ve hastanede yapılan incelemede Süleyman ve Ummahan Manış çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerine gelen polis evde inceleme yaptı.

Sahile bina yaptıran Başkan Ünal: Kanuna aykırı bir gram şey yok

ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Ünal, ortak olduğu şirketin sahil bandına yaptırdığı, tartışmalara yol açan 6 katlı apart otelde kanun ve yasalara aykırı bir durum olmadığını söyledi. Ünal, \"Ben 2009 yılında belediye başkanı oldum. 2009\'dan önce de sonra da bu alan imara açıktı. Eski bina yıkılıp, yeni bir bina yapıldı. Benim ortak olduğum şirketin binası. Çoğunluk hissesi de bana ait değil\" dedi.

Çaycuma\'nın turistik beldesi Filyos\'ta 2009 yılında belediye başkanı seçilen Ömer Ünal\'ın ortak olduğu şirketin sahil bandına yaptırdığı 6 katlı bina, 2017 yılı başında tamamlandı. Bina, giriş katı restoran, üst katları apart otel, en üst katı ise ortaklara ait daire olarak hizmete girdi. Yazları tatilcilerin de rağbet gösterdiği 5 bin 268 nüfuslu beldede inşa edilen bina, sahil bandının güzelliğini bozduğu gerekçesiyle bazı çevrelerde tepkiye neden oldu.

\'KANUNA AYKIRI BİR GRAM ŞEY YOK\'

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, ortak olduğu şirketin yaptırdığı binada yasalara ve kanunlara aykırı bir durum olmadığını söyledi. 2009 yılında belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Başkan Ünal, şöyle konuştu:

\"2009\'dan önce de bu alan imara açıktı, 2009\'dan sonra da imara açıktı. 3790 numaralı bu parselde eskiden bina vardı. Eski bina yıkılıp yeni bir bina yapıldı. Bu benim binam değil. Bu benim ortak olduğu şirketin binası. Çoğunluk hissesi de bana ait değil. Başka birilerine ait olan benim de ortak olduğum bir firmanın binası. Basına yansıyan fotoğraf çok dikkat çekici. O açıdan çekildi mi sanki çölün ortasına bir bina var gibi. Doğu yönünden çekilirse fotoğraf, yanındaki çok katlı binaları da görürsünüz. Bu bilgileri vereni biliyoruz. \'Çevreciler dava açtı\' açıklaması doğru değil. Kendi menfaati için bir tane arkadaşımız, belediye meclisi kararlarının iptali için dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi bizim lehimizie karar verdi. CHP\'li belediye başkanı olmak isteyen bir arkadaşımızın da orada bir binası var. Onun önünde Filyos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı bir bina yapmak istiyor. Bunu engellemek istiyorlar. Bizim binamızın bütün iskanı, ruhsatı mevcuttur. Kanuna aykırı bir gram bir şeyi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yapılmıştır.\"

\'BENİ GÖREVDEN ALDIRTMAK İSTİYORLAR\'

Ünal, bazı kesimlerin kendisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebiyle görevden aldırmaya çalıştığını ileri sürdü. Ünal, \"Bunlar soruşturmayla veya Cumhurbaşkanımızın isteğiyle belediye başkanını görevden aldırtmayı düşünüyorlar. Ancak biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bizim veremeyecek hesabımız yoktur. İddia edenler iddiasını ispatla mükelleftir. Burada kanuna aykırı bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, bizim cezamızı verir. Biz o kadar aptal belediye başkanı değiliz. Ona göre gerekeni yaparız. Buradaki hiçbir şeyde ne imar planında ne ruhsatında kanuna aykırı hiçbir şey yoktur. Biz bu yönden de rahatız\" dedi.

Tekirdağ\'da Ak Parti\'den CHP\'li belediyeye siyah çelenk

TEKİRDAĞ\'da Ak Parti teşkilatı, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerini protesto etmek için CHP\'li merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi\'nin önüne, \'Kınıyoruz\' yazılı silah çelenk bıraktı. Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, \"Faşist diktatör yakıştırması Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinin etiketidir. Bu etiketi ne Eşkinat\'ın ne de Tezcan\'ın hakaretleri ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinden söküp, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a yapıştıramazsınız\" dedi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkede adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, dün Eşkinat\'a destek vermek için geldiği kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ağır eleştirilerde bulundu.

Bugün Ak Parti Tekirdağ teşkilatı il binası önünde toplanıp, CHP\'li Bülent Tezcan\'ın sözlerine tepki göstermek için otobüsle Süleymanpaşa Belediyesi önünde gidip üzerinde \'Kınıyoruz\' yazılı silah çelenk bıraktı. Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, \"Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın mesnetsiz çıkışının ardında belediye yönetimindeki basiretsizliğinin ve başarısızlığının örtülmesi vardır. Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın çıkışında ise popüler olma sevdası, ülkede gündem yaratma sevdası ve Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarını tahrik ederek sokağa dökme çabaları vardır. Bu necip millet Gezi olaylarında ve 15 Temmuz akşamında ne zaman sokağa çıkıp çıkmayacağını çok iyi bildiğini göstermiştir. Bunu bir türlü anlamadılar, anlayamadılar\" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin beceremediği işleri bu tarz çıkışlar yaparak unutturmaya çalıştığını öne süren Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, \"Tekirdağ\'da beceriksiz belediye başkanları sayesinde kaybedilen oyların ve itibarlarının bu açıklamalar ile CHP teşkilatları tarafından da net olarak görüldüğü ortadadır. Bu durum için, kendilerince tedbir almazlarsa Tekirdağ\'da ki tüm CHP\'li belediyeleri kaybederek Ak Parti\'ye kaptıracaklarının farkındalar. Vatandaş nezdinde olduğu gibi kendi teşkilatlarında da itibar kaybeden CHP bugün Cumhurbaşkanımıza saldırmak suretiyle, kendine yeni bir çıkış yolu bulduğunu zannetmektedir. Ak Parti il başkanlığı olarak biliyoruz ki, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu mesnetsiz saldırılar milletin nezdinde mutlaka karşılığını bulacak. Bu saldırılarda bulunanlar hem milletin sinesinde, hem de kamuoyu vicdanında cezalarını çekeceklerdir. Ama en büyük ceza sandıkta milletimiz tarafından verilecek olan cezadır\" dedi.

Yüksel, bu çıkışları yapanların önce aynaya bakması gerektiğini söyleyerek, \"Faşist diktatör yakıştırması Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinin etiketidir. Bu etiketi ne Eşkinat\'ın ne de Tezcan\'ın hakaretleri ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'sinden söküp, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a yapıştıramazsınız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" dedi.

Ak Partililer, açıklamanın ardından Süleymanpaşa Belediyesi önünden ayrıldı.

Amasra\'da \'çöp liman\' tepkisi

BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde, dalgaların getirdiği atıklar sahilde kirliliğe yol açtı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Amasra Temsilcisi Hüsyin Çoban, duruma tepki göstererek, \"Deniz, döktüğümüz çöpleri yüzümüze geri serpiyor\" dedi.

İlçede 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Küçük Liman mevkisinde dalgaların etkisiyle denizden gelen çöpler sahilde kirliliğe yol açtı. Sahilin yaklaşık 100 metrelik bölümü odun parçalarının yanında, plastik bidon, şişe gibi evsel atıklarla doldu. Bazı kişiler, sahilde biriken odun parçalarını yakacak olarak olarak kullanmak için evlerine götürdü.

ÇEKÜL Amasra Temsilcisi Hüseyin Çoban, sahildeki kirliliğe tepki gösterdi. Çoban, kirlilik manzarasının vahşi çöp depolama yapmanın sonucu olduğunu söyledi. Çoban, şöyle konuştu:

\"Bu manzara doğanın bize cevabıdır. Döktüğümüz çöpleri bize, yüzümüze geri serpiyor. Bartın\'da Amasra\'da ve pek çok kıyılarımızda vahşi depolama yapılıyor. Çöp sorununa bir çözüm bekliyoruz. Modern tesisler yapılırken, biz hala vahşi depolama yapıyoruz. Ve bu sürekli oluyor. Fırtınadan uçan çöpler denize uçuyor ve bize geri veriyor. Ve bunlar balıklarımızı yok ediyor. Doğamıza vahşi davranmayalım, güya biz doğanın en akıllı varlıklarıyız. Ama bu vahşice bir doğa katliamıdır.\"

Profesör, endemik engerek için mermer ocağının kapatılmasını istedi

ANTALYA\'nın Geyik Dağları\'nda Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından keşfedilen ve bölgedeki bir mermer ocağının yoğun tehdidi altındaki Anadolu engereğinin bir alt türü \'Vipera anatolica senliki\' adıyla literatüre giren yeni türün korunması için bölgedeki mermer ocağının kapatılması istendi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı\'ndan öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, Antalya\'nın Gündoğmuş ilçesi yakınlarındaki Geyik Dağları\'nda, nesli tehlike altındaki endemik Anadolu engereğinin yeni bir alt türünü keşfetti. 2016 yılında doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısı Murat Şenlik tarafından ilk olarak fotoğraflanan Anadolu engereğine benzeyen türün fotoğrafını inceleyen Prof. Dr. Göçmen, Anadolu engereğinin bilinen dağılış alanı Elmalı\'daki Kohu Dağı\'na kuş uçumu 200 kilometre uzaklıktaki Geyik Dağları bölgesinde çalışma başlattı. Ekibiyle alanda yaptıkları taramada 21 Mayıs\'ta hedefe ulaşan Prof. Dr. Göçmen, ilk karenin Murat Şenlik\'ten gelmesi ve yeni taksonun (canlıların sınıflandırılması) bulunmasına vesile olması sebebiyle engereğe Murat Şenlik\'in soyadına ithafen \'senliki\' adını verdi. Yaklaşık 1.5 yıl yürütülen bilimsel çalışmalar sonunda yeni bir alt tür olarak keşfi yapılan Anadolu engereği \'Vipera anatolica senliki\'ye ait makale de yayımlandı.

BAKANLIĞA BAŞVURDU

Yaklaşık 1.5 yıl süren ve 18 araştırma gezisini kapsayan çalışmalarda tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını anlatan Prof. Dr. Göçmen, küçük engerek \'Vipera anatolica senliki\'nin, bulunduğu bölgede bir mermer ocağının tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Göçmen, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü\'ne başvurdu. Prof. Dr. Göçmen, mermer ocağının ÇED raporunun olup olmadığı, verilmiş bir izin varsa yeniden değerlendirilmesi ve iptalini talep etti. Profesörün başvurusu üzerine bakanlık, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden bölgedeki mermer ocağıyla ilgili tetkik yapılması, Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler kapsamında inceleme yapılmasını istedi.

GEYİKLERİN DE MEKANI

Daracık alanda yaşayan bu endemik engerek türü için mermer ocağının çok ciddi bir tehlike olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bayram Göçmen, \"Popülasyonu şimdiden 3 parçaya ayırmış durumda. Bölgenin memeli faunasından geyikler de bu dağları mekan olarak kullanıyor. Ayrıca sedir ormanlarını barındıran bölgemiz olması da dikkat çekici. Bu mermer ocağının işletme izninin en kısa sürede iptal edilmesi elzemdir. Ayrıca bölgenin en kısa sürede Özel Koruma Alanı statüsüne alınması da gerekmektedir. Mermer ocağının yarattığı tahribat içler acısı\" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden nefes kesen tatbikat



MERSİN\'de, mahalle sakinlerinden kurulan \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi\' nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.

Muhtar Mehmet Dindar öncülüğünde 17 gönüllü mahalle sakiniyle kurulan ekip, arama kurtarma, ilk yardım ve yangın müdahale eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından tatbikat yapılmasına karar verildi. 40 mahalle sakininin de destek verdiği tatbikatta \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi\', göçük ve kaza ile araç, ev ve doğalgaz yangınlarına başarılı şekilde müdahale etti. Senaryo gereği, önceden hazırlanan sokağa sirenlerle birlikte giren ekip, ilk olarak araç yangınına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ardından araç kazasında yaralanan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim eden ekip, göçüğün yaşandığı binadan vatandaşları tahliye etti. Ardından karşı binada çıkan doğalgaz ve ev yangınına müdahale için harekete geçen ekip, önce evde mahsur kalan bir kadını kurtardı, daha sonra da yangını söndürme çalışmaları yaptı. AFAD, 112 Acil ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteklediği \'Nusratiye Mahallesi AFAD Ekibi, tatbikatı başarıyla tamamladı.

GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞUYOR

Tatbikatı değerlendiren muhtar Dindar, ekibin gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Dindar, \"Gönüllü vatandaşlarımızdan 17 kişilik bir ekip oluşturduk. AFAD\'dan destek alıp eğitimleri tamamladık. İlk yardım, arama kurtarma ve yangın kursları aldı arkadaşlar. Öğrendiklerimizi tatbikatta gösterdik. Türkiye\'ye örnek olsun istedik. Türkiye\'de bu bir ilk. Halkın organize ettiği, hem kurtarıcı hem kurtaran olduğu bir organizasyon oldu. Tatbikata gönüllü 40 vatandaşımız katıldı, 17 kişi de kurtarma ekibimiz. Bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz\" dedi.

Tatbikatı izleyen Akdeniz Kaymakam ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise \"Gerçeğinden farksız bir tatbikat izledik. Arama kurtarma ve ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir tatbikattı, arkadaşları tebrik ediyorum\" dedi.

Tatbikat sonunda hatıra fotoğrafı çektiren ekip, işaret dili ile \'İnsanlığa sevgi, dünyaya barış için yardıma hazırız\' mesajı verdi.

LPG\'li otomobil alev alev yandı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde LPG\'li otomobil, akaryakıt istasyonu yakınında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulucami Mahallesi Kütahya Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında meydana gelen olayda, Yunus Öztürk yönetimindeki 43 US 981 plakalı LPG\'li otomobil trafik ışıklarında durduğu sırada aniden alev aldı. Yunus Öztürk, araçtan inerek cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede otomobili kapladı ve 3-4 kez araçtan patlama sesleri geldi. Alev topuna dönüşen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken araçta büyük hasar oluştu.

Otomobilin TIR\'a çarpması kameraya yansıdı

SİVAS\'ta otomobilin ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Organize Sanayi istikametine doğru seyir halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 RY 8194 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isteyen 30 yaşındaki Sinan Mural yönetimindeki 54 BG 077 TIR\'ın 54 BG 078 plakalı dorsesine çaptı. Kazada otomobil içinde bulunan 17 yaşındaki Emre Topuz, 17 yaşındaki Yusuf Özkan, 21 yaşındaki Kaan, 17 yaşındaki Cengizhan ve 29 yaşındaki Coşkun Kodaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü Mural ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Organize Sanayi Kavşağı\'ndan dönen TIR\'a arkadan hızla gelen otomobil çarptığı görüldü. Kaza sonrası TIR şoförü aracından inerek otomobil içinde sıkışan yaralılara yardım ettiği gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdalık alev alev yandı

ANTALYA\'da katı atıkların depolandığı hurdalıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, öğle saat saatlerinde Akdeniz Sitesi\'nde çöpten toplanan plastik ve geri dönüşüm atıklarını toplandığı hurda deposunda, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar da meydana gelirken bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, gökyüzünü kaplayan siyah duman nedeniyle şehrin her noktasından fark edilirken itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında, hurda halindeki bir otomobilin de yandığı ortaya çıktı.

Çocuk kalp cerrahisinde 300\'üncü ameliyat

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı\'nda Çocuk Cerrahisi Bölümü\'nün kuruluşunun 3\'üncü yılında, 300\'üncü ameliyat gerçekleştirildi. Bölümün 300\'üncü hastası, doğumunun hemen ardından kalbinde 2 delik olduğu tespit edilen 11 aylık Muhammed Abi oldu.

Üniversitenin tıp fakültesinde, 2014 yılında kurulan Çocuk Cerrahisi Bölümü\'nde, yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde doğumsal kalp hastalığı bulunan 300 çocuğun kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen kalp ameliyatlarının 50\'si, yenidoğan döneminde yapıldı. Kalp hastası 250 çocuk da yenidoğan döneminden sonraki bebeklik dönemlerinde ameliyat edildi.

AÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu, cerrahi ekibin etkili bir vaka sayısına ulaştığını, ameliyat edilen hasta sayısının da her geçen gün arttığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, Türkiye\'de her yıl yaklaşık 12 bin çocuğun kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini, bunların yaklaşık yarısının kalp cerrahisi ameliyatına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Antalya ve bölgesinde ise yıllık yaklaşık 300 çocuğun kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, \"2014 yılında başlatılan bu programla tüm hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu an yıllık ameliyat sayımız, 100 civarında. Üniversitemizde, yatırım çalışmaları sonuçlandığında Antalya ve bölgemizdeki 300 hastanın tamamına müdahale edebileceğiz\" diye konuştu. Başarı oranlarının yüzde 95 olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, \"Hastalarımızın yüzde 95\'inden fazlasını, sağlıklı şekilde evlerine gönderdik. Burada 2 kilo altı hastalarımıza açık kalp ameliyatı yapıyoruz. Yapay kalp, kalp karaciğer destek cihazı ile ihtiyacı olan çocukları uzun süre destekliyoruz\" dedi.

300\'ÜNCÜ HASTA, 11 AYLIK MUHAMMED

Program dahilinde ameliyat edilen 300\'üncü hastanın 11 aylık Muhammed Abi olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özçobanoğlu, bebeğin kalbinde 2 delik tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Hastayı ayrıcalıklı kılan, akciğer basıncının çok yüksek olmasıydı. Akciğer basıncı, normalin 3 katıydı. Ciddi kalp yetmezliği vardı, kalbi oldukça büyüktü. Muhammed Abi\'nin anjiyosu yapıldıktan sonra ameliyatını planladık ve açık kalp ameliyatına alarak iki deliği de kapattık. Ameliyattan sonra akciğer basıncı, normale döndü; fakat kalp, çok büyük olduğu için göğüs kafesini kapatmak istemedik. Yoğun bakımda 5 gün kadar göğüs kafesi açık kaldı. Kalp basıncı, tamamen normale döndükten sonra yine steril şartlarda göğüs kafesini kapattık. Ertesi gün solunum cihazından ayırdık. Tedavisinin tamamlanmasına az kaldı. 3 gün içinde sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.\"

\'BANA EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ VERDİLER\'

Hastaneye geldiğinde 11 aylık bebeği için çok endişeli olduğunu, doktorlarla hastane çalışanlarının yakın ilgisiyle karşılaşınca ise rahatladığını anlatan anne 33 yaşındaki Necla Abi, \"Bebeğimi doktorlara teslim ettim; çünkü Salih Hoca\'nın, bebeğimi sağlıklı bir şekilde bana vereceğini biliyordum. Ameliyattan sonra yoğun bakımda da çocuğuma çok iyi bakıldı. Benim gibi çocukları hasta olan anneler gönül rahatlığı ile buraya gelebilir. Bugün, benim 4\'üncü evlilik yıl dönümüm. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Bana en güzel hediyeyi verdiler\" diye konuştu.

Tokat\'ta kitap fuarı açıldı

TOKAT\'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen \'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen \'Tokat Kitap Günleri’ için Cumhuriyet Meydanında program düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi(GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Balkanı Eyüp Eroğlu, Tokat\'ın alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı olduğunu söyledi. Başkan Eroğlu, \"Bir çok çalışmalar birçok kültürel faaliyetler ya da bir çok projeler yapılır. Ama bence en değerlisi, en önemlisi ve en verimlisi de bugün burada açılışını yapacağımız kitap fuarı diye düşünüyorum. Çünkü bugün dünyada en önemli, değerli varlık ne desek, bunların başında bilgi gelir. Eğer bilgi sahibi iseniz, bilgi toplumu iseniz, eğer ilimle, irfanla yoğruluyor iseniz o zaman geleceğinizde emin ellerde demektir. Okuyan okumayı çok önemseyen bir dinin mensuplarıyız. Yine ilme çok önem verende bir ecdadın torunlarıyız. Bugün onların torunları olarak bize düşen görev, en başta geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, bilim anlamında çağı yakalamak ve geleceği bu anlamda daha iyi kucaklamak bizlere düşen vazifelerin en başında gelir\" dedi. Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından Vali Toraman ve protokol üyeleri kitap fuarını gezdi.

Fuar kapsamında 85 yayınevi ve 1 milyon kitap halkla buluşacak. Açılan kitap günleri programında bir çok yazarın katılımıyla konferans, şiir dinletisi, söyleşi ve imza programı gerçekleştirilecek.

