DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TOKAT\'TA TRAFİK KAZASI SONRASI SÜRÜCÜLER KAVGA ETTİ

TOKAT\'ta kamyonet ile kargo minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Sivas Caddesinde meydana geldi. Aynı istikamete seyir halinde olan özel bir kargo şirketine ait Osman Çetin idaresindeki 60 HY 371 plakalı minibüs sağa dönüş yapmak isterken, Halil Bayır\'un kullandığı 60 HB 205 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kargo minibüsü yol üzerinde bulunan köprüye doğru savruldu. Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesi ile kavga son buldu. Çıkan kavgada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri olay yerine sevk gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Polis soruşturma başlattı.

2)HASTA ROLÜ YAPTI, FINDIK DOLU TIR\'IN ÇALINDIĞINI İDDİA ETTİ

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, TIR sürücüsü rahatsızlandığını söyleyerek 112 Acil\'den yardım istedi. Sürücü hastanedeki kontrolün ardından TIR\'ın çalındığını iddia edince, sürücünün, yanındaki kişinin ve araç sahibinin 750 bin TL değerindeki fındık dolu aracın çalınmasını organize ettikleri belirlendi. Polis, fındıkları satıp, aracı parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. 17 Eylül günü Başiskele\'de 750 bin TL değerinde 24 ton fındık yüklü TIR\'ı park alanına çeken sürücü E.T. rahatsızlandığını belirterek 112 Acil\'den yardım istedi. Park alanına gelen 112 Acil ekibi, TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı. TIR sürücüsü hastanedeki kontrolün ardından TIR\'ın sahibi H.T. ile birlikte polis merkezine giderek, TIR\'ın çalındığını iddia etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, TIR\'ın çalındığı alandaki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde TIR sürücüsü E.T.\'nin yanında E.A\'nın bulunduğu, E.A\'nın aracı götürdüğü belirlendi.

Polis, E.T.\'nin hastane raporlarını kontrol etti. TIR sürücüsünün herhangi bir rahatsızlığının olmadığı tespit edilince, sürücü ve araç sahibi takibe aldı. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüp\'te düzenlenen operasyonla araç sahibi H.Y, aracı götüren E.A., fındıkları pazarlayan A.D. ve TIR\'ın çekicisini parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları belirlenen F.T. ile İ.T. isimli kardeşler gözaltına aldı. TIR dorsesi içerisinde bir miktar fındık ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y, E.A, A.D, F.T. ve İ.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, araç sürücüsü E.T\'nin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

3)ANTALYA\'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

ANTALYA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene Antalya milletvekilleri Ak Partili Mustafa Köse ve Hüseyin Samani, CHP\'li Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök\'ün yanı sıra, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Resmi çelenk törenin sona ermesinin ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenklerini anıta bıraktı.

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, partisinin çelengini bıraktıktan sonra kısa bir basın açıklaması yaptı. Erdem, Atatürk\'ün Türk milletine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet\'i hediye ettiğini söyledi. Başkan Erdem, \"Türkiye\'de özgür ve bağımsız yaşıyorsak, laiklik ilkesiyle dini siyasete alet edenlerle mücadele ediyorsak, halen hukuk, adalet ve özgürlük diyorsak bunu Atatürk\'e ve onun kurduğu Cumhuriyet\'e borçluyuz. Cumhuriyet\'in kazanımları yok edilmeye çalışılsa da özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızı, demokrasimizi Cumhuriyet\'imize borçluyuz. Cumhuriyet\'i ilelebet koruyacağımıza and içiyoruz. Bu bizim için bir sevdadır\" dedi.

4)ÇANAKKALE\'DE 45 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 45 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Ayrıca kaçışı organize ettikleri gerekçesiyle de 3 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bu sabah, Ayvacık\'ın Gülpınar Köyü\'nün Akliman sahilinde kaçak grubu olduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 45 kaçak yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kaçakların, Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.

5)BODRUM\'DA \'HUZUR 2\' DENETİMİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde polis ekipleri tarafından, \'huzur 2\' adı verilen denetim yapıldı.

Bodrum Yarımadası\'nda eş zamanlı olarak 5 noktada gerçekleştirilen \'huzur 2\' adlı denetime 150 polis katıldı. Asayiş, narkotik ve terör ekiplerinin görev aldığı kontrollerde, narkotik köpeği Çapkın de yer aldı. Polis ekipleri, 700 kişinin kimliğini kontrol etti, aranan 5 kişi, gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 1 pompalı tüfek ve 19 dolu fişeğe el konuldu.

6)KARGODA, KOMÜNİST PARTİLİ BELEDİYE ÜRÜNLERİ YOĞUNLUĞU

TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi\'nde, Türkiye\'nin ilk ve tek Komünist Partili belediye tarafından üretilen organik nohut, kuru fasulye ve bala talep yoğun olunca, ilçedeki kargo da Türkiye standartlarının üzerinde bir kota ile paket taşımaya başladı.

Komünist Partili Ovacık Belediyesi ile ilçedeki üreticilerin ortak kurdukları 1994 Mahallesi Kooperatifi, Ovacık ilçe merkezi ve Pertek, Hozat ve Nazimiye ilçelerinden satın alınan organik nohut, kuru fasulye ve organik balı, Türkiye\'nin 81 ilindeki müşterilerine göndermek için bir kargo firmasıyla anlaştı. Haftanın 3 günü her seferinde en az 3 ton ürün, 3 gün içinde alıcılarına ulaştırılmak üzere kargoya teslim ediliyor.

Anlaşma gereği ürünleri indirimli götüren firmanın verilerine göre, Ovacık şubesi kotasının çok üzerine çıkarak, Türkiye\'de en çok paket taşıyan şube oldu. Firma ile Ovacık Belediyesi arasında geçen 20 Eylül\'de yapılan protokole göre, yıl sonuna kadar, en hafifi 10, en ağırı da 25 kiloya kadar çıkan 10 bin paketin taşınması konusunda anlaşma sağlandı. Yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine ulaşması bekleniyor. Kargo firmasının Tunceli Şube Şefi Ayhan Korkmaz, Ovacık Belediyesi\'nin müşterilerine gönderdiği kargolar için mevcut araçların yetmediğini belirterek, şöyle dedi:

\"Ovacık Belediye\'mizin müşterilerine gönderdiği kargoları ilçeden, PTT araçları yetmediği için, özel araç kiralayarak Tunceli merkezdeki ana depomuza getiriyoruz. Her gün yüzlerce paket gönderiyoruz. Şu an Tunceli depomuz ağzına kadar dolu ve çalışanlarımız, kargoları zamanında müşterilere yetiştirmek için inanılmaz bir özveri ile çalışıyorlar. Öğle yemeğine bile çıkmıyorlar, kargo işlemleri bitsin diye. Belediyenin bu çalışması bezleri de memnun ediyor çünkü burada elde edilen paralar ile üniversite öğrencilerine burs verildiği için biz de katkımız olsun diye fazladan çalışarak katkı sunmak istiyoruz.\"

